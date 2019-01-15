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Borsada Günlük İşlemler (1)

1 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,04 -8,52 4,62
Acıpayam Selüloz 3,23 -5,28 -0,92
Adana Çimento (A) 6,09 1,16 0,66
Adana Çimento (B) 4,14 0,00 0,73
Adana Çimento (C) 1,49 2,05 5,67
Adel Kalemcilik 11,05 -0,90 0,45
Adese Alışveriş Ticaret 2,14 -4,46 -8,55
Afyon Çimento 4,61 0,88 0,44
Ak Enerji 0,60 0,00 -4,76
Akbank 6,03 0,84 2,47
Akçansa 7,77 0,65 5,71
Akdenız Güvenlık Hız. 1,98 0,00 -1,49
Akfen GMYO 1,76 -1,68 6,67
Akın Tekstil 9,05 0,11 -4,23
Akiş GMYO 2,63 1,15 2,73
Akmerkez GMYO 16,00 0,00 -2,26
Aksa 7,56 0,53 1,34
Aksa Enerji 2,78 0,36 3,73
Aksigorta 3,70 -1,33 1,09
Aksu Enerji 8,28 -2,82 7,25
Alarko Carrıer 39,10 0,26 -0,66
Alarko GMYO 44,50 1,64 -0,93
Alarko Holding 2,12 1,44 2,42
Albaraka Türk 1,25 0,00 2,46
Alcatel Lucent Teletaş 5,92 3,50 2,78
Alkim Kağıt 4,25 5,72 2,41
Alkim Kimya 22,00 2,42 -7,17
Altınyağ 0,28 -3,45 -36,36
Altınyunus Çeşme 4,25 3,66 2,41
Anadolu Cam 2,65 2,32 -1,12
Anadolu Efes 19,67 0,98 -4,51
Anadolu Grubu Holding 10,37 1,37 1,27
Anadolu Hayat Emek. 5,82 1,39 -3,16
Anadolu Isuzu 5,97 0,17 -3,40
Anadolu Sigorta 4,28 0,00 3,88
Anel Elektrik 1,71 0,59 5,56
Arçelik 17,08 5,76 8,17
Arena Bilgisayar 3,88 -3,00 -12,02
Armada Bilgisayar 8,66 -0,57 -6,78
Arsan Tekstil 1,64 1,23 1,23
Artı Yatırım Holding 0,90 1,12 3,45
Aselsan 23,36 0,95 -2,99
Aslan Çimento 28,16 0,79 0,00
Ata GMYO 4,00 0,00 -0,25
Atakule GMYO 1,47 1,38 -1,34
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79
Atlantis Yatırım Holding 0,39 -18,75 116,67
Atlas Yat. Ort. 0,82 -3,53 -4,65
AvivaSA Emeklilik Hayat 7,63 -0,13 -0,52
Avrasya GMYO 0,83 0,00 -5,68
Avrasya Petrol ve Tur. 1,06 0,00 -1,85
Avrasya Stratejik GMYF 1.249,20 0,02 0,23
Avrupa Yatırım Holding 2,32 -2,11 -4,53
Ayen Enerji 2,42 0,00 2,98
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,51 -0,66 6,34
Aygaz 11,73 -0,59 3,53
Bagfaş 4,95 0,81 2,70
Bak Ambalaj 4,53 -1,52 -10,65
Balatacılar Balatacılık 0,54 -5,26 63,64
Bantaş Ambalaj 1,52 1,33 0,66
Banvit 10,47 -0,57 -2,97
Baştaş Başkent Çimento 1,95 0,52 -3,47
Batı Çimento 2,39 0,00 -0,83
Batısöke Çimento 1,05 0,96 -3,67
Bera Holding 1,79 1,70 -13,11
Berkosan Yalıtım 1,69 0,00 -6,63
Beşiktaş Futbol Yat. 1,61 -0,62 -0,62
Beyaz Filo 3,22 2,22 17,95
Bilici Yatırım 1,41 -0,70 3,68
Bim Mağazalar 88,35 -0,73 1,55
Bimeks 0,07 0,00 16,67
Birko Mensucat 0,29 0,00 -3,33
Birlik Mensucat 0,91 -1,09 -22,22
Bizim Mağazaları 6,00 -0,33 -11,76
Bolu Çimento 3,37 0,00 -1,75
Bomonti Elektrik 1,20 20,00 150,00
Borusan Mannesmann 7,82 -1,51 0,26
Borusan Yat. Paz. 37,52 0,00 -0,27
Bosch Fren Sistemleri 162,10 0,12 0,06
Bossa 7,72 4,75 8,43
Boyner Perakende Yat. 4,20 1,45 6,60
Brisa 6,35 0,16 0,32
Burçelik 3,40 0,89 5,92
Burçelik Vana 1,49 -0,67 0,68
Bursa Çimento 4,24 0,00 -3,64
Carrefoursa 3,44 0,58 -1,15
Coca Cola İçecek 31,78 1,53 2,91
Cosmos Yat. Holding 1,02 0,00 5,15
Credıtwest Faktorıng 0,95 1,06 -8,65
Çelebi 62,45 -0,87 -1,50
Çelik Halat 5,93 -0,67 -1,17
Çemaş Döküm 0,80 5,26 5,26
Çemtaş 5,62 0,90 -7,57
Çimbeton 28,48 1,28 -0,42
Çimentaş 11,36 0,53 -10,55
Çimsa 7,53 0,40 -0,26
Çuhadaroğlu Metal 1,75 0,57 -1,69
Dagi Giyim 1,24 1,64 0,00
Dagi Yatırım Holding 1,04 -0,95 2,97
