Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.750 -1,34 BIST SINAİ 1.551 -0,13 BIST GIDA, İÇECEK 1.587 0,45 BIST TEKSTIL, DERİ 592 -0,04 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.750 -1,34 BIST SINAİ 1.551 -0,13 BIST GIDA, İÇECEK 1.587 0,45 BIST TEKSTIL, DERİ 592 -0,04 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.148 0,52 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.222 0,73 BIST TAŞ, TOPRAK 1.161 1,17 BIST METAL ANA 2.634 -1,70 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.051 -0,72 BIST MADENCİLİK 1.220 0,61 BIST HİZMETLER 987 0,46 BIST ELEKTRİK 62 1,03 BIST ULAŞTIRMA 1.265 1,05 BIST TURİZM 186 2,14 BIST TİCARET 3.165 -0,34 BIST İLETİŞİM 360 0,00 BIST SPOR 854 5,50 BIST İNŞAAT 1.241 1,76 BIST MALİ 1.128 1,21 BIST BANKA 1.117 1,86 BIST SİGORTA 5.101 -0,77 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 944 2,27 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 922 0,85 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 482 0,50 BIST TEKNOLOJİ 1.634 2,50 BIST BİLİŞİM 554 0,33 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 904 -0,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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