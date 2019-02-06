Borsada Günlük İşlemler (1)
42 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,70
|-5,56
|-12,82
|Acıpayam Selüloz
|3,60
|0,00
|10,43
|Adana Çimento (A)
|6,09
|0,16
|0,66
|Adana Çimento (B)
|4,14
|0,00
|0,73
|Adana Çimento (C)
|1,50
|0,67
|6,38
|Adel Kalemcilik
|11,80
|0,34
|7,27
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,82
|20,00
|20,51
|Afyon Çimento
|4,62
|-1,07
|0,65
|Ak Enerji
|0,64
|-1,54
|1,59
|Akbank
|6,78
|-2,59
|15,21
|Akçansa
|7,79
|-1,39
|5,99
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,19
|0,46
|8,96
|Akfen GMYO
|1,76
|0,00
|6,67
|Akın Tekstil
|9,19
|-1,39
|-2,75
|Akiş GMYO
|2,67
|0,38
|4,30
|Akmerkez GMYO
|15,99
|0,88
|-2,32
|Aksa
|9,34
|4,71
|25,20
|Aksa Enerji
|2,88
|-2,37
|7,46
|Aksigorta
|3,86
|0,00
|5,46
|Aksu Enerji
|8,13
|-0,85
|5,31
|Alarko Carrıer
|45,62
|-2,02
|15,90
|Alarko GMYO
|47,52
|-1,25
|5,79
|Alarko Holding
|2,51
|1,62
|21,26
|Albaraka Türk
|1,53
|17,69
|25,41
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,32
|2,27
|9,72
|Alkim Kağıt
|4,25
|-2,07
|2,41
|Alkim Kimya
|24,92
|2,72
|5,15
|Altınyağ
|0,28
|-6,67
|-36,36
|Altınyunus Çeşme
|4,20
|0,24
|1,20
|Anadolu Cam
|3,05
|2,01
|13,81
|Anadolu Efes
|22,16
|3,84
|7,57
|Anadolu Grubu Holding
|12,95
|-0,38
|26,46
|Anadolu Hayat Emek.
|6,06
|-0,82
|0,83
|Anadolu Isuzu
|6,38
|-2,45
|3,24
|Anadolu Sigorta
|4,32
|0,00
|4,85
|Anel Elektrik
|1,85
|0,00
|14,20
|Arçelik
|19,73
|1,39
|24,95
|Arena Bilgisayar
|3,56
|-1,11
|-19,27
|Armada Bilgisayar
|8,24
|-0,72
|-11,30
|Arsan Tekstil
|1,77
|-0,56
|9,26
|Artı Yatırım Holding
|0,97
|-2,02
|11,49
|Aselsan
|23,76
|-0,67
|-1,33
|Aslan Çimento
|28,36
|-0,14
|0,71
|Ata GMYO
|3,85
|0,26
|-3,99
|Atakule GMYO
|1,27
|-0,78
|-3,48
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|
|Atlantis Yatırım Holding
|0,38
|2,70
|111,11
|Atlas Yat. Ort.
|1,44
|-4,64
|67,44
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,24
|-0,12
|7,43
|Avrasya GMYO
|1,07
|1,90
|21,59
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,18
|0,00
|9,26
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.253,00
|0,02
|0,54
|Avrupa Yatırım Holding
|2,40
|4,35
|-1,23
|Ayen Enerji
|2,43
|-1,22
|3,40
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,56
|
|9,86
|Aygaz
|11,91
|0,76
|5,12
|Bagfaş
|5,71
|0,35
|18,46
|Bak Ambalaj
|4,85
|0,00
|-4,34
|Balatacılar Balatacılık
|0,38
|0,00
|15,15
|Bantaş Ambalaj
|1,29
|-3,01
|2,79
|Banvit
|10,68
|-1,11
|-1,02
|Baştaş Başkent Çimento
|2,02
|1,51
|0,00
|Batı Çimento
|2,79
|4,10
|15,77
|Batısöke Çimento
|1,08
|0,00
|-0,92
|Bera Holding
|2,09
|0,00
|1,46
|Berkosan Yalıtım
|1,78
|0,00
|-1,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,63
|-0,61
|0,62
|Beyaz Filo
|4,10
|-0,24
|50,18
|Bilici Yatırım
|1,82
|5,81
|33,82
|Bim Mağazalar
|93,25
|0,48
|7,18
|Bimeks
|0,06
|-14,29
|0,00
|Birko Mensucat
|0,29
|-3,33
|-3,33
|Birlik Mensucat
|0,84
|-3,45
|-28,21
|Bizim Mağazaları
|7,30
|-0,14
|7,35
|Bolu Çimento
|3,60
|0,56
|4,96
|Bomonti Elektrik
|1,19
|-5,56
|147,92
|Borusan Mannesmann
|8,21
|-1,91
|5,26
|Borusan Yat. Paz.
