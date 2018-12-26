Borsada Günlük İşlemler (1)
34 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,56
|-2,66
|98,45
|Acıpayam Selüloz
|3,43
|4,26
|32,40
|Adana Çimento (A)
|5,99
|-0,66
|11,84
|Adana Çimento (B)
|4,07
|-0,25
|8,35
|Adana Çimento (C)
|1,41
|-0,70
|79,76
|Adel Kalemcilik
|10,97
|-0,09
|-29,34
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,21
|-18,11
|61,31
|Afyon Çimento
|4,60
|0,22
|-40,87
|Ak Enerji
|0,63
|0,00
|-30,77
|Akbank
|6,80
|0,89
|-28,00
|Akçansa
|7,09
|0,57
|-30,74
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,03
|-0,98
|-61,73
|Akfen GMYO
|1,56
|0,65
|-35,27
|Akın Tekstil
|9,40
|-2,29
|-33,38
|Akiş GMYO
|2,57
|0,00
|-7,95
|Akmerkez GMYO
|16,17
|-0,80
|-13,29
|Aksa
|7,56
|1,34
|-36,92
|Aksa Enerji
|2,77
|-0,72
|-32,93
|Aksigorta
|3,68
|-0,27
|21,34
|Aksu Enerji
|7,75
|-0,39
|46,24
|Alarko Carrıer
|39,46
|0,66
|-31,40
|Alarko GMYO
|45,80
|-0,04
|-6,91
|Alarko Holding
|2,03
|-0,49
|-42,13
|Albaraka Türk
|1,26
|-0,79
|-16,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,85
|-0,68
|-26,69
|Alkim Kağıt
|4,08
|0,00
|-11,99
|Alkim Kimya
|22,60
|-2,42
|-4,68
|Altınyağ
|0,48
|-18,64
|-59,87
|Altınyunus Çeşme
|4,19
|1,45
|-17,03
|Anadolu Cam
|2,60
|0,78
|1,84
|Anadolu Efes
|20,72
|-1,80
|-12,97
|Anadolu Grubu Holding
|10,90
|-0,46
|-53,80
|Anadolu Hayat Emek.
|5,83
|-0,34
|-25,42
|Anadolu Isuzu
|6,26
|-1,11
|-31,21
|Anadolu Sigorta
|4,13
|0,24
|37,15
|Anel Elektrik
|1,60
|1,27
|-54,53
|Arçelik
|15,50
|0,58
|-25,38
|Arena Bilgisayar
|4,12
|-2,14
|-2,60
|Armada Bilgisayar
|9,10
|1,11
|34,22
|Arsan Tekstil
|1,62
|-1,82
|-7,43
|Artı Yatırım Holding
|0,88
|2,33
|-6,38
|Aselsan
|24,04
|0,25
|-24,16
|Aslan Çimento
|28,02
|0,00
|-25,44
|Ata GMYO
|4,01
|-1,23
|-16,28
|Atakule GMYO
|1,48
|-1,33
|-27,80
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,22
|0,00
|-55,10
|Atlas Yat. Ort.
|0,98
|-2,00
|0,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,66
|0,13
|-34,00
|Avrasya GMYO
|0,90
|1,12
|-43,04
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,09
|0,00
|-35,12
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.242,90
|0,06
|
|Avrupa Yatırım Holding
|2,51
|15,67
|105,74
|Ayen Enerji
|2,53
|-0,78
|-47,62
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,49
|-0,67
|-9,05
|Aygaz
|11,45
|0,62
|-21,01
|Bagfaş
|4,80
|-0,62
|-54,29
|Bak Ambalaj
|5,00
|-1,96
|2,71
|Balatacılar Balatacılık
|0,33
|0,00
|-41,07
|Bantaş Ambalaj
|1,59
|7,43
|-61,12
|Banvit
|11,23
|-1,66
|-47,57
|Baştaş Başkent Çimento
|2,02
|0,00
|-14,65
|Batı Çimento
|2,40
|-1,23
|-45,34
|Batısöke Çimento
|1,13
|-0,88
|-31,90
|Bera Holding
|2,08
|-0,95
|-32,90
|Berkosan Yalıtım
|1,73
|-0,57
|-22,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,60
|0,00
|-60,88
|Beyaz Filo
|2,79
|9,41
|-91,70
|Bilici Yatırım
|1,37
|-2,14
|-7,51
|Bim Mağazalar
|84,75
|-0,88
|11,45
|Bimeks
|0,07
|16,67
|-75,00
|Birko Mensucat
|0,30
|0,00
|-26,83
|Birlik Mensucat
|1,02
|-0,97
|-27,66
|Bizim Mağazaları
|6,42
|0,16
|-16,62
|Bolu Çimento
|3,37
|-0,59
|-29,35
|Bomonti Elektrik
|0,48
|0,00
|-55,56
|Borusan Mannesmann
|7,84
|0,51
|-29,01
|Borusan Yat. Paz.
