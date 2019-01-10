Borsada Günlük İşlemler (1)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,35 18,09 20,51 Acıpayam Selüloz 3,11 1,30 -4,60 Adana Çimento (A) 6,01 1,52 -0,66 Adana Çimento (B) 4,08 0,99 -0,73 Adana Çimento (C) 1,43 0,70 1,42 Adel Kalemcilik 11,00 2,33 0,00 Adese Alışveriş Ticaret 2,20 -2,65 -5,98 Afyon Çimento 4,56 0,00 -0,65 Ak Enerji 0,60 1,69 -4,76 Akbank 5,75 0,88 -2,29 Akçansa 7,50 0,81 2,04 Akdenız Güvenlık Hız. 1,97 -0,51 -1,99 Akfen GMYO 1,74 0,58 5,45 Akın Tekstil 9,09 -0,22 -3,81 Akiş GMYO 2,67 3,09 4,30 Akmerkez GMYO 16,00 0,25 -2,26 Aksa 7,56 -0,26 1,34 Aksa Enerji 2,70 0,37 0,75 Aksigorta 3,60 0,84 -1,64 Aksu Enerji 8,45 0,96 9,46 Alarko Carrıer 38,94 -0,36 -1,07 Alarko GMYO 43,48 0,00 -3,21 Alarko Holding 2,02 2,02 -2,42 Albaraka Türk 1,24 0,81 1,64 Alcatel Lucent Teletaş 5,62 0,18 -2,43 Alkim Kağıt 4,07 -0,25 -1,93 Alkim Kimya 22,06 1,38 -6,92 Altınyağ 0,38 -2,56 -13,64 Altınyunus Çeşme 4,20 0,96 1,20 Anadolu Cam 2,61 0,38 -2,61 Anadolu Efes 19,45 1,67 -5,58 Anadolu Grubu Holding 10,36 2,07 1,17 Anadolu Hayat Emek. 5,72 -1,89 -4,83 Anadolu Isuzu 6,14 0,49 -0,65 Anadolu Sigorta 4,26 0,00 3,40 Anel Elektrik 1,68 -0,59 3,70 Arçelik 15,78 1,35 -0,06 Arena Bilgisayar 4,25 6,25 -3,63 Armada Bilgisayar 8,66 -1,70 -6,78 Arsan Tekstil 1,62 0,62 0,00 Artı Yatırım Holding 0,92 2,22 5,75 Aselsan 23,58 2,88 -2,08 Aslan Çimento 27,74 0,22 -1,49 Ata GMYO 3,97 0,25 -1,00 Atakule GMYO 1,44 0,00 -3,36 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 Atlantis Yatırım Holding 0,53 15,22 194,44 Atlas Yat. Ort. 0,83 -2,35 -3,49 AvivaSA Emeklilik Hayat 7,62 -1,17 -0,65 Avrasya GMYO 0,85 0,00 -3,41 Avrasya Petrol ve Tur. 1,08 0,00 0,00 Avrasya Stratejik GMYF 1.248,30 0,01 0,16 Avrupa Yatırım Holding 2,35 -0,42 -3,29 Ayen Enerji 2,49 -1,97 5,96 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,45 0,00 2,11 Aygaz 11,69 0,00 3,18 Bagfaş 4,74 0,00 -1,66 Bak Ambalaj 4,64 -0,22 -8,48 Balatacılar Balatacılık 0,42 13,51 27,27 Bantaş Ambalaj 1,53 -1,29 1,32 Banvit 10,42 -0,29 -3,43 Baştaş Başkent Çimento 1,94 -0,51 -3,96 Batı Çimento 2,35 0,43 -2,49 Batısöke Çimento 1,04 0,00 -4,59 Bera Holding 1,86 -4,12 -9,71 Berkosan Yalıtım 1,74 0,58 -3,87 Beşiktaş Futbol Yat. 1,63 0,62 0,62 Beyaz Filo 2,82 1,08 3,30 Bilici Yatırım 1,37 1,48 0,74 Bim Mağazalar 89,70 0,28 3,10 Bimeks 0,06 0,00 0,00 Birko Mensucat 0,28 -3,45 -6,67 Birlik Mensucat 1,04 -2,80 -11,11 Bizim Mağazaları 6,19 -0,64 -8,97 Bolu Çimento 3,39 0,00 -1,17 Bomonti Elektrik 0,79 19,70 64,58 Borusan Mannesmann 8,05 2,16 3,21 Borusan Yat. Paz. 37,62 0,27 0,00 Bosch Fren Sistemleri 161,70 -0,19 -0,19 Bossa 7,66 -0,78 7,58 Boyner Perakende Yat. 4,05 -1,46 2,79 Brisa 6,20 1,64 -2,05 Burçelik 3,23 1,57 0,62 Burçelik Vana 1,51 0,00 2,03 Bursa Çimento 4,28 0,00 -2,73 Carrefoursa 3,39 0,00 -2,59 Coca Cola İçecek 31,88 1,46 3,24 Cosmos Yat. Holding 1,04 -12,61 7,22 Credıtwest Faktorıng 0,95 -2,06 -8,65 Çelebi 65,10 -1,21 2,68 Çelik Halat 5,85 1,21 -2,50 Çemaş Döküm 0,79 0,00 3,95 Çemtaş 5,69 -1,73 -6,41 Çimbeton 29,56 0,75 3,36 Çimentaş 12,22 1,08 -3,78 Çimsa 7,26 0,28 -3,84 Çuhadaroğlu Metal 1,74 -1,69 -2,25 Dagi Giyim 1,24 0,81 0,00 Dagi