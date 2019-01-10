Borsada Günlük İşlemler (1)
1 saat önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,35
|18,09
|20,51
|Acıpayam Selüloz
|3,11
|1,30
|-4,60
|Adana Çimento (A)
|6,01
|1,52
|-0,66
|Adana Çimento (B)
|4,08
|0,99
|-0,73
|Adana Çimento (C)
|1,43
|0,70
|1,42
|Adel Kalemcilik
|11,00
|2,33
|0,00
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,20
|-2,65
|-5,98
|Afyon Çimento
|4,56
|0,00
|-0,65
|Ak Enerji
|0,60
|1,69
|-4,76
|Akbank
|5,75
|0,88
|-2,29
|Akçansa
|7,50
|0,81
|2,04
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,97
|-0,51
|-1,99
|Akfen GMYO
|1,74
|0,58
|5,45
|Akın Tekstil
|9,09
|-0,22
|-3,81
|Akiş GMYO
|2,67
|3,09
|4,30
|Akmerkez GMYO
|16,00
|0,25
|-2,26
|Aksa
|7,56
|-0,26
|1,34
|Aksa Enerji
|2,70
|0,37
|0,75
|Aksigorta
|3,60
|0,84
|-1,64
|Aksu Enerji
|8,45
|0,96
|9,46
|Alarko Carrıer
|38,94
|-0,36
|-1,07
|Alarko GMYO
|43,48
|0,00
|-3,21
|Alarko Holding
|2,02
|2,02
|-2,42
|Albaraka Türk
|1,24
|0,81
|1,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,62
|0,18
|-2,43
|Alkim Kağıt
|4,07
|-0,25
|-1,93
|Alkim Kimya
|22,06
|1,38
|-6,92
|Altınyağ
|0,38
|-2,56
|-13,64
|Altınyunus Çeşme
|4,20
|0,96
|1,20
|Anadolu Cam
|2,61
|0,38
|-2,61
|Anadolu Efes
|19,45
|1,67
|-5,58
|Anadolu Grubu Holding
|10,36
|2,07
|1,17
|Anadolu Hayat Emek.
|5,72
|-1,89
|-4,83
|Anadolu Isuzu
|6,14
|0,49
|-0,65
|Anadolu Sigorta
|4,26
|0,00
|3,40
|Anel Elektrik
|1,68
|-0,59
|3,70
|Arçelik
|15,78
|1,35
|-0,06
|Arena Bilgisayar
|4,25
|6,25
|-3,63
|Armada Bilgisayar
|8,66
|-1,70
|-6,78
|Arsan Tekstil
|1,62
|0,62
|0,00
|Artı Yatırım Holding
|0,92
|2,22
|5,75
|Aselsan
|23,58
|2,88
|-2,08
|Aslan Çimento
|27,74
|0,22
|-1,49
|Ata GMYO
|3,97
|0,25
|-1,00
|Atakule GMYO
|1,44
|0,00
|-3,36
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|
|Atlantis Yatırım Holding
|0,53
|15,22
|194,44
|Atlas Yat. Ort.
|0,83
|-2,35
|-3,49
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,62
|-1,17
|-0,65
|Avrasya GMYO
|0,85
|0,00
|-3,41
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,08
|0,00
|0,00
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.248,30
|0,01
|0,16
|Avrupa Yatırım Holding
|2,35
|-0,42
|-3,29
|Ayen Enerji
|2,49
|-1,97
|5,96
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,45
|0,00
|2,11
|Aygaz
|11,69
|0,00
|3,18
|Bagfaş
|4,74
|0,00
|-1,66
|Bak Ambalaj
|4,64
|-0,22
|-8,48
|Balatacılar Balatacılık
|0,42
|13,51
|27,27
|Bantaş Ambalaj
|1,53
|-1,29
|1,32
|Banvit
|10,42
|-0,29
|-3,43
|Baştaş Başkent Çimento
|1,94
|-0,51
|-3,96
|Batı Çimento
|2,35
|0,43
|-2,49
|Batısöke Çimento
|1,04
|0,00
|-4,59
|Bera Holding
|1,86
|-4,12
|-9,71
|Berkosan Yalıtım
|1,74
|0,58
|-3,87
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,63
|0,62
|0,62
|Beyaz Filo
|2,82
|1,08
|3,30
|Bilici Yatırım
|1,37
|1,48
|0,74
|Bim Mağazalar
|89,70
|0,28
|3,10
|Bimeks
|0,06
|0,00
|0,00
|Birko Mensucat
|0,28
|-3,45
|-6,67
|Birlik Mensucat
|1,04
|-2,80
|-11,11
|Bizim Mağazaları
|6,19
|-0,64
|-8,97
|Bolu Çimento
|3,39
|0,00
|-1,17
|Bomonti Elektrik
|0,79
|19,70
|64,58
|Borusan Mannesmann
|8,05
|2,16
|3,21
|Borusan Yat. Paz.
