Borsada Günlük İşlemler (1)
1 saat önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,96
|-7,11
|0,51
|Acıpayam Selüloz
|3,10
|-3,43
|-4,91
|Adana Çimento (A)
|5,88
|-1,84
|-2,81
|Adana Çimento (B)
|4,01
|-1,47
|-2,43
|Adana Çimento (C)
|1,40
|-1,41
|-0,71
|Adel Kalemcilik
|10,56
|-2,94
|-4,00
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,27
|-1,73
|-2,99
|Afyon Çimento
|4,51
|-0,22
|-1,74
|Ak Enerji
|0,58
|-4,92
|-7,94
|Akbank
|5,52
|-1,16
|-6,20
|Akçansa
|7,14
|-0,83
|-2,86
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,95
|-1,02
|-2,99
|Akfen GMYO
|1,72
|0,58
|4,24
|Akın Tekstil
|9,23
|-0,97
|-2,33
|Akiş GMYO
|2,53
|-0,39
|-1,17
|Akmerkez GMYO
|16,10
|-1,17
|-1,65
|Aksa
|7,27
|-1,62
|-2,55
|Aksa Enerji
|2,57
|-0,39
|-4,10
|Aksigorta
|3,59
|-0,55
|-1,91
|Aksu Enerji
|7,33
|-2,66
|-5,05
|Alarko Carrıer
|38,50
|-0,52
|-2,18
|Alarko GMYO
|43,00
|-2,05
|-4,27
|Alarko Holding
|1,91
|-4,02
|-7,73
|Albaraka Türk
|1,21
|-2,42
|-0,82
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,48
|-2,32
|-4,86
|Alkim Kağıt
|4,00
|-2,44
|-3,61
|Alkim Kimya
|22,00
|-3,93
|-7,17
|Altınyağ
|0,40
|-4,76
|-9,09
|Altınyunus Çeşme
|4,08
|-0,97
|-1,69
|Anadolu Cam
|2,46
|-4,28
|-8,21
|Anadolu Efes
|19,53
|-3,12
|-5,19
|Anadolu Grubu Holding
|10,12
|-2,13
|-1,17
|Anadolu Hayat Emek.
|5,76
|-0,52
|-4,16
|Anadolu Isuzu
|5,89
|-2,81
|-4,69
|Anadolu Sigorta
|4,14
|0,00
|0,49
|Anel Elektrik
|1,54
|-2,53
|-4,94
|Arçelik
|14,55
|-4,53
|-7,85
|Arena Bilgisayar
|4,25
|1,43
|-3,63
|Armada Bilgisayar
|9,14
|-0,65
|-1,61
|Arsan Tekstil
|1,56
|-1,27
|-3,70
|Artı Yatırım Holding
|0,88
|0,00
|1,15
|Aselsan
|22,62
|-3,74
|-6,06
|Aslan Çimento
|27,52
|-0,79
|-2,27
|Ata GMYO
|3,95
|-1,00
|-1,50
|Atakule GMYO
|1,41
|-2,76
|-5,37
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|
|Atlantis Yatırım Holding
|0,24
|20,00
|33,33
|Atlas Yat. Ort.
|0,89
|2,30
|3,49
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,60
|0,26
|-0,91
|Avrasya GMYO
|0,85
|-2,30
|-3,41
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,07
|-0,93
|-0,93
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.247,10
|0,01
|0,06
|Avrupa Yatırım Holding
|2,25
|-3,85
|-7,41
|Ayen Enerji
|2,23
|-2,62
|-5,11
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,45
|0,00
|2,11
|Aygaz
|11,33
|-0,18
|0,00
|Bagfaş
|4,68
|-2,70
|-2,90
|Bak Ambalaj
|4,75
|-3,65
|-6,31
|Balatacılar Balatacılık
|0,34
|3,03
|3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,48
|0,68
|-1,99
|Banvit
|10,21
|-1,26
|-5,38
|Baştaş Başkent Çimento
|1,98
|0,00
|-1,98
|Batı Çimento
|2,36
|-1,26
|-2,07
|Batısöke Çimento
|1,04
|-1,89
|-4,59
|Bera Holding
|2,04
|-3,32
|-0,97
|Berkosan Yalıtım
|1,69
|-2,31
|-6,63
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,57
|-1,88
|-3,09
|Beyaz Filo
|2,69
|2,28
|-1,47
|Bilici Yatırım
|1,33
|-1,48
|-2,21
|Bim Mağazalar
|86,00
|1,71
|-1,15
|Bimeks
|0,06
|0,00
|0,00
|Birko Mensucat
|0,28
|-3,45
|-6,67
|Birlik Mensucat
|1,14
|3,64
|-2,56
|Bizim Mağazaları
|6,16
|-2,99
|-9,41
|Bolu Çimento
|3,38
|0,30
|-1,46
|Bomonti Elektrik
|0,46
|-2,13
|-4,17
|Borusan Mannesmann
|7,58
|-2,19
|-2,82
|Borusan Yat. Paz.
