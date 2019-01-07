Borsada Günlük İşlemler (1)
30 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,01
|-1,95
|3,08
|Acıpayam Selüloz
|3,13
|-0,32
|-3,99
|Adana Çimento (A)
|5,96
|0,34
|-1,49
|Adana Çimento (B)
|4,05
|0,00
|-1,46
|Adana Çimento (C)
|1,42
|0,00
|0,71
|Adel Kalemcilik
|10,73
|-0,19
|-2,45
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,27
|-3,40
|-2,99
|Afyon Çimento
|4,54
|-0,22
|-1,09
|Ak Enerji
|0,61
|1,67
|-3,17
|Akbank
|5,97
|2,23
|1,45
|Akçansa
|7,35
|1,10
|0,00
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,96
|0,00
|-2,49
|Akfen GMYO
|1,75
|0,00
|6,06
|Akın Tekstil
|9,20
|0,00
|-2,65
|Akiş GMYO
|2,58
|1,18
|0,78
|Akmerkez GMYO
|15,91
|0,13
|-2,81
|Aksa
|7,46
|0,81
|0,00
|Aksa Enerji
|2,60
|-0,76
|-2,99
|Aksigorta
|3,58
|0,00
|-2,19
|Aksu Enerji
|8,13
|11,37
|5,31
|Alarko Carrıer
|38,60
|0,26
|-1,93
|Alarko GMYO
|42,60
|-0,37
|-5,16
|Alarko Holding
|1,92
|0,52
|-7,25
|Albaraka Türk
|1,22
|-0,81
|0,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,53
|0,18
|-3,99
|Alkim Kağıt
|4,10
|0,00
|-1,20
|Alkim Kimya
|22,30
|-0,27
|-5,91
|Altınyağ
|0,39
|-4,88
|-11,36
|Altınyunus Çeşme
|4,05
|-1,22
|-2,41
|Anadolu Cam
|2,57
|1,58
|-4,10
|Anadolu Efes
|19,67
|0,92
|-4,51
|Anadolu Grubu Holding
|10,66
|1,52
|4,10
|Anadolu Hayat Emek.
|5,79
|-0,17
|-3,66
|Anadolu Isuzu
|5,97
|0,34
|-3,40
|Anadolu Sigorta
|4,20
|0,00
|1,94
|Anel Elektrik
|1,58
|0,64
|-2,47
|Arçelik
|14,80
|2,14
|-6,27
|Arena Bilgisayar
|4,13
|-0,72
|-6,35
|Armada Bilgisayar
|9,12
|-0,22
|-1,83
|Arsan Tekstil
|1,58
|0,64
|-2,47
|Artı Yatırım Holding
|0,90
|0,00
|3,45
|Aselsan
|22,96
|0,09
|-4,65
|Aslan Çimento
|27,54
|-0,43
|-2,20
|Ata GMYO
|3,94
|-0,51
|-1,75
|Atakule GMYO
|1,44
|0,00
|-3,36
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|
|Atlantis Yatırım Holding
|0,33
|17,86
|83,33
|Atlas Yat. Ort.
|0,88
|-5,38
|2,33
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,86
|3,01
|2,48
|Avrasya GMYO
|0,86
|1,18
|-2,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,08
|-0,92
|0,00
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.247,80
|0,04
|0,12
|Avrupa Yatırım Holding
|2,37
|3,04
|-2,47
|Ayen Enerji
|2,59
|19,91
|10,21
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,45
|
|2,11
|Aygaz
|11,35
|-0,87
|0,18
|Bagfaş
|4,69
|0,86
|-2,70
|Bak Ambalaj
|4,70
|-0,21
|-7,30
|Balatacılar Balatacılık
|0,35
|6,06
|6,06
|Bantaş Ambalaj
|1,51
|2,03
|0,00
|Banvit
|10,32
|0,19
|-4,36
|Baştaş Başkent Çimento
|1,96
|-1,51
|-2,97
|Batı Çimento
|2,36
|-1,26
|-2,07
|Batısöke Çimento
|1,06
|0,95
|-2,75
|Bera Holding
|2,00
|-2,44
|-2,91
|Berkosan Yalıtım
|1,72
|-0,58
|-4,97
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,67
|5,70
|3,09
|Beyaz Filo
|2,80
|2,56
|2,56
|Bilici Yatırım
|1,36
|2,26
|0,00
|Bim Mağazalar
|86,70
|0,12
|-0,34
|Bimeks
|0,06
|0,00
|0,00
|Birko Mensucat
|0,29
|0,00
|-3,33
|Birlik Mensucat
|1,11
|-2,63
|-5,13
|Bizim Mağazaları
|6,36
|-1,40
|-6,47
|Bolu Çimento
|3,35
|0,00
|-2,33
|Bomonti Elektrik
|0,46
|0,00
|-4,17
|Borusan Mannesmann
|7,72
|1,18
|-1,03
|Borusan Yat. Paz.