|37,54
|-0,42
|-0,21
|Bosch Fren Sistemleri
|169,00
|-0,24
|4,32
|Bossa
|7,89
|-1,00
|10,81
|Boyner Perakende Yat.
|4,77
|-0,42
|21,07
|Brisa
|7,20
|4,96
|13,74
|Burçelik
|3,33
|0,60
|3,74
|Burçelik Vana
|1,55
|-1,27
|4,73
|Bursa Çimento
|4,79
|4,81
|8,86
|Carrefoursa
|3,97
|0,25
|14,08
|Coca Cola İçecek
|34,50
|4,55
|11,72
|Cosmos Yat. Holding
|0,95
|0,00
|-2,06
|Credıtwest Faktorıng
|0,99
|-2,94
|-4,81
|Çelebi
|61,20
|-1,13
|-3,47
|Çelik Halat
|5,91
|-0,17
|-1,50
|Çemaş Döküm
|0,77
|-1,28
|1,32
|Çemtaş
|5,67
|0,18
|-6,74
|Çimbeton
|29,50
|-0,07
|3,15
|Çimentaş
|11,52
|0,52
|-9,29
|Çimsa
|7,90
|0,00
|4,64
|Çuhadaroğlu Metal
|1,85
|-0,54
|3,93
|Dagi Giyim
|1,30
|-1,52
|4,84
|Dagi Yatırım Holding
|1,03
|-0,96
|1,98
|Dardanel
|1,15
|3,60
|4,55
|Datagate Bilgisayar
|4,33
|-0,23
|1,17
|Demirören Gazetecilik
|14,90
|-0,60
|55,21
|Demısaş Döküm
|2,76
|-1,78
|11,29
|Denge Holding
|1,31
|0,77
|12,93
|Deniz GMYO
|3,24
|-0,31
|6,58
|Denizbank
|15,99
|-0,12
|-16,28
|Denizli Cam
|10,74
|-0,28
|-6,77
|Derimod
|9,14
|-1,08
|5,42
|Desa Deri
|2,23
|-0,89
|28,90
|Despec Bilgisayar
|2,90
|-3,97
|-11,59
|Deva Holding
|3,49
|-0,85
|6,08
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|0,00
|-5,13
|Ditaş Doğan
|5,72
|-0,35
|4,38
|DO-CO
|498,30
|-0,28
|4,07
|Doğan Burda
|3,04
|-3,18
|1,00
|Doğan Holding
|1,15
|1,77
|12,75
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,13
|-1,74
|-7,38
|Doğusan
|1,91
|0,00
|-20,75
|Doğuş GMYO
|2,14
|-6,96
|1,42
|Doğuş Otomotiv
|4,80
|-0,62
|10,60
|Döktaş Dökümcülük
|9,77
|-5,79
|19,88
|Duran Doğan Basım
|6,92
|-3,89
|35,69
|Dyo Boya
|2,91
|-1,69
|0,34
|Eczacıbaşı İlaç
|2,89
|-1,03
|5,86
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,07
|1,38
|12,08
|Edip Gayrimenkul
|0,64
|-3,03
|-16,88
|Ege Endüstri
|399,00
|-0,97
|15,99
|Ege Gübre
|24,78
|1,81
|14,19
|Ege Profil
|10,72
|2,10
|20,86
|Ege Seramik
|3,64
|0,55
|8,66
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,16
|14,29
|23,08
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,34
|-2,86
|41,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|-8,33
|10,00
|Egeplast
|3,60
|-1,10
|-6,25
|Ekiz Kimya
|0,33
|0,00
|0,00
|Emek Elektrik
|0,99
|-1,98
|1,02
|Eminiş Ambalaj
|1,12
|-1,75
|-4,27
|Emlak Konut GMYO
|1,51
|-1,31
|0,67
|Enerjisa Enerji
|5,51
|-1,78
|8,04
|Enka İnşaat
|4,94
|1,23
|7,86
|Erbosan
|64,75
|-0,61
|3,77
|Ereğli Demir Çelik
|8,20
|-0,73
|13,57
|Ersu Gıda
|0,91
|0,00
|-1,09
|Escort Teknoloji
|0,73
|-3,95
|-3,95
|Etiler Gıda
|2,11
|-3,65
|-0,94
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,76
|-2,56
|7,04
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,64
|0,00
|0,00
|Euro Yat. Ort.
