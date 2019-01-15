Borsada Günlük İşlemler (1)
1 saat önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,04
|-8,52
|4,62
|Acıpayam Selüloz
|3,23
|-5,28
|-0,92
|Adana Çimento (A)
|6,09
|1,16
|0,66
|Adana Çimento (B)
|4,14
|0,00
|0,73
|Adana Çimento (C)
|1,49
|2,05
|5,67
|Adel Kalemcilik
|11,05
|-0,90
|0,45
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,14
|-4,46
|-8,55
|Afyon Çimento
|4,61
|0,88
|0,44
|Ak Enerji
|0,60
|0,00
|-4,76
|Akbank
|6,03
|0,84
|2,47
|Akçansa
|7,77
|0,65
|5,71
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,98
|0,00
|-1,49
|Akfen GMYO
|1,76
|-1,68
|6,67
|Akın Tekstil
|9,05
|0,11
|-4,23
|Akiş GMYO
|2,63
|1,15
|2,73
|Akmerkez GMYO
|16,00
|0,00
|-2,26
|Aksa
|7,56
|0,53
|1,34
|Aksa Enerji
|2,78
|0,36
|3,73
|Aksigorta
|3,70
|-1,33
|1,09
|Aksu Enerji
|8,28
|-2,82
|7,25
|Alarko Carrıer
|39,10
|0,26
|-0,66
|Alarko GMYO
|44,50
|1,64
|-0,93
|Alarko Holding
|2,12
|1,44
|2,42
|Albaraka Türk
|1,25
|0,00
|2,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,92
|3,50
|2,78
|Alkim Kağıt
|4,25
|5,72
|2,41
|Alkim Kimya
|22,00
|2,42
|-7,17
|Altınyağ
|0,28
|-3,45
|-36,36
|Altınyunus Çeşme
|4,25
|3,66
|2,41
|Anadolu Cam
|2,65
|2,32
|-1,12
|Anadolu Efes
|19,67
|0,98
|-4,51
|Anadolu Grubu Holding
|10,37
|1,37
|1,27
|Anadolu Hayat Emek.
|5,82
|1,39
|-3,16
|Anadolu Isuzu
|5,97
|0,17
|-3,40
|Anadolu Sigorta
|4,28
|0,00
|3,88
|Anel Elektrik
|1,71
|0,59
|5,56
|Arçelik
|17,08
|5,76
|8,17
|Arena Bilgisayar
|3,88
|-3,00
|-12,02
|Armada Bilgisayar
|8,66
|-0,57
|-6,78
|Arsan Tekstil
|1,64
|1,23
|1,23
|Artı Yatırım Holding
|0,90
|1,12
|3,45
|Aselsan
|23,36
|0,95
|-2,99
|Aslan Çimento
|28,16
|0,79
|0,00
|Ata GMYO
|4,00
|0,00
|-0,25
|Atakule GMYO
|1,47
|1,38
|-1,34
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|
|Atlantis Yatırım Holding
|0,39
|-18,75
|116,67
|Atlas Yat. Ort.
|0,82
|-3,53
|-4,65
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,63
|-0,13
|-0,52
|Avrasya GMYO
|0,83
|0,00
|-5,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,06
|0,00
|-1,85
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.249,20
|0,02
|0,23
|Avrupa Yatırım Holding
|2,32
|-2,11
|-4,53
|Ayen Enerji
|2,42
|0,00
|2,98
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,51
|-0,66
|6,34
|Aygaz
|11,73
|-0,59
|3,53
|Bagfaş
|4,95
|0,81
|2,70
|Bak Ambalaj
|4,53
|-1,52
|-10,65
|Balatacılar Balatacılık
|0,54
|-5,26
|63,64
|Bantaş Ambalaj
|1,52
|1,33
|0,66
|Banvit
|10,47
|-0,57
|-2,97
|Baştaş Başkent Çimento
|1,95
|0,52
|-3,47
|Batı Çimento
|2,39
|0,00
|-0,83
|Batısöke Çimento
|1,05
|0,96
|-3,67
|Bera Holding
|1,79
|1,70
|-13,11
|Berkosan Yalıtım
|1,69
|0,00
|-6,63
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,61
|-0,62
|-0,62
|Beyaz Filo
|3,22
|2,22
|17,95
|Bilici Yatırım
|1,41
|-0,70
|3,68
|Bim Mağazalar
|88,35
|-0,73
|1,55
|Bimeks
|0,07
|0,00
|16,67
|Birko Mensucat
|0,29
|0,00
|-3,33
|Birlik Mensucat
|0,91
|-1,09
|-22,22
|Bizim Mağazaları
|6,00
|-0,33
|-11,76
|Bolu Çimento
|3,37
|0,00
|-1,75
|Bomonti Elektrik
|1,20
|20,00
|150,00
|Borusan Mannesmann
|7,82
|-1,51
|0,26
|Borusan Yat. Paz.
