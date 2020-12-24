Borsada gong Arzum Elektrikli Ev Aletleri için çaldı - Son Dakika

Borsada gong Arzum Elektrikli Ev Aletleri için çaldı

24.12.2020 11:27
Borsada gong Arzum Elektrikli Ev Aletleri için çaldı, System.String[]

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun, "Arzum Elektrikli Ev Aletleri'nin halka arzıyla bu sene 8'inci halka arzımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu 8 halka arzla bu sene şirketlerimize ve ortaklarımıza yaklaşık 1 milyar 124 milyon lira kaynak sağlamış olduk.

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun, "Arzum Elektrikli Ev Aletleri'nin halka arzıyla bu sene 8'inci halka arzımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu 8 halka arzla bu sene şirketlerimize ve ortaklarımıza yaklaşık 1 milyar 124 milyon lira kaynak sağlamış olduk." ifadesini kullandı.

Arzum Elektrikli Ev Aletleri halka arz gong töreni Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Ergun, Arzum Elektrikli Ev Aletleri CEO'su Mete Zadil, Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy ve Arzum Elektrikli Ev Aletleri Genel Müdür Yardımcıları Mehtap Yıldız, Arif Emre Ünal, Serhan Giray ve Arda Altınok'un katılımıyla gerçekleşti.

Ergun, törendeki konuşmasında, Arzum Elektrikli Ev Aletleri'nin bu sene Borsa'da işlem görmeye başlayan sekizinci şirket olduğunu anımsatarak, bu 8 halka arzla bu sene şirketlere ve ortaklara yaklaşık 1 milyar 124 milyon lira kaynak sağlandığını ve bu halka arzlara 1 milyon 22 bin yatırımcının katıldığını belirtti.

Ergun, Arzum Elektrikli Ev Aletleri'nin halka arzına ilişkin şunları kaydetti:

"43 kat talebin geldiği 260 milyon lira tutarındaki halka arzla yaklaşık 190 bin yatırımcıya yaptığı satışla çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arzdan dolayı Arzum Elektrikli Ev Aletleri'nin kıymetli yöneticilerine ve çalışanlarına, Yapı Kredi Yatırım'ın kıymetli yöneticilerine ve çalışanlarına SPK ve borsa uzmanlarına emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Arzum Elektrikli Ev Aletleri'ne borsamıza hoşgeldiniz diyorum."

Gelecek yıl halka arzların artarak devam edeceğini belirten Ergun, "Bildiğiniz üzere kasım ayında resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle borsada işlem görmeye başlayan şirketlere 2 puan kurumlar vergisi indirimi gelmişti gerek bu teşvikle gerekse piyasa koşulları nedeniyle 2021 yılında da halka arzların artarak devam etmesini bekliyoruz. " dedi.

"Arzum'un başarılarla dolu tarihinde yeni bir döneme giriyoruz"

Arzum Elektrikli Ev Aletleri CEO'su Mete Zadil, Arzum Elektrikli Ev Aletleri'nin 2021'de 55'inci yılını dolduracağını belirterek, Türkiye'de 50 yaşından büyük şirket sayısının az olduğunu söyledi.

Zadil, "Çok başarılı geçen ve bireyselde 53,6 kat kurumsalda 18,7 kat talep gören sürecin ardından bugün Arzum'un başarılarla dolu tarihinde yeni bir döneme giriyoruz." ifadesini kullandı.

Arzum Elektrikli Ev Aletleri'nin ürünleriyle müşterilerin hayatını kolaylaştırdığını kaydeden Zadil şöyle devam etti:

"Üç ana alanda faaliyet gösteriyoruz; mutfak aletleri, kişisel bakım ve elektrikli ev aletleri Türkiye'de sektöründe marka bilinirliği ve hane penetrasyonunda ilk üç şirketten biriyiz. Türkiye'nin ve dünyanın tanınmış tasarım ofisleriyle çalışıyoruz. Tasarım ve inovasyon alanında sadece son 3 yılda 30'un üzerinde ulusal ve uluslararası ödülün sahibi olduk."

Zadil, Arzum'un çok köklü ve dayanıklı bir şirket olduğuna dikkati çekerek, "Geçtiğimiz 5 yılda pandemi de dahil olmak üzere birçok olaya rağmen her koşulda performansını korudu. Yalın ve dayanıklı bir iş modelimiz var.Satışlar, favök, net karlılık büyürken net işletme sermayesi, borçluluk hep kontrol altında tutuldu. Son dönemde öz kaynaklarımız büyüdü.Temettü dağıttık. Net borç favök oranını bununla beraber düşürdük. Kovid-19 süreci de şirketimizin dayanıklı iş modeli için çok güzel test bir ortamı sundu." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesine devam edeceğini ifade eden Zadil, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlam temellere sahip çıkarak, kuvvetli bir strateji eşliğinde, kurumsal yapıyı ve şeffaflığı koruyacağız. Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüyeceğiz. FAVÖK, net işletme sermayesi, büyüme dengesini gözeteceğiz. Ürünlerimizi kullanan herkesi dört kulak dinleyeceğiz. İhracatta büyüyeceğiz, Türk kahvesi misyonumuzu sürdüreceğiz.Ar-Ge ve inovasyona hep odaklanacağız. Halka açılarak başarılarımıza yeni ortaklar davet ettik talep toplama sürecinde hisselerimize ilgi gösteren bize destek veren tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum."

Müdür Yardımcısı, Borsa İstanbul, Türkiye, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Borsada gong Arzum Elektrikli Ev Aletleri için çaldı - Son Dakika


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