|37,52
|0,05
|-0,27
|Bosch Fren Sistemleri
|158,00
|-1,31
|-2,47
|Bossa
|7,35
|6,06
|3,23
|Boyner Perakende Yat.
|3,92
|-1,51
|-0,51
|Brisa
|6,05
|-2,73
|-4,42
|Burçelik
|3,13
|-1,57
|-2,49
|Burçelik Vana
|1,53
|0,66
|3,38
|Bursa Çimento
|4,27
|-2,29
|-2,95
|Carrefoursa
|3,28
|-3,81
|-5,75
|Coca Cola İçecek
|29,34
|-2,65
|-4,99
|Cosmos Yat. Holding
|1,05
|0,00
|8,25
|Credıtwest Faktorıng
|0,98
|-2,00
|-5,77
|Çelebi
|59,15
|-2,31
|-6,70
|Çelik Halat
|5,55
|-3,48
|-7,50
|Çemaş Döküm
|0,84
|-1,18
|10,53
|Çemtaş
|5,75
|-3,52
|-5,43
|Çimbeton
|27,92
|-1,55
|-2,38
|Çimentaş
|12,10
|-2,50
|-4,72
|Çimsa
|7,16
|-2,72
|-5,17
|Çuhadaroğlu Metal
|1,80
|1,69
|1,12
|Dagi Giyim
|1,22
|-1,61
|-1,61
|Dagi Yatırım Holding
|1,04
|-2,80
|2,97
|Dardanel
|1,10
|-2,65
|0,00
|Datagate Bilgisayar
|3,93
|-4,61
|-8,18
|Demirören Gazetecilik
|9,62
|3,44
|0,21
|Demısaş Döküm
|2,33
|-4,12
|-6,05
|Denge Holding
|1,08
|-3,57
|-6,90
|Deniz GMYO
|2,98
|-0,67
|-1,97
|Denizbank
|19,84
|1,80
|3,87
|Denizli Cam
|11,09
|0,54
|-3,73
|Derimod
|8,60
|0,12
|-0,81
|Desa Deri
|1,69
|-3,43
|-2,31
|Despec Bilgisayar
|2,96
|-5,73
|-9,76
|Deva Holding
|3,10
|-4,32
|-5,78
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|-3,90
|-5,13
|Ditaş Doğan
|5,24
|-2,24
|-4,38
|DO-CO
|509,00
|2,41
|6,31
|Doğan Burda
|2,99
|-2,61
|-0,66
|Doğan Holding
|0,95
|-4,04
|-6,86
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,27
|-0,78
|4,10
|Doğusan
|2,51
|4,15
|4,15
|Doğuş GMYO
|2,08
|-1,42
|-1,42
|Doğuş Otomotiv
|4,16
|-2,12
|-4,15
|Döktaş Dökümcülük
|7,80
|-2,50
|-4,29
|Duran Doğan Basım
|5,28
|-0,94
|3,53
|Dyo Boya
|2,87
|-1,03
|-1,03
|Eczacıbaşı İlaç
|2,59
|-2,63
|-5,13
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,04
|-1,68
|-2,22
|Edip Gayrimenkul
|0,75
|-1,32
|-2,60
|Ege Endüstri
|324,00
|-2,96
|-5,81
|Ege Gübre
|21,20
|-3,55
|-2,30
|Ege Profil
|8,82
|0,46
|-0,56
|Ege Seramik
|3,16
|-4,53
|-5,67
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|9,09
|-7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,24
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,09
|0,00
|-10,00
|Egeplast
|3,94
|0,00
|2,60
|Ekiz Kimya
|0,32
|0,00
|-3,03
|Emek Elektrik
|0,95
|-1,04
|-3,06
|Eminiş Ambalaj
|1,16
|-1,69
|-0,85
|Emlak Konut GMYO
|1,41
|-4,73
|-6,00
|Enerjisa Enerji
|4,90
|-0,61
|-3,92
|Enka İnşaat
|4,52
|-2,59
|-1,31
|Erbosan
|58,60
|-3,22
|-6,09
|Ereğli Demir Çelik
|7,07
|1,00
|-2,08
|Ersu Gıda
|0,89
|-1,11
|-3,26
|Escort Teknoloji
|0,77
|0,00
|1,32
|Etiler Gıda
|2,09
|0,00
|-1,88
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,66
|-4,35
|-7,04
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,58
|-6,45
|-9,38
|Euro Yat. Ort.