Yatırım Holding 1,02 -0,97 0,99 Dardanel 1,10 -1,79 0,00 Datagate Bilgisayar 4,22 1,44 -1,40 Demirören Gazetecilik 16,52 5,29 72,08 Demısaş Döküm 2,56 -1,54 3,23 Denge Holding 1,17 0,86 0,86 Deniz GMYO 3,31 -8,82 8,88 Denizbank 21,54 1,60 12,77 Denizli Cam 11,15 0,00 -3,21 Derimod 8,73 -0,91 0,69 Desa Deri 1,78 -2,20 2,89 Despec Bilgisayar 2,82 0,00 -14,02 Deva Holding 3,32 1,22 0,91 Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 0,00 -6,41 Ditaş Doğan 5,24 0,00 -4,38 DO-CO 510,30 -0,53 6,58 Doğan Burda 3,03 0,66 0,66 Doğan Holding 0,95 0,00 -6,86 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,22 -2,40 0,00 Doğusan 3,00 1,69 24,48 Doğuş GMYO 2,15 0,00 1,90 Doğuş Otomotiv 4,22 0,24 -2,76 Döktaş Dökümcülük 9,04 -10,32 10,92 Duran Doğan Basım 5,93 3,67 16,27 Dyo Boya 2,79 -4,45 -3,79 Eczacıbaşı İlaç 2,74 0,00 0,37 Eczacıbaşı Yatırım 7,31 0,14 1,53 Edip Gayrimenkul 0,73 0,00 -5,19 Ege Endüstri 347,90 0,29 1,13 Ege Gübre 21,70 0,84 0,00 Ege Profil 8,80 0,00 -0,79 Ege Seramik 3,24 0,00 -3,28 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,25 -3,85 4,17 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 20,00 20,00 Egeplast 3,85 -1,79 0,26 Ekiz Kimya 0,27 -18,18 -18,18 Emek Elektrik 0,95 -1,04 -3,06 Eminiş Ambalaj 1,14 -0,87 -2,56 Emlak Konut GMYO 1,43 0,00 -4,67 Enerjisa Enerji 4,96 0,20 -2,75 Enka İnşaat 4,54 0,00 -0,87 Erbosan 55,85 0,18 -10,50 Ereğli Demir Çelik 7,53 -1,57 4,29 Ersu Gıda 0,90 1,12 -2,17 Escort Teknoloji 0,73 0,00 -3,95 Etiler Gıda 2,07 0,00 -2,82 Euro Kapital Yat. Ort. 0,70 1,45 -1,41 Euro Trend Yat. Ort. 0,60 1,69 -6,25 Euro Yat. Ort. 0,63 5,00 0,00 Euro Yatırım Holding 0,53 1,92 -3,64 Fenerbahçe Futbol 7,04 0,57 1,73 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,69 0,00 1,13 F-M İzmit Piston 16,87 0,48 -2,20 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,41 -5,54 -0,29 Ford Otosan 56,15 7,26 12,30 Formet Çelik Kapı 1,48 -1,99 16,54 Frigo Pak Gıda 1,81 -6,22 6,47 Galatasaray Sportif 1,25 0,00 0,81 Garanti Bankası 7,87 -1,50 -1,13 Garanti Faktoring 1,93 0,00 -2,53 Garanti Yat. Ort. 0,70 -4,11 -11,39 Gedik Y. Men. Değ. 3,56 5,64 10,56 Gedik Yatırım Holding 2,74 9,16 16,60 Gediz Ambalaj 4,21 -0,47 1,45 Gentaş 1,79 2,29 1,13 Gersan Elektrik 3,20 0,95 -9,35 Global Men. Değ. 0,47 -2,08 0,00 Global Yat. Holding 3,17 5,32 6,02 Good-Year 3,28 0,92 -4,65 Göltaş Çimento 11,30 -0,44 -9,09 Gözde Girişim 2,53 -1,17 -5,24 GSD Denizcilik 1,24 5,08 7,83 GSD Holding 0,79 1,28 -1,25 Gübre Fabrik. 2,73 -0,36 -7,77 Güler Yat. Holding 1,02 0,99 -4,67 Güneş Sigorta 1,52 -0,65 1,33 Halk GMYO 0,68 1,49 -2,86 Halk Sigorta 0,91 -18,02 -17,27 Hatay Tekstil 3,97 0,00 0,51 Hedef Girişim 1,13 0,00 -2,59 Hektaş 9,04 1,57 -2,48 HUB Girişim 1,99 1,53 5,85 Hürriyet Gzt. 0,93 3,33 0,00 ICBC Turkey Bank 5,04 1,20 2,23 İdealist Danışmanlık 10,63 3,30 -1,57 İdealist GMYO 1,62 1,89 -0,61 İhlas Ev Aletleri 0,32 0,00 -3,03 İhlas Gayrimenkul 1,00 2,04 -4,76 İhlas Gazetecilik 0,57 -1,72 -6,56 İhlas Holding 0,32 0,00 0,00 İhlas Yayın Holding 0,31 -3,13 -6,06 İndeks Bilgisayar 5,84 -0,17 -2,18 Info Yatırım 1,02 2,00 -0,97 İntema 18,33 0,22 -1,61 İpek Doğal Enerji 5,67 0,00 5,59 İskenderun Demir Çelik 6,15 -0,81 8,66

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)