|37,62
|0,27
|0,00
|Bosch Fren Sistemleri
|161,70
|-0,19
|-0,19
|Bossa
|7,66
|-0,78
|7,58
|Boyner Perakende Yat.
|4,05
|-1,46
|2,79
|Brisa
|6,20
|1,64
|-2,05
|Burçelik
|3,23
|1,57
|0,62
|Burçelik Vana
|1,51
|0,00
|2,03
|Bursa Çimento
|4,28
|0,00
|-2,73
|Carrefoursa
|3,39
|0,00
|-2,59
|Coca Cola İçecek
|31,88
|1,46
|3,24
|Cosmos Yat. Holding
|1,04
|-12,61
|7,22
|Credıtwest Faktorıng
|0,95
|-2,06
|-8,65
|Çelebi
|65,10
|-1,21
|2,68
|Çelik Halat
|5,85
|1,21
|-2,50
|Çemaş Döküm
|0,79
|0,00
|3,95
|Çemtaş
|5,69
|-1,73
|-6,41
|Çimbeton
|29,56
|0,75
|3,36
|Çimentaş
|12,22
|1,08
|-3,78
|Çimsa
|7,26
|0,28
|-3,84
|Çuhadaroğlu Metal
|1,74
|-1,69
|-2,25
|Dagi Giyim
|1,24
|0,81
|0,00
|Dagi Yatırım Holding
|1,02
|-0,97
|0,99
|Dardanel
|1,10
|-1,79
|0,00
|Datagate Bilgisayar
|4,22
|1,44
|-1,40
|Demirören Gazetecilik
|16,52
|5,29
|72,08
|Demısaş Döküm
|2,56
|-1,54
|3,23
|Denge Holding
|1,17
|0,86
|0,86
|Deniz GMYO
|3,31
|-8,82
|8,88
|Denizbank
|21,54
|1,60
|12,77
|Denizli Cam
|11,15
|0,00
|-3,21
|Derimod
|8,73
|-0,91
|0,69
|Desa Deri
|1,78
|-2,20
|2,89
|Despec Bilgisayar
|2,82
|0,00
|-14,02
|Deva Holding
|3,32
|1,22
|0,91
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,73
|0,00
|-6,41
|Ditaş Doğan
|5,24
|0,00
|-4,38
|DO-CO
|510,30
|-0,53
|6,58
|Doğan Burda
|3,03
|0,66
|0,66
|Doğan Holding
|0,95
|0,00
|-6,86
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,22
|-2,40
|0,00
|Doğusan
|3,00
|1,69
|24,48
|Doğuş GMYO
|2,15
|0,00
|1,90
|Doğuş Otomotiv
|4,22
|0,24
|-2,76
|Döktaş Dökümcülük
|9,04
|-10,32
|10,92
|Duran Doğan Basım
|5,93
|3,67
|16,27
|Dyo Boya
|2,79
|-4,45
|-3,79
|Eczacıbaşı İlaç
|2,74
|0,00
|0,37
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,31
|0,14
|1,53
|Edip Gayrimenkul
|0,73
|0,00
|-5,19
|Ege Endüstri
|347,90
|0,29
|1,13
|Ege Gübre
|21,70
|0,84
|0,00
|Ege Profil
|8,80
|0,00
|-0,79
|Ege Seramik
|3,24
|0,00
|-3,28
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,25
|-3,85
|4,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|20,00
|20,00
|Egeplast
|3,85
|-1,79
|0,26
|Ekiz Kimya
|0,27
|-18,18
|-18,18
|Emek Elektrik
|0,95
|-1,04
|-3,06
|Eminiş Ambalaj
|1,14
|-0,87
|-2,56
|Emlak Konut GMYO
|1,43
|0,00
|-4,67
|Enerjisa Enerji
|4,96
|0,20
|-2,75
|Enka İnşaat
|4,54
|0,00
|-0,87
|Erbosan
|55,85
|0,18
|-10,50
|Ereğli Demir Çelik
|7,53
|-1,57
|4,29
|Ersu Gıda
|0,90
|1,12
|-2,17
|Escort Teknoloji
|0,73
|0,00
|-3,95
|Etiler Gıda
|2,07
|0,00
|-2,82
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,70
|1,45
|-1,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,60
|1,69
|-6,25
|Euro Yat. Ort.
