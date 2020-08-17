Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.381 4,49 BIST SINAİ 1.514 0,41 BIST GIDA, İÇECEK 1.534 -0,64 BIST TEKSTIL, DERİ 575 1,70 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.065 0,17 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.190 1,52 BIST TAŞ, TOPRAK 1.157 -0,95 BIST METAL ANA 2.514 0,54 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.043 -0,70 BIST MADENCİLİK 1.243 2,29 BIST HİZMETLER 978 -0,69 BIST ELEKTRİK 59 -1,60 BIST ULAŞTIRMA 1.295 -1,10 BIST TURİZM 178 -0,84 BIST TİCARET 3.143 -0,48 BIST İLETİŞİM 369 -0,44 BIST SPOR 599 -3,01 BIST İNŞAAT 1.207 -0,30 BIST MALİ 1.120 0,60 BIST BANKA 1.117 1,33 BIST SİGORTA 4.884 -1,16 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 888 0,00 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 903 0,05 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 495 0,24 BIST TEKNOLOJİ 1.660 2,32 BIST BİLİŞİM 514 0,16 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 951 1,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)