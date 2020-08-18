Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.533 4,50 BIST SINAİ 1.520 0,40 BIST GIDA, İÇECEK 1.527 -0,45 BIST TEKSTIL, DERİ 573 -0,36 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.533
|4,50
|BIST SINAİ
|1.520
|0,40
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.527
|-0,45
|BIST TEKSTIL, DERİ
|573
|-0,36
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.072
|0,67
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.191
|0,13
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.171
|1,14
|BIST METAL ANA
|2.532
|0,72
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.062
|0,89
|BIST MADENCİLİK
|1.243
|0,02
|BIST HİZMETLER
|982
|0,41
|BIST ELEKTRİK
|60
|2,07
|BIST ULAŞTIRMA
|1.300
|0,42
|BIST TURİZM
|181
|2,03
|BIST TİCARET
|3.128
|-0,48
|BIST İLETİŞİM
|372
|0,84
|BIST SPOR
|618
|3,20
|BIST İNŞAAT
|1.232
|2,07
|BIST MALİ
|1.134
|1,30
|BIST BANKA
|1.135
|1,65
|BIST SİGORTA
|5.048
|3,35
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|896
|0,98
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|913
|1,09
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|496
|0,17
|BIST TEKNOLOJİ
|1.655
|-0,31
|BIST BİLİŞİM
|518
|0,76
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|960
|0,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 18:37
Kaynak: AA
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