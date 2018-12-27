Borsada Günlük İşlemler (1)
1 saat önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,42
|-5,47
|87,60
|Acıpayam Selüloz
|3,38
|-1,46
|30,47
|Adana Çimento (A)
|6,00
|0,17
|12,03
|Adana Çimento (B)
|4,07
|0,00
|8,35
|Adana Çimento (C)
|1,39
|-1,42
|77,21
|Adel Kalemcilik
|10,99
|0,18
|-29,21
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,57
|-19,94
|29,15
|Afyon Çimento
|4,56
|-0,87
|-41,39
|Ak Enerji
|0,63
|0,00
|-30,77
|Akbank
|6,83
|0,44
|-27,68
|Akçansa
|7,09
|0,00
|-30,74
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,97
|-2,96
|-62,86
|Akfen GMYO
|1,57
|0,64
|-34,85
|Akın Tekstil
|9,23
|-1,81
|-34,59
|Akiş GMYO
|2,58
|0,39
|-7,59
|Akmerkez GMYO
|16,19
|0,12
|-13,18
|Aksa
|7,46
|-1,32
|-37,75
|Aksa Enerji
|2,70
|-2,53
|-34,62
|Aksigorta
|3,67
|-0,27
|21,01
|Aksu Enerji
|7,75
|0,00
|46,24
|Alarko Carrıer
|39,60
|0,35
|-31,16
|Alarko GMYO
|45,16
|-1,40
|-8,21
|Alarko Holding
|2,03
|0,00
|-42,13
|Albaraka Türk
|1,22
|-3,17
|-18,86
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,81
|-0,68
|-27,19
|Alkim Kağıt
|4,05
|-0,74
|-12,64
|Alkim Kimya
|22,32
|-1,24
|-5,86
|Altınyağ
|0,47
|-2,08
|-60,71
|Altınyunus Çeşme
|4,15
|-0,95
|-17,82
|Anadolu Cam
|2,55
|-1,92
|-0,11
|Anadolu Efes
|20,62
|-0,48
|-13,39
|Anadolu Grubu Holding
|10,65
|-2,29
|-54,86
|Anadolu Hayat Emek.
|5,85
|0,34
|-25,16
|Anadolu Isuzu
|6,19
|-1,12
|-31,98
|Anadolu Sigorta
|4,13
|0,00
|37,15
|Anel Elektrik
|1,59
|-0,63
|-54,81
|Arçelik
|15,48
|-0,13
|-25,48
|Arena Bilgisayar
|4,09
|-0,73
|-3,31
|Armada Bilgisayar
|9,10
|0,00
|34,22
|Arsan Tekstil
|1,60
|-1,23
|-8,57
|Artı Yatırım Holding
|0,88
|0,00
|-6,38
|Aselsan
|24,10
|0,25
|-23,97
|Aslan Çimento
|27,74
|-1,00
|-26,19
|Ata GMYO
|3,99
|-0,50
|-16,70
|Atakule GMYO
|1,48
|0,00
|-27,80
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,20
|-9,09
|-59,18
|Atlas Yat. Ort.
|0,90
|-8,16
|-8,16
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,65
|-0,13
|-34,08
|Avrasya GMYO
|0,89
|-1,11
|-43,67
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,10
|0,92
|-34,52
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.243,60
|0,06
|
|Avrupa Yatırım Holding
|2,16
|-13,94
|77,05
|Ayen Enerji
|2,51
|-0,79
|-48,03
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,48
|-0,67
|-9,66
|Aygaz
|11,65
|1,75
|-19,63
|Bagfaş
|4,80
|0,00
|-54,29
|Bak Ambalaj
|4,96
|-0,80
|1,88
|Balatacılar Balatacılık
|0,34
|3,03
|-39,29
|Bantaş Ambalaj
|1,59
|0,00
|-61,12
|Banvit
|10,80
|-3,83
|-49,58
|Baştaş Başkent Çimento
|2,01
|-0,50
|-15,08
|Batı Çimento
|2,43
|1,25
|-44,66
|Batısöke Çimento
|1,12
|-0,88
|-32,51
|Bera Holding
|2,07
|-0,48
|-33,23
|Berkosan Yalıtım
|1,73
|0,00
|-22,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,60
|0,00
|-60,88
|Beyaz Filo
|2,97
|6,45
|-91,16
|Bilici Yatırım
|1,36
|-0,73
|-8,18
|Bim Mağazalar
|87,40
|3,13
|14,94
|Bimeks
|0,06
|-14,29
|-78,57
|Birko Mensucat
|0,29
|-3,33
|-29,27
|Birlik Mensucat
|1,04
|1,96
|-26,24
|Bizim Mağazaları
|6,26
|-2,49
|-18,70
|Bolu Çimento
|3,42
|1,48
|-28,30
|Bomonti Elektrik
|0,48
|0,00
|-55,56
|Borusan Mannesmann
|7,78
|-0,77
|-29,55
|Borusan Yat. Paz.