|37,52
|0,00
|-0,27
|Bosch Fren Sistemleri
|162,10
|0,12
|0,06
|Bossa
|7,72
|4,75
|8,43
|Boyner Perakende Yat.
|4,20
|1,45
|6,60
|Brisa
|6,35
|0,16
|0,32
|Burçelik
|3,40
|0,89
|5,92
|Burçelik Vana
|1,49
|-0,67
|0,68
|Bursa Çimento
|4,24
|0,00
|-3,64
|Carrefoursa
|3,44
|0,58
|-1,15
|Coca Cola İçecek
|31,78
|1,53
|2,91
|Cosmos Yat. Holding
|1,02
|0,00
|5,15
|Credıtwest Faktorıng
|0,95
|1,06
|-8,65
|Çelebi
|62,45
|-0,87
|-1,50
|Çelik Halat
|5,93
|-0,67
|-1,17
|Çemaş Döküm
|0,80
|5,26
|5,26
|Çemtaş
|5,62
|0,90
|-7,57
|Çimbeton
|28,48
|1,28
|-0,42
|Çimentaş
|11,36
|0,53
|-10,55
|Çimsa
|7,53
|0,40
|-0,26
|Çuhadaroğlu Metal
|1,75
|0,57
|-1,69
|Dagi Giyim
|1,24
|1,64
|0,00
|Dagi Yatırım Holding
|1,04
|-0,95
|2,97
|Dardanel
|1,08
|-0,92
|-1,82
|Datagate Bilgisayar
|4,31
|3,36
|0,70
|Demirören Gazetecilik
|16,00
|13,64
|66,67
|Demısaş Döküm
|2,51
|0,40
|1,21
|Denge Holding
|1,14
|1,79
|-1,72
|Deniz GMYO
|3,11
|-0,96
|2,30
|Denizbank
|16,89
|-7,20
|-11,57
|Denizli Cam
|11,11
|2,02
|-3,56
|Derimod
|8,83
|0,00
|1,85
|Desa Deri
|1,79
|-1,10
|3,47
|Despec Bilgisayar
|2,81
|1,44
|-14,33
|Deva Holding
|3,40
|-1,16
|3,34
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|-1,37
|-7,69
|Ditaş Doğan
|5,23
|0,97
|-4,56
|DO-CO
|515,30
|-0,06
|7,62
|Doğan Burda
|3,01
|2,38
|0,00
|Doğan Holding
|0,99
|3,13
|-2,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,28
|1,59
|4,92
|Doğusan
|2,83
|-19,83
|17,43
|Doğuş GMYO
|2,18
|0,00
|3,32
|Doğuş Otomotiv
|4,35
|0,93
|0,23
|Döktaş Dökümcülük
|8,81
|-1,45
|8,10
|Duran Doğan Basım
|5,70
|2,52
|11,76
|Dyo Boya
|2,73
|-0,73
|-5,86
|Eczacıbaşı İlaç
|2,75
|0,36
|0,73
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,48
|-0,40
|3,89
|Edip Gayrimenkul
|0,70
|0,00
|-9,09
|Ege Endüstri
|371,20
|1,64
|7,91
|Ege Gübre
|22,50
|1,44
|3,69
|Ege Profil
|8,88
|0,00
|0,11
|Ege Seramik
|3,29
|0,61
|-1,79
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,21
|16,67
|61,54
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,43
|19,44
|79,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,19
|18,75
|90,00
|Egeplast
|3,90
|2,36
|1,56
|Ekiz Kimya
|0,39
|2,63
|18,18
|Emek Elektrik
|0,95
|1,06
|-3,06
|Eminiş Ambalaj
|1,14
|-2,56
|-2,56
|Emlak Konut GMYO
|1,49
|2,05
|-0,67
|Enerjisa Enerji
|4,92
|0,41
|-3,53
|Enka İnşaat
|4,47
|-0,89
|-2,40
|Erbosan
|56,10
|0,09
|-10,10
|Ereğli Demir Çelik
|7,50
|0,00
|3,88
|Ersu Gıda
|0,90
|1,12
|-2,17
|Escort Teknoloji
|0,73
|-1,35
|-3,95
|Etiler Gıda
|2,03
|0,00
|-4,69
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,68
|-1,45
|-4,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,59
|0,00
|-7,81
|Euro Yat. Ort.