|0,59
|-4,84
|-6,35
|Euro Yatırım Holding
|0,51
|-5,56
|-7,27
|Fenerbahçe Futbol
|6,94
|-1,70
|0,29
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,69
|4,67
|1,13
|F-M İzmit Piston
|16,25
|-5,91
|-5,80
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,27
|-1,80
|-4,39
|Ford Otosan
|48,14
|-1,76
|-3,72
|Formet Çelik Kapı
|1,45
|1,40
|14,17
|Frigo Pak Gıda
|1,64
|-3,53
|-3,53
|Galatasaray Sportif
|1,20
|-2,44
|-3,23
|Garanti Bankası
|7,54
|-2,33
|-5,28
|Garanti Faktoring
|1,88
|-2,08
|-5,05
|Garanti Yat. Ort.
|0,72
|-4,00
|-8,86
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,15
|-2,48
|-2,17
|Gedik Yatırım Holding
|2,21
|-3,91
|-5,96
|Gediz Ambalaj
|4,15
|-3,26
|0,00
|Gentaş
|1,71
|-3,39
|-3,39
|Gersan Elektrik
|3,16
|-5,11
|-10,48
|Global Men. Değ.
|0,47
|-6,00
|0,00
|Global Yat. Holding
|2,90
|-1,02
|-3,01
|Good-Year
|3,25
|-3,27
|-5,52
|Göltaş Çimento
|11,58
|-4,46
|-6,84
|Gözde Girişim
|2,60
|-0,38
|-2,62
|GSD Denizcilik
|1,13
|-4,24
|-1,74
|GSD Holding
|0,76
|-2,56
|-5,00
|Gübre Fabrik.
|2,70
|-4,93
|-8,78
|Güler Yat. Holding
|1,02
|-2,86
|-4,67
|Güneş Sigorta
|1,51
|-4,43
|0,67
|Halk GMYO
|0,67
|-1,47
|-4,29
|Halk Sigorta
|1,14
|-1,72
|3,64
|Hatay Tekstil
|4,00
|0,00
|1,27
|Hedef Girişim
|1,11
|-2,63
|-4,31
|Hektaş
|8,86
|-2,10
|-4,42
|HUB Girişim
|1,86
|-1,06
|-1,06
|Hürriyet Gzt.
|0,88
|-2,22
|-5,38
|ICBC Turkey Bank
|4,62
|-3,35
|-6,29
|İdealist Danışmanlık
|10,55
|-1,03
|-2,31
|İdealist GMYO
|1,61
|-3,01
|-1,23
|İhlas Ev Aletleri
|0,30
|-3,23
|-9,09
|İhlas Gayrimenkul
|1,04
|-0,95
|-0,95
|İhlas Gazetecilik
|0,58
|-4,92
|-4,92
|İhlas Holding
|0,30
|-6,25
|-6,25
|İhlas Yayın Holding
|0,31
|-3,13
|-6,06
|İndeks Bilgisayar
|5,60
|-2,27
|-6,20
|Info Yatırım
|1,00
|-0,99
|-2,91
|İntema
|18,43
|-0,22
|-1,07
|İpek Doğal Enerji
|5,34
|1,52
|-0,56
|İskenderun Demir Çelik
|5,47
|-0,73
|-3,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:32 Kaynak: AA
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