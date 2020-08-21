Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.487 3,03 BIST SINAİ 1.550 -2,14 BIST GIDA, İÇECEK 1.538 0,18 BIST TEKSTIL, DERİ 588 0,43 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.487
|3,03
|BIST SINAİ
|1.550
|-2,14
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.538
|0,18
|BIST TEKSTIL, DERİ
|588
|0,43
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.084
|0,60
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.230
|-4,90
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.170
|-2,29
|BIST METAL ANA
|2.616
|-0,50
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.076
|-1,58
|BIST MADENCİLİK
|1.253
|-3,67
|BIST HİZMETLER
|995
|-1,59
|BIST ELEKTRİK
|61
|-6,48
|BIST ULAŞTIRMA
|1.304
|-0,86
|BIST TURİZM
|177
|-1,03
|BIST TİCARET
|3.167
|-1,01
|BIST İLETİŞİM
|377
|-2,14
|BIST SPOR
|674
|1,82
|BIST İNŞAAT
|1.246
|-0,60
|BIST MALİ
|1.153
|-0,26
|BIST BANKA
|1.141
|-0,59
|BIST SİGORTA
|5.049
|-1,28
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|934
|1,44
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|944
|0,58
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|499
|-1,53
|BIST TEKNOLOJİ
|1.639
|-1,54
|BIST BİLİŞİM
|525
|-0,82
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|941
|0,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 18:51
Kaynak: AA
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