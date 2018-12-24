Borsada Günlük İşlemler (1)
22 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,57
|1,58
|99,22
|Acıpayam Selüloz
|3,25
|0,31
|25,45
|Adana Çimento (A)
|6,04
|-0,33
|12,77
|Adana Çimento (B)
|4,06
|0,00
|8,08
|Adana Çimento (C)
|1,40
|-0,71
|78,49
|Adel Kalemcilik
|11,10
|0,27
|-28,50
|Adese Alışveriş Ticaret
|4,90
|12,39
|146,23
|Afyon Çimento
|4,62
|-0,22
|-40,62
|Ak Enerji
|0,62
|0,00
|-31,87
|Akbank
|6,81
|-1,02
|-27,89
|Akçansa
|7,12
|-0,70
|-30,45
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,08
|0,48
|-60,79
|Akfen GMYO
|1,58
|0,64
|-34,44
|Akın Tekstil
|9,69
|2,43
|-31,33
|Akiş GMYO
|2,57
|-1,15
|-7,95
|Akmerkez GMYO
|16,29
|-1,87
|-12,65
|Aksa
|7,40
|0,14
|-38,25
|Aksa Enerji
|2,84
|1,07
|-31,23
|Aksigorta
|3,69
|0,54
|21,67
|Aksu Enerji
|7,89
|-0,38
|48,88
|Alarko Carrıer
|39,60
|-0,60
|-31,16
|Alarko GMYO
|46,40
|-1,69
|-5,69
|Alarko Holding
|2,10
|-0,94
|-40,13
|Albaraka Türk
|1,28
|1,59
|-14,87
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,90
|1,03
|-26,07
|Alkim Kağıt
|4,23
|-0,47
|-8,75
|Alkim Kimya
|23,30
|-1,27
|-1,73
|Altınyağ
|0,73
|
|-38,97
|Altınyunus Çeşme
|4,13
|-1,67
|-18,22
|Anadolu Cam
|2,53
|0,80
|-0,90
|Anadolu Efes
|20,72
|-0,19
|-12,97
|Anadolu Grubu Holding
|11,00
|-2,31
|-53,37
|Anadolu Hayat Emek.
|5,77
|-0,35
|-26,19
|Anadolu Isuzu
|6,55
|0,15
|-28,02
|Anadolu Sigorta
|4,20
|-0,94
|39,48
|Anel Elektrik
|1,61
|-0,62
|-54,24
|Arçelik
|15,46
|-0,26
|-25,57
|Arena Bilgisayar
|4,32
|4,60
|2,13
|Armada Bilgisayar
|9,09
|-1,62
|34,07
|Arsan Tekstil
|1,66
|2,47
|-5,14
|Artı Yatırım Holding
|0,87
|-2,25
|-7,45
|Aselsan
|24,42
|0,49
|-22,96
|Aslan Çimento
|28,46
|-0,07
|-24,27
|Ata GMYO
|4,04
|1,25
|-15,66
|Atakule GMYO
|1,51
|-0,66
|-26,34
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,23
|0,00
|-53,06
|Atlas Yat. Ort.
|1,04
|6,12
|6,12
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,70
|0,65
|-33,65
|Avrasya GMYO
|0,91
|1,11
|-42,41
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,11
|-0,89
|-33,93
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.241,50
|0,16
|
|Avrupa Yatırım Holding
|2,05
|10,22
|68,03
|Ayen Enerji
|2,59
|-1,52
|-46,38
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,49
|0,00
|-9,05
|Aygaz
|11,40
|0,18
|-21,35
|Bagfaş
|4,84
|-0,21
|-53,90
|Bak Ambalaj
|5,05
|9,54
|3,73
|Balatacılar Balatacılık
|0,30
|-9,09
|-46,43
|Bantaş Ambalaj
|1,48
|-1,33
|-63,81
|Banvit
|10,75
|1,90
|-49,81
|Baştaş Başkent Çimento
|2,01
|0,50
|-15,08
|Batı Çimento
|2,46
|-1,60
|-43,98
|Batısöke Çimento
|1,14
|0,00
|-31,30
|Bera Holding
|2,15
|6,97
|-30,65
|Berkosan Yalıtım
|1,73
|-1,70
|-22,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,61
|-1,83
|-60,64
|Beyaz Filo
|2,62
|-1,13
|-92,21
|Bilici Yatırım
|1,39
|0,72
|-6,16
|Bim Mağazalar
|87,40
|-0,34
|14,94
|Bimeks
|0,06
|0,00
|-78,57
|Birko Mensucat
|0,30
|-3,23
|-26,83
|Birlik Mensucat
|1,08
|11,34
|-23,40
|Bizim Mağazaları
|6,43
|-1,08
|-16,49
|Bolu Çimento
|3,44
|0,58
|-27,88
|Bomonti Elektrik
|0,49
|0,00
|-54,63
|Borusan Mannesmann
|7,89
|1,28
|-28,56
|Borusan Yat. Paz.
