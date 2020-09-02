Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.743 -0,17 BIST SINAİ 1.545 -0,35 BIST GIDA, İÇECEK 1.578 -0,52 BIST TEKSTIL, DERİ 600 1,39 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.168 1,74 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.212 -0,78 BIST TAŞ, TOPRAK 1.171 0,93 BIST METAL ANA 2.622 -0,45 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.049 -0,06 BIST MADENCİLİK 1.198 -1,80 BIST HİZMETLER 993 0,64 BIST ELEKTRİK 62 0,78 BIST ULAŞTIRMA 1.250 -1,19 BIST TURİZM 186 -0,32 BIST TİCARET 3.172 0,23 BIST İLETİŞİM 366 1,76 BIST SPOR 939 9,93 BIST İNŞAAT 1.234 -0,57 BIST MALİ 1.128 0,03 BIST BANKA 1.115 -0,16 BIST SİGORTA 5.149 0,95 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 936 -0,89 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 923 0,16 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 483 0,14 BIST TEKNOLOJİ 1.627 -0,47 BIST BİLİŞİM 562 1,30 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 908 0,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)