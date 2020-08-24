Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.579 2,62 BIST SINAİ 1.556 0,38 BIST GIDA, İÇECEK 1.544 0,43 BIST TEKSTIL, DERİ 595 1,17 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.

Borsada endekslerin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.579 2,62
BIST SINAİ 1.556 0,38
BIST GIDA, İÇECEK 1.544 0,43
BIST TEKSTIL, DERİ 595 1,17
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.106 2,03
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.237 0,58
BIST TAŞ, TOPRAK 1.170 -0,01
BIST METAL ANA 2.629 0,48
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.081 0,24
BIST MADENCİLİK 1.243 -0,77
BIST HİZMETLER 999 0,49
BIST ELEKTRİK 60 -1,86
BIST ULAŞTIRMA 1.306 0,10
BIST TURİZM 184 3,81
BIST TİCARET 3.220 1,67
BIST İLETİŞİM 370 -1,66
BIST SPOR 738 9,56
BIST İNŞAAT 1.249 0,26
BIST MALİ 1.150 -0,23
BIST BANKA 1.128 -1,18
BIST SİGORTA 5.127 1,54
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 955 2,21
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 950 0,58
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 499 0,03
BIST TEKNOLOJİ 1.631 -0,47
BIST BİLİŞİM 528 0,51
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 949 0,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 18:43

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
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