|37,54
|-0,95
|-13,00
|Bosch Fren Sistemleri
|164,00
|0,06
|-10,47
|Bossa
|6,29
|0,48
|55,31
|Boyner Perakende Yat.
|3,78
|-3,08
|-13,78
|Brisa
|6,19
|-0,48
|-14,86
|Burçelik
|3,18
|-1,24
|-17,40
|Burçelik Vana
|1,57
|-1,26
|-10,29
|Bursa Çimento
|4,44
|0,00
|-12,32
|Carrefoursa
|3,50
|-0,57
|-37,28
|Coca Cola İçecek
|30,76
|1,18
|-8,16
|Cosmos Yat. Holding
|0,95
|6,74
|-18,80
|Credıtwest Faktorıng
|1,25
|0,81
|12,13
|Çelebi
|58,25
|-0,34
|70,97
|Çelik Halat
|5,25
|0,00
|40,39
|Çemaş Döküm
|0,73
|-3,95
|-60,54
|Çemtaş
|6,12
|-1,92
|51,53
|Çimbeton
|28,84
|-2,24
|-21,89
|Çimentaş
|11,37
|13,81
|-1,90
|Çimsa
|7,71
|1,45
|-41,57
|Çuhadaroğlu Metal
|1,80
|0,00
|-38,57
|Dagi Giyim
|1,31
|0,00
|-42,29
|Dagi Yatırım Holding
|1,12
|4,67
|-21,68
|Dardanel
|1,12
|2,75
|-42,56
|Datagate Bilgisayar
|4,01
|-0,25
|-58,75
|Demirören Gazetecilik
|10,15
|-19,95
|286,66
|Demısaş Döküm
|2,62
|0,00
|88,69
|Denge Holding
|1,14
|-0,87
|-39,75
|Deniz GMYO
|3,20
|4,58
|18,52
|Denizbank
|17,58
|20,00
|379,02
|Denizli Cam
|11,80
|0,17
|-0,59
|Derimod
|8,82
|0,23
|17,44
|Desa Deri
|1,82
|-2,67
|80,20
|Despec Bilgisayar
|3,23
|-2,12
|-10,03
|Deva Holding
|3,33
|-0,60
|-23,97
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,73
|-1,35
|-37,61
|Ditaş Doğan
|5,44
|-0,91
|-9,28
|DO-CO
|492,00
|-1,60
|138,10
|Doğan Burda
|3,14
|-0,63
|-5,42
|Doğan Holding
|1,05
|0,00
|20,69
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,28
|-8,57
|-64,84
|Doğusan
|2,44
|0,83
|67,12
|Doğuş GMYO
|2,27
|1,79
|-29,94
|Doğuş Otomotiv
|4,43
|7,26
|-41,24
|Döktaş Dökümcülük
|8,68
|-0,12
|-21,09
|Duran Doğan Basım
|5,17
|2,38
|37,14
|Dyo Boya
|2,91
|-0,68
|-61,76
|Eczacıbaşı İlaç
|2,80
|-0,71
|-33,02
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,16
|-1,51
|-28,61
|Edip Gayrimenkul
|0,74
|-1,33
|-37,29
|Ege Endüstri
|346,00
|-0,17
|15,36
|Ege Gübre
|22,00
|-0,81
|-13,80
|Ege Profil
|8,90
|-1,44
|-7,90
|Ege Seramik
|3,31
|0,00
|-24,28
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|0,00
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|0,00
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,09
|0,00
|-55,00
|Egeplast
|3,97
|-1,24
|-15,17
|Ekiz Kimya
|0,32
|10,34
|-43,86
|Emek Elektrik
|0,99
|1,02
|-37,17
|Eminiş Ambalaj
|1,25
|-1,57
|-73,06
|Emlak Konut GMYO
|1,56
|-0,64
|-39,94
|Enerjisa Enerji
|5,14
|-1,91
|
|Enka İnşaat
|4,47
|0,90
|-16,82
|Erbosan
|63,55
|-0,39
|-19,87
|Ereğli Demir Çelik
|7,42
|0,00
|-20,55
|Ersu Gıda
|0,92
|-1,08
|-29,77
|Escort Teknoloji
|0,82
|5,13
|-34,92
|Etiler Gıda
|2,18
|0,00
|-53,52
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,75
|0,00
|-31,63
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,66
|-1,49
|-29,23
|Euro Yat. Ort.
