Borsada Günlük İşlemler (1)
5 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,63
|2,33
|103,88
|Acıpayam Selüloz
|3,29
|1,23
|26,99
|Adana Çimento (A)
|6,03
|-0,17
|12,59
|Adana Çimento (B)
|4,08
|0,49
|8,62
|Adana Çimento (C)
|1,42
|1,43
|81,04
|Adel Kalemcilik
|10,98
|-1,08
|-29,28
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,92
|-20,00
|96,98
|Afyon Çimento
|4,59
|-0,65
|-41,00
|Ak Enerji
|0,63
|1,61
|-30,77
|Akbank
|6,74
|-1,03
|-28,63
|Akçansa
|7,05
|-0,98
|-31,13
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,05
|-1,44
|-61,35
|Akfen GMYO
|1,55
|-1,90
|-35,68
|Akın Tekstil
|9,62
|-0,72
|-31,82
|Akiş GMYO
|2,57
|0,00
|-7,95
|Akmerkez GMYO
|16,30
|0,06
|-12,59
|Aksa
|7,46
|0,81
|-37,75
|Aksa Enerji
|2,79
|-1,76
|-32,45
|Aksigorta
|3,69
|0,00
|21,67
|Aksu Enerji
|7,78
|-1,39
|46,81
|Alarko Carrıer
|39,20
|-1,01
|-31,85
|Alarko GMYO
|45,82
|-1,25
|-6,87
|Alarko Holding
|2,04
|-2,86
|-41,84
|Albaraka Türk
|1,27
|-0,78
|-15,54
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,89
|-0,17
|-26,19
|Alkim Kağıt
|4,08
|-3,55
|-11,99
|Alkim Kimya
|23,16
|-0,60
|-2,32
|Altınyağ
|0,59
|-19,18
|-50,67
|Altınyunus Çeşme
|4,13
|0,00
|-18,22
|Anadolu Cam
|2,58
|1,98
|1,06
|Anadolu Efes
|21,10
|1,83
|-11,38
|Anadolu Grubu Holding
|10,95
|-0,45
|-53,58
|Anadolu Hayat Emek.
|5,85
|1,39
|-25,16
|Anadolu Isuzu
|6,33
|-3,36
|-30,44
|Anadolu Sigorta
|4,12
|-1,90
|36,82
|Anel Elektrik
|1,58
|-1,86
|-55,10
|Arçelik
|15,41
|-0,32
|-25,81
|Arena Bilgisayar
|4,21
|-2,55
|-0,47
|Armada Bilgisayar
|9,00
|-0,99
|32,74
|Arsan Tekstil
|1,65
|-0,60
|-5,71
|Artı Yatırım Holding
|0,86
|-1,15
|-8,51
|Aselsan
|23,98
|-1,80
|-24,35
|Aslan Çimento
|28,02
|-1,55
|-25,44
|Ata GMYO
|4,06
|0,50
|-15,24
|Atakule GMYO
|1,50
|-0,66
|-26,83
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,22
|-4,35
|-55,10
|Atlas Yat. Ort.
|1,00
|-3,85
|2,04
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,65
|-0,65
|-34,08
|Avrasya GMYO
|0,89
|-2,20
|-43,67
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,09
|-1,80
|-35,12
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.242,20
|0,06
|
|Avrupa Yatırım Holding
|2,17
|5,85
|77,87
|Ayen Enerji
|2,55
|-1,54
|-47,20
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,50
|0,67
|-8,44
|Aygaz
|11,38
|-0,18
|-21,49
|Bagfaş
|4,83
|-0,21
|-54,00
|Bak Ambalaj
|5,10
|0,99
|4,76
|Balatacılar Balatacılık
|0,33
|10,00
|-41,07
|Bantaş Ambalaj
|1,48
|0,00
|-63,81
|Banvit
|11,42
|6,23
|-46,69
|Baştaş Başkent Çimento
|2,02
|0,50
|-14,65
|Batı Çimento
|2,43
|-1,22
|-44,66
|Batısöke Çimento
|1,14
|0,00
|-31,30
|Bera Holding
|2,10
|-2,33
|-32,26
|Berkosan Yalıtım
|1,74
|0,58
|-21,97
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,60
|-0,62
|-60,88
|Beyaz Filo
|2,55
|-2,67
|-92,41
|Bilici Yatırım
|1,40
|0,72
|-5,48
|Bim Mağazalar
|85,50
|-2,17
|12,44
|Bimeks
|0,06
|0,00
|-78,57
|Birko Mensucat
|0,30
|0,00
|-26,83
|Birlik Mensucat
|1,03
|-4,63
|-26,95
|Bizim Mağazaları
|6,41
|-0,31
|-16,75
|Bolu Çimento
|3,39
|-1,45
|-28,93
|Bomonti Elektrik
|0,48
|-2,04
|-55,56
|Borusan Mannesmann
|7,80
|-1,14
|-29,37
|Borusan Yat. Paz.
