Borsada Günlük İşlemler (1)
1 saat önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,13
|-1,84
|9,23
|Acıpayam Selüloz
|3,75
|-1,06
|15,03
|Adana Çimento (A)
|6,11
|0,33
|0,99
|Adana Çimento (B)
|4,21
|0,72
|2,43
|Adana Çimento (C)
|1,48
|-0,67
|4,96
|Adel Kalemcilik
|11,99
|0,00
|9,00
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,22
|-1,33
|-5,13
|Afyon Çimento
|4,84
|-1,22
|5,45
|Ak Enerji
|0,63
|0,00
|0,00
|Akbank
|6,50
|-0,31
|10,45
|Akçansa
|7,97
|0,00
|8,44
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,07
|-0,48
|2,99
|Akfen GMYO
|1,76
|6,02
|6,67
|Akın Tekstil
|9,58
|1,70
|1,38
|Akiş GMYO
|2,63
|0,00
|2,73
|Akmerkez GMYO
|15,85
|-0,44
|-3,18
|Aksa
|8,35
|2,45
|11,93
|Aksa Enerji
|2,93
|0,00
|9,33
|Aksigorta
|3,82
|-1,04
|4,37
|Aksu Enerji
|7,75
|-2,02
|0,39
|Alarko Carrıer
|42,32
|-1,21
|7,52
|Alarko GMYO
|45,88
|-0,26
|2,14
|Alarko Holding
|2,46
|2,07
|18,84
|Albaraka Türk
|1,29
|-0,77
|5,74
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,49
|1,09
|12,67
|Alkim Kağıt
|4,34
|-0,91
|4,58
|Alkim Kimya
|24,28
|2,88
|2,45
|Altınyağ
|0,30
|0,00
|-31,82
|Altınyunus Çeşme
|4,14
|-0,48
|-0,24
|Anadolu Cam
|2,80
|1,82
|4,48
|Anadolu Efes
|21,20
|0,00
|2,91
|Anadolu Grubu Holding
|11,40
|-0,70
|11,33
|Anadolu Hayat Emek.
|5,84
|-0,17
|-2,83
|Anadolu Isuzu
|6,65
|-0,15
|7,61
|Anadolu Sigorta
|4,35
|0,69
|5,58
|Anel Elektrik
|1,87
|3,31
|15,43
|Arçelik
|17,95
|-1,37
|13,68
|Arena Bilgisayar
|3,84
|0,52
|-12,93
|Armada Bilgisayar
|7,95
|-0,38
|-14,42
|Arsan Tekstil
|1,72
|0,00
|6,17
|Artı Yatırım Holding
|1,13
|1,80
|29,89
|Aselsan
|25,12
|0,08
|4,32
|Aslan Çimento
|29,12
|-0,95
|3,41
|Ata GMYO
|3,96
|0,25
|-1,25
|Atakule GMYO
|1,47
|-0,68
|-1,34
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|
|Atlantis Yatırım Holding
|0,36
|0,00
|100,00
|Atlas Yat. Ort.
|0,98
|-2,97
|13,95
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,78
|0,26
|1,43
|Avrasya GMYO
|0,85
|1,19
|-3,41
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,10
|-0,90
|1,85
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.250,90
|0,02
|0,37
|Avrupa Yatırım Holding
|2,36
|1,72
|-2,88
|Ayen Enerji
|2,51
|-0,79
|6,81
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,52
|
|7,04
|Aygaz
|12,25
|0,33
|8,12
|Bagfaş
|5,58
|3,33
|15,77
|Bak Ambalaj
|4,69
|-0,21
|-7,50
|Balatacılar Balatacılık
|0,41
|-4,65
|24,24
|Bantaş Ambalaj
|1,52
|-2,56
|0,66
|Banvit
|11,61
|2,11
|7,60
|Baştaş Başkent Çimento
|1,93
|-0,52
|-4,46
|Batı Çimento
|2,43
|-4,33
|0,83
|Batısöke Çimento
|1,10
|0,92
|0,92
|Bera Holding
|2,10
|-1,87
|1,94
|Berkosan Yalıtım
|1,73
|-1,14
|-4,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,67
|-2,34
|3,09
|Beyaz Filo
|4,42
|3,27
|61,90
|Bilici Yatırım
|1,45
|-1,36
|6,62
|Bim Mağazalar
|92,85
|-0,32
|6,72
|Bimeks
|0,07
|0,00
|16,67
|Birko Mensucat
|0,30
|3,45
|0,00
|Birlik Mensucat
|0,89
|0,00
|-23,93
|Bizim Mağazaları
|6,55
|-0,76
|-3,68
|Bolu Çimento
|3,53
|0,00
|2,92
|Bomonti Elektrik
|1,25
|-6,72
|160,42
|Borusan Mannesmann
|8,29
|0,73
|6,28
|Borusan Yat. Paz.