|37,52
|0,00
|-13,04
|Bosch Fren Sistemleri
|162,10
|0,00
|-11,51
|Bossa
|6,43
|3,71
|58,77
|Boyner Perakende Yat.
|3,85
|1,58
|-12,19
|Brisa
|6,24
|1,46
|-14,17
|Burçelik
|3,09
|-0,32
|-19,74
|Burçelik Vana
|1,52
|-1,30
|-13,14
|Bursa Çimento
|4,40
|0,46
|-13,11
|Carrefoursa
|3,45
|0,29
|-38,17
|Coca Cola İçecek
|30,40
|0,00
|-9,23
|Cosmos Yat. Holding
|0,92
|-2,13
|-21,37
|Credıtwest Faktorıng
|1,03
|1,98
|18,92
|Çelebi
|59,80
|5,75
|75,52
|Çelik Halat
|5,30
|3,31
|41,72
|Çemaş Döküm
|0,76
|5,56
|-58,92
|Çemtaş
|5,90
|-1,99
|46,08
|Çimbeton
|27,58
|-3,02
|-25,30
|Çimentaş
|10,70
|-5,73
|-7,68
|Çimsa
|7,60
|0,00
|-42,40
|Çuhadaroğlu Metal
|1,76
|0,00
|-39,93
|Dagi Giyim
|1,29
|0,00
|-43,17
|Dagi Yatırım Holding
|1,13
|2,73
|-20,98
|Dardanel
|1,14
|-0,87
|-41,54
|Datagate Bilgisayar
|3,94
|-0,51
|-59,47
|Demirören Gazetecilik
|8,72
|-13,58
|232,19
|Demısaş Döküm
|2,50
|-2,72
|80,05
|Denge Holding
|1,11
|-3,48
|-41,33
|Deniz GMYO
|3,10
|-0,96
|14,81
|Denizbank
|17,70
|0,28
|382,29
|Denizli Cam
|11,35
|0,62
|-4,38
|Derimod
|8,60
|-1,60
|14,51
|Desa Deri
|1,97
|11,93
|95,05
|Despec Bilgisayar
|3,20
|0,95
|-10,86
|Deva Holding
|3,26
|0,00
|-25,57
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,73
|-1,35
|-37,61
|Ditaş Doğan
|5,32
|0,00
|-11,28
|DO-CO
|486,00
|-0,31
|135,20
|Doğan Burda
|3,13
|-0,32
|-5,72
|Doğan Holding
|1,04
|0,97
|19,54
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,25
|2,46
|-65,66
|Doğusan
|2,41
|0,00
|65,07
|Doğuş GMYO
|2,15
|-3,15
|-33,64
|Doğuş Otomotiv
|4,29
|-1,15
|-43,10
|Döktaş Dökümcülük
|8,62
|1,65
|-21,64
|Duran Doğan Basım
|5,03
|-0,98
|33,42
|Dyo Boya
|2,92
|1,74
|-61,63
|Eczacıbaşı İlaç
|2,75
|-0,36
|-34,22
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,17
|0,00
|-28,51
|Edip Gayrimenkul
|0,74
|0,00
|-37,29
|Ege Endüstri
|340,10
|0,29
|13,40
|Ege Gübre
|21,66
|0,74
|-15,13
|Ege Profil
|8,86
|-0,23
|-8,31
|Ege Seramik
|3,26
|0,31
|-25,42
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|0,00
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|4,55
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|11,11
|-50,00
|Egeplast
|3,90
|5,69
|-16,67
|Ekiz Kimya
|0,32
|0,00
|-43,86
|Emek Elektrik
|0,97
|-1,02
|-38,44
|Eminiş Ambalaj
|1,18
|-1,67
|-74,57
|Emlak Konut GMYO
|1,56
|1,96
|-39,94
|Enerjisa Enerji
|5,03
|-0,40
|
|Enka İnşaat
|4,52
|0,22
|-15,89
|Erbosan
|62,85
|0,48
|-20,76
|Ereğli Demir Çelik
|7,27
|-0,68
|-22,16
|Ersu Gıda
|0,90
|0,00
|-31,30
|Escort Teknoloji
|0,79
|-1,25
|-37,30
|Etiler Gıda
|2,16
|-0,92
|-53,94
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,73
|-1,35
|-33,45
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,66
|0,00
|-29,23
|Euro Yat. Ort.
