Borsada Günlük İşlemler (1)
1 saat önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,02
|-2,42
|3,59
|Acıpayam Selüloz
|3,61
|-2,70
|10,74
|Adana Çimento (A)
|6,05
|-0,82
|0,00
|Adana Çimento (B)
|4,20
|-0,47
|2,19
|Adana Çimento (C)
|1,49
|0,00
|5,67
|Adel Kalemcilik
|11,98
|0,25
|8,91
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,24
|2,28
|-4,27
|Afyon Çimento
|4,92
|-2,38
|7,19
|Ak Enerji
|0,65
|1,56
|3,17
|Akbank
|7,08
|3,06
|20,31
|Akçansa
|7,84
|1,16
|6,67
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,25
|5,14
|11,94
|Akfen GMYO
|1,83
|1,10
|10,91
|Akın Tekstil
|9,48
|-0,73
|0,32
|Akiş GMYO
|2,61
|0,00
|1,95
|Akmerkez GMYO
|16,00
|0,63
|-2,26
|Aksa
|8,51
|0,71
|14,08
|Aksa Enerji
|2,99
|-1,64
|11,57
|Aksigorta
|3,93
|2,61
|7,38
|Aksu Enerji
|8,60
|11,83
|11,40
|Alarko Carrıer
|45,88
|8,46
|16,57
|Alarko GMYO
|48,70
|2,48
|8,41
|Alarko Holding
|2,63
|4,37
|27,05
|Albaraka Türk
|1,27
|0,00
|4,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,66
|0,45
|15,63
|Alkim Kağıt
|4,43
|0,45
|6,75
|Alkim Kimya
|24,22
|0,00
|2,19
|Altınyağ
|0,29
|-3,33
|-34,09
|Altınyunus Çeşme
|4,20
|0,00
|1,20
|Anadolu Cam
|2,94
|2,08
|9,70
|Anadolu Efes
|22,50
|2,27
|9,22
|Anadolu Grubu Holding
|12,12
|2,45
|18,36
|Anadolu Hayat Emek.
|5,78
|-1,20
|-3,83
|Anadolu Isuzu
|6,96
|3,73
|12,62
|Anadolu Sigorta
|4,26
|-0,70
|3,40
|Anel Elektrik
|1,92
|1,59
|18,52
|Arçelik
|18,30
|-1,19
|15,90
|Arena Bilgisayar
|3,77
|-0,53
|-14,51
|Armada Bilgisayar
|8,00
|0,00
|-13,89
|Arsan Tekstil
|1,77
|0,57
|9,26
|Artı Yatırım Holding
|1,07
|0,00
|22,99
|Aselsan
|26,36
|3,21
|9,47
|Aslan Çimento
|29,54
|0,27
|4,90
|Ata GMYO
|4,01
|0,75
|0,00
|Atakule GMYO
|1,34
|-1,47
|1,84
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|
|Atlantis Yatırım Holding
|0,39
|5,41
|116,67
|Atlas Yat. Ort.
|1,40
|0,00
|62,79
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,09
|3,06
|5,48
|Avrasya GMYO
|1,03
|-0,96
|17,05
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,17
|-4,10
|8,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.251,80
|0,02
|0,44
|Avrupa Yatırım Holding
|2,66
|3,91
|9,47
|Ayen Enerji
|2,55
|-0,78
|8,51
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,54
|0,65
|8,45
|Aygaz
|12,11
|-0,74
|6,88
|Bagfaş
|5,79
|1,58
|20,12
|Bak Ambalaj
|4,91
|1,45
|-3,16
|Balatacılar Balatacılık
|0,40
|0,00
|21,21
|Bantaş Ambalaj
|1,51
|0,00
|0,00
|Banvit
|11,29
|0,89
|4,63
|Baştaş Başkent Çimento
|1,95
|0,52
|-3,47
|Batı Çimento
|2,47
|1,23
|2,49
|Batısöke Çimento
|1,11
|0,91
|1,83
|Bera Holding
|2,11
|-0,47
|2,43
|Berkosan Yalıtım
|1,74
|-0,57
|-3,87
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,65
|1,23
|1,85
|Beyaz Filo
|4,56
|0,66
|67,03
|Bilici Yatırım
|1,48
|0,68
|8,82
|Bim Mağazalar
|90,45
|-3,11
|3,97
|Bimeks
|0,06
|0,00
|0,00
|Birko Mensucat
|0,30
|0,00
|0,00
|Birlik Mensucat
|0,89
|-1,11
|-23,93
|Bizim Mağazaları
|6,88
|-1,01
|1,18
|Bolu Çimento
|3,51
|-0,28
|2,33
|Bomonti Elektrik
|1,08
|-12,20
|125,00
|Borusan Mannesmann
|8,56
|3,13
|9,74
|Borusan Yat. Paz.
