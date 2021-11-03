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Borsada gong İhlas Haber Ajansı için çalıyor - Son Dakika

Borsada gong İhlas Haber Ajansı için çalıyor

03.11.2021 08:30
Borsada gong İhlas Haber Ajansı için çalıyor

İhlas Haber Ajansı hisseleri bugün Borsa İstanbul'da düzenlenecek gong töreni ile işlem görmeye başlayacak.

İhlas Haber Ajansı hisseleri bugün Borsa İstanbul'da düzenlenecek gong töreni ile işlem görmeye başlayacak.

İhlas Haber Ajansı halka açılıyor. İhlas Haber Ajansı A.Ş. hisseleri, düzenlenecek gong töreniyle Borsa İstanbul (BİST) Birincil Pazar'da işlem görmeye başlıyor. Tören saat 09.30'da başlayacak. Piyasa açılış gongu ise saat 09.40'da çalınacak.

10,6 KAT TALEP GELDİ

26-27 Ekim 2021 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşen halka arzda, satış büyüklüğünün 10.6 katı kadar talep geldi. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 42 milyon TL'den 64 milyon TL'ye yükseltilmesi sebebiyle ihraç edilen 22 milyon TL nominal değerli paylar için 73 bin 432 yatırımcı talepte bulundu.

Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklamada, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile halka arz edilen İHA hisselerine halka arz büyüklüğünün toplamda 10,64 katına denk gelen 1.076.516.242 TL karşılığı filtre edilmemiş 234.025.270 nominal değerli talep geldiği bildirildi.

GRUBUN HALKA AÇIK 6'NCI ŞİRKETİ

İHA'nın halka arz edilmesiyle, İhlas Grubu'nun halka açık şirket sayısı 6'ya çıkmış oldu. İhlas Holding'in yanı sıra İhlas Yayın Holding, İhlas Gazetecilik, İhlas Gayrimenkul ve İhlas Ev Aletleri hisseleri de Borsa İstanbul'da işlem görüyor.

-İHA-

Borsada gong İhlas Haber Ajansı için çalıyor
Borsada gong İhlas Haber Ajansı için çalıyor

İhlas Haber Ajansı, Borsa İstanbul, Türk Lirası, İhlas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Borsada gong İhlas Haber Ajansı için çalıyor - Son Dakika


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