Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.687 1,40 BIST SINAİ 1.569 0,20 BIST GIDA, İÇECEK 1.564 0,56 BIST TEKSTIL, DERİ 599 -0,81 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.687 1,40
BIST SINAİ 1.569 0,20
BIST GIDA, İÇECEK 1.564 0,56
BIST TEKSTIL, DERİ 599 -0,81
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.142 -0,74
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.236 -0,40
BIST TAŞ, TOPRAK 1.170 -0,78
BIST METAL ANA 2.697 1,69
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.093 0,30
BIST MADENCİLİK 1.233 -1,60
BIST HİZMETLER 999 -0,95
BIST ELEKTRİK 62 0,56
BIST ULAŞTIRMA 1.298 -0,94
BIST TURİZM 184 -0,03
BIST TİCARET 3.229 -1,42
BIST İLETİŞİM 365 -0,76
BIST SPOR 805 0,78
BIST İNŞAAT 1.234 -0,76
BIST MALİ 1.138 -0,86
BIST BANKA 1.121 -0,91
BIST SİGORTA 5.175 -0,62
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 940 -1,15
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 931 -0,79
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 491 -1,44
BIST TEKNOLOJİ 1.618 -0,49
BIST BİLİŞİM 543 0,69
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 922 0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 18:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi

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