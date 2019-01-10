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Borsada Günlük İşlemler (1)

1 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,35 18,09 20,51
Acıpayam Selüloz 3,11 1,30 -4,60
Adana Çimento (A) 6,01 1,52 -0,66
Adana Çimento (B) 4,08 0,99 -0,73
Adana Çimento (C) 1,43 0,70 1,42
Adel Kalemcilik 11,00 2,33 0,00
Adese Alışveriş Ticaret 2,20 -2,65 -5,98
Afyon Çimento 4,56 0,00 -0,65
Ak Enerji 0,60 1,69 -4,76
Akbank 5,75 0,88 -2,29
Akçansa 7,50 0,81 2,04
Akdenız Güvenlık Hız. 1,97 -0,51 -1,99
Akfen GMYO 1,74 0,58 5,45
Akın Tekstil 9,09 -0,22 -3,81
Akiş GMYO 2,67 3,09 4,30
Akmerkez GMYO 16,00 0,25 -2,26
Aksa 7,56 -0,26 1,34
Aksa Enerji 2,70 0,37 0,75
Aksigorta 3,60 0,84 -1,64
Aksu Enerji 8,45 0,96 9,46
Alarko Carrıer 38,94 -0,36 -1,07
Alarko GMYO 43,48 0,00 -3,21
Alarko Holding 2,02 2,02 -2,42
Albaraka Türk 1,24 0,81 1,64
Alcatel Lucent Teletaş 5,62 0,18 -2,43
Alkim Kağıt 4,07 -0,25 -1,93
Alkim Kimya 22,06 1,38 -6,92
Altınyağ 0,38 -2,56 -13,64
Altınyunus Çeşme 4,20 0,96 1,20
Anadolu Cam 2,61 0,38 -2,61
Anadolu Efes 19,45 1,67 -5,58
Anadolu Grubu Holding 10,36 2,07 1,17
Anadolu Hayat Emek. 5,72 -1,89 -4,83
Anadolu Isuzu 6,14 0,49 -0,65
Anadolu Sigorta 4,26 0,00 3,40
Anel Elektrik 1,68 -0,59 3,70
Arçelik 15,78 1,35 -0,06
Arena Bilgisayar 4,25 6,25 -3,63
Armada Bilgisayar 8,66 -1,70 -6,78
Arsan Tekstil 1,62 0,62 0,00
Artı Yatırım Holding 0,92 2,22 5,75
Aselsan 23,58 2,88 -2,08
Aslan Çimento 27,74 0,22 -1,49
Ata GMYO 3,97 0,25 -1,00
Atakule GMYO 1,44 0,00 -3,36
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79
Atlantis Yatırım Holding 0,53 15,22 194,44
Atlas Yat. Ort. 0,83 -2,35 -3,49
AvivaSA Emeklilik Hayat 7,62 -1,17 -0,65
Avrasya GMYO 0,85 0,00 -3,41
Avrasya Petrol ve Tur. 1,08 0,00 0,00
Avrasya Stratejik GMYF 1.248,30 0,01 0,16
Avrupa Yatırım Holding 2,35 -0,42 -3,29
Ayen Enerji 2,49 -1,97 5,96
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,45 0,00 2,11
Aygaz 11,69 0,00 3,18
Bagfaş 4,74 0,00 -1,66
Bak Ambalaj 4,64 -0,22 -8,48
Balatacılar Balatacılık 0,42 13,51 27,27
Bantaş Ambalaj 1,53 -1,29 1,32
Banvit 10,42 -0,29 -3,43
Baştaş Başkent Çimento 1,94 -0,51 -3,96
Batı Çimento 2,35 0,43 -2,49
Batısöke Çimento 1,04 0,00 -4,59
Bera Holding 1,86 -4,12 -9,71
Berkosan Yalıtım 1,74 0,58 -3,87
Beşiktaş Futbol Yat. 1,63 0,62 0,62
Beyaz Filo 2,82 1,08 3,30
Bilici Yatırım 1,37 1,48 0,74
Bim Mağazalar 89,70 0,28 3,10
Bimeks 0,06 0,00 0,00
Birko Mensucat 0,28 -3,45 -6,67
Birlik Mensucat 1,04 -2,80 -11,11
Bizim Mağazaları 6,19 -0,64 -8,97
Bolu Çimento 3,39 0,00 -1,17
Bomonti Elektrik 0,79 19,70 64,58
Borusan Mannesmann 8,05 2,16 3,21
Borusan Yat. Paz. 37,62 0,27 0,00
Bosch Fren Sistemleri 161,70 -0,19 -0,19
Bossa 7,66 -0,78 7,58
Boyner Perakende Yat. 4,05 -1,46 2,79
Brisa 6,20 1,64 -2,05
Burçelik 3,23 1,57 0,62
Burçelik Vana 1,51 0,00 2,03
Bursa Çimento 4,28 0,00 -2,73
Carrefoursa 3,39 0,00 -2,59
Coca Cola İçecek 31,88 1,46 3,24
Cosmos Yat. Holding 1,04 -12,61 7,22
Credıtwest Faktorıng 0,95 -2,06 -8,65
Çelebi 65,10 -1,21 2,68
Çelik Halat 5,85 1,21 -2,50
Çemaş Döküm 0,79 0,00 3,95
Çemtaş 5,69 -1,73 -6,41
Çimbeton 29,56 0,75 3,36
Çimentaş 12,22 1,08 -3,78
Çimsa 7,26 0,28 -3,84
Çuhadaroğlu Metal 1,74 -1,69 -2,25
Dagi Giyim 1,24 0,81 0,00
Dagi Yatırım Holding 1,02 -0,97 0,99
Dardanel 1,10 -1,79 0,00