|0,63
|-1,56
|0,00
|Euro Yatırım Holding
|0,50
|-1,96
|-9,09
|Fenerbahçe Futbol
|6,95
|0,43
|0,43
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,72
|-2,86
|2,26
|F-M İzmit Piston
|17,24
|2,93
|-0,06
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,31
|-0,30
|-3,22
|Ford Otosan
|55,85
|0,63
|11,70
|Formet Çelik Kapı
|1,47
|-0,68
|15,75
|Frigo Pak Gıda
|1,65
|-1,79
|-2,94
|Galatasaray Sportif
|1,25
|0,81
|0,81
|Garanti Bankası
|8,34
|2,08
|4,77
|Garanti Faktoring
|1,91
|-0,52
|-3,54
|Garanti Yat. Ort.
|0,71
|1,43
|-10,13
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,41
|1,19
|5,90
|Gedik Yatırım Holding
|2,57
|-3,75
|9,36
|Gediz Ambalaj
|4,20
|0,48
|1,20
|Gentaş
|1,78
|0,00
|0,56
|Gersan Elektrik
|3,21
|1,58
|-9,07
|Global Men. Değ.
|0,45
|0,00
|-4,26
|Global Yat. Holding
|3,24
|1,25
|8,36
|Good-Year
|3,38
|1,20
|-1,74
|Göltaş Çimento
|10,93
|0,09
|-12,07
|Gözde Girişim
|2,57
|1,18
|-3,75
|GSD Denizcilik
|1,23
|3,36
|6,96
|GSD Holding
|0,78
|1,30
|-2,50
|Gübre Fabrik.
|2,79
|0,72
|-5,74
|Güler Yat. Holding
|1,00
|0,00
|-6,54
|Güneş Sigorta
|1,55
|-2,52
|3,33
|Halk GMYO
|0,68
|0,00
|-2,86
|Halk Sigorta
|1,10
|0,00
|0,00
|Hatay Tekstil
|4,08
|2,00
|3,29
|Hedef Girişim
|1,12
|0,90
|-3,45
|Hektaş
|9,38
|3,30
|1,19
|HUB Girişim
|2,01
|2,03
|6,91
|Hürriyet Gzt.
|0,94
|2,17
|1,08
|ICBC Turkey Bank
|5,15
|1,78
|4,46
|İdealist Danışmanlık
|10,20
|-1,92
|-5,56
|İdealist GMYO
|1,62
|0,62
|-0,61
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|3,23
|-3,03
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|0,00
|-4,76
|İhlas Gazetecilik
|0,56
|0,00
|-8,20
|İhlas Holding
|0,30
|0,00
|-6,25
|İhlas Yayın Holding
|0,31
|0,00
|-6,06
|İndeks Bilgisayar
|6,07
|2,71
|1,68
|Info Yatırım
|1,01
|-4,72
|-1,94
|İntema
|18,25
|0,77
|-2,04
|İpek Doğal Enerji
|6,09
|5,91
|13,41
|İskenderun Demir Çelik
|6,11
|-0,16
|7,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:40 Kaynak: AA
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