|37,52
|-0,05
|-13,04
|Bosch Fren Sistemleri
|162,10
|-1,16
|-11,51
|Bossa
|6,20
|-1,43
|53,09
|Boyner Perakende Yat.
|3,79
|0,26
|-13,56
|Brisa
|6,15
|-0,65
|-15,41
|Burçelik
|3,10
|-2,52
|-19,48
|Burçelik Vana
|1,54
|-1,91
|-12,00
|Bursa Çimento
|4,38
|-1,35
|-13,50
|Carrefoursa
|3,44
|-1,71
|-38,35
|Coca Cola İçecek
|30,40
|-1,17
|-9,23
|Cosmos Yat. Holding
|0,94
|-1,05
|-19,66
|Credıtwest Faktorıng
|1,30
|4,00
|16,62
|Çelebi
|56,55
|-2,92
|65,98
|Çelik Halat
|5,13
|-2,29
|37,18
|Çemaş Döküm
|0,72
|-1,37
|-61,08
|Çemtaş
|6,02
|-1,63
|49,06
|Çimbeton
|28,44
|-1,39
|-22,97
|Çimentaş
|11,35
|-0,18
|-2,07
|Çimsa
|7,60
|-1,43
|-42,40
|Çuhadaroğlu Metal
|1,76
|-2,22
|-39,93
|Dagi Giyim
|1,29
|-1,53
|-43,17
|Dagi Yatırım Holding
|1,10
|-1,79
|-23,08
|Dardanel
|1,15
|2,68
|-41,03
|Datagate Bilgisayar
|3,96
|-1,25
|-59,26
|Demirören Gazetecilik
|10,09
|-0,59
|284,38
|Demısaş Döküm
|2,57
|-1,91
|85,09
|Denge Holding
|1,15
|0,88
|-39,22
|Deniz GMYO
|3,13
|-2,19
|15,93
|Denizbank
|17,65
|0,40
|380,93
|Denizli Cam
|11,28
|-4,41
|-4,97
|Derimod
|8,74
|-0,91
|16,38
|Desa Deri
|1,76
|-3,30
|74,26
|Despec Bilgisayar
|3,17
|-1,86
|-11,70
|Deva Holding
|3,26
|-2,10
|-25,57
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|1,37
|-36,75
|Ditaş Doğan
|5,32
|-2,21
|-11,28
|DO-CO
|487,50
|-0,91
|135,93
|Doğan Burda
|3,14
|0,00
|-5,42
|Doğan Holding
|1,03
|-1,90
|18,39
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,22
|-4,69
|-66,48
|Doğusan
|2,41
|-1,23
|65,07
|Doğuş GMYO
|2,22
|-2,20
|-31,48
|Doğuş Otomotiv
|4,34
|-2,03
|-42,43
|Döktaş Dökümcülük
|8,48
|-2,30
|-22,91
|Duran Doğan Basım
|5,08
|-1,74
|34,75
|Dyo Boya
|2,87
|-1,37
|-62,29
|Eczacıbaşı İlaç
|2,76
|-1,43
|-33,98
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,17
|0,14
|-28,51
|Edip Gayrimenkul
|0,74
|0,00
|-37,29
|Ege Endüstri
|339,10
|-1,99
|13,06
|Ege Gübre
|21,50
|-2,27
|-15,75
|Ege Profil
|8,88
|-0,22
|-8,10
|Ege Seramik
|3,25
|-1,81
|-25,65
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|0,00
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,22
|-4,35
|-53,19
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,09
|0,00
|-55,00
|Egeplast
|3,69
|-7,05
|-21,15
|Ekiz Kimya
|0,32
|0,00
|-43,86
|Emek Elektrik
|0,98
|-1,01
|-37,81
|Eminiş Ambalaj
|1,20
|-4,00
|-74,14
|Emlak Konut GMYO
|1,53
|-1,92
|-41,10
|Enerjisa Enerji
|5,05
|-1,75
|
|Enka İnşaat
|4,51
|0,89
|-16,08
|Erbosan
|62,55
|-1,57
|-21,14
|Ereğli Demir Çelik
|7,32
|-1,35
|-21,62
|Ersu Gıda
|0,90
|-2,17
|-31,30
|Escort Teknoloji
|0,80
|-2,44
|-36,51
|Etiler Gıda
|2,18
|0,00
|-53,52
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,74
|-1,33
|-32,54
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,66
|0,00
|-29,23
|Euro Yat. Ort.