|37,50
|-0,05
|-13,09
|Bosch Fren Sistemleri
|162,40
|0,19
|-11,34
|Bossa
|6,45
|0,31
|59,26
|Boyner Perakende Yat.
|4,04
|4,94
|-7,85
|Brisa
|6,26
|0,32
|-13,89
|Burçelik
|3,07
|-0,65
|-20,26
|Burçelik Vana
|1,50
|-1,32
|-14,29
|Bursa Çimento
|4,40
|0,00
|-13,11
|Carrefoursa
|3,48
|0,87
|-37,63
|Coca Cola İçecek
|30,72
|1,05
|-8,28
|Cosmos Yat. Holding
|0,92
|0,00
|-21,37
|Credıtwest Faktorıng
|1,01
|-1,94
|16,62
|Çelebi
|62,55
|4,60
|83,59
|Çelik Halat
|5,34
|0,75
|42,79
|Çemaş Döküm
|0,73
|-3,95
|-60,54
|Çemtaş
|5,83
|-1,19
|44,35
|Çimbeton
|26,84
|-2,68
|-27,30
|Çimentaş
|10,89
|1,78
|-6,04
|Çimsa
|7,46
|-1,84
|-43,46
|Çuhadaroğlu Metal
|1,79
|1,70
|-38,91
|Dagi Giyim
|1,30
|0,78
|-42,73
|Dagi Yatırım Holding
|1,07
|-5,31
|-25,17
|Dardanel
|1,10
|-3,51
|-43,59
|Datagate Bilgisayar
|3,96
|0,51
|-59,26
|Demirören Gazetecilik
|10,46
|19,95
|298,47
|Demısaş Döküm
|2,50
|0,00
|80,05
|Denge Holding
|1,09
|-1,80
|-42,39
|Deniz GMYO
|3,08
|-0,65
|14,07
|Denizbank
|18,05
|1,98
|391,83
|Denizli Cam
|11,46
|0,97
|-3,45
|Derimod
|8,60
|0,00
|14,51
|Desa Deri
|1,91
|-3,05
|89,11
|Despec Bilgisayar
|3,17
|-0,94
|-11,70
|Deva Holding
|3,25
|-0,31
|-25,80
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|-1,37
|-38,46
|Ditaş Doğan
|5,28
|-0,75
|-11,94
|DO-CO
|481,00
|-1,03
|132,78
|Doğan Burda
|3,07
|-1,92
|-7,53
|Doğan Holding
|1,03
|-0,96
|18,39
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,24
|-0,80
|-65,93
|Doğusan
|2,42
|0,41
|65,75
|Doğuş GMYO
|2,13
|-0,93
|-34,26
|Doğuş Otomotiv
|4,22
|-1,63
|-44,02
|Döktaş Dökümcülük
|8,29
|-3,83
|-24,64
|Duran Doğan Basım
|5,04
|0,20
|33,69
|Dyo Boya
|2,89
|-1,03
|-62,02
|Eczacıbaşı İlaç
|2,70
|-1,82
|-35,41
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,20
|0,42
|-28,21
|Edip Gayrimenkul
|0,75
|1,35
|-36,44
|Ege Endüstri
|339,00
|-0,32
|13,03
|Ege Gübre
|21,76
|0,46
|-14,74
|Ege Profil
|8,93
|0,79
|-7,58
|Ege Seramik
|3,27
|0,31
|-25,19
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|0,00
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|0,00
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,09
|-10,00
|-55,00
|Egeplast
|3,78
|-3,08
|-19,23
|Ekiz Kimya
|0,33
|3,13
|-42,11
|Emek Elektrik
|0,98
|1,03
|-37,81
|Eminiş Ambalaj
|1,18
|0,00
|-74,57
|Emlak Konut GMYO
|1,53
|-1,92
|-41,10
|Enerjisa Enerji
|5,01
|-0,40
|
|Enka İnşaat
|4,52
|0,00
|-15,89
|Erbosan
|62,50
|-0,56
|-21,20
|Ereğli Demir Çelik
|7,11
|-2,20
|-23,87
|Ersu Gıda
|0,90
|0,00
|-31,30
|Escort Teknoloji
|0,76
|-3,80
|-39,68
|Etiler Gıda
|2,15
|-0,46
|-54,16
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,70
|-4,11
|-36,19
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,64
|-3,03
|-31,37
|Euro Yat. Ort.
