Borsada Günlük İşlemler (1)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,04 -8,52 4,62 Acıpayam Selüloz 3,23 -5,28 -0,92 Adana Çimento (A) 6,09 1,16 0,66 Adana Çimento (B) 4,14 0,00 0,73 Adana Çimento (C) 1,49 2,05 5,67 Adel Kalemcilik 11,05 -0,90 0,45 Adese Alışveriş Ticaret 2,14 -4,46 -8,55 Afyon Çimento 4,61 0,88 0,44 Ak Enerji 0,60 0,00 -4,76 Akbank 6,03 0,84 2,47 Akçansa 7,77 0,65 5,71 Akdenız Güvenlık Hız. 1,98 0,00 -1,49 Akfen GMYO 1,76 -1,68 6,67 Akın Tekstil 9,05 0,11 -4,23 Akiş GMYO 2,63 1,15 2,73 Akmerkez GMYO 16,00 0,00 -2,26 Aksa 7,56 0,53 1,34 Aksa Enerji 2,78 0,36 3,73 Aksigorta 3,70 -1,33 1,09 Aksu Enerji 8,28 -2,82 7,25 Alarko Carrıer 39,10 0,26 -0,66 Alarko GMYO 44,50 1,64 -0,93 Alarko Holding 2,12 1,44 2,42 Albaraka Türk 1,25 0,00 2,46 Alcatel Lucent Teletaş 5,92 3,50 2,78 Alkim Kağıt 4,25 5,72 2,41 Alkim Kimya 22,00 2,42 -7,17 Altınyağ 0,28 -3,45 -36,36 Altınyunus Çeşme 4,25 3,66 2,41 Anadolu Cam 2,65 2,32 -1,12 Anadolu Efes 19,67 0,98 -4,51 Anadolu Grubu Holding 10,37 1,37 1,27 Anadolu Hayat Emek. 5,82 1,39 -3,16 Anadolu Isuzu 5,97 0,17 -3,40 Anadolu Sigorta 4,28 0,00 3,88 Anel Elektrik 1,71 0,59 5,56 Arçelik 17,08 5,76 8,17 Arena Bilgisayar 3,88 -3,00 -12,02 Armada Bilgisayar 8,66 -0,57 -6,78 Arsan Tekstil 1,64 1,23 1,23 Artı Yatırım Holding 0,90 1,12 3,45 Aselsan 23,36 0,95 -2,99 Aslan Çimento 28,16 0,79 0,00 Ata GMYO 4,00 0,00 -0,25 Atakule GMYO 1,47 1,38 -1,34 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 Atlantis Yatırım Holding 0,39 -18,75 116,67 Atlas Yat. Ort. 0,82 -3,53 -4,65 AvivaSA Emeklilik Hayat 7,63 -0,13 -0,52 Avrasya GMYO 0,83 0,00 -5,68 Avrasya Petrol ve Tur. 1,06 0,00 -1,85 Avrasya Stratejik GMYF 1.249,20 0,02 0,23 Avrupa Yatırım Holding 2,32 -2,11 -4,53 Ayen Enerji 2,42 0,00 2,98 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,51 -0,66 6,34 Aygaz 11,73 -0,59 3,53 Bagfaş 4,95 0,81 2,70 Bak Ambalaj 4,53 -1,52 -10,65 Balatacılar Balatacılık 0,54 -5,26 63,64 Bantaş Ambalaj 1,52 1,33 0,66 Banvit 10,47 -0,57 -2,97 Baştaş Başkent Çimento 1,95 0,52 -3,47 Batı Çimento 2,39 0,00 -0,83 Batısöke Çimento 1,05 0,96 -3,67 Bera Holding 1,79 1,70 -13,11 Berkosan Yalıtım 1,69 0,00 -6,63 Beşiktaş Futbol Yat. 1,61 -0,62 -0,62 Beyaz Filo 3,22 2,22 17,95 Bilici Yatırım 1,41 -0,70 3,68 Bim Mağazalar 88,35 -0,73 1,55 Bimeks 0,07 0,00 16,67 Birko Mensucat 0,29 0,00 -3,33 Birlik Mensucat 0,91 -1,09 -22,22 Bizim Mağazaları 6,00 -0,33 -11,76 Bolu Çimento 3,37 0,00 -1,75 Bomonti Elektrik 1,20 20,00 150,00 Borusan Mannesmann 7,82 -1,51 0,26 Borusan Yat. Paz. 37,52 0,00 -0,27 Bosch Fren Sistemleri 162,10 0,12 0,06 Bossa 7,72 4,75 8,43 Boyner Perakende Yat. 4,20 1,45 6,60 Brisa 6,35 0,16 0,32 Burçelik 3,40 0,89 5,92 Burçelik Vana 1,49 -0,67 0,68 Bursa Çimento 4,24 0,00 -3,64 Carrefoursa 3,44 0,58 -1,15 Coca Cola İçecek 31,78 1,53 2,91 Cosmos Yat. Holding 1,02 0,00 5,15 Credıtwest Faktorıng 0,95 1,06 -8,65 Çelebi 62,45 -0,87 -1,50 Çelik Halat 5,93 -0,67 -1,17 Çemaş Döküm 0,80 5,26 5,26 Çemtaş 5,62 0,90 -7,57 Çimbeton 28,48 1,28 -0,42 Çimentaş 11,36 0,53 -10,55 Çimsa 7,53 0,40 -0,26 Çuhadaroğlu Metal 1,75 0,57 -1,69 Dagi Giyim 1,24 1,64 0,00 Dagi Yatırım Holding 1,04 -0,95 2,97 Dardanel 1,08 -0,92 -1,82 