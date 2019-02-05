Borsada Günlük İşlemler (1)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,80 -0,55 -7,69 Acıpayam Selüloz 3,60 0,56 10,43 Adana Çimento (A) 6,08 0,50 0,50 Adana Çimento (B) 4,14 0,24 0,73 Adana Çimento (C) 1,49 -1,97 5,67 Adel Kalemcilik 11,76 0,51 6,91 Adese Alışveriş Ticaret 2,35 3,52 0,43 Afyon Çimento 4,67 -1,27 1,74 Ak Enerji 0,65 0,00 3,17 Akbank 6,96 1,75 18,27 Akçansa 7,90 0,00 7,48 Akdenız Güvenlık Hız. 2,18 -0,91 8,46 Akfen GMYO 1,76 0,00 6,67 Akın Tekstil 9,32 -0,85 -1,38 Akiş GMYO 2,66 1,14 3,91 Akmerkez GMYO 15,85 -1,67 -3,18 Aksa 8,92 3,84 19,57 Aksa Enerji 2,95 -0,34 10,07 Aksigorta 3,86 1,31 5,46 Aksu Enerji 8,20 -1,20 6,22 Alarko Carrıer 46,56 -1,10 18,29 Alarko GMYO 48,12 -1,55 7,12 Alarko Holding 2,47 -3,14 19,32 Albaraka Türk 1,30 2,36 6,56 Alcatel Lucent Teletaş 6,18 -2,83 7,29 Alkim Kağıt 4,34 -0,91 4,58 Alkim Kimya 24,26 0,33 2,36 Altınyağ 0,30 0,00 -31,82 Altınyunus Çeşme 4,19 0,72 0,96 Anadolu Cam 2,99 -2,29 11,57 Anadolu Efes 21,34 -0,84 3,59 Anadolu Grubu Holding 13,00 -1,74 26,95 Anadolu Hayat Emek. 6,11 0,49 1,66 Anadolu Isuzu 6,54 -1,65 5,83 Anadolu Sigorta 4,32 0,00 4,85 Anel Elektrik 1,85 0,00 14,20 Arçelik 19,46 2,91 23,24 Arena Bilgisayar 3,60 -0,83 -18,37 Armada Bilgisayar 8,30 -2,81 -10,66 Arsan Tekstil 1,78 2,30 9,88 Artı Yatırım Holding 0,99 -1,00 13,79 Aselsan 23,92 -1,64 -0,66 Aslan Çimento 28,40 -0,98 0,85 Ata GMYO 3,84 0,00 -4,24 Atakule GMYO 1,28 -0,78 -2,72 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 Atlantis Yatırım Holding 0,37 2,78 105,56 Atlas Yat. Ort. 1,51 3,42 75,58 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,25 -0,60 7,56 Avrasya GMYO 1,05 0,96 19,32 Avrasya Petrol ve Tur. 1,18 -1,67 9,26 Avrasya Stratejik GMYF 1.252,80 0,02 0,52 Avrupa Yatırım Holding 2,30 0,00 -5,35 Ayen Enerji 2,46 -1,99 4,68 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,56 0,65 9,86 Aygaz 11,82 -0,92 4,32 Bagfaş 5,69 0,71 18,05 Bak Ambalaj 4,85 0,41 -4,34 Balatacılar Balatacılık 0,38 -5,00 15,15 Bantaş Ambalaj 1,33 -2,21 5,98 Banvit 10,80 0,19 0,09 Baştaş Başkent Çimento 1,99 -2,45 -1,49 Batı Çimento 2,68 4,69 11,20 Batısöke Çimento 1,08 0,00 -0,92 Bera Holding 2,09 -0,95 1,46 Berkosan Yalıtım 1,78 0,00 -1,66 Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 -1,80 1,23 Beyaz Filo 4,11 -0,72 50,55 Bilici Yatırım 1,72 1,78 26,47 Bim Mağazalar 92,80 2,77 6,67 Bimeks 0,07 16,67 16,67 Birko Mensucat 0,30 0,00 0,00 Birlik Mensucat 0,87 0,00 -25,64 Bizim Mağazaları 7,31 1,53 7,50 Bolu Çimento 3,58 0,28 4,37 Bomonti Elektrik 1,26 2,44 162,50 Borusan Mannesmann 8,37 -0,48 7,31 Borusan Yat. Paz. 37,70 -0,37 0,21 Bosch Fren Sistemleri 169,40 -1,40 4,57 Bossa 7,97 -0,50 11,94 Boyner Perakende Yat. 4,79 -0,21 21,57 Brisa 6,86 3,00 8,37 Burçelik 3,31 0,00 3,12 Burçelik Vana 1,57 -1,88 6,08 Bursa Çimento 4,57 -2,14 3,86 Carrefoursa 3,96 3,39 13,79 Coca Cola İçecek 33,00 0,24 6,87 Cosmos Yat. Holding 0,95 0,00 -2,06 Credıtwest Faktorıng 1,02 0,00 -1,92 Çelebi 61,90 -1,51 -2,37 Çelik Halat 5,92 1,20 -1,33 Çemaş Döküm 0,78 -1,27 2,63 Çemtaş 5,66 -1,57 -6,91 Çimbeton 29,52 -1,27 3,22 Çimentaş 11,46 -2,30 -9,76 Çimsa 7,90 -0,25 4,64 Çuhadaroğlu Metal 1,86 -2,11 4,49 Dagi Giyim 1,32 -0,75 6,45 Dagi Yatırım Holding 1,04 -1,89 2,97 Dardanel 1,11 0,00 0,91 Datagate Bilgisayar 4,34 -1,59 1,40 Demirören Gazetecilik 14,99 -0,86 56,15 Demısaş Döküm 2,81 0,00 13,31 Denge Holding 1,30 -0,76 12,07 Deniz GMYO 3,25 1,25 6,91 Denizbank 16,01 1,27 -16,18 Denizli Cam 10,77 -0,46 -6,51 Derimod 9,24 1,20 6,57 Desa Deri 2,25 0,00 30,06 Despec Bilgisayar 3,02 -1,63 -7,93 Deva Holding 3,52 -2,22 6,99 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 0,00 -5,13 Ditaş Doğan 5,74 -0,35 4,74 DO-CO 499,70 -0,99 4,37 Doğan Burda 3,14 -2,48 4,32 Doğan Holding 1,13 -1,74 10,78 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 -0,86 -5,74 Doğusan 1,91 -0,52 -20,75 Doğuş GMYO 2,30 6,48 9,00 Doğuş Otomotiv 4,83 -0,62 11,29 Döktaş Dökümcülük 10,37 -1,52 27,24 Duran Doğan Basım 7,20 3,15 41,18 Dyo Boya 2,96 0,00 2,07 Eczacıbaşı İlaç 2,92 -0,68 6,96 Eczacıbaşı Yatırım 7,96 0,00 10,56 Edip Gayrimenkul 0,66 -1,49 -14,29 Ege Endüstri 402,90 1,38 17,12 Ege Gübre 24,34 -1,46 12,17 Ege Profil 10,50 -0,19 18,38 Ege Seramik 3,62 -0,82 8,06 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,35 2,94 45,83 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 20,00 Egeplast 3,64 -0,82 -5,21 Ekiz Kimya 0,33 3,13 0,00 Emek Elektrik 1,01 -0,98 3,06 Eminiş Ambalaj 1,14 1,79 -2,56 Emlak Konut GMYO 1,53 2,00 2,00 Enerjisa Enerji 5,61 -1,41 10,00 Enka İnşaat 4,88 0,41 6,55 Erbosan 65,15 3,66 4,41 Ereğli Demir Çelik 8,26 -0,12 14,40 Ersu Gıda 0,91 -1,09 -1,09 Escort Teknoloji 0,76 4,11 0,00 Etiler Gıda 2,19 3,30 2,82 Euro Kapital Yat. Ort. 0,78 -4,88 9,86 Euro Trend Yat. Ort. 0,64 -3,03 0,00 Euro Yat. Ort. 0,66 -2,94 4,76 Euro Yatırım Holding 0,57 -3,39 3,64 Fenerbahçe Futbol 7,42 -2,62 7,23 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,89 -0,69 8,65 F-M İzmit Piston 18,62 0,22 7,94 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,55 -1,66 3,80 Ford Otosan 57,75 1,40 15,50 Formet Çelik Kapı 2,62 -5,76 106,30 Frigo Pak Gıda 1,57 0,00 -7,65 Galatasaray Sportif 1,39 -3,47 12,10 Garanti Bankası 9,04 1,23 13,57 Garanti Faktoring 2,56 8,47 29,29 Garanti Yat. Ort. 0,70 -2,78 -11,39 Gedik Y. Men. Değ. 3,53 0,28 9,63 Gedik Yatırım Holding 2,78 1,83 18,30 Gediz Ambalaj 4,63 0,22 11,57 Gentaş 1,92 -1,03 8,47 Gersan Elektrik 3,54 -1,67 0,28 Global Men. Değ. 0,47 2,17 0,00 Global Yat. Holding 3,69 2,50 23,41 Good-Year 3,62 2,26 5,23 Göltaş Çimento 11,75 -0,42 -5,47 Gözde Girişim 3,34 -1,18 25,09 GSD Denizcilik 1,23 -1,60 6,96 GSD Holding 0,89 0,00 11,25 Gübre Fabrik. 3,28 -4,09 10,81 Güler Yat. Holding 1,01 -2,88 -5,61 Güneş Sigorta 1,64 0,61 9,33 Halk GMYO 0,73 0,00 4,29 Halk Sigorta 1,11 0,91 0,91 Hatay Tekstil 4,12 1,73 4,30 Hedef Girişim 1,19 -0,83 2,59 Hektaş 10,85 2,94 17,04 HUB Girişim 1,88 -0,53 0,00 Hürriyet Gzt. 0,96 -1,03 3,23 ICBC Turkey Bank 4,28 -1,61 -13,18 İdealist Danışmanlık 13,18 -0,83 22,04 İdealist GMYO 1,66 -4,60 1,84 İhlas Ev Aletleri 0,33 0,00 0,00 İhlas Gayrimenkul 1,08 -0,92 2,86 İhlas Gazetecilik 0,58 -1,69 -4,92 İhlas Holding 0,33 0,00 3,13 İhlas Yayın Holding 0,38 2,70 15,15 İndeks Bilgisayar 6,67 -2,63 11,73 Info Yatırım 1,15 -0,86 11,65 İntema 27,80 -5,44 49,22 İpek Doğal Enerji 5,18 -1,52 -3,54 İskenderun Demir Çelik 6,57 -1,50 16,08

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)