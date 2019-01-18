Son Dakika Haberleri: Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)

1 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,050,995,13
Acıpayam Selüloz3,382,113,68
Adana Çimento (A)6,090,000,66
Adana Çimento (B)4,150,240,97
Adana Çimento (C)1,470,684,26
Adel Kalemcilik11,210,811,91
Adese Alışveriş Ticaret2,291,78-2,14
Afyon Çimento4,78-0,424,14
Ak Enerji0,620,00-1,59
Akbank6,55-0,9111,30
Akçansa7,900,777,48
Akdenız Güvenlık Hız.2,00-0,50-0,50
Akfen GMYO1,60-2,44-3,03
Akın Tekstil9,120,88-3,49
Akiş GMYO2,630,002,73
Akmerkez GMYO16,000,88-2,26
Aksa7,910,646,03
Aksa Enerji2,820,005,22
Aksigorta3,871,845,74
Aksu Enerji8,24-1,086,74
Alarko Carrıer41,420,635,23
Alarko GMYO45,760,391,87
Alarko Holding2,231,837,73
Albaraka Türk1,290,785,74
Alcatel Lucent Teletaş6,192,317,47
Alkim Kağıt4,250,952,41
Alkim Kimya22,281,27-5,99
Altınyağ0,330,00-25,00
Altınyunus Çeşme4,20-0,941,20
Anadolu Cam2,723,031,49
Anadolu Efes20,663,820,29
Anadolu Grubu Holding11,104,628,40
Anadolu Hayat Emek.5,860,69-2,50
Anadolu Isuzu6,202,310,32
Anadolu Sigorta4,340,465,34
Anel Elektrik1,831,6712,96
Arçelik18,022,1014,12
Arena Bilgisayar3,840,52-12,93
Armada Bilgisayar7,92-0,75-14,75
Arsan Tekstil1,681,203,70
Artı Yatırım Holding0,94-2,088,05
Aselsan24,162,460,33
Aslan Çimento28,46-0,071,07
Ata GMYO3,980,25-0,75
Atakule GMYO1,451,40-2,68
Atlantik Petrol Ürünleri0,79
Atlantis Yatırım Holding0,37-13,95105,56
Atlas Yat. Ort.0,841,20-2,33
AvivaSA Emeklilik Hayat7,720,260,65
Avrasya GMYO0,830,00-5,68
Avrasya Petrol ve Tur.1,09-0,910,93
Avrasya Stratejik GMYF1.249,700,020,27
Avrupa Yatırım Holding2,382,15-2,06
Ayen Enerji2,440,833,83
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,51 6,34
Aygaz11,911,365,12
Bagfaş5,201,367,88
Bak Ambalaj4,560,88-10,06
Balatacılar Balatacılık0,498,8948,48
Bantaş Ambalaj1,541,991,99
Banvit10,903,221,02
Baştaş Başkent Çimento1,930,52-4,46
Batı Çimento2,473,352,49
Batısöke Çimento1,103,770,92
Bera Holding2,244,678,74
Berkosan Yalıtım1,721,18-4,97
Beşiktaş Futbol Yat.1,65-0,601,85
Beyaz Filo3,77-5,7538,10
Bilici Yatırım1,500,0010,29
Bim Mağazalar93,401,747,36
Bimeks0,070,0016,67
Birko Mensucat0,28-3,45-6,67
Birlik Mensucat0,912,25-22,22
Bizim Mağazaları6,16-0,16-9,41
Bolu Çimento3,431,180,00
Bomonti Elektrik1,420,71195,83
Borusan Mannesmann7,951,021,92
Borusan Yat. Paz.37,54-0,11-0,21
Bosch Fren Sistemleri165,201,041,98
Bossa7,860,9010,39
Boyner Perakende Yat.4,404,5111,68
Brisa6,470,472,21
Burçelik3,350,304,36
Burçelik Vana1,541,324,05
Bursa Çimento4,331,17-1,59
Carrefoursa3,540,851,72
Coca Cola İçecek33,885,489,72
Cosmos Yat. Holding0,99-1,982,06
Credıtwest Faktorıng0,962,13-7,69
Çelebi58,55-0,34-7,65
Çelik Halat5,870,51-2,17
Çemaş Döküm0,802,565,26
Çemtaş5,854,28-3,78
Çimbeton28,600,350,00
Çimentaş11,000,46-13,39
Çimsa7,771,572,91
Çuhadaroğlu Metal1,800,561,12
Dagi Giyim1,260,001,61
