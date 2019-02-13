Borsada Günlük İşlemler (1)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,60 -5,33 -17,95 Acıpayam Selüloz 3,48 -0,85 6,75 Adana Çimento (A) 6,07 -0,16 0,33 Adana Çimento (B) 4,19 0,00 1,95 Adana Çimento (C) 1,46 -2,01 3,55 Adel Kalemcilik 11,76 -0,17 6,91 Adese Alışveriş Ticaret 2,28 -3,80 -2,56 Afyon Çimento 4,60 -2,13 0,22 Ak Enerji 0,66 1,54 4,76 Akbank 6,58 -2,95 11,81 Akçansa 7,80 -0,89 6,12 Akdenız Güvenlık Hız. 2,27 -2,16 12,94 Akfen GMYO 1,74 -0,57 5,45 Akın Tekstil 9,03 -1,31 -4,44 Akiş GMYO 2,63 -0,38 2,73 Akmerkez GMYO 15,82 -0,75 -3,36 Aksa 9,21 -2,02 23,46 Aksa Enerji 2,80 -2,78 4,48 Aksigorta 4,06 -0,98 10,93 Aksu Enerji 8,21 -0,61 6,35 Alarko Carrıer 45,90 -2,88 16,62 Alarko GMYO 47,84 -3,90 6,50 Alarko Holding 2,50 -0,40 20,77 Albaraka Türk 1,70 -19,81 39,34 Alcatel Lucent Teletaş 6,55 -1,50 13,72 Alkim Kağıt 4,23 -2,76 1,93 Alkim Kimya 26,02 2,44 9,79 Altınyağ 0,29 0,00 -34,09 Altınyunus Çeşme 4,38 2,10 5,54 Anadolu Cam 3,18 -0,63 18,66 Anadolu Efes 20,74 -6,49 0,68 Anadolu Grubu Holding 12,30 -2,84 20,12 Anadolu Hayat Emek. 5,89 -0,84 -2,00 Anadolu Isuzu 6,28 -2,64 1,62 Anadolu Sigorta 4,23 -0,47 2,67 Anel Elektrik 1,85 -5,13 14,20 Arçelik 19,65 0,72 24,45 Arena Bilgisayar 3,49 0,29 -20,86 Armada Bilgisayar 8,36 0,24 -10,01 Arsan Tekstil 1,85 2,21 14,20 Artı Yatırım Holding 0,96 -2,04 10,34 Aselsan 23,34 -1,19 -3,07 Aslan Çimento 28,28 -1,19 0,43 Ata GMYO 3,88 0,78 -3,24 Atakule GMYO 1,26 -0,79 -4,24 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 Atlantis Yatırım Holding 0,40 8,11 122,22 Atlas Yat. Ort. 1,58 5,33 83,72 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,32 -2,46 8,47 Avrasya GMYO 1,23 10,81 39,77 Avrasya Petrol ve Tur. 1,19 1,71 10,19 Avrasya Stratejik GMYF 1.254,20 0,02 0,63 Avrupa Yatırım Holding 2,63 1,94 8,23 Ayen Enerji 2,40 -2,04 2,13 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,55 -1,27 9,15 Aygaz 12,03 0,75 6,18 Bagfaş 5,60 -2,61 16,18 Bak Ambalaj 4,77 -0,63 -5,92 Balatacılar Balatacılık 0,40 0,00 21,21 Bantaş Ambalaj 1,33 1,53 5,98 Banvit 10,97 0,64 1,67 Baştaş Başkent Çimento 1,94 -2,02 -3,96 Batı Çimento 2,68 -2,19 11,20 Batısöke Çimento 1,03 -1,90 -5,50 Bera Holding 1,84 -2,65 -10,68 Berkosan Yalıtım 1,76 -1,12 -2,76 Beşiktaş Futbol Yat. 1,71 -2,84 5,56 Beyaz Filo 4,50 15,38 64,84 Bilici Yatırım 1,88 3,87 38,24 Bim Mağazalar 94,30 1,89 8,39 Bimeks 0,06 0,00 0,00 Birko Mensucat 0,28 -3,45 -6,67 Birlik Mensucat 0,80 -1,23 -31,62 Bizim Mağazaları 7,47 -1,45 9,85 Bolu Çimento 3,51 -1,68 2,33 Bomonti Elektrik 0,98 -5,77 104,17 Borusan Mannesmann 8,15 -0,85 4,49 Borusan Yat. Paz. 37,50 -0,27 -0,32 Bosch Fren Sistemleri 169,20 -0,47 4,44 Bossa 7,80 -1,02 9,55 Boyner Perakende Yat. 4,44 0,45 12,69 Brisa 7,13 -0,97 12,64 Burçelik 3,34 -0,30 4,05 Burçelik Vana 1,58 1,28 6,76 Bursa Çimento 4,42 -1,12 0,45 Carrefoursa 3,71 -5,12 6,61 Coca Cola İçecek 33,30 -1,13 7,84 Cosmos Yat. Holding 0,95 0,00 -2,06 Credıtwest Faktorıng 0,99 0,00 -4,81 Çelebi 60,25 -2,27 -4,97 Çelik Halat 5,54 -5,78 -7,67 Çemaş Döküm 0,75 -1,32 -1,32 Çemtaş 5,54 1,09 -8,88 Çimbeton 29,60 -0,60 3,50 Çimentaş 11,39 -1,47 -10,31 Çimsa 7,92 -0,38 4,90 Çuhadaroğlu Metal 1,83 0,00 2,81 Dagi Giyim 1,34 0,75 8,06 Dagi Yatırım Holding 1,03 -0,96 1,98 Dardanel 1,25 0,00 13,64 Datagate Bilgisayar 5,05 -1,56 17,99 Demirören Gazetecilik 14,50 51,04 Demısaş Döküm 2,78 -1,07 12,10 Denge Holding 1,69 9,74 45,69 Deniz GMYO 3,20 -0,62 5,26 Denizbank 15,37 -2,41 -19,53 Denizli Cam 10,56 -1,58 -8,33 Derimod 9,15 -0,33 5,54 Desa Deri 2,14 -4,89 23,70 Despec Bilgisayar 3,10 0,65 -5,49 Deva Holding 3,63 0,55 10,33 Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 0,00 -6,41 Ditaş Doğan 5,57 -1,94 1,64 DO-CO 484,50 -1,72 1,19 Doğan Burda 3,02 -0,66 0,33 Doğan Holding 1,10 -4,35 7,84 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,12 0,00 -8,20 Doğusan 1,66 -1,19 -31,12 Doğuş GMYO 2,13 -2,29 0,95 Doğuş Otomotiv 4,63 -1,49 6,68 Döktaş Dökümcülük 9,84 -0,61 20,74 Duran Doğan Basım 6,60 1,54 29,41 Dyo Boya 2,84 -0,70 -2,07 Eczacıbaşı İlaç 3,03 -0,33 10,99 Eczacıbaşı Yatırım 8,13 0,12 12,92 Edip Gayrimenkul 0,63 0,00 -18,18 Ege Endüstri 395,30 -2,27 14,91 Ege Gübre 25,66 1,10 18,25 Ege Profil 10,69 -1,20 20,52 Ege Seramik 3,65 -1,08 8,96 Egeli & Co Tarım Girişim 0,16 6,67 23,08 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,33 0,00 37,50 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00 Egeplast 3,40 -4,49 -11,46 Ekiz Kimya 0,34 3,03 3,03 Emek Elektrik 0,99 2,06 1,02 Eminiş Ambalaj 1,12 -0,88 -4,27 Emlak Konut GMYO 1,41 -4,73 -6,00 Enerjisa Enerji 5,56 1,09 9,02 Enka İnşaat 4,99 -1,19 8,95 Erbosan 62,90 0,00 0,80 Ereğli Demir Çelik 8,46 -0,59 17,17 Ersu Gıda 0,89 -1,11 -3,26 Escort Teknoloji 0,72 -1,37 -5,26 Etiler Gıda 2,16 0,93 1,41 Euro Kapital Yat. Ort. 0,76 -3,80 7,04 Euro Trend Yat. Ort. 0,67 -2,90 4,69 Euro Yat. Ort. 0,68 -1,45 7,94 Euro Yatırım Holding 0,72 -2,70 30,91 Fenerbahçe Futbol 7,14 -2,99 3,18 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,60 20,00 35,34 F-M İzmit Piston 17,49 -1,35 1,39 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,61 -1,10 5,56 Ford Otosan 55,40 -6,26 10,80 Formet Çelik Kapı 3,15 5,35 148,03 Frigo Pak Gıda 1,60 3,23 -5,88 Galatasaray Sportif 1,46 -0,68 17,74