Borsada Günlük İşlemler (1)
1 saat önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,11
|1,44
|8,21
|Acıpayam Selüloz
|3,61
|-2,43
|10,74
|Adana Çimento (A)
|6,09
|0,50
|0,66
|Adana Çimento (B)
|4,16
|0,24
|1,22
|Adana Çimento (C)
|1,46
|-0,68
|3,55
|Adel Kalemcilik
|11,21
|0,18
|1,91
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,25
|-1,32
|-3,85
|Afyon Çimento
|4,80
|1,05
|4,58
|Ak Enerji
|0,62
|0,00
|-1,59
|Akbank
|6,61
|2,80
|12,32
|Akçansa
|8,05
|1,51
|9,52
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,07
|1,47
|2,99
|Akfen GMYO
|1,60
|0,63
|-3,03
|Akın Tekstil
|9,46
|3,96
|0,11
|Akiş GMYO
|2,65
|1,53
|3,52
|Akmerkez GMYO
|15,94
|0,25
|-2,63
|Aksa
|7,90
|0,51
|5,90
|Aksa Enerji
|2,87
|0,70
|7,09
|Aksigorta
|3,92
|0,00
|7,10
|Aksu Enerji
|8,00
|0,00
|3,63
|Alarko Carrıer
|41,00
|-0,34
|4,17
|Alarko GMYO
|45,50
|0,26
|1,29
|Alarko Holding
|2,22
|0,91
|7,25
|Albaraka Türk
|1,30
|0,78
|6,56
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,33
|1,61
|9,90
|Alkim Kağıt
|4,30
|-0,23
|3,61
|Alkim Kimya
|22,04
|1,29
|-7,00
|Altınyağ
|0,32
|3,23
|-27,27
|Altınyunus Çeşme
|4,29
|2,39
|3,37
|Anadolu Cam
|2,75
|0,36
|2,61
|Anadolu Efes
|21,32
|1,23
|3,50
|Anadolu Grubu Holding
|11,40
|1,88
|11,33
|Anadolu Hayat Emek.
|5,85
|0,00
|-2,66
|Anadolu Isuzu
|6,39
|0,63
|3,40
|Anadolu Sigorta
|4,34
|0,00
|5,34
|Anel Elektrik
|1,80
|1,12
|11,11
|Arçelik
|18,00
|-0,50
|14,00
|Arena Bilgisayar
|3,80
|-0,26
|-13,83
|Armada Bilgisayar
|7,90
|0,51
|-14,96
|Arsan Tekstil
|1,72
|-0,58
|6,17
|Artı Yatırım Holding
|1,07
|-4,46
|22,99
|Aselsan
|24,32
|0,50
|1,00
|Aslan Çimento
|28,54
|0,28
|1,35
|Ata GMYO
|3,96
|-0,25
|-1,25
|Atakule GMYO
|1,45
|-0,68
|-2,68
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|
|Atlantis Yatırım Holding
|0,39
|-7,14
|116,67
|Atlas Yat. Ort.
|0,91
|4,60
|5,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,81
|-0,26
|1,83
|Avrasya GMYO
|0,83
|0,00
|-5,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,10
|0,92
|1,85
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.250,40
|0,02
|0,33
|Avrupa Yatırım Holding
|2,36
|-0,42
|-2,88
|Ayen Enerji
|2,47
|0,82
|5,11
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,51
|0,00
|6,34
|Aygaz
|11,95
|0,67
|5,47
|Bagfaş
|5,25
|-0,38
|8,92
|Bak Ambalaj
|4,63
|0,00
|-8,68
|Balatacılar Balatacılık
|0,49
|2,08
|48,48
|Bantaş Ambalaj
|1,55
|0,00
|2,65
|Banvit
|10,86
|0,28
|0,65
|Baştaş Başkent Çimento
|1,92
|-0,52
|-4,95
|Batı Çimento
|2,51
|0,00
|4,15
|Batısöke Çimento
|1,09
|-0,91
|0,00
|Bera Holding
|2,19
|-15,44
|6,31
|Berkosan Yalıtım
|1,73
|0,58
|-4,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,65
|0,61
|1,85
|Beyaz Filo
|3,48
|0,29
|27,47
|Bilici Yatırım
|1,46
|-1,35
|7,35
|Bim Mağazalar
|91,50
|0,11
|5,17
|Bimeks
|0,07
|0,00
|16,67
|Birko Mensucat
|0,28
|0,00
|-6,67
|Birlik Mensucat
|0,91
|-3,19
|-22,22
|Bizim Mağazaları
|6,21
|-0,48
|-8,68
|Bolu Çimento
|3,47
|0,87
|1,17
|Bomonti Elektrik
|1,08
|-12,90
|125,00
|Borusan Mannesmann
|8,25
|2,10
|5,77
|Borusan Yat. Paz.