|38,12
|0,69
|1,33
|Bosch Fren Sistemleri
|169,20
|-0,47
|4,44
|Bossa
|7,90
|-1,86
|10,96
|Boyner Perakende Yat.
|4,81
|0,42
|22,08
|Brisa
|6,60
|3,29
|4,27
|Burçelik
|3,28
|0,00
|2,18
|Burçelik Vana
|1,56
|0,00
|5,41
|Bursa Çimento
|4,70
|0,00
|6,82
|Carrefoursa
|4,02
|0,00
|15,52
|Coca Cola İçecek
|33,32
|-2,57
|7,90
|Cosmos Yat. Holding
|0,98
|-1,01
|1,03
|Credıtwest Faktorıng
|1,01
|-2,88
|-2,88
|Çelebi
|62,35
|1,38
|-1,66
|Çelik Halat
|6,00
|-1,64
|0,00
|Çemaş Döküm
|0,80
|-1,23
|5,26
|Çemtaş
|6,08
|-0,65
|0,00
|Çimbeton
|29,20
|1,32
|2,10
|Çimentaş
|11,70
|1,65
|-7,87
|Çimsa
|8,09
|0,37
|7,15
|Çuhadaroğlu Metal
|1,89
|0,00
|6,18
|Dagi Giyim
|1,36
|6,25
|9,68
|Dagi Yatırım Holding
|1,05
|0,96
|3,96
|Dardanel
|1,12
|0,00
|1,82
|Datagate Bilgisayar
|4,59
|0,88
|7,24
|Demirören Gazetecilik
|15,60
|-6,59
|62,50
|Demısaş Döküm
|2,84
|0,00
|14,52
|Denge Holding
|1,32
|1,54
|13,79
|Deniz GMYO
|3,21
|0,94
|5,59
|Denizbank
|16,75
|-1,70
|-12,30
|Denizli Cam
|11,07
|0,45
|-3,91
|Derimod
|9,19
|-0,33
|6,00
|Desa Deri
|2,19
|-1,35
|26,59
|Despec Bilgisayar
|3,11
|1,30
|-5,18
|Deva Holding
|3,56
|0,85
|8,21
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,73
|-1,35
|-6,41
|Ditaş Doğan
|5,66
|0,18
|3,28
|DO-CO
|509,50
|-2,21
|6,41
|Doğan Burda
|3,11
|-0,96
|3,32
|Doğan Holding
|1,14
|1,79
|11,76
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,16
|-1,69
|-4,92
|Doğusan
|1,96
|0,00
|-18,67
|Doğuş GMYO
|2,18
|-0,46
|3,32
|Doğuş Otomotiv
|4,80
|-0,83
|10,60
|Döktaş Dökümcülük
|9,65
|-2,23
|18,40
|Duran Doğan Basım
|6,70
|-0,15
|31,37
|Dyo Boya
|3,03
|-1,30
|4,48
|Eczacıbaşı İlaç
|3,01
|1,35
|10,26
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,02
|1,13
|11,39
|Edip Gayrimenkul
|0,69
|1,47
|-10,39
|Ege Endüstri
|386,30
|0,34
|12,30
|Ege Gübre
|25,46
|1,03
|17,33
|Ege Profil
|8,87
|0,00
|0,00
|Ege Seramik
|3,63
|2,83
|8,36
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,16
|-5,88
|23,08
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,34
|0,00
|41,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|0,00
|20,00
|Egeplast
|3,74
|1,63
|-2,60
|Ekiz Kimya
|0,33
|0,00
|0,00
|Emek Elektrik
|1,01
|1,00
|3,06
|Eminiş Ambalaj
|1,14
|-0,87
|-2,56
|Emlak Konut GMYO
|1,53
|-2,55
|2,00
|Enerjisa Enerji
|5,24
|0,00
|2,75
|Enka İnşaat
|4,96
|-6,42
|8,30