|0,64
|-3,03
|1,59
|Euro Yatırım Holding
|0,56
|-1,75
|1,82
|Fenerbahçe Futbol
|7,45
|0,40
|7,66
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,90
|0,35
|9,02
|F-M İzmit Piston
|18,68
|0,32
|8,29
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,45
|-2,82
|0,88
|Ford Otosan
|57,85
|0,17
|15,70
|Formet Çelik Kapı
|2,61
|-0,38
|105,51
|Frigo Pak Gıda
|1,55
|-1,27
|-8,82
|Galatasaray Sportif
|1,43
|2,88
|15,32
|Garanti Bankası
|8,90
|-1,55
|11,81
|Garanti Faktoring
|2,59
|1,17
|30,81
|Garanti Yat. Ort.
|0,69
|-1,43
|-12,66
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,52
|-0,28
|9,32
|Gedik Yatırım Holding
|2,74
|-1,44
|16,60
|Gediz Ambalaj
|4,65
|0,43
|12,05
|Gentaş
|1,91
|-0,52
|7,91
|Gersan Elektrik
|3,45
|-2,54
|-2,27
|Global Men. Değ.
|0,46
|-2,13
|-2,13
|Global Yat. Holding
|3,71
|0,54
|24,08
|Good-Year
|3,73
|3,04
|8,43
|Göltaş Çimento
|11,61
|-1,19
|-6,60
|Gözde Girişim
|3,36
|0,60
|25,84
|GSD Denizcilik
|1,23
|0,00
|6,96
|GSD Holding
|0,87
|-2,25
|8,75
|Gübre Fabrik.
|3,23
|-1,52
|9,12
|Güler Yat. Holding
|1,03
|1,98
|-3,74
|Güneş Sigorta
|1,61
|-1,83
|7,33
|Halk GMYO
|0,75
|2,74
|7,14
|Halk Sigorta
|1,11
|0,00
|0,91
|Hatay Tekstil
|4,10
|-0,49
|3,80
|Hedef Girişim
|1,19
|0,00
|2,59
|Hektaş
|10,95
|0,92
|18,12
|HUB Girişim
|1,89
|0,53
|0,53
|Hürriyet Gzt.
|0,96
|0,00
|3,23
|ICBC Turkey Bank
|4,19
|-2,10
|-15,01
|İdealist Danışmanlık
|12,30
|-6,68
|13,89
|İdealist GMYO
|1,65
|-0,60
|1,23
|İhlas Ev Aletleri
|0,33
|0,00
|0,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,07
|-0,93
|1,90
|İhlas Gazetecilik
|0,59
|1,72
|-3,28
|İhlas Holding
|0,33
|0,00
|3,13
|İhlas Yayın Holding
|0,37
|-2,63
|12,12
|İndeks Bilgisayar
|6,47
|-3,00
|8,38
|Info Yatırım
|1,14
|-0,87
|10,68
|İntema
|26,50
|-4,68
|42,24
|İpek Doğal Enerji
|5,23
|0,97
|-2,61
|İskenderun Demir Çelik
|6,52
|-0,76
|15,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:00 Kaynak: AA
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