Dagi Yatırım Holding1,031,981,98
Dardanel1,11-0,890,91
Datagate Bilgisayar4,440,913,74
Demirören Gazetecilik14,588,0051,88
Demısaş Döküm2,630,776,05
Denge Holding1,236,966,03
Deniz GMYO3,161,283,95
Denizbank15,506,90-18,85
Denizli Cam10,60-0,56-7,99
Derimod8,960,793,34
Desa Deri1,850,546,94
Despec Bilgisayar2,982,41-9,15
Deva Holding3,430,294,26
Diriteks Diriliş Tekstil0,721,41-7,69
Ditaş Doğan5,410,56-1,28
DO-CO516,901,417,96
Doğan Burda3,052,011,33
Doğan Holding1,030,000,98
Doğtaş Kelebek Mobilya1,25-0,792,46
Doğusan2,141,42-11,20
Doğuş GMYO2,190,003,79
Doğuş Otomotiv4,501,583,69
Döktaş Dökümcülük8,93-0,569,57
Duran Doğan Basım5,661,4310,98
Dyo Boya2,77-5,78-4,48
Eczacıbaşı İlaç2,831,073,66
Eczacıbaşı Yatırım7,680,526,67
Edip Gayrimenkul0,712,90-7,79
Ege Endüstri372,300,408,23
Ege Gübre25,988,1619,72
Ege Profil9,121,902,82
Ege Seramik3,350,900,00
Egeli & Co Tarım Girişim0,1918,7546,15
Egeli&Co Enerji Yatırım0,4017,6566,67
Egeli&Co Yatırım Holding0,1614,2960,00
Egeplast3,65-4,70-4,95
Ekiz Kimya0,360,009,09
Emek Elektrik0,960,00-2,04
Eminiş Ambalaj1,160,00-0,85
Emlak Konut GMYO1,522,701,33
Enerjisa Enerji5,081,20-0,39
Enka İnşaat4,591,100,22
Erbosan58,050,61-6,97
Ereğli Demir Çelik7,896,059,28
Ersu Gıda0,900,00-2,17
Escort Teknoloji0,751,35-1,32
Etiler Gıda2,02-0,49-5,16
Euro Kapital Yat. Ort.0,700,00-1,41
Euro Trend Yat. Ort.0,610,00-4,69
Euro Yat. Ort.0,661,544,76
Euro Yatırım Holding0,50-1,96-9,09
Fenerbahçe Futbol7,11-2,602,75
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,00-0,6612,78
F-M İzmit Piston17,500,171,45
Fonet Bilgi Teknolojileri3,391,19-0,88
Ford Otosan57,153,0714,30
Formet Çelik Kapı1,520,6619,69
Frigo Pak Gıda1,62-3,57-4,71
Galatasaray Sportif1,290,784,03
Garanti Bankası9,15-1,0814,95
Garanti Faktoring1,970,00-0,51
Garanti Yat. Ort.0,730,00-7,59
Gedik Y. Men. Değ.3,51-3,579,01
Gedik Yatırım Holding2,65-1,8512,77
Gediz Ambalaj4,290,233,37
Gentaş1,841,663,95
Gersan Elektrik3,382,42-4,25
Global Men. Değ.0,46-2,13-2,13
Global Yat. Holding3,38-0,5913,04
Good-Year3,490,871,45
Göltaş Çimento11,340,09-8,77
Gözde Girişim2,963,1410,86
GSD Denizcilik1,240,817,83
GSD Holding0,80-1,230,00
Gübre Fabrik.2,931,03-1,01
Güler Yat. Holding1,051,94-1,87
Güneş Sigorta1,611,907,33
Halk GMYO0,710,001,43
Halk Sigorta1,12-2,611,82
Hatay Tekstil4,120,984,30
Hedef Girişim1,130,89-2,59
Hektaş9,63-0,213,88
HUB Girişim1,98-1,005,32
Hürriyet Gzt.0,980,005,38
ICBC Turkey Bank5,421,509,94
İdealist Danışmanlık9,80-0,91-9,26
İdealist GMYO1,63-1,810,00
İhlas Ev Aletleri0,320,00-3,03
İhlas Gayrimenkul0,991,02-5,71
İhlas Gazetecilik0,570,00-6,56
İhlas Holding0,323,230,00
İhlas Yayın Holding0,323,23-3,03
İndeks Bilgisayar6,510,009,05
Info Yatırım1,06-7,022,91
İntema19,334,773,76
İpek Doğal Enerji5,80-2,038,01
İskenderun Demir Çelik6,504,8414,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:40 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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