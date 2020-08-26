Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.595 -0,56 BIST SINAİ 1.544 0,23 BIST GIDA, İÇECEK 1.543 0,05 BIST TEKSTIL, DERİ 599 1,68 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.595
|-0,56
|BIST SINAİ
|1.544
|0,23
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.543
|0,05
|BIST TEKSTIL, DERİ
|599
|1,68
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.121
|0,71
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.224
|-0,71
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.166
|1,82
|BIST METAL ANA
|2.611
|0,78
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.062
|0,02
|BIST MADENCİLİK
|1.215
|0,59
|BIST HİZMETLER
|1.002
|1,00
|BIST ELEKTRİK
|59
|-0,14
|BIST ULAŞTIRMA
|1.303
|-0,89
|BIST TURİZM
|179
|1,49
|BIST TİCARET
|3.285
|2,11
|BIST İLETİŞİM
|364
|-0,30
|BIST SPOR
|755
|5,02
|BIST İNŞAAT
|1.249
|0,90
|BIST MALİ
|1.135
|0,97
|BIST BANKA
|1.116
|1,47
|BIST SİGORTA
|5.142
|1,76
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|945
|1,62
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|934
|0,46
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|492
|0,39
|BIST TEKNOLOJİ
|1.621
|0,61
|BIST BİLİŞİM
|532
|1,28
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|921
|-0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 19:17
Kaynak: AA
Son Dakika Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın ilk yanma görüntüsü yayınlandı Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Bölgede istikrarsızlığı yaratan taraf Türkiye değil Karadeniz'deki keşfin ardından Bakan Dönmez'den bir güzel haber daha: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir Avrupa'da ikinci dalga alarmı! Vaka sayıları katlanarak artıyor İstanbul-İngiltere seferini yapan yolcu uçağı bir yolcunun panik yaşaması sonucu Yunanistan'a acil iniş yaptı Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia İstanbul'a geldi Genç kız, tartıştığı kadın tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 işletme süresiz olarak kapatıldı FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi Yakınlarının 4 gündür haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu Ukrayna, vaka sayısının artması üzerine yabancılara sınırlarını yeniden kapatma kararı aldı Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan "Elif Sarı" hesabının kullanıcısı tutuklandı