|38,10
|-0,26
|1,28
|Bosch Fren Sistemleri
|168,90
|-0,06
|4,26
|Bossa
|8,17
|-0,49
|14,75
|Boyner Perakende Yat.
|4,98
|-2,35
|26,40
|Brisa
|6,39
|-0,47
|0,95
|Burçelik
|3,27
|-0,30
|1,87
|Burçelik Vana
|1,53
|0,00
|3,38
|Bursa Çimento
|4,39
|0,00
|-0,23
|Carrefoursa
|3,80
|-0,78
|9,20
|Coca Cola İçecek
|33,00
|-0,72
|6,87
|Cosmos Yat. Holding
|0,97
|-1,02
|0,00
|Credıtwest Faktorıng
|1,00
|1,01
|-3,85
|Çelebi
|59,30
|2,07
|-6,47
|Çelik Halat
|6,00
|0,00
|0,00
|Çemaş Döküm
|0,80
|-1,23
|5,26
|Çemtaş
|6,11
|1,16
|0,49
|Çimbeton
|29,08
|0,28
|1,68
|Çimentaş
|11,16
|1,27
|-12,13
|Çimsa
|8,14
|0,25
|7,81
|Çuhadaroğlu Metal
|1,84
|-1,08
|3,37
|Dagi Giyim
|1,26
|-1,56
|1,61
|Dagi Yatırım Holding
|1,03
|0,98
|1,98
|Dardanel
|1,11
|0,00
|0,91
|Datagate Bilgisayar
|4,57
|-0,44
|6,78
|Demirören Gazetecilik
|13,97
|-2,44
|45,52
|Demısaş Döküm
|2,71
|0,00
|9,27
|Denge Holding
|1,27
|-0,78
|9,48
|Deniz GMYO
|3,20
|-5,88
|5,26
|Denizbank
|17,48
|-6,07
|-8,48
|Denizli Cam
|10,92
|1,58
|-5,21
|Derimod
|9,37
|0,11
|8,07
|Desa Deri
|2,31
|-0,43
|33,53
|Despec Bilgisayar
|3,05
|0,99
|-7,01
|Deva Holding
|3,50
|-0,57
|6,38
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,73
|0,00
|-6,41
|Ditaş Doğan
|5,60
|-0,53
|2,19
|DO-CO
|528,00
|-3,12
|10,28
|Doğan Burda
|3,14
|1,95
|4,32
|Doğan Holding
|1,07
|0,00
|4,90
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,15
|-2,54
|-5,74
|Doğusan
|1,91
|-1,04
|-20,75
|Doğuş GMYO
|2,21
|0,00
|4,74
|Doğuş Otomotiv
|4,74
|0,21
|9,22
|Döktaş Dökümcülük
|9,90
|11,61
|21,47
|Duran Doğan Basım
|6,03
|2,73
|18,24
|Dyo Boya
|3,05
|-6,44
|5,17
|Eczacıbaşı İlaç
|2,90
|-1,02
|6,23
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,85
|0,13
|9,03
|Edip Gayrimenkul
|0,71
|1,43
|-7,79
|Ege Endüstri
|376,50
|0,67
|9,45
|Ege Gübre
|26,30
|-2,01
|21,20
|Ege Profil
|8,87
|-0,22
|0,00
|Ege Seramik
|3,46
|-0,57
|3,28
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,18
|0,00
|38,46
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,33
|-5,71
|37,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,13
|0,00
|30,00
|Egeplast
|3,65
|1,39
|-4,95
|Ekiz Kimya
|0,32
|-8,57
|-3,03
|Emek Elektrik
|0,98
|0,00
|0,00
|Eminiş Ambalaj
|1,14
|-0,87
|-2,56
|Emlak Konut GMYO
|1,54
|-2,53
|2,67
|Enerjisa Enerji
|5,21
|-0,76
|2,16
|Enka İnşaat