|38,06
|0,53
|1,17
|Bosch Fren Sistemleri
|161,20
|1,64
|-0,49
|Bossa
|7,80
|6,85
|9,55
|Boyner Perakende Yat.
|4,29
|-0,46
|8,88
|Brisa
|6,10
|0,33
|-3,63
|Burçelik
|3,15
|0,00
|-1,87
|Burçelik Vana
|1,50
|-1,96
|1,35
|Bursa Çimento
|4,28
|0,94
|-2,73
|Carrefoursa
|3,36
|1,20
|-3,45
|Coca Cola İçecek
|30,30
|1,20
|-1,88
|Cosmos Yat. Holding
|1,02
|-2,86
|5,15
|Credıtwest Faktorıng
|0,99
|1,02
|-4,81
|Çelebi
|62,05
|0,08
|-2,13
|Çelik Halat
|5,63
|0,72
|-6,17
|Çemaş Döküm
|0,84
|-1,18
|10,53
|Çemtaş
|5,59
|-4,12
|-8,06
|Çimbeton
|28,54
|0,14
|-0,21
|Çimentaş
|12,05
|0,42
|-5,12
|Çimsa
|7,24
|0,14
|-4,11
|Çuhadaroğlu Metal
|1,81
|-2,16
|1,69
|Dagi Giyim
|1,23
|1,65
|-0,81
|Dagi Yatırım Holding
|1,03
|1,98
|1,98
|Dardanel
|1,10
|-0,90
|0,00
|Datagate Bilgisayar
|4,24
|3,92
|-0,93
|Demirören Gazetecilik
|10,90
|7,50
|13,54
|Demısaş Döküm
|2,42
|-0,82
|-2,42
|Denge Holding
|1,10
|2,80
|-5,17
|Deniz GMYO
|2,97
|0,00
|-2,30
|Denizbank
|20,40
|1,29
|6,81
|Denizli Cam
|11,46
|3,34
|-0,52
|Derimod
|8,68
|0,23
|0,12
|Desa Deri
|1,75
|1,16
|1,16
|Despec Bilgisayar
|2,75
|-4,84
|-16,16
|Deva Holding
|3,20
|1,27
|-2,74
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|-4,00
|-7,69
|Ditaş Doğan
|5,25
|0,57
|-4,20
|DO-CO
|500,00
|-0,02
|4,43
|Doğan Burda
|3,06
|0,33
|1,66
|Doğan Holding
|0,98
|2,08
|-3,92
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,24
|-2,36
|1,64
|Doğusan
|2,94
|14,40
|21,99
|Doğuş GMYO
|2,10
|0,48
|-0,47
|Doğuş Otomotiv
|4,18
|-0,24
|-3,69
|Döktaş Dökümcülük
|9,60
|20,00
|17,79
|Duran Doğan Basım
|5,73
|4,56
|12,35
|Dyo Boya
|2,95
|0,68
|1,72
|Eczacıbaşı İlaç
|2,69
|1,89
|-1,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,39
|3,21
|2,64
|Edip Gayrimenkul
|0,74
|0,00
|-3,90
|Ege Endüstri
|329,60
|1,14
|-4,19
|Ege Gübre
|21,56
|-2,00
|-0,65
|Ege Profil
|8,82
|0,23
|-0,56
|Ege Seramik
|3,20
|0,31
|-4,48
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|9,09
|-7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|0,00
|-4,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|11,11
|0,00
|Egeplast
|4,00
|2,30
|4,17
|Ekiz Kimya
|0,33
|3,13
|0,00
|Emek Elektrik
|0,97
|1,04
|-1,02
|Eminiş Ambalaj
|1,17
|1,74
|0,00
|Emlak Konut GMYO
|1,43
|0,00
|-4,67
|Enerjisa Enerji
|4,99
|1,01
|-2,16
|Enka İnşaat
|4,54
|-0,22
|-0,87
|Erbosan
|54,70
|-3,95
|-12,34
|Ereğli Demir Çelik
|7,33
|0,55
|1,52
|Ersu Gıda
|0,91
|1,11
|-1,09
|Escort Teknoloji
|0,77
|1,32
|1,32
|Etiler Gıda
|2,17
|-1,36
|1,88
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,69
|2,99
|-2,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,59
|-1,67
|-7,81
|Euro Yat. Ort.