|38,48
|2,34
|2,29
|Bosch Fren Sistemleri
|164,50
|-0,36
|1,54
|Bossa
|7,93
|0,63
|11,38
|Boyner Perakende Yat.
|4,85
|-2,02
|23,10
|Brisa
|6,37
|-1,24
|0,63
|Burçelik
|3,30
|0,61
|2,80
|Burçelik Vana
|1,54
|1,32
|4,05
|Bursa Çimento
|4,36
|0,23
|-0,91
|Carrefoursa
|3,60
|2,27
|3,45
|Coca Cola İçecek
|32,98
|-1,55
|6,80
|Cosmos Yat. Holding
|1,00
|0,00
|3,09
|Credıtwest Faktorıng
|0,96
|0,00
|-7,69
|Çelebi
|59,55
|0,42
|-6,07
|Çelik Halat
|5,89
|0,17
|-1,83
|Çemaş Döküm
|0,80
|1,27
|5,26
|Çemtaş
|5,89
|0,00
|-3,13
|Çimbeton
|28,84
|0,77
|0,84
|Çimentaş
|10,98
|-1,08
|-13,54
|Çimsa
|7,99
|1,01
|5,83
|Çuhadaroğlu Metal
|1,81
|0,56
|1,69
|Dagi Giyim
|1,28
|1,59
|3,23
|Dagi Yatırım Holding
|1,02
|0,99
|0,99
|Dardanel
|1,17
|0,86
|6,36
|Datagate Bilgisayar
|4,46
|0,22
|4,21
|Demirören Gazetecilik
|14,04
|1,08
|46,25
|Demısaş Döküm
|2,72
|-0,73
|9,68
|Denge Holding
|1,26
|-0,79
|8,62
|Deniz GMYO
|3,12
|0,00
|2,63
|Denizbank
|15,26
|0,13
|-20,10
|Denizli Cam
|10,54
|-1,86
|-8,51
|Derimod
|9,21
|0,88
|6,23
|Desa Deri
|2,25
|19,68
|30,06
|Despec Bilgisayar
|2,91
|-0,68
|-11,28
|Deva Holding
|3,45
|-0,29
|4,86
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,73
|1,39
|-6,41
|Ditaş Doğan
|5,65
|4,05
|3,10
|DO-CO
|525,00
|2,52
|9,65
|Doğan Burda
|3,02
|0,33
|0,33
|Doğan Holding
|1,01
|-0,98
|-0,98
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,19
|-4,03
|-2,46
|Doğusan
|1,94
|-6,28
|-19,50
|Doğuş GMYO
|2,19
|0,00
|3,79
|Doğuş Otomotiv
|4,60
|0,44
|5,99
|Döktaş Dökümcülük
|8,80
|-1,35
|7,98
|Duran Doğan Basım
|5,66
|0,00
|10,98
|Dyo Boya
|2,77
|0,00
|-4,48
|Eczacıbaşı İlaç
|2,89
|0,70
|5,86
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,83
|0,38
|8,75
|Edip Gayrimenkul
|0,69
|-1,43
|-10,39
|Ege Endüstri
|375,50
|0,51
|9,16
|Ege Gübre
|26,42
|1,07
|21,75
|Ege Profil
|8,99
|-1,32
|1,35
|Ege Seramik
|3,44
|0,29
|2,69
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,18
|0,00
|38,46
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,33
|-13,16
|37,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|-14,29
|20,00
|Egeplast
|3,70
|-1,33
|-3,65
|Ekiz Kimya
|0,34
|0,00
|3,03
|Emek Elektrik
|0,96
|0,00
|-2,04
|Eminiş Ambalaj
|1,14
|-0,87
|-2,56
|Emlak Konut GMYO
|1,54
|1,99
|2,67
|Enerjisa Enerji
|5,13
|1,18
|0,59
|Enka İnşaat
|4,61
|0,88
|0,66
|Erbosan
