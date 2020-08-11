Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.450 0,69 BIST SINAİ 1.541 2,07 BIST GIDA, İÇECEK 1.548 3,37 BIST TEKSTIL, DERİ 590 1,72 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.450
|0,69
|BIST SINAİ
|1.541
|2,07
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.548
|3,37
|BIST TEKSTIL, DERİ
|590
|1,72
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.137
|2,89
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.192
|1,23
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.203
|2,94
|BIST METAL ANA
|2.528
|1,56
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.135
|3,81
|BIST MADENCİLİK
|1.260
|-1,83
|BIST HİZMETLER
|995
|2,78
|BIST ELEKTRİK
|60
|2,89
|BIST ULAŞTIRMA
|1.359
|9,37
|BIST TURİZM
|191
|6,09
|BIST TİCARET
|3.136
|1,57
|BIST İLETİŞİM
|381
|1,92
|BIST SPOR
|597
|3,08
|BIST İNŞAAT
|1.210
|0,12
|BIST MALİ
|1.151
|4,66
|BIST BANKA
|1.143
|6,48
|BIST SİGORTA
|5.058
|3,30
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|926
|7,35
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|929
|2,95
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|519
|3,48
|BIST TEKNOLOJİ
|1.680
|0,95
|BIST BİLİŞİM
|518
|2,26
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.003
|3,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 18:45
Kaynak: AA
Son Dakika ABD'de Joe Biden, Kamala Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçti Esed rejiminin İdlib'de sızma girişimi püskürtüldü Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı Irak kuzeyinde 2 PKK'lı terörsit etkisiz hale getirildi Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Meral Akşener'den erken seçim tahmini: 2021'in Haziran ayında olabilir Bitlis'te 36 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da "yüksek riskli deney" olarak nitelendirildi Son Dakika: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin