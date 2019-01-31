Borsada Günlük İşlemler (1)
14 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,04
|0,99
|4,62
|Acıpayam Selüloz
|3,51
|-2,77
|7,67
|Adana Çimento (A)
|6,09
|0,66
|0,66
|Adana Çimento (B)
|4,24
|0,95
|3,16
|Adana Çimento (C)
|1,48
|-0,67
|4,96
|Adel Kalemcilik
|11,95
|-0,25
|8,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,29
|2,23
|-2,14
|Afyon Çimento
|4,84
|-1,63
|5,45
|Ak Enerji
|0,66
|1,54
|4,76
|Akbank
|7,08
|0,00
|20,31
|Akçansa
|8,04
|2,55
|9,39
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,16
|-4,00
|7,46
|Akfen GMYO
|1,77
|-3,28
|7,27
|Akın Tekstil
|9,51
|0,32
|0,63
|Akiş GMYO
|2,62
|0,38
|2,34
|Akmerkez GMYO
|15,99
|-0,06
|-2,32
|Aksa
|8,67
|1,88
|16,22
|Aksa Enerji
|3,01
|0,67
|12,31
|Aksigorta
|3,88
|-1,27
|6,01
|Aksu Enerji
|8,57
|-0,35
|11,01
|Alarko Carrıer
|45,42
|-1,00
|15,40
|Alarko GMYO
|48,00
|-1,44
|6,86
|Alarko Holding
|2,57
|-2,28
|24,15
|Albaraka Türk
|1,27
|0,00
|4,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,60
|-0,90
|14,58
|Alkim Kağıt
|4,32
|-2,48
|4,10
|Alkim Kimya
|24,12
|-0,41
|1,77
|Altınyağ
|0,29
|0,00
|-34,09
|Altınyunus Çeşme
|4,15
|-1,19
|0,00
|Anadolu Cam
|2,92
|-0,68
|8,96
|Anadolu Efes
|22,04
|-2,04
|6,99
|Anadolu Grubu Holding
|12,79
|5,53
|24,90
|Anadolu Hayat Emek.
|5,81
|0,52
|-3,33
|Anadolu Isuzu
|6,80
|-2,30
|10,03
|Anadolu Sigorta
|4,29
|0,70
|4,13
|Anel Elektrik
|1,90
|-1,04
|17,28
|Arçelik
|18,52
|1,20
|17,29
|Arena Bilgisayar
|3,76
|-0,27
|-14,74
|Armada Bilgisayar
|8,47
|5,88
|-8,83
|Arsan Tekstil
|1,78
|0,56
|9,88
|Artı Yatırım Holding
|1,00
|-6,54
|14,94
|Aselsan
|25,70
|-2,50
|6,73
|Aslan Çimento
|29,22
|-1,08
|3,76
|Ata GMYO
|3,92
|-2,24
|-2,24
|Atakule GMYO
|1,35
|0,75
|2,60
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|
|Atlantis Yatırım Holding
|0,37
|-5,13
|105,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,43
|2,14
|66,28
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,05
|-0,49
|4,95
|Avrasya GMYO
|1,02
|-0,97
|15,91
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,17
|0,00
|8,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.251,90
|0,01
|0,45
|Avrupa Yatırım Holding
|2,56
|-3,76
|5,35
|Ayen Enerji
|2,61
|2,35
|11,06
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,54
|0,00
|8,45
|Aygaz
|12,18
|0,58
|7,50
|Bagfaş
|5,78
|-0,17
|19,92
|Bak Ambalaj
|4,93
|0,41
|-2,76
|Balatacılar Balatacılık
|0,40
|0,00
|21,21
|Bantaş Ambalaj
|1,51
|0,00
|0,00
|Banvit
|11,18
|-0,97
|3,61
|Baştaş Başkent Çimento
|1,95
|0,00
|-3,47
|Batı Çimento
|2,46
|-0,40
|2,07
|Batısöke Çimento
|1,09
|-1,80
|0,00
|Bera Holding
|2,10
|-0,47
|1,94
|Berkosan Yalıtım
|1,78
|2,30
|-1,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,66
|0,61
|2,47
|Beyaz Filo
|4,43
|-2,85
|62,27
|Bilici Yatırım
|1,51
|2,03
|11,03
|Bim Mağazalar
|90,25
|-0,22
|3,74
|Bimeks
|0,06
|0,00
|0,00
|Birko Mensucat
|0,31
|3,33
|3,33
|Birlik Mensucat
|0,89
|0,00
|-23,93
|Bizim Mağazaları
|6,99
|1,60
|2,79
|Bolu Çimento
|3,53
|0,57
|2,92
|Bomonti Elektrik
|1,20
|11,11
|150,00
|Borusan Mannesmann
|8,60
|0,47
|10,26
|Borusan Yat. Paz.
|38,24
|0,31
|1,65
|Bosch Fren Sistemleri
|170,00
|0,47
|4,94
|Bossa
|7,75
|-1,90
|8,85
|Boyner Perakende Yat.
|4,82
|0,21
|22,34
|Brisa
|6,56
|-0,61
|3,63
|Burçelik
|3,31
|0,91
|3,12
|Burçelik Vana
|1,55
|-0,64
|4,73
|Bursa Çimento
|4,79
|1,91
|8,86
|Carrefoursa
|3,94
|-1,99
|13,22
|Coca Cola İçecek
|33,00
|-0,96
|6,87
|Cosmos Yat. Holding
|0,95
|-3,06
|-2,06
|Credıtwest Faktorıng
|1,02
|0,99
|-1,92
|Çelebi
|62,40
|0,08
|-1,58
|Çelik Halat
|5,97
|-0,50
|-0,50
|Çemaş Döküm
|0,80
|0,00
|5,26
|Çemtaş
|6,00
|-1,32
|-1,32
|Çimbeton
|29,18
|-0,07
|2,03
|Çimentaş
|11,53
|-1,45
|-9,21
|Çimsa
|8,15
|0,74
|7,95
|Çuhadaroğlu Metal
|1,89
|0,00
|6,18
|Dagi Giyim
|1,34
|-1,47
|8,06
|Dagi Yatırım Holding
|1,03
|-1,90
|1,98
|Dardanel
|1,10
|-1,79
|0,00
|Datagate Bilgisayar
|4,62
|0,65
|7,94
|Demirören Gazetecilik
|15,64
|0,26
|62,92
|Demısaş Döküm
|2,80
|-1,41
|12,90
|Denge Holding
|1,31
|-0,76
|12,93
|Deniz GMYO
|3,20
|-0,31
|5,26
|Denizbank
|16,12
|-3,76
|-15,60
|Denizli Cam
|10,92
|-1,36
|-5,21
|Derimod
|9,19
|0,00
|6,00
|Desa Deri
|2,21
|0,91
|27,75
|Despec Bilgisayar
|3,14
|0,96
|-4,27
|Deva Holding
|3,61
|1,40
|9,73
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|1,37
|-5,13
|Ditaş Doğan
|5,69
|0,53
|3,83
|DO-CO
|499,50
|-1,96
|4,32
|Doğan Burda
|3,14
|0,96
|4,32
|Doğan Holding
|1,13
|-0,88
|10,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,18
|1,72
|-3,28
|Doğusan
|1,93
|-1,53
|-19,92
|Doğuş GMYO
|2,17
|-0,46
|2,84
|Doğuş Otomotiv
|4,85
|1,04
|11,75
|Döktaş Dökümcülük
|9,04
|-6,32
|10,92
|Duran Doğan Basım
|6,95
|3,73
|36,27
|Dyo Boya
|3,03
|0,00
|4,48
|Eczacıbaşı İlaç
|2,97
|-1,33
|8,79
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,05
|0,37
|11,81
|Edip Gayrimenkul
|0,69
|0,00
|-10,39
|Ege Endüstri
|389,80
|0,91
|13,31
|Ege Gübre
|25,00
|-1,81
|15,21
|Ege Profil
|9,60
|8,23
|8,23
|Ege Seramik
|3,63
|0,00
|8,36
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,16
|0,00
|23,08
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,35
|2,94
|45,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|0,00
|20,00
|Egeplast
|3,69
|-1,34
|-3,91
|Ekiz Kimya
|0,33
|0,00
|0,00
|Emek Elektrik
|1,01
|0,00
|3,06
|Eminiş Ambalaj
|1,11
|-2,63
|-5,13
|Emlak Konut GMYO
|1,58
|3,27
|5,33
|Enerjisa Enerji
|5,60
|6,87
|9,80
|Enka İnşaat
|4,94
|-0,40
|7,86
|Erbosan
|61,10
|-0,41
|-2,08
|Ereğli Demir Çelik
|8,49
|0,71
|17,59
|Ersu Gıda
|0,92
|-1,08
|0,00
|Escort Teknoloji
|0,74
|0,00
|-2,63
|Etiler Gıda
|2,10
|-2,78
|-1,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,75
|2,74
|5,63
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,63
|0,00
|-1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,66
|1,54
|4,76
|Euro Yatırım Holding
|0,54
|1,89
|-1,82
|Fenerbahçe Futbol
|7,81
|2,36
|12,86
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,06
|-0,65
|15,04
|F-M İzmit Piston
|17,96
|0,11
|4,12
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,66
|4,27
|7,02
|Ford Otosan
|59,95
|-1,72
|19,90
|Formet Çelik Kapı
|2,84
|11,81
|123,62
|Frigo Pak Gıda
|1,60
|-3,03
|-5,88
|Galatasaray Sportif
|1,49
|-3,25
|20,16
|Garanti Bankası
|9,06
|-0,77
|13,82
|Garanti Faktoring
|2,11
|1,93
|6,57
|Garanti Yat. Ort.
|0,72
|0,00
|-8,86
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,59
|3,46
|11,49
|Gedik Yatırım Holding
|2,72
|-2,86
|15,74
|Gediz Ambalaj
|4,53
|-3,21
|9,16
|Gentaş
|2,00
|1,01
|12,99
|Gersan Elektrik
|3,57
|0,56
|1,13
|Global Men. Değ.
|0,46
|0,00
|-2,13
|Global Yat. Holding
|3,46
|2,37
|15,72
|Good-Year
|3,64
|-1,62
|5,81
|Göltaş Çimento
|12,19
|-3,25
|-1,93
|Gözde Girişim
|3,26
|2,52
|22,10
|GSD Denizcilik
|1,25
|-0,79
|8,70
|GSD Holding
|0,86
|0,00
|7,50
|Gübre Fabrik.
|3,20
|-3,32
|8,11
|Güler Yat. Holding
|1,04
|0,97
|-2,80
|Güneş Sigorta
|1,66
|-0,60
|10,67
|Halk GMYO
|0,73
|1,39
|4,29
|Halk Sigorta
|1,10
|1,85
|0,00
|Hatay Tekstil
|4,19
|-0,71
|6,08
|Hedef Girişim
|1,21
|-0,82
|4,31
|Hektaş
|10,53
|-0,38
|13,59
|HUB Girişim
|1,93
|0,00
|2,66
|Hürriyet Gzt.
|0,96
|-1,03
|3,23
|ICBC Turkey Bank
|4,16
|-3,26
|-15,62
|İdealist Danışmanlık
|14,74
|-4,29
|36,48
|İdealist GMYO
|1,79
|1,70
|9,82
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|-3,03
|-3,03
|İhlas Gayrimenkul
|1,06
|-1,85
|0,95
|İhlas Gazetecilik
|0,59
|0,00
|-3,28
|İhlas Holding
|0,33
|0,00
|3,13
|İhlas Yayın Holding
|0,36
|2,86
|9,09
|İndeks Bilgisayar
|6,86
|-0,58
|14,91
|Info Yatırım
|1,11
|-1,77
|7,77
|İntema
|26,88
|3,78
|44,28
|İpek Doğal Enerji
|5,42
|-3,56
|0,93
|İskenderun Demir Çelik
|6,76
|-0,59
|19,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:02 Kaynak: AA
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