|58,45
|0,86
|-6,33
|Ereğli Demir Çelik
|8,45
|3,30
|17,04
|Ersu Gıda
|0,89
|0,00
|-3,26
|Escort Teknoloji
|0,76
|1,33
|0,00
|Etiler Gıda
|2,06
|1,98
|-3,29
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,72
|4,35
|1,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,61
|1,67
|-4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,65
|1,56
|3,17
|Euro Yatırım Holding
|0,51
|2,00
|-7,27
|Fenerbahçe Futbol
|7,25
|0,69
|4,77
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,03
|-0,98
|13,91
|F-M İzmit Piston
|17,74
|2,31
|2,84
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,38
|0,00
|-1,17
|Ford Otosan
|56,90
|0,80
|13,80
|Formet Çelik Kapı
|1,56
|4,00
|22,83
|Frigo Pak Gıda
|1,61
|1,26
|-5,29
|Galatasaray Sportif
|1,36
|6,25
|9,68
|Garanti Bankası
|9,06
|2,03
|13,82
|Garanti Faktoring
|1,98
|0,51
|0,00
|Garanti Yat. Ort.
|0,74
|-2,63
|-6,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,55
|1,14
|10,25
|Gedik Yatırım Holding
|2,71
|3,04
|15,32
|Gediz Ambalaj
|4,30
|0,00
|3,61
|Gentaş
|1,85
|-0,54
|4,52
|Gersan Elektrik
|3,50
|6,06
|-0,85
|Global Men. Değ.
|0,46
|0,00
|-2,13
|Global Yat. Holding
|3,43
|1,78
|14,72
|Good-Year
|3,53
|-0,56
|2,62
|Göltaş Çimento
|11,69
|2,90
|-5,95
|Gözde Girişim
|3,00
|2,04
|12,36
|GSD Denizcilik
|1,24
|0,00
|7,83
|GSD Holding
|0,83
|2,47
|3,75
|Gübre Fabrik.
|2,96
|1,72
|0,00
|Güler Yat. Holding
|1,03
|-1,90
|-3,74
|Güneş Sigorta
|1,62
|1,25
|8,00
|Halk GMYO
|0,71
|0,00
|1,43
|Halk Sigorta
|1,12
|0,90
|1,82
|Hatay Tekstil
|4,17
|0,00
|5,57
|Hedef Girişim
|1,16
|0,00
|0,00
|Hektaş
|9,89
|0,61
|6,69
|HUB Girişim
|1,97
|1,03
|4,79
|Hürriyet Gzt.
|0,97
|2,11
|4,30
|ICBC Turkey Bank
|5,74
|2,50
|16,43
|İdealist Danışmanlık
|9,50
|0,21
|-12,04
|İdealist GMYO
|1,72
|-0,58
|5,52
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|0,00
|-3,03
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|2,04
|-4,76
|İhlas Gazetecilik
|0,57
|0,00
|-6,56
|İhlas Holding
|0,31
|-3,13
|-3,13
|İhlas Yayın Holding
|0,32
|6,67
|-3,03
|İndeks Bilgisayar
|6,49
|-0,15
|8,71
|Info Yatırım
|1,12
|5,66
|8,74
|İntema
|21,16
|1,54
|13,58
|İpek Doğal Enerji
|5,77
|1,76
|7,45
|İskenderun Demir Çelik
|6,57
|0,61
|16,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:37 Kaynak: AA
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