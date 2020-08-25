Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.615 1,02 BIST SINAİ 1.540 -0,98 BIST GIDA, İÇECEK 1.543 -0,10 BIST TEKSTIL, DERİ 589 -1,06 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.615
|1,02
|BIST SINAİ
|1.540
|-0,98
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.543
|-0,10
|BIST TEKSTIL, DERİ
|589
|-1,06
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.113
|0,63
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.232
|-0,35
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.145
|-2,15
|BIST METAL ANA
|2.591
|-1,45
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.061
|-0,94
|BIST MADENCİLİK
|1.208
|-2,86
|BIST HİZMETLER
|992
|-0,71
|BIST ELEKTRİK
|59
|-2,18
|BIST ULAŞTIRMA
|1.314
|0,68
|BIST TURİZM
|176
|-4,09
|BIST TİCARET
|3.217
|-0,08
|BIST İLETİŞİM
|365
|-1,50
|BIST SPOR
|719
|-2,63
|BIST İNŞAAT
|1.238
|-0,88
|BIST MALİ
|1.124
|-2,22
|BIST BANKA
|1.099
|-2,52
|BIST SİGORTA
|5.053
|-1,44
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|930
|-2,58
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|930
|-2,10
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|490
|-1,76
|BIST TEKNOLOJİ
|1.612
|-1,20
|BIST BİLİŞİM
|525
|-0,55
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|927
|-2,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 18:37
Kaynak: AA
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