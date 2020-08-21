Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.487 3,03 BIST SINAİ 1.550 -2,14 BIST GIDA, İÇECEK 1.538 0,18 BIST TEKSTIL, DERİ 588 0,43 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.084 0,60 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.230 -4,90 BIST TAŞ, TOPRAK 1.170 -2,29 BIST METAL ANA 2.616 -0,50 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.076 -1,58 BIST MADENCİLİK 1.253 -3,67 BIST HİZMETLER 995 -1,59 BIST ELEKTRİK 61 -6,48 BIST ULAŞTIRMA 1.304 -0,86 BIST TURİZM 177 -1,03 BIST TİCARET 3.167 -1,01 BIST İLETİŞİM 377 -2,14 BIST SPOR 674 1,82 BIST İNŞAAT 1.246 -0,60 BIST MALİ 1.153 -0,26 BIST BANKA 1.141 -0,59 BIST SİGORTA 5.049 -1,28 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 934 1,44 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 944 0,58 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 499 -1,53 BIST TEKNOLOJİ 1.639 -1,54 BIST BİLİŞİM 525 -0,82 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 941 0,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)