|4,82
|1,47
|5,24
|Erbosan
|60,65
|2,45
|-2,80
|Ereğli Demir Çelik
|8,47
|-0,47
|17,31
|Ersu Gıda
|0,91
|1,11
|-1,09
|Escort Teknoloji
|0,77
|2,67
|1,32
|Etiler Gıda
|2,07
|1,97
|-2,82
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,73
|1,39
|2,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,65
|0,00
|3,17
|Euro Yatırım Holding
|0,52
|-1,89
|-5,45
|Fenerbahçe Futbol
|7,32
|-1,88
|5,78
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,12
|-1,27
|17,29
|F-M İzmit Piston
|17,92
|-1,10
|3,88
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,36
|-0,59
|-1,75
|Ford Otosan
|59,20
|2,60
|18,40
|Formet Çelik Kapı
|1,66
|4,40
|30,71
|Frigo Pak Gıda
|1,67
|-4,57
|-1,76
|Galatasaray Sportif
|1,35
|-1,46
|8,87
|Garanti Bankası
|9,14
|0,33
|14,82
|Garanti Faktoring
|2,01
|-1,47
|1,52
|Garanti Yat. Ort.
|0,73
|0,00
|-7,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,59
|1,99
|11,49
|Gedik Yatırım Holding
|3,01
|7,89
|28,09
|Gediz Ambalaj
|4,33
|-0,69
|4,34
|Gentaş
|1,87
|-2,09
|5,65
|Gersan Elektrik
|3,61
|3,14
|2,27
|Global Men. Değ.
|0,45
|0,00
|-4,26
|Global Yat. Holding
|3,48
|0,87
|16,39
|Good-Year
|3,62
|0,00
|5,23
|Göltaş Çimento
|11,63
|-0,68
|-6,44
|Gözde Girişim
|3,20
|0,95
|19,85
|GSD Denizcilik
|1,24
|0,00
|7,83
|GSD Holding
|0,82
|-1,20
|2,50
|Gübre Fabrik.
|3,16
|1,61
|6,76
|Güler Yat. Holding
|1,04
|0,97
|-2,80
|Güneş Sigorta
|1,65
|-0,60
|10,00
|Halk GMYO
|0,72
|0,00
|2,86
|Halk Sigorta
|1,10
|-0,90
|0,00
|Hatay Tekstil
|4,20
|0,48
|6,33
|Hedef Girişim
|1,19
|3,48
|2,59
|Hektaş
|10,32
|3,82
|11,33
|HUB Girişim
|1,96
|-0,51
|4,26
|Hürriyet Gzt.
|0,98
|2,08
|5,38
|ICBC Turkey Bank
|6,21
|2,31
|25,96
|İdealist Danışmanlık
|12,90
|10,82
|19,44
|İdealist GMYO
|1,67
|0,60
|2,45
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|0,00
|-3,03
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|1,01
|-4,76
|İhlas Gazetecilik
|0,57
|-1,72
|-6,56
|İhlas Holding
|0,32
|0,00
|0,00
|İhlas Yayın Holding
|0,32
|0,00
|-3,03
|İndeks Bilgisayar
|6,72
|0,00
|12,56
|Info Yatırım
|1,14
|-2,56
|10,68
|İntema
|24,82
|-4,39
|33,23
|İpek Doğal Enerji
|5,81
|1,57
|8,19
|İskenderun Demir Çelik
|6,68
|1,52
|18,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:43 Kaynak: AA
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