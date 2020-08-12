Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.318 -3,82 BIST SINAİ 1.544 0,19 BIST GIDA, İÇECEK 1.552 0,22 BIST TEKSTIL, DERİ 589 -0,15 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.102 -3,11 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.185 -0,64 BIST TAŞ, TOPRAK 1.206 0,22 BIST METAL ANA 2.561 1,31 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.146 0,53 BIST MADENCİLİK 1.259 -0,05 BIST HİZMETLER 1.007 1,21 BIST ELEKTRİK 61 0,63 BIST ULAŞTIRMA 1.345 -1,04 BIST TURİZM 184 -3,44 BIST TİCARET 3.178 1,32 BIST İLETİŞİM 392 2,75 BIST SPOR 597 0,02 BIST İNŞAAT 1.227 1,44 BIST MALİ 1.151 -0,07 BIST BANKA 1.140 -0,21 BIST SİGORTA 5.091 0,64 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 919 -0,82 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 932 0,36 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 514 -0,94 BIST TEKNOLOJİ 1.660 -1,20 BIST BİLİŞİM 520 0,49 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 979 -2,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)