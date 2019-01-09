Borsada Günlük İşlemler (1)
20 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,99
|-2,45
|2,05
|Acıpayam Selüloz
|3,07
|-0,97
|-5,83
|Adana Çimento (A)
|5,92
|0,00
|-2,15
|Adana Çimento (B)
|4,04
|-0,25
|-1,70
|Adana Çimento (C)
|1,42
|0,00
|0,71
|Adel Kalemcilik
|10,75
|0,19
|-2,27
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,26
|-11,72
|-3,42
|Afyon Çimento
|4,56
|0,00
|-0,65
|Ak Enerji
|0,59
|-1,67
|-6,35
|Akbank
|5,70
|-2,40
|-3,14
|Akçansa
|7,44
|-0,27
|1,22
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,98
|-1,00
|-1,49
|Akfen GMYO
|1,73
|1,76
|4,85
|Akın Tekstil
|9,11
|-0,44
|-3,60
|Akiş GMYO
|2,59
|0,39
|1,17
|Akmerkez GMYO
|15,96
|-0,19
|-2,50
|Aksa
|7,58
|1,07
|1,61
|Aksa Enerji
|2,69
|-2,18
|0,37
|Aksigorta
|3,57
|-0,28
|-2,46
|Aksu Enerji
|8,37
|4,10
|8,42
|Alarko Carrıer
|39,08
|0,88
|-0,71
|Alarko GMYO
|43,48
|2,11
|-3,21
|Alarko Holding
|1,98
|2,06
|-4,35
|Albaraka Türk
|1,23
|0,00
|0,82
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,61
|1,81
|-2,60
|Alkim Kağıt
|4,08
|0,74
|-1,69
|Alkim Kimya
|21,76
|-1,54
|-8,19
|Altınyağ
|0,39
|-2,50
|-11,36
|Altınyunus Çeşme
|4,16
|-1,89
|0,24
|Anadolu Cam
|2,60
|0,78
|-2,99
|Anadolu Efes
|19,13
|0,58
|-7,14
|Anadolu Grubu Holding
|10,15
|-3,33
|-0,88
|Anadolu Hayat Emek.
|5,83
|-0,34
|-3,00
|Anadolu Isuzu
|6,11
|-0,49
|-1,13
|Anadolu Sigorta
|4,26
|0,00
|3,40
|Anel Elektrik
|1,69
|-1,17
|4,32
|Arçelik
|15,57
|3,18
|-1,39
|Arena Bilgisayar
|4,00
|-2,44
|-9,30
|Armada Bilgisayar
|8,81
|0,11
|-5,17
|Arsan Tekstil
|1,61
|1,26
|-0,62
|Artı Yatırım Holding
|0,90
|1,12
|3,45
|Aselsan
|22,92
|0,00
|-4,82
|Aslan Çimento
|27,68
|-0,14
|-1,70
|Ata GMYO
|3,96
|0,25
|-1,25
|Atakule GMYO
|1,44
|0,70
|-3,36
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|
|Atlantis Yatırım Holding
|0,46
|17,95
|155,56
|Atlas Yat. Ort.
|0,85
|0,00
|-1,16
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,71
|-0,39
|0,52
|Avrasya GMYO
|0,85
|-1,16
|-3,41
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,08
|-0,92
|0,00
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.248,20
|0,02
|0,15
|Avrupa Yatırım Holding
|2,36
|-1,67
|-2,88
|Ayen Enerji
|2,54
|2,83
|8,09
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,45
|0,00
|2,11
|Aygaz
|11,69
|1,21
|3,18
|Bagfaş
|4,74
|0,64
|-1,66
|Bak Ambalaj
|4,65
|-0,85
|-8,28
|Balatacılar Balatacılık
|0,37
|2,78
|12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,55
|1,97
|2,65
|Banvit
|10,45
|-1,23
|-3,15
|Baştaş Başkent Çimento
|1,95
|-0,51
|-3,47
|Batı Çimento
|2,34
|-0,43
|-2,90
|Batısöke Çimento
|1,04
|-0,95
|-4,59
|Bera Holding
|1,94
|-1,52
|-5,83
|Berkosan Yalıtım
|1,73
|-0,57
|-4,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,62
|0,00
|0,00
|Beyaz Filo
|2,79
|0,00
|2,20
|Bilici Yatırım
|1,35
|-0,74
|-0,74
|Bim Mağazalar
|89,45
|1,42
|2,82
|Bimeks
|0,06
|-14,29
|0,00
|Birko Mensucat
|0,29
|0,00
|-3,33
|Birlik Mensucat
|1,07
|-6,14
|-8,55
|Bizim Mağazaları
|6,23
|-0,16
|-8,38
|Bolu Çimento
|3,39
|1,19
|-1,17
|Bomonti Elektrik
|0,66
|20,00
|37,50
|Borusan Mannesmann
|7,88
|0,77
|1,03
|Borusan Yat. Paz.