|Erbosan
|61,35
|0,16
|-1,68
|Ereğli Demir Çelik
|8,43
|-2,09
|16,76
|Ersu Gıda
|0,93
|1,09
|1,09
|Escort Teknoloji
|0,74
|0,00
|-2,63
|Etiler Gıda
|2,16
|0,93
|1,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,73
|-1,35
|2,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,63
|1,61
|-1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,65
|1,56
|3,17
|Euro Yatırım Holding
|0,53
|-1,85
|-3,64
|Fenerbahçe Futbol
|7,63
|-0,52
|10,26
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,08
|-0,96
|15,79
|F-M İzmit Piston
|17,94
|0,22
|4,00
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,51
|1,74
|2,63
|Ford Otosan
|61,00
|0,16
|22,00
|Formet Çelik Kapı
|2,54
|6,72
|100,00
|Frigo Pak Gıda
|1,65
|-0,60
|-2,94
|Galatasaray Sportif
|1,54
|6,94
|24,19
|Garanti Bankası
|9,13
|0,00
|14,70
|Garanti Faktoring
|2,07
|2,99
|4,55
|Garanti Yat. Ort.
|0,72
|-1,37
|-8,86
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,47
|-0,57
|7,76
|Gedik Yatırım Holding
|2,80
|-0,36
|19,15
|Gediz Ambalaj
|4,68
|8,08
|12,77
|Gentaş
|1,98
|5,88
|11,86
|Gersan Elektrik
|3,55
|-1,11
|0,57
|Global Men. Değ.
|0,46
|0,00
|-2,13
|Global Yat. Holding
|3,38
|-0,88
|13,04
|Good-Year
|3,70
|1,93
|7,56
|Göltaş Çimento
|12,60
|7,42
|1,37
|Gözde Girişim
|3,18
|-1,24
|19,10
|GSD Denizcilik
|1,26
|1,61
|9,57
|GSD Holding
|0,86
|2,38
|7,50
|Gübre Fabrik.
|3,31
|4,75
|11,82
|Güler Yat. Holding
|1,03
|-0,96
|-3,74
|Güneş Sigorta
|1,67
|-0,60
|11,33
|Halk GMYO
|0,72
|0,00
|2,86
|Halk Sigorta
|1,08
|-0,92
|-1,82
|Hatay Tekstil
|4,22
|-0,24
|6,84
|Hedef Girişim
|1,22
|-0,81
|5,17
|Hektaş
|10,57
|1,34
|14,02
|HUB Girişim
|1,93
|-1,53
|2,66
|Hürriyet Gzt.
|0,97
|-2,02
|4,30
|ICBC Turkey Bank
|4,30
|-17,47
|-12,78
|İdealist Danışmanlık
|15,40
|6,21
|42,59
|İdealist GMYO
|1,76
|4,14
|7,98
|İhlas Ev Aletleri
|0,33
|-2,94
|0,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|-1,82
|2,86
|İhlas Gazetecilik
|0,59
|-1,67
|-3,28
|İhlas Holding
|0,33
|0,00
|3,13
|İhlas Yayın Holding
|0,35
|-7,89
|6,06
|İndeks Bilgisayar
|6,90
|-0,43
|15,58
|Info Yatırım
|1,13
|1,80
|9,71
|İntema
|25,90
|2,78
|39,02
|İpek Doğal Enerji
|5,62
|-2,60
|4,66
|İskenderun Demir Çelik
|6,80
|0,00
|20,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:44 Kaynak: AA
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