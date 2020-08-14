Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.236 2,25 BIST SINAİ 1.508 -0,89 BIST GIDA, İÇECEK 1.544 0,34 BIST TEKSTIL, DERİ 566 -2,24 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.236
|2,25
|BIST SINAİ
|1.508
|-0,89
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.544
|0,34
|BIST TEKSTIL, DERİ
|566
|-2,24
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.063
|-0,71
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.172
|0,25
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.168
|-1,06
|BIST METAL ANA
|2.501
|-1,32
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.058
|-2,49
|BIST MADENCİLİK
|1.215
|-0,84
|BIST HİZMETLER
|985
|-1,52
|BIST ELEKTRİK
|60
|1,04
|BIST ULAŞTIRMA
|1.309
|-0,19
|BIST TURİZM
|179
|-1,16
|BIST TİCARET
|3.158
|-0,28
|BIST İLETİŞİM
|371
|-4,27
|BIST SPOR
|618
|-1,94
|BIST İNŞAAT
|1.211
|-4,05
|BIST MALİ
|1.113
|-1,73
|BIST BANKA
|1.102
|-2,04
|BIST SİGORTA
|4.941
|-1,16
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|888
|-2,40
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|903
|-1,42
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|494
|-1,74
|BIST TEKNOLOJİ
|1.622
|-1,16
|BIST BİLİŞİM
|513
|0,31
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|937
|-1,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 18:51
Kaynak: AA
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