|37,52
|-1,63
|-0,27
|Bosch Fren Sistemleri
|162,00
|0,37
|0,00
|Bossa
|7,72
|-2,40
|8,43
|Boyner Perakende Yat.
|4,11
|-3,07
|4,31
|Brisa
|6,10
|0,16
|-3,63
|Burçelik
|3,18
|0,63
|-0,93
|Burçelik Vana
|1,51
|0,00
|2,03
|Bursa Çimento
|4,28
|-0,23
|-2,73
|Carrefoursa
|3,39
|0,89
|-2,59
|Coca Cola İçecek
|31,42
|3,70
|1,75
|Cosmos Yat. Holding
|1,19
|16,67
|22,68
|Credıtwest Faktorıng
|0,97
|-1,02
|-6,73
|Çelebi
|65,90
|-2,30
|3,94
|Çelik Halat
|5,78
|0,52
|-3,67
|Çemaş Döküm
|0,79
|-3,66
|3,95
|Çemtaş
|5,79
|5,08
|-4,77
|Çimbeton
|29,34
|0,27
|2,59
|Çimentaş
|12,09
|-0,17
|-4,80
|Çimsa
|7,24
|-0,14
|-4,11
|Çuhadaroğlu Metal
|1,77
|-1,12
|-0,56
|Dagi Giyim
|1,23
|-2,38
|-0,81
|Dagi Yatırım Holding
|1,03
|-5,50
|1,98
|Dardanel
|1,12
|0,90
|1,82
|Datagate Bilgisayar
|4,16
|-0,95
|-2,80
|Demirören Gazetecilik
|15,69
|19,95
|63,44
|Demısaş Döküm
|2,60
|0,78
|4,84
|Denge Holding
|1,16
|0,00
|0,00
|Deniz GMYO
|3,63
|19,80
|19,41
|Denizbank
|21,20
|2,42
|10,99
|Denizli Cam
|11,15
|-0,98
|-3,21
|Derimod
|8,81
|2,09
|1,61
|Desa Deri
|1,82
|-0,55
|5,20
|Despec Bilgisayar
|2,82
|-1,74
|-14,02
|Deva Holding
|3,28
|1,86
|-0,30
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,73
|0,00
|-6,41
|Ditaş Doğan
|5,24
|0,00
|-4,38
|DO-CO
|513,00
|1,52
|7,14
|Doğan Burda
|3,01
|-1,31
|0,00
|Doğan Holding
|0,95
|-2,06
|-6,86
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,25
|-0,79
|2,46
|Doğusan
|2,95
|-0,34
|22,41
|Doğuş GMYO
|2,15
|0,47
|1,90
|Doğuş Otomotiv
|4,21
|0,72
|-3,00
|Döktaş Dökümcülük
|10,08
|0,80
|23,68
|Duran Doğan Basım
|5,72
|-2,56
|12,16
|Dyo Boya
|2,92
|-0,34
|0,69
|Eczacıbaşı İlaç
|2,74
|1,48
|0,37
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,30
|-0,54
|1,39
|Edip Gayrimenkul
|0,73
|1,39
|-5,19
|Ege Endüstri
|346,90
|3,55
|0,84
|Ege Gübre
|21,52
|0,09
|-0,83
|Ege Profil
|8,80
|0,00
|-0,79
|Ege Seramik
|3,24
|0,62
|-3,28
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|18,18
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|-3,70
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|11,11
|0,00
|Egeplast
|3,92
|-1,75
|2,08
|Ekiz Kimya
|0,33
|0,00
|0,00
|Emek Elektrik
|0,96
|0,00
|-2,04
|Eminiş Ambalaj
|1,15
|-0,86
|-1,71
|Emlak Konut GMYO
|1,43
|0,00
|-4,67
|Enerjisa Enerji
|4,95
|-1,00
|-2,94
|Enka İnşaat
|4,54
|0,67
|-0,87
|Erbosan
|55,75
|-0,54
|-10,66
|Ereğli Demir Çelik
|7,65
|2,96
|5,96
|Ersu Gıda
|0,89
|-1,11
|-3,26
|Escort Teknoloji
|0,73
|-2,67
|-3,95
|Etiler Gıda
|2,07
|-1,43
|-2,82
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,69
|1,47
|-2,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,59
|-1,67
|-7,81
|Euro Yat. Ort.
