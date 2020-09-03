Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.732 -0,30 BIST SINAİ 1.538 -0,46 BIST GIDA, İÇECEK 1.580 0,12 BIST TEKSTIL, DERİ 606 1,02 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.732
|-0,30
|BIST SINAİ
|1.538
|-0,46
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.580
|0,12
|BIST TEKSTIL, DERİ
|606
|1,02
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.151
|-1,42
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.207
|-0,44
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.155
|-1,42
|BIST METAL ANA
|2.609
|-0,48
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.029
|-0,99
|BIST MADENCİLİK
|1.205
|0,57
|BIST HİZMETLER
|986
|-0,78
|BIST ELEKTRİK
|61
|-2,76
|BIST ULAŞTIRMA
|1.232
|-1,48
|BIST TURİZM
|188
|1,39
|BIST TİCARET
|3.141
|-0,96
|BIST İLETİŞİM
|364
|-0,58
|BIST SPOR
|991
|5,56
|BIST İNŞAAT
|1.232
|-0,18
|BIST MALİ
|1.117
|-1,03
|BIST BANKA
|1.100
|-1,30
|BIST SİGORTA
|5.090
|-1,16
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|930
|-0,63
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|916
|-0,77
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|479
|-0,80
|BIST TEKNOLOJİ
|1.642
|0,93
|BIST BİLİŞİM
|557
|-0,77
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|895
|-1,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika ABD'de 18 yaşındaki siyahi genç, polis tarafından vurularak öldürüldü Sudan'da yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 38 kişi yaralandı Avusturya Başbakanı Kurz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Baskı ve şantajlarına boyun eğmemeliyiz Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı Türkiye'den NATO'nun Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Yunanistan'la ön koşulsuz diyaloğa hazırız Alkollü şahıs ve yakınları, yardıma giden sağlık ekiplerine saldırdı Fransa gerilimi tırmandırıyor! Donanmanın en güçlü silahı Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı Atina hükümeti, NATO'nun "Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme yapacak" açıklamasını yalanladı Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı verildi Vaka sayısında başı çekiyor! İşte Ankara'nın korkutan koronavirüs yoğunluk haritası Leipzig'in istediği Alexander Sörloth, Trabzonspor'dan ayrılmak için izin istedi Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor Beşiktaş, eski oyuncusu Vincent Aboubakar ile görüştü Galatasaray, Arda Turan'ın 9 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu'nda gol attığı maçta Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı