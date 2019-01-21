Borsada Günlük İşlemler (1)
44 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,08
|1,46
|6,67
|Acıpayam Selüloz
|3,70
|9,47
|13,50
|Adana Çimento (A)
|6,06
|-0,49
|0,17
|Adana Çimento (B)
|4,15
|0,00
|0,97
|Adana Çimento (C)
|1,47
|0,00
|4,26
|Adel Kalemcilik
|11,19
|-0,18
|1,73
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,28
|-0,44
|-2,56
|Afyon Çimento
|4,75
|-0,63
|3,49
|Ak Enerji
|0,62
|0,00
|-1,59
|Akbank
|6,43
|-1,83
|9,26
|Akçansa
|7,93
|0,38
|7,89
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,04
|2,00
|1,49
|Akfen GMYO
|1,59
|-0,63
|-3,64
|Akın Tekstil
|9,10
|-0,22
|-3,70
|Akiş GMYO
|2,61
|-0,76
|1,95
|Akmerkez GMYO
|15,90
|-0,62
|-2,87
|Aksa
|7,86
|-0,63
|5,36
|Aksa Enerji
|2,85
|1,06
|6,34
|Aksigorta
|3,92
|1,29
|7,10
|Aksu Enerji
|8,00
|-2,91
|3,63
|Alarko Carrıer
|41,14
|-0,68
|4,52
|Alarko GMYO
|45,38
|-0,83
|1,02
|Alarko Holding
|2,20
|-1,35
|6,28
|Albaraka Türk
|1,29
|0,00
|5,74
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,23
|0,65
|8,16
|Alkim Kağıt
|4,31
|1,41
|3,86
|Alkim Kimya
|21,76
|-2,33
|-8,19
|Altınyağ
|0,31
|-6,06
|-29,55
|Altınyunus Çeşme
|4,19
|-0,24
|0,96
|Anadolu Cam
|2,74
|0,74
|2,24
|Anadolu Efes
|21,06
|1,94
|2,23
|Anadolu Grubu Holding
|11,19
|0,81
|9,28
|Anadolu Hayat Emek.
|5,85
|-0,17
|-2,66
|Anadolu Isuzu
|6,35
|2,42
|2,75
|Anadolu Sigorta
|4,34
|0,00
|5,34
|Anel Elektrik
|1,78
|-2,73
|9,88
|Arçelik
|18,09
|0,39
|14,57
|Arena Bilgisayar
|3,81
|-0,78
|-13,61
|Armada Bilgisayar
|7,86
|-0,76
|-15,39
|Arsan Tekstil
|1,73
|2,98
|6,79
|Artı Yatırım Holding
|1,12
|19,15
|28,74
|Aselsan
|24,20
|0,17
|0,50
|Aslan Çimento
|28,46
|0,00
|1,07
|Ata GMYO
|3,97
|-0,25
|-1,00
|Atakule GMYO
|1,46
|0,69
|-2,01
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|
|Atlantis Yatırım Holding
|0,42
|13,51
|133,33
|Atlas Yat. Ort.
|0,87
|3,57
|1,16
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,83
|1,42
|2,09
|Avrasya GMYO
|0,83
|0,00
|-5,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,09
|0,00
|0,93
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.250,20
|0,04
|0,31
|Avrupa Yatırım Holding
|2,37
|-0,42
|-2,47
|Ayen Enerji
|2,45
|0,41
|4,26
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,51
|
|6,34
|Aygaz
|11,87
|-0,34
|4,77
|Bagfaş
|5,27
|1,35
|9,34
|Bak Ambalaj
|4,63
|1,54
|-8,68
|Balatacılar Balatacılık
|0,48
|-2,04
|45,45
|Bantaş Ambalaj
|1,55
|0,65
|2,65
|Banvit
|10,83
|-0,64
|0,37
|Baştaş Başkent Çimento
|1,93
|0,00
|-4,46
|Batı Çimento
|2,51
|1,62
|4,15
|Batısöke Çimento
|1,10
|0,00
|0,92
|Bera Holding
|2,59
|15,62
|25,73
|Berkosan Yalıtım
|1,72
|0,00
|-4,97
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,64
|-0,61
|1,23
|Beyaz Filo
|3,47
|-7,96
|27,11
|Bilici Yatırım
|1,48
|-1,33
|8,82
|Bim Mağazalar
|91,40
|-2,14
|5,06
|Bimeks
|0,07
|0,00
|16,67
|Birko Mensucat
|0,28
|0,00
|-6,67
|Birlik Mensucat
|0,94
|3,30
|-19,66
|Bizim Mağazaları
|6,24
|1,30
|-8,24
|Bolu Çimento
|3,44
|0,29
|0,29
|Bomonti Elektrik
|1,24
|-12,68
|158,33
|Borusan Mannesmann
|8,08
|1,64
|3,59
|Borusan Yat. Paz.
|37,60
|0,16
|-0,05
|Bosch Fren Sistemleri
|165,10
|-0,06
|1,91
|Bossa
|7,88
|0,25
|10,67
|Boyner Perakende Yat.
|4,95
|12,50
|25,63
|Brisa
|6,45
|-0,31
|1,90
|Burçelik
|3,28
|-2,09
|2,18
|Burçelik Vana
|1,52
|-1,30
|2,70
|Bursa Çimento
|4,35
|0,46
|-1,14
|Carrefoursa
|3,52
|-0,56
|1,15
|Coca Cola İçecek
|33,50
|-1,12
|8,48
|Cosmos Yat. Holding
|1,00
|1,01
|3,09
|Credıtwest Faktorıng
|0,96
|0,00
|-7,69
|Çelebi
|59,30
|1,28
|-6,47
|Çelik Halat
|5,88
|0,17
|-2,00
|Çemaş Döküm
|0,79
|-1,25
|3,95
|Çemtaş
|5,89
|0,68
|-3,13
|Çimbeton
|28,62
|0,07
|0,07
|Çimentaş
|11,10
|0,91
|-12,60
|Çimsa
|7,91
|1,80
|4,77
|Çuhadaroğlu Metal
|1,80
|0,00
|1,12
|Dagi Giyim
|1,26
|0,00
|1,61
|Dagi Yatırım Holding
|1,01
|-1,94
|0,00
|Dardanel
|1,16
|4,50
|5,45
|Datagate Bilgisayar
|4,45
|0,23
|3,97
|Demirören Gazetecilik
|13,89
|-4,73
|44,69
|Demısaş Döküm
|2,74
|4,18
|10,48
|Denge Holding
|1,27
|3,25
|9,48
|Deniz GMYO
|3,12
|-1,27
|2,63
|Denizbank
|15,24
|-1,68
|-20,21
|Denizli Cam
|10,74
|1,32
|-6,77
|Derimod
|9,13
|1,90
|5,31
|Desa Deri
|1,88
|1,62
|8,67
|Despec Bilgisayar
|2,93
|-1,68
|-10,67
|Deva Holding
|3,46
|0,87
|5,17
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|0,00
|-7,69
|Ditaş Doğan
|5,43
|0,37
|-0,91
|DO-CO
|512,10
|-0,93
|6,95
|Doğan Burda
|3,01
|-1,31
|0,00
|Doğan Holding
|1,02
|-0,97
|0,00
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,24
|-0,80
|1,64
|Doğusan
|2,07
|-3,27
|-14,11
|Doğuş GMYO
|2,19
|0,00
|3,79
|Doğuş Otomotiv
|4,58
|1,78
|5,53
|Döktaş Dökümcülük
|8,92
|-0,11
|9,45
|Duran Doğan Basım
|5,66
|0,00
|10,98
|Dyo Boya
|2,77
|0,00
|-4,48
|Eczacıbaşı İlaç
|2,87
|1,41
|5,13
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,80
|1,56
|8,33
|Edip Gayrimenkul
|0,70
|-1,41
|-9,09
|Ege Endüstri
|373,60
|0,35
|8,60
|Ege Gübre
|26,14
|0,62
|20,46
|Ege Profil
|9,11
|-0,11
|2,71
|Ege Seramik
|3,43
|2,39
|2,39
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,18
|-5,26
|38,46
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,38
|-5,00
|58,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|-12,50
|40,00
|Egeplast
|3,75
|2,74
|-2,34
|Ekiz Kimya
|0,34
|-5,56
|3,03
|Emek Elektrik
|0,96
|0,00
|-2,04
|Eminiş Ambalaj
|1,15
|-0,86
|-1,71
|Emlak Konut GMYO
|1,51
|-0,66
|0,67
|Enerjisa Enerji
|5,07
|-0,20
|-0,59
|Enka İnşaat
|4,57
|-0,44
|-0,22
|Erbosan
|57,95
|-0,17
|-7,13
|Ereğli Demir Çelik
|8,18
|3,68
|13,30
|Ersu Gıda
|0,89
|-1,11
|-3,26
|Escort Teknoloji
|0,75
|0,00
|-1,32
|Etiler Gıda
|2,02
|0,00
|-5,16
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,69
|-1,43
|-2,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,60
|-1,64
|-6,25
|Euro Yat. Ort.
|0,64
|-3,03
|1,59
|Euro Yatırım Holding
|0,50
|0,00
|-9,09
|Fenerbahçe Futbol
|7,20
|1,27
|4,05
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,06
|2,00
|15,04
|F-M İzmit Piston
|17,34
|-0,91
|0,52
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,38
|-0,29
|-1,17
|Ford Otosan
|56,45
|-1,22
|12,90
|Formet Çelik Kapı
|1,50
|-1,32
|18,11
|Frigo Pak Gıda
|1,59
|-1,85
|-6,47
|Galatasaray Sportif
|1,28
|-0,78
|3,23
|Garanti Bankası
|8,88
|-2,95
|11,56
|Garanti Faktoring
|1,97
|0,00
|-0,51
|Garanti Yat. Ort.
|0,76
|4,11
|-3,80
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,51
|0,00
|9,01
|Gedik Yatırım Holding
|2,63
|-0,75
|11,91
|Gediz Ambalaj
|4,30
|0,23
|3,61
|Gentaş
|1,86
|1,09
|5,08
|Gersan Elektrik
|3,30
|-2,37
|-6,52
|Global Men. Değ.
|0,46
|0,00
|-2,13
|Global Yat. Holding
|3,37
|-0,30
|12,71
|Good-Year
|3,55
|1,72
|3,20
|Göltaş Çimento
|11,36
|0,18
|-8,61
|Gözde Girişim
|2,94
|-0,68
|10,11
|GSD Denizcilik
|1,24
|0,00
|7,83
|GSD Holding
|0,81
|1,25
|1,25
|Gübre Fabrik.
|2,91
|-0,68
|-1,69
|Güler Yat. Holding
|1,05
|0,00
|-1,87
|Güneş Sigorta
|1,60
|-0,62
|6,67
|Halk GMYO
|0,71
|0,00
|1,43
|Halk Sigorta
|1,11
|-0,89
|0,91
|Hatay Tekstil
|4,17
|1,21
|5,57
|Hedef Girişim
|1,16
|2,65
|0,00
|Hektaş
|9,83
|2,08
|6,04
|HUB Girişim
|1,95
|-1,52
|3,72
|Hürriyet Gzt.
|0,95
|-3,06
|2,15
|ICBC Turkey Bank
|5,60
|3,32
|13,59
|İdealist Danışmanlık
|9,48
|-3,27
|-12,22
|İdealist GMYO
|1,73
|6,13
|6,13
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|0,00
|-3,03
|İhlas Gayrimenkul
|0,98
|-1,01
|-6,67
|İhlas Gazetecilik
|0,57
|0,00
|-6,56
|İhlas Holding
|0,32
|0,00
|0,00
|İhlas Yayın Holding
|0,30
|-6,25
|-9,09
|İndeks Bilgisayar
|6,50
|-0,15
|8,88
|Info Yatırım
|1,06
|0,00
|2,91
|İntema
|20,84
|7,81
|11,86
|İpek Doğal Enerji
|5,67
|-2,24
|5,59
|İskenderun Demir Çelik
|6,53
|0,46
|15,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:41 Kaynak: AA
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