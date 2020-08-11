Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.450 0,69 BIST SINAİ 1.541 2,07 BIST GIDA, İÇECEK 1.548 3,37 BIST TEKSTIL, DERİ 590 1,72 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.137 2,89 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.192 1,23 BIST TAŞ, TOPRAK 1.203 2,94 BIST METAL ANA 2.528 1,56 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.135 3,81 BIST MADENCİLİK 1.260 -1,83 BIST HİZMETLER 995 2,78 BIST ELEKTRİK 60 2,89 BIST ULAŞTIRMA 1.359 9,37 BIST TURİZM 191 6,09 BIST TİCARET 3.136 1,57 BIST İLETİŞİM 381 1,92 BIST SPOR 597 3,08 BIST İNŞAAT 1.210 0,12 BIST MALİ 1.151 4,66 BIST BANKA 1.143 6,48 BIST SİGORTA 5.058 3,30 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 926 7,35 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 929 2,95 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 519 3,48 BIST TEKNOLOJİ 1.680 0,95 BIST BİLİŞİM 518 2,26 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.003 3,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)