|0,60
|-1,64
|-4,76
|Euro Yatırım Holding
|0,52
|1,96
|-5,45
|Fenerbahçe Futbol
|7,00
|-0,43
|1,16
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,69
|-1,82
|1,13
|F-M İzmit Piston
|16,79
|0,18
|-2,67
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,61
|9,06
|5,56
|Ford Otosan
|52,35
|4,60
|4,70
|Formet Çelik Kapı
|1,51
|1,34
|18,90
|Frigo Pak Gıda
|1,93
|16,97
|13,53
|Galatasaray Sportif
|1,25
|0,00
|0,81
|Garanti Bankası
|7,99
|-2,44
|0,38
|Garanti Faktoring
|1,93
|-1,03
|-2,53
|Garanti Yat. Ort.
|0,73
|-2,67
|-7,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,37
|-7,92
|4,66
|Gedik Yatırım Holding
|2,51
|-9,39
|6,81
|Gediz Ambalaj
|4,23
|0,95
|1,93
|Gentaş
|1,75
|0,57
|-1,13
|Gersan Elektrik
|3,17
|-0,94
|-10,20
|Global Men. Değ.
|0,48
|-4,00
|2,13
|Global Yat. Holding
|3,01
|-0,33
|0,67
|Good-Year
|3,25
|-0,31
|-5,52
|Göltaş Çimento
|11,35
|-0,79
|-8,69
|Gözde Girişim
|2,56
|0,00
|-4,12
|GSD Denizcilik
|1,18
|0,00
|2,61
|GSD Holding
|0,78
|0,00
|-2,50
|Gübre Fabrik.
|2,74
|0,37
|-7,43
|Güler Yat. Holding
|1,01
|-0,98
|-5,61
|Güneş Sigorta
|1,53
|2,00
|2,00
|Halk GMYO
|0,67
|-2,90
|-4,29
|Halk Sigorta
|1,11
|0,91
|0,91
|Hatay Tekstil
|3,97
|0,25
|0,51
|Hedef Girişim
|1,13
|0,00
|-2,59
|Hektaş
|8,90
|0,11
|-3,99
|HUB Girişim
|1,96
|1,55
|4,26
|Hürriyet Gzt.
|0,90
|1,12
|-3,23
|ICBC Turkey Bank
|4,98
|3,75
|1,01
|İdealist Danışmanlık
|10,29
|-3,02
|-4,72
|İdealist GMYO
|1,59
|-1,24
|-2,45
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|0,00
|-3,03
|İhlas Gayrimenkul
|0,98
|-2,97
|-6,67
|İhlas Gazetecilik
|0,58
|0,00
|-4,92
|İhlas Holding
|0,32
|0,00
|0,00
|İhlas Yayın Holding
|0,32
|0,00
|-3,03
|İndeks Bilgisayar
|5,85
|-1,52
|-2,01
|Info Yatırım
|1,00
|-0,99
|-2,91
|İntema
|18,29
|-0,87
|-1,83
|İpek Doğal Enerji
|5,67
|0,00
|5,59
|İskenderun Demir Çelik
|6,20
|7,83
|9,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:44 Kaynak: AA
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