Datagate Bilgisayar 4,31 3,36 0,70 Demirören Gazetecilik 16,00 13,64 66,67 Demısaş Döküm 2,51 0,40 1,21 Denge Holding 1,14 1,79 -1,72 Deniz GMYO 3,11 -0,96 2,30 Denizbank 16,89 -7,20 -11,57 Denizli Cam 11,11 2,02 -3,56 Derimod 8,83 0,00 1,85 Desa Deri 1,79 -1,10 3,47 Despec Bilgisayar 2,81 1,44 -14,33 Deva Holding 3,40 -1,16 3,34 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 -1,37 -7,69 Ditaş Doğan 5,23 0,97 -4,56 DO-CO 515,30 -0,06 7,62 Doğan Burda 3,01 2,38 0,00 Doğan Holding 0,99 3,13 -2,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,28 1,59 4,92 Doğusan 2,83 -19,83 17,43 Doğuş GMYO 2,18 0,00 3,32 Doğuş Otomotiv 4,35 0,93 0,23 Döktaş Dökümcülük 8,81 -1,45 8,10 Duran Doğan Basım 5,70 2,52 11,76 Dyo Boya 2,73 -0,73 -5,86 Eczacıbaşı İlaç 2,75 0,36 0,73 Eczacıbaşı Yatırım 7,48 -0,40 3,89 Edip Gayrimenkul 0,70 0,00 -9,09 Ege Endüstri 371,20 1,64 7,91 Ege Gübre 22,50 1,44 3,69 Ege Profil 8,88 0,00 0,11 Ege Seramik 3,29 0,61 -1,79 Egeli & Co Tarım Girişim 0,21 16,67 61,54 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,43 19,44 79,17 Egeli&Co Yatırım Holding 0,19 18,75 90,00 Egeplast 3,90 2,36 1,56 Ekiz Kimya 0,39 2,63 18,18 Emek Elektrik 0,95 1,06 -3,06 Eminiş Ambalaj 1,14 -2,56 -2,56 Emlak Konut GMYO 1,49 2,05 -0,67 Enerjisa Enerji 4,92 0,41 -3,53 Enka İnşaat 4,47 -0,89 -2,40 Erbosan 56,10 0,09 -10,10 Ereğli Demir Çelik 7,50 0,00 3,88 Ersu Gıda 0,90 1,12 -2,17 Escort Teknoloji 0,73 -1,35 -3,95 Etiler Gıda 2,03 0,00 -4,69 Euro Kapital Yat. Ort. 0,68 -1,45 -4,23 Euro Trend Yat. Ort. 0,59 0,00 -7,81 Euro Yat. Ort. 0,63 -1,56 0,00 Euro Yatırım Holding 0,50 -1,96 -9,09 Fenerbahçe Futbol 6,95 0,43 0,43 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,72 -2,86 2,26 F-M İzmit Piston 17,24 2,93 -0,06 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,31 -0,30 -3,22 Ford Otosan 55,85 0,63 11,70 Formet Çelik Kapı 1,47 -0,68 15,75 Frigo Pak Gıda 1,65 -1,79 -2,94 Galatasaray Sportif 1,25 0,81 0,81 Garanti Bankası 8,34 2,08 4,77 Garanti Faktoring 1,91 -0,52 -3,54 Garanti Yat. Ort. 0,71 1,43 -10,13 Gedik Y. Men. Değ. 3,41 1,19 5,90 Gedik Yatırım Holding 2,57 -3,75 9,36 Gediz Ambalaj 4,20 0,48 1,20 Gentaş 1,78 0,00 0,56 Gersan Elektrik 3,21 1,58 -9,07 Global Men. Değ. 0,45 0,00 -4,26 Global Yat. Holding 3,24 1,25 8,36 Good-Year 3,38 1,20 -1,74 Göltaş Çimento 10,93 0,09 -12,07 Gözde Girişim 2,57 1,18 -3,75 GSD Denizcilik 1,23 3,36 6,96 GSD Holding 0,78 1,30 -2,50 Gübre Fabrik. 2,79 0,72 -5,74 Güler Yat. Holding 1,00 0,00 -6,54 Güneş Sigorta 1,55 -2,52 3,33 Halk GMYO 0,68 0,00 -2,86 Halk Sigorta 1,10 0,00 0,00 Hatay Tekstil 4,08 2,00 3,29 Hedef Girişim 1,12 0,90 -3,45 Hektaş 9,38 3,30 1,19 HUB Girişim 2,01 2,03 6,91 Hürriyet Gzt. 0,94 2,17 1,08 ICBC Turkey Bank 5,15 1,78 4,46 İdealist Danışmanlık 10,20 -1,92 -5,56 İdealist GMYO 1,62 0,62 -0,61 İhlas Ev Aletleri 0,32 3,23 -3,03 İhlas Gayrimenkul 1,00 0,00 -4,76 İhlas Gazetecilik 0,56 0,00 -8,20 İhlas Holding 0,30 0,00 -6,25 İhlas Yayın Holding 0,31 0,00 -6,06 İndeks Bilgisayar 6,07 2,71 1,68 Info Yatırım 1,01 -4,72 -1,94 İntema 18,25 0,77 -2,04 İpek Doğal Enerji 6,09 5,91 13,41 İskenderun Demir Çelik 6,11 -0,16 7,95

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)