|0,64
|0,00
|-23,18
|Euro Yatırım Holding
|0,54
|0,00
|-11,48
|Fenerbahçe Futbol
|6,86
|-1,72
|-57,95
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,38
|-4,03
|-82,77
|F-M İzmit Piston
|16,85
|-1,06
|34,49
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,45
|-9,92
|-29,88
|Ford Otosan
|50,75
|0,00
|-10,66
|Formet Çelik Kapı
|1,29
|-0,77
|
|Frigo Pak Gıda
|1,72
|-8,51
|81,05
|Galatasaray Sportif
|1,22
|-1,61
|-41,84
|Garanti Bankası
|8,00
|-0,50
|-22,15
|Garanti Faktoring
|1,98
|-1,98
|-39,26
|Garanti Yat. Ort.
|0,72
|-4,00
|2,64
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,20
|-2,14
|26,98
|Gedik Yatırım Holding
|2,46
|-0,81
|78,26
|Gediz Ambalaj
|4,19
|0,00
|15,91
|Gentaş
|1,83
|-1,08
|21,99
|Gersan Elektrik
|2,91
|-2,68
|-38,22
|Global Men. Değ.
|0,47
|2,17
|4,44
|Global Yat. Holding
|3,01
|0,33
|-16,62
|Good-Year
|3,42
|-0,29
|-17,75
|Göltaş Çimento
|12,61
|-4,03
|-50,95
|Gözde Girişim
|2,70
|-1,46
|-52,30
|GSD Denizcilik
|1,25
|-2,34
|-7,41
|GSD Holding
|0,82
|0,00
|13,89
|Gübre Fabrik.
|3,13
|-1,57
|-26,00
|Güler Yat. Holding
|1,06
|0,00
|-8,62
|Güneş Sigorta
|1,47
|-2,00
|-10,91
|Halk GMYO
|0,71
|-1,39
|-22,21
|Halk Sigorta
|1,15
|2,68
|-13,64
|Hatay Tekstil
|4,15
|1,22
|-16,50
|Hedef Girişim
|1,16
|-1,69
|-41,61
|Hektaş
|9,20
|1,32
|31,43
|HUB Girişim
|1,83
|-0,54
|53,78
|Hürriyet Gzt.
|0,92
|-2,13
|-31,34
|ICBC Turkey Bank
|5,06
|-3,07
|10,96
|İdealist Danışmanlık
|10,60
|-2,03
|76,67
|İdealist GMYO
|1,62
|1,25
|-20,59
|İhlas Ev Aletleri
|0,36
|2,86
|-29,41
|İhlas Gayrimenkul
|1,26
|-0,79
|-35,71
|İhlas Gazetecilik
|0,74
|-1,33
|-37,29
|İhlas Holding
|0,34
|0,00
|-35,85
|İhlas Yayın Holding
|0,35
|6,06
|-31,37
|İndeks Bilgisayar
|5,45
|-0,73
|-46,67
|Info Yatırım
|1,03
|-0,96
|-12,71
|İntema
|18,82
|-0,48
|-22,68
|İpek Doğal Enerji
|5,10
|-1,54
|-5,03
|İskenderun Demir Çelik
|5,73
|-2,22
|17,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:32 Kaynak: AA
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