|0,64
|-1,54
|-23,18
|Euro Yatırım Holding
|0,54
|-1,82
|-11,48
|Fenerbahçe Futbol
|6,98
|1,31
|-57,21
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,48
|-2,75
|-82,04
|F-M İzmit Piston
|17,03
|0,24
|35,92
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,83
|7,58
|-22,15
|Ford Otosan
|50,75
|-3,70
|-10,66
|Formet Çelik Kapı
|1,30
|-7,80
|
|Frigo Pak Gıda
|1,88
|18,99
|97,89
|Galatasaray Sportif
|1,24
|1,64
|-40,88
|Garanti Bankası
|8,04
|-0,86
|-21,76
|Garanti Faktoring
|2,02
|-1,46
|-38,04
|Garanti Yat. Ort.
|0,75
|8,70
|6,92
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,27
|-0,30
|29,76
|Gedik Yatırım Holding
|2,48
|0,00
|79,71
|Gediz Ambalaj
|4,19
|-1,41
|15,91
|Gentaş
|1,85
|1,65
|23,33
|Gersan Elektrik
|2,99
|-2,29
|-36,52
|Global Men. Değ.
|0,46
|-2,13
|2,22
|Global Yat. Holding
|3,00
|-0,66
|-16,90
|Good-Year
|3,43
|-0,58
|-17,51
|Göltaş Çimento
|13,14
|-4,30
|-48,89
|Gözde Girişim
|2,74
|2,24
|-51,59
|GSD Denizcilik
|1,28
|-1,54
|-5,19
|GSD Holding
|0,82
|0,00
|13,89
|Gübre Fabrik.
|3,18
|3,25
|-24,82
|Güler Yat. Holding
|1,06
|-0,93
|-8,62
|Güneş Sigorta
|1,50
|-0,66
|-9,09
|Halk GMYO
|0,72
|1,41
|-21,12
|Halk Sigorta
|1,12
|4,67
|-15,90
|Hatay Tekstil
|4,10
|2,50
|-17,51
|Hedef Girişim
|1,18
|-1,67
|-40,61
|Hektaş
|9,08
|0,22
|29,71
|HUB Girişim
|1,84
|-0,54
|54,62
|Hürriyet Gzt.
|0,94
|-2,08
|-29,85
|ICBC Turkey Bank
|5,22
|3,57
|14,47
|İdealist Danışmanlık
|10,82
|-2,52
|80,33
|İdealist GMYO
|1,60
|-0,62
|-21,57
|İhlas Ev Aletleri
|0,35
|2,94
|-31,37
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|-1,55
|-35,20
|İhlas Gazetecilik
|0,75
|-1,32
|-36,44
|İhlas Holding
|0,34
|0,00
|-35,85
|İhlas Yayın Holding
|0,33
|-2,94
|-35,29
|İndeks Bilgisayar
|5,49
|-0,90
|-46,28
|Info Yatırım
|1,04
|-0,95
|-11,86
|İntema
|18,91
|-0,47
|-22,31
|İpek Doğal Enerji
|5,18
|-3,54
|-3,54
|İskenderun Demir Çelik
|5,86
|0,34
|20,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:44 Kaynak: AA
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