|0,63
|-3,08
|-24,38
|Euro Yatırım Holding
|0,53
|-3,64
|-13,11
|Fenerbahçe Futbol
|6,83
|-0,29
|-58,13
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,06
|9,68
|-77,84
|F-M İzmit Piston
|17,09
|1,42
|36,40
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,25
|-5,80
|-33,94
|Ford Otosan
|50,55
|-1,37
|-11,01
|Formet Çelik Kapı
|1,27
|-1,55
|
|Frigo Pak Gıda
|1,69
|-7,65
|77,89
|Galatasaray Sportif
|1,22
|0,00
|-41,84
|Garanti Bankası
|8,07
|0,62
|-21,47
|Garanti Faktoring
|1,99
|0,51
|-38,96
|Garanti Yat. Ort.
|0,82
|10,81
|16,90
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,22
|1,26
|27,78
|Gedik Yatırım Holding
|2,39
|-0,42
|73,19
|Gediz Ambalaj
|4,09
|-0,24
|13,14
|Gentaş
|1,79
|-3,24
|19,33
|Gersan Elektrik
|3,04
|4,47
|-35,46
|Global Men. Değ.
|0,46
|0,00
|2,22
|Global Yat. Holding
|3,04
|2,01
|-15,79
|Good-Year
|3,40
|-0,29
|-18,23
|Göltaş Çimento
|12,72
|0,08
|-50,53
|Gözde Girişim
|2,67
|-0,37
|-52,83
|GSD Denizcilik
|1,18
|-0,84
|-12,59
|GSD Holding
|0,79
|-1,25
|9,72
|Gübre Fabrik.
|2,97
|-2,62
|-29,79
|Güler Yat. Holding
|1,05
|-1,87
|-9,48
|Güneş Sigorta
|1,49
|0,68
|-9,70
|Halk GMYO
|0,69
|-2,82
|-24,40
|Halk Sigorta
|1,11
|0,91
|-16,65
|Hatay Tekstil
|3,98
|-4,56
|-19,92
|Hedef Girişim
|1,14
|-0,87
|-42,62
|Hektaş
|9,14
|-0,65
|30,57
|HUB Girişim
|1,89
|3,28
|58,82
|Hürriyet Gzt.
|0,95
|3,26
|-29,10
|ICBC Turkey Bank
|5,01
|-1,18
|9,87
|İdealist Danışmanlık
|10,60
|1,44
|76,67
|İdealist GMYO
|1,62
|-1,22
|-20,59
|İhlas Ev Aletleri
|0,34
|-2,86
|-33,33
|İhlas Gayrimenkul
|1,24
|0,00
|-36,73
|İhlas Gazetecilik
|0,65
|-12,16
|-44,92
|İhlas Holding
|0,32
|-8,57
|-39,62
|İhlas Yayın Holding
|0,33
|-2,94
|-35,29
|İndeks Bilgisayar
|5,46
|0,00
|-46,57
|Info Yatırım
|1,03
|0,98
|-12,71
|İntema
|18,70
|-0,16
|-23,17
|İpek Doğal Enerji
|5,28
|1,54
|-1,68
|İskenderun Demir Çelik
|5,65
|-1,40
|15,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:35 Kaynak: AA
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