|0,65
|1,56
|-21,98
|Euro Yatırım Holding
|0,55
|1,85
|-9,84
|Fenerbahçe Futbol
|6,85
|-0,15
|-58,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,79
|17,23
|-79,80
|F-M İzmit Piston
|16,85
|0,00
|34,49
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,45
|0,00
|-29,88
|Ford Otosan
|51,25
|0,99
|-9,78
|Formet Çelik Kapı
|1,29
|0,00
|
|Frigo Pak Gıda
|1,83
|6,40
|92,63
|Galatasaray Sportif
|1,22
|0,00
|-41,84
|Garanti Bankası
|8,02
|0,25
|-21,96
|Garanti Faktoring
|1,98
|0,00
|-39,26
|Garanti Yat. Ort.
|0,74
|2,78
|5,50
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,18
|-0,63
|26,19
|Gedik Yatırım Holding
|2,40
|-2,44
|73,91
|Gediz Ambalaj
|4,10
|-2,15
|13,42
|Gentaş
|1,85
|1,09
|23,33
|Gersan Elektrik
|2,91
|0,00
|-38,22
|Global Men. Değ.
|0,46
|-2,13
|2,22
|Global Yat. Holding
|2,98
|-1,00
|-17,45
|Good-Year
|3,41
|-0,29
|-17,99
|Göltaş Çimento
|12,71
|0,79
|-50,56
|Gözde Girişim
|2,68
|-0,74
|-52,65
|GSD Denizcilik
|1,19
|-4,80
|-11,85
|GSD Holding
|0,80
|-2,44
|11,11
|Gübre Fabrik.
|3,05
|-2,56
|-27,90
|Güler Yat. Holding
|1,07
|0,94
|-7,76
|Güneş Sigorta
|1,48
|0,68
|-10,30
|Halk GMYO
|0,71
|0,00
|-22,21
|Halk Sigorta
|1,10
|-4,35
|-17,40
|Hatay Tekstil
|4,17
|0,48
|-16,10
|Hedef Girişim
|1,15
|-0,86
|-42,12
|Hektaş
|9,20
|0,00
|31,43
|HUB Girişim
|1,83
|0,00
|53,78
|Hürriyet Gzt.
|0,92
|0,00
|-31,34
|ICBC Turkey Bank
|5,07
|0,20
|11,18
|İdealist Danışmanlık
|10,45
|-1,42
|74,17
|İdealist GMYO
|1,64
|1,23
|-19,61
|İhlas Ev Aletleri
|0,35
|-2,78
|-31,37
|İhlas Gayrimenkul
|1,24
|-1,59
|-36,73
|İhlas Gazetecilik
|0,74
|0,00
|-37,29
|İhlas Holding
|0,35
|2,94
|-33,96
|İhlas Yayın Holding
|0,34
|-2,86
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|5,46
|0,18
|-46,57
|Info Yatırım
|1,02
|-0,97
|-13,56
|İntema
|18,73
|-0,48
|-23,05
|İpek Doğal Enerji
|5,20
|1,96
|-3,17
|İskenderun Demir Çelik
|5,73
|0,00
|17,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:42 Kaynak: AA
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