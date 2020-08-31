Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.801 3,08 BIST SINAİ 1.553 -1,06 BIST GIDA, İÇECEK 1.580 0,98 BIST TEKSTIL, DERİ 592 -1,07 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.142 -0,02 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.213 -1,89 BIST TAŞ, TOPRAK 1.147 -1,97 BIST METAL ANA 2.679 -0,65 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.066 -1,31 BIST MADENCİLİK 1.212 -1,70 BIST HİZMETLER 983 -1,62 BIST ELEKTRİK 61 -0,42 BIST ULAŞTIRMA 1.252 -3,56 BIST TURİZM 182 -0,74 BIST TİCARET 3.175 -1,67 BIST İLETİŞİM 360 -1,30 BIST SPOR 809 0,58 BIST İNŞAAT 1.219 -1,21 BIST MALİ 1.115 -2,02 BIST BANKA 1.096 -2,24 BIST SİGORTA 5.141 -0,67 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 923 -1,74 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 914 -1,89 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 480 -2,19 BIST TEKNOLOJİ 1.594 -1,46 BIST BİLİŞİM 553 1,73 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 908 -1,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)