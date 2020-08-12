Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.318 -3,82 BIST SINAİ 1.544 0,19 BIST GIDA, İÇECEK 1.552 0,22 BIST TEKSTIL, DERİ 589 -0,15 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.318
|-3,82
|BIST SINAİ
|1.544
|0,19
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.552
|0,22
|BIST TEKSTIL, DERİ
|589
|-0,15
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.102
|-3,11
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.185
|-0,64
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.206
|0,22
|BIST METAL ANA
|2.561
|1,31
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.146
|0,53
|BIST MADENCİLİK
|1.259
|-0,05
|BIST HİZMETLER
|1.007
|1,21
|BIST ELEKTRİK
|61
|0,63
|BIST ULAŞTIRMA
|1.345
|-1,04
|BIST TURİZM
|184
|-3,44
|BIST TİCARET
|3.178
|1,32
|BIST İLETİŞİM
|392
|2,75
|BIST SPOR
|597
|0,02
|BIST İNŞAAT
|1.227
|1,44
|BIST MALİ
|1.151
|-0,07
|BIST BANKA
|1.140
|-0,21
|BIST SİGORTA
|5.091
|0,64
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|919
|-0,82
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|932
|0,36
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|514
|-0,94
|BIST TEKNOLOJİ
|1.660
|-1,20
|BIST BİLİŞİM
|520
|0,49
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|979
|-2,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 18:41
Kaynak: AA
Son Dakika MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı Miçotakis'le görüşen Macron'dan Türkiye karşıtı adım: Doğu Akdeniz'deki askeri güç artırılacak Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde il içi atamalar belli oldu Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı 3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu Ali Koç'tan Galatasaray'a Mert Hakan göndermesi: Vedat Muriqi'den sonra sıkıntı yarattı