|0,62
|0,00
|-1,59
|Euro Yatırım Holding
|0,53
|0,00
|-3,64
|Fenerbahçe Futbol
|7,33
|4,12
|5,92
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,78
|1,83
|4,51
|F-M İzmit Piston
|16,43
|0,31
|-4,75
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,30
|1,23
|-3,51
|Ford Otosan
|50,50
|3,31
|1,00
|Formet Çelik Kapı
|1,50
|-4,46
|18,11
|Frigo Pak Gıda
|1,68
|2,44
|-1,18
|Galatasaray Sportif
|1,30
|7,44
|4,84
|Garanti Bankası
|8,16
|2,00
|2,51
|Garanti Faktoring
|1,91
|0,53
|-3,54
|Garanti Yat. Ort.
|0,74
|1,37
|-6,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,70
|-1,86
|14,91
|Gedik Yatırım Holding
|2,75
|3,77
|17,02
|Gediz Ambalaj
|4,19
|-1,41
|0,96
|Gentaş
|1,72
|0,00
|-2,82
|Gersan Elektrik
|3,24
|-0,61
|-8,22
|Global Men. Değ.
|0,47
|0,00
|0,00
|Global Yat. Holding
|2,99
|0,67
|0,00
|Good-Year
|3,23
|0,00
|-6,10
|Göltaş Çimento
|10,70
|-7,12
|-13,92
|Gözde Girişim
|2,51
|-2,71
|-5,99
|GSD Denizcilik
|1,16
|0,87
|0,87
|GSD Holding
|0,78
|1,30
|-2,50
|Gübre Fabrik.
|2,73
|0,00
|-7,77
|Güler Yat. Holding
|1,03
|-0,96
|-3,74
|Güneş Sigorta
|1,53
|1,32
|2,00
|Halk GMYO
|0,69
|1,47
|-1,43
|Halk Sigorta
|1,10
|0,92
|0,00
|Hatay Tekstil
|3,97
|-0,75
|0,51
|Hedef Girişim
|1,13
|0,89
|-2,59
|Hektaş
|8,99
|1,12
|-3,02
|HUB Girişim
|1,93
|-2,53
|2,66
|Hürriyet Gzt.
|0,89
|-1,11
|-4,30
|ICBC Turkey Bank
|4,74
|0,21
|-3,85
|İdealist Danışmanlık
|10,69
|-2,82
|-1,02
|İdealist GMYO
|1,63
|0,62
|0,00
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|0,00
|-3,03
|İhlas Gayrimenkul
|0,98
|-2,97
|-6,67
|İhlas Gazetecilik
|0,58
|0,00
|-4,92
|İhlas Holding
|0,32
|0,00
|0,00
|İhlas Yayın Holding
|0,31
|-3,13
|-6,06
|İndeks Bilgisayar
|5,70
|1,42
|-4,52
|Info Yatırım
|1,00
|-1,96
|-2,91
|İntema
|18,49
|0,33
|-0,75
|İpek Doğal Enerji
|5,52
|3,18
|2,79
|İskenderun Demir Çelik
|5,60
|0,72
|-1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:31 Kaynak: AA
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