|0,63
|5,00
|0,00
|Euro Yatırım Holding
|0,53
|1,92
|-3,64
|Fenerbahçe Futbol
|7,04
|0,57
|1,73
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,69
|0,00
|1,13
|F-M İzmit Piston
|16,87
|0,48
|-2,20
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,41
|-5,54
|-0,29
|Ford Otosan
|56,15
|7,26
|12,30
|Formet Çelik Kapı
|1,48
|-1,99
|16,54
|Frigo Pak Gıda
|1,81
|-6,22
|6,47
|Galatasaray Sportif
|1,25
|0,00
|0,81
|Garanti Bankası
|7,87
|-1,50
|-1,13
|Garanti Faktoring
|1,93
|0,00
|-2,53
|Garanti Yat. Ort.
|0,70
|-4,11
|-11,39
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,56
|5,64
|10,56
|Gedik Yatırım Holding
|2,74
|9,16
|16,60
|Gediz Ambalaj
|4,21
|-0,47
|1,45
|Gentaş
|1,79
|2,29
|1,13
|Gersan Elektrik
|3,20
|0,95
|-9,35
|Global Men. Değ.
|0,47
|-2,08
|0,00
|Global Yat. Holding
|3,17
|5,32
|6,02
|Good-Year
|3,28
|0,92
|-4,65
|Göltaş Çimento
|11,30
|-0,44
|-9,09
|Gözde Girişim
|2,53
|-1,17
|-5,24
|GSD Denizcilik
|1,24
|5,08
|7,83
|GSD Holding
|0,79
|1,28
|-1,25
|Gübre Fabrik.
|2,73
|-0,36
|-7,77
|Güler Yat. Holding
|1,02
|0,99
|-4,67
|Güneş Sigorta
|1,52
|-0,65
|1,33
|Halk GMYO
|0,68
|1,49
|-2,86
|Halk Sigorta
|0,91
|-18,02
|-17,27
|Hatay Tekstil
|3,97
|0,00
|0,51
|Hedef Girişim
|1,13
|0,00
|-2,59
|Hektaş
|9,04
|1,57
|-2,48
|HUB Girişim
|1,99
|1,53
|5,85
|Hürriyet Gzt.
|0,93
|3,33
|0,00
|ICBC Turkey Bank
|5,04
|1,20
|2,23
|İdealist Danışmanlık
|10,63
|3,30
|-1,57
|İdealist GMYO
|1,62
|1,89
|-0,61
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|0,00
|-3,03
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|2,04
|-4,76
|İhlas Gazetecilik
|0,57
|-1,72
|-6,56
|İhlas Holding
|0,32
|0,00
|0,00
|İhlas Yayın Holding
|0,31
|-3,13
|-6,06
|İndeks Bilgisayar
|5,84
|-0,17
|-2,18
|Info Yatırım
|1,02
|2,00
|-0,97
|İntema
|18,33
|0,22
|-1,61
|İpek Doğal Enerji
|5,67
|0,00
|5,59
|İskenderun Demir Çelik
|6,15
|-0,81
|8,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:37 Kaynak: AA
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