Dardanel 1,08 -0,92 -1,82
Datagate Bilgisayar 4,31 3,36 0,70
Demirören Gazetecilik 16,00 13,64 66,67
Demısaş Döküm 2,51 0,40 1,21
Denge Holding 1,14 1,79 -1,72
Deniz GMYO 3,11 -0,96 2,30
Denizbank 16,89 -7,20 -11,57
Denizli Cam 11,11 2,02 -3,56
Derimod 8,83 0,00 1,85
Desa Deri 1,79 -1,10 3,47
Despec Bilgisayar 2,81 1,44 -14,33
Deva Holding 3,40 -1,16 3,34
Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 -1,37 -7,69
Ditaş Doğan 5,23 0,97 -4,56
DO-CO 515,30 -0,06 7,62
Doğan Burda 3,01 2,38 0,00
Doğan Holding 0,99 3,13 -2,94
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,28 1,59 4,92
Doğusan 2,83 -19,83 17,43
Doğuş GMYO 2,18 0,00 3,32
Doğuş Otomotiv 4,35 0,93 0,23
Döktaş Dökümcülük 8,81 -1,45 8,10
Duran Doğan Basım 5,70 2,52 11,76
Dyo Boya 2,73 -0,73 -5,86
Eczacıbaşı İlaç 2,75 0,36 0,73
Eczacıbaşı Yatırım 7,48 -0,40 3,89
Edip Gayrimenkul 0,70 0,00 -9,09
Ege Endüstri 371,20 1,64 7,91
Ege Gübre 22,50 1,44 3,69
Ege Profil 8,88 0,00 0,11
Ege Seramik 3,29 0,61 -1,79
Egeli & Co Tarım Girişim 0,21 16,67 61,54
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,43 19,44 79,17
Egeli&Co Yatırım Holding 0,19 18,75 90,00
Egeplast 3,90 2,36 1,56
Ekiz Kimya 0,39 2,63 18,18
Emek Elektrik 0,95 1,06 -3,06
Eminiş Ambalaj 1,14 -2,56 -2,56
Emlak Konut GMYO 1,49 2,05 -0,67
Enerjisa Enerji 4,92 0,41 -3,53
Enka İnşaat 4,47 -0,89 -2,40
Erbosan 56,10 0,09 -10,10
Ereğli Demir Çelik 7,50 0,00 3,88
Ersu Gıda 0,90 1,12 -2,17
Escort Teknoloji 0,73 -1,35 -3,95
Etiler Gıda 2,03 0,00 -4,69
Euro Kapital Yat. Ort. 0,68 -1,45 -4,23
Euro Trend Yat. Ort. 0,59 0,00 -7,81
Euro Yat. Ort. 0,63 -1,56 0,00
Euro Yatırım Holding 0,50 -1,96 -9,09
Fenerbahçe Futbol 6,95 0,43 0,43
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,72 -2,86 2,26
F-M İzmit Piston 17,24 2,93 -0,06
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,31 -0,30 -3,22
Ford Otosan 55,85 0,63 11,70
Formet Çelik Kapı 1,47 -0,68 15,75
Frigo Pak Gıda 1,65 -1,79 -2,94
Galatasaray Sportif 1,25 0,81 0,81
Garanti Bankası 8,34 2,08 4,77
Garanti Faktoring 1,91 -0,52 -3,54
Garanti Yat. Ort. 0,71 1,43 -10,13
Gedik Y. Men. Değ. 3,41 1,19 5,90
Gedik Yatırım Holding 2,57 -3,75 9,36
Gediz Ambalaj 4,20 0,48 1,20
Gentaş 1,78 0,00 0,56
Gersan Elektrik 3,21 1,58 -9,07
Global Men. Değ. 0,45 0,00 -4,26
Global Yat. Holding 3,24 1,25 8,36
Good-Year 3,38 1,20 -1,74
Göltaş Çimento 10,93 0,09 -12,07
Gözde Girişim 2,57 1,18 -3,75
GSD Denizcilik 1,23 3,36 6,96
GSD Holding 0,78 1,30 -2,50
Gübre Fabrik. 2,79 0,72 -5,74
Güler Yat. Holding 1,00 0,00 -6,54
Güneş Sigorta 1,55 -2,52 3,33
Halk GMYO 0,68 0,00 -2,86
Halk Sigorta 1,10 0,00 0,00
Hatay Tekstil 4,08 2,00 3,29
Hedef Girişim 1,12 0,90 -3,45
Hektaş 9,38 3,30 1,19
HUB Girişim 2,01 2,03 6,91
Hürriyet Gzt. 0,94 2,17 1,08
ICBC Turkey Bank 5,15 1,78 4,46
İdealist Danışmanlık 10,20 -1,92 -5,56
İdealist GMYO 1,62 0,62 -0,61
İhlas Ev Aletleri 0,32 3,23 -3,03
İhlas Gayrimenkul 1,00 0,00 -4,76
İhlas Gazetecilik 0,56 0,00 -8,20
İhlas Holding 0,30 0,00 -6,25
İhlas Yayın Holding 0,31 0,00 -6,06
İndeks Bilgisayar 6,07 2,71 1,68
Info Yatırım 1,01 -4,72 -1,94
İntema 18,25 0,77 -2,04
İpek Doğal Enerji 6,09 5,91 13,41
İskenderun Demir Çelik 6,11 -0,16 7,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:40 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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