Datagate Bilgisayar 4,22 1,44 -1,40
Demirören Gazetecilik 16,52 5,29 72,08
Demısaş Döküm 2,56 -1,54 3,23
Denge Holding 1,17 0,86 0,86
Deniz GMYO 3,31 -8,82 8,88
Denizbank 21,54 1,60 12,77
Denizli Cam 11,15 0,00 -3,21
Derimod 8,73 -0,91 0,69
Desa Deri 1,78 -2,20 2,89
Despec Bilgisayar 2,82 0,00 -14,02
Deva Holding 3,32 1,22 0,91
Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 0,00 -6,41
Ditaş Doğan 5,24 0,00 -4,38
DO-CO 510,30 -0,53 6,58
Doğan Burda 3,03 0,66 0,66
Doğan Holding 0,95 0,00 -6,86
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,22 -2,40 0,00
Doğusan 3,00 1,69 24,48
Doğuş GMYO 2,15 0,00 1,90
Doğuş Otomotiv 4,22 0,24 -2,76
Döktaş Dökümcülük 9,04 -10,32 10,92
Duran Doğan Basım 5,93 3,67 16,27
Dyo Boya 2,79 -4,45 -3,79
Eczacıbaşı İlaç 2,74 0,00 0,37
Eczacıbaşı Yatırım 7,31 0,14 1,53
Edip Gayrimenkul 0,73 0,00 -5,19
Ege Endüstri 347,90 0,29 1,13
Ege Gübre 21,70 0,84 0,00
Ege Profil 8,80 0,00 -0,79
Ege Seramik 3,24 0,00 -3,28
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 0,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,25 -3,85 4,17
Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 20,00 20,00
Egeplast 3,85 -1,79 0,26
Ekiz Kimya 0,27 -18,18 -18,18
Emek Elektrik 0,95 -1,04 -3,06
Eminiş Ambalaj 1,14 -0,87 -2,56
Emlak Konut GMYO 1,43 0,00 -4,67
Enerjisa Enerji 4,96 0,20 -2,75
Enka İnşaat 4,54 0,00 -0,87
Erbosan 55,85 0,18 -10,50
Ereğli Demir Çelik 7,53 -1,57 4,29
Ersu Gıda 0,90 1,12 -2,17
Escort Teknoloji 0,73 0,00 -3,95
Etiler Gıda 2,07 0,00 -2,82
Euro Kapital Yat. Ort. 0,70 1,45 -1,41
Euro Trend Yat. Ort. 0,60 1,69 -6,25
Euro Yat. Ort. 0,63 5,00 0,00
Euro Yatırım Holding 0,53 1,92 -3,64
Fenerbahçe Futbol 7,04 0,57 1,73
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,69 0,00 1,13
F-M İzmit Piston 16,87 0,48 -2,20
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,41 -5,54 -0,29
Ford Otosan 56,15 7,26 12,30
Formet Çelik Kapı 1,48 -1,99 16,54
Frigo Pak Gıda 1,81 -6,22 6,47
Galatasaray Sportif 1,25 0,00 0,81
Garanti Bankası 7,87 -1,50 -1,13
Garanti Faktoring 1,93 0,00 -2,53
Garanti Yat. Ort. 0,70 -4,11 -11,39
Gedik Y. Men. Değ. 3,56 5,64 10,56
Gedik Yatırım Holding 2,74 9,16 16,60
Gediz Ambalaj 4,21 -0,47 1,45
Gentaş 1,79 2,29 1,13
Gersan Elektrik 3,20 0,95 -9,35
Global Men. Değ. 0,47 -2,08 0,00
Global Yat. Holding 3,17 5,32 6,02
Good-Year 3,28 0,92 -4,65
Göltaş Çimento 11,30 -0,44 -9,09
Gözde Girişim 2,53 -1,17 -5,24
GSD Denizcilik 1,24 5,08 7,83
GSD Holding 0,79 1,28 -1,25
Gübre Fabrik. 2,73 -0,36 -7,77
Güler Yat. Holding 1,02 0,99 -4,67
Güneş Sigorta 1,52 -0,65 1,33
Halk GMYO 0,68 1,49 -2,86
Halk Sigorta 0,91 -18,02 -17,27
Hatay Tekstil 3,97 0,00 0,51
Hedef Girişim 1,13 0,00 -2,59
Hektaş 9,04 1,57 -2,48
HUB Girişim 1,99 1,53 5,85
Hürriyet Gzt. 0,93 3,33 0,00
ICBC Turkey Bank 5,04 1,20 2,23
İdealist Danışmanlık 10,63 3,30 -1,57
İdealist GMYO 1,62 1,89 -0,61
İhlas Ev Aletleri 0,32 0,00 -3,03
İhlas Gayrimenkul 1,00 2,04 -4,76
İhlas Gazetecilik 0,57 -1,72 -6,56
İhlas Holding 0,32 0,00 0,00
İhlas Yayın Holding 0,31 -3,13 -6,06
İndeks Bilgisayar 5,84 -0,17 -2,18
Info Yatırım 1,02 2,00 -0,97
İntema 18,33 0,22 -1,61
İpek Doğal Enerji 5,67 0,00 5,59
İskenderun Demir Çelik 6,15 -0,81 8,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:37 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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