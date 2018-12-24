Borsada Günlük İşlemler (1)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,57 1,58 99,22 Acıpayam Selüloz 3,25 0,31 25,45 Adana Çimento (A) 6,04 -0,33 12,77 Adana Çimento (B) 4,06 0,00 8,08 Adana Çimento (C) 1,40 -0,71 78,49 Adel Kalemcilik 11,10 0,27 -28,50 Adese Alışveriş Ticaret 4,90 12,39 146,23 Afyon Çimento 4,62 -0,22 -40,62 Ak Enerji 0,62 0,00 -31,87 Akbank 6,81 -1,02 -27,89 Akçansa 7,12 -0,70 -30,45 Akdenız Güvenlık Hız. 2,08 0,48 -60,79 Akfen GMYO 1,58 0,64 -34,44 Akın Tekstil 9,69 2,43 -31,33 Akiş GMYO 2,57 -1,15 -7,95 Akmerkez GMYO 16,29 -1,87 -12,65 Aksa 7,40 0,14 -38,25 Aksa Enerji 2,84 1,07 -31,23 Aksigorta 3,69 0,54 21,67 Aksu Enerji 7,89 -0,38 48,88 Alarko Carrıer 39,60 -0,60 -31,16 Alarko GMYO 46,40 -1,69 -5,69 Alarko Holding 2,10 -0,94 -40,13 Albaraka Türk 1,28 1,59 -14,87 Alcatel Lucent Teletaş 5,90 1,03 -26,07 Alkim Kağıt 4,23 -0,47 -8,75 Alkim Kimya 23,30 -1,27 -1,73 Altınyağ 0,73 -38,97 Altınyunus Çeşme 4,13 -1,67 -18,22 Anadolu Cam 2,53 0,80 -0,90 Anadolu Efes 20,72 -0,19 -12,97 Anadolu Grubu Holding 11,00 -2,31 -53,37 Anadolu Hayat Emek. 5,77 -0,35 -26,19 Anadolu Isuzu 6,55 0,15 -28,02 Anadolu Sigorta 4,20 -0,94 39,48 Anel Elektrik 1,61 -0,62 -54,24 Arçelik 15,46 -0,26 -25,57 Arena Bilgisayar 4,32 4,60 2,13 Armada Bilgisayar 9,09 -1,62 34,07 Arsan Tekstil 1,66 2,47 -5,14 Artı Yatırım Holding 0,87 -2,25 -7,45 Aselsan 24,42 0,49 -22,96 Aslan Çimento 28,46 -0,07 -24,27 Ata GMYO 4,04 1,25 -15,66 Atakule GMYO 1,51 -0,66 -26,34 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,23 0,00 -53,06 Atlas Yat. Ort. 1,04 6,12 6,12 AvivaSA Emeklilik Hayat 7,70 0,65 -33,65 Avrasya GMYO 0,91 1,11 -42,41 Avrasya Petrol ve Tur. 1,11 -0,89 -33,93 Avrasya Stratejik GMYF 1.241,50 0,16 Avrupa Yatırım Holding 2,05 10,22 68,03 Ayen Enerji 2,59 -1,52 -46,38 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,49 0,00 -9,05 Aygaz 11,40 0,18 -21,35 Bagfaş 4,84 -0,21 -53,90 Bak Ambalaj 5,05 9,54 3,73 Balatacılar Balatacılık 0,30 -9,09 -46,43 Bantaş Ambalaj 1,48 -1,33 -63,81 Banvit 10,75 1,90 -49,81 Baştaş Başkent Çimento 2,01 0,50 -15,08 Batı Çimento 2,46 -1,60 -43,98 Batısöke Çimento 1,14 0,00 -31,30 Bera Holding 2,15 6,97 -30,65 Berkosan Yalıtım 1,73 -1,70 -22,42 Beşiktaş Futbol Yat. 1,61 -1,83 -60,64 Beyaz Filo 2,62 -1,13 -92,21 Bilici Yatırım 1,39 0,72 -6,16 Bim Mağazalar 87,40 -0,34 14,94 Bimeks 0,06 0,00 -78,57 Birko Mensucat 0,30 -3,23 -26,83 Birlik Mensucat 1,08 11,34 -23,40 Bizim Mağazaları 6,43 -1,08 -16,49 Bolu Çimento 3,44 0,58 -27,88 Bomonti Elektrik 0,49 0,00 -54,63 Borusan Mannesmann 7,89 1,28 -28,56 Borusan Yat. Paz. 37,54 -0,95 -13,00 Bosch Fren Sistemleri 164,00 0,06 -10,47 Bossa 6,29 0,48 55,31 Boyner Perakende Yat. 3,78 -3,08 -13,78 Brisa 6,19 -0,48 -14,86 Burçelik 3,18 -1,24 -17,40 Burçelik Vana 1,57 -1,26 -10,29 Bursa Çimento 4,44 0,00 -12,32 Carrefoursa 3,50 -0,57 -37,28 Coca Cola İçecek 30,76 1,18 -8,16 Cosmos Yat. Holding 0,95 6,74 -18,80 Credıtwest Faktorıng 1,25 0,81 12,13 Çelebi 58,25 -0,34 70,97 Çelik Halat 5,25 0,00 40,39 Çemaş Döküm 0,73 -3,95 -60,54 Çemtaş 6,12 -1,92 51,53 Çimbeton 28,84 -2,24 -21,89 Çimentaş 11,37 13,81 -1,90 Çimsa 7,71 1,45 -41,57 Çuhadaroğlu Metal 1,80 0,00 -38,57 Dagi Giyim 1,31 0,00 -42,29 Dagi Yatırım Holding 1,12 4,67 -21,68 Dardanel 1,12 2,75 -42,56 Datagate Bilgisayar 4,01 -0,25 -58,75 Demirören Gazetecilik 10,15 -19,95 286,66 Demısaş Döküm 2,62 0,00 88,69 Denge Holding 1,14 -0,87 -39,75 Deniz GMYO 3,20 4,58 18,52 Denizbank 17,58 20,00 379,02 Denizli Cam 11,80 0,17 -0,59 Derimod 8,82 0,23 17,44 Desa Deri 1,82 -2,67 80,20 Despec Bilgisayar 3,23 -2,12 -10,03 Deva Holding 3,33 -0,60 -23,97 Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 -1,35 -37,61 Ditaş Doğan 5,44 -0,91 -9,28 DO-CO 492,00 -1,60 138,10 Doğan Burda 3,14 -0,63 -5,42 Doğan Holding 1,05 0,00 20,69 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,28 -8,57 -64,84 Doğusan 2,44 0,83 67,12 Doğuş GMYO 2,27 1,79 -29,94 Doğuş Otomotiv 4,43 7,26 -41,24 Döktaş Dökümcülük 8,68 -0,12 -21,09 Duran Doğan Basım 5,17 2,38 37,14 Dyo Boya 2,91 -0,68 -61,76 Eczacıbaşı İlaç 2,80 -0,71 -33,02 Eczacıbaşı Yatırım 7,16 -1,51 -28,61 Edip Gayrimenkul 0,74 -1,33 -37,29 Ege Endüstri 346,00 -0,17 15,36 Ege Gübre 22,00 -0,81 -13,80 Ege Profil 8,90 -1,44 -7,90 Ege Seramik 3,31 0,00 -24,28 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00 Egeplast 3,97 -1,24 -15,17 Ekiz Kimya 0,32 10,34 -43,86 Emek Elektrik 0,99 1,02 -37,17 Eminiş Ambalaj 1,25 -1,57 -73,06 Emlak Konut GMYO 1,56 -0,64 -39,94 Enerjisa Enerji 5,14 -1,91 Enka İnşaat 4,47 0,90 -16,82 Erbosan 63,55 -0,39 -19,87 Ereğli Demir Çelik 7,42 0,00 -20,55 Ersu Gıda 0,92 -1,08 -29,77 Escort Teknoloji 0,82 5,13 -34,92 Etiler Gıda 2,18 0,00 -53,52 Euro Kapital Yat. Ort. 0,75 0,00 -31,63 Euro Trend Yat. Ort. 0,66 -1,49 -29,23 Euro Yat. Ort. 0,64 -1,54 -23,18 Euro Yatırım Holding 0,54 -1,82 -11,48 Fenerbahçe Futbol 6,98 1,31 -57,21 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,48 -2,75 -82,04 F-M İzmit Piston 17,03 0,24 35,92 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,83 7,58 -22,15 Ford Otosan 50,75 -3,70 -10,66 Formet Çelik Kapı 1,30 -7,80 Frigo Pak Gıda 1,88 18,99 97,89 Galatasaray Sportif 1,24 1,64 -40,88 Garanti Bankası 8,04 -0,86 -21,76 Garanti Faktoring 2,02 -1,46 -38,04 Garanti Yat. Ort. 0,75 8,70 6,92 Gedik Y. Men. Değ. 3,27 -0,30 29,76 Gedik Yatırım Holding 2,48 0,00 79,71 Gediz Ambalaj 4,19 -1,41 15,91 Gentaş 1,85 1,65 23,33 Gersan Elektrik 2,99 -2,29 -36,52 Global Men. Değ. 0,46 -2,13 2,22 Global Yat. Holding 3,00 -0,66 -16,90 Good-Year 3,43 -0,58 -17,51 Göltaş Çimento 13,14 -4,30 -48,89 Gözde Girişim 2,74 2,24 -51,59 GSD Denizcilik 1,28 -1,54 -5,19 GSD Holding 0,82 0,00 13,89 Gübre Fabrik. 3,18 3,25 -24,82 Güler Yat. Holding 1,06 -0,93 -8,62 Güneş Sigorta 1,50 -0,66 -9,09 Halk GMYO 0,72 1,41 -21,12 Halk Sigorta 1,12 4,67 -15,90 Hatay Tekstil 4,10 2,50 -17,51 Hedef Girişim 1,18 -1,67 -40,61 Hektaş 9,08 0,22 29,71 HUB Girişim 1,84 -0,54 54,62 Hürriyet Gzt. 0,94 -2,08 -29,85 ICBC Turkey Bank 5,22 3,57 14,47 İdealist Danışmanlık 10,82 -2,52 80,33 İdealist GMYO 1,60 -0,62 -21,57 İhlas Ev Aletleri 0,35 2,94 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,27 -1,55 -35,20 İhlas Gazetecilik 0,75 -1,32 -36,44 İhlas Holding 0,34 0,00 -35,85 İhlas Yayın Holding 0,33 -2,94 -35,29 İndeks Bilgisayar 5,49 -0,90 -46,28 Info Yatırım 1,04 -0,95 -11,86 İntema 18,91 -0,47 -22,31 İpek Doğal Enerji 5,18 -3,54 -3,54 İskenderun Demir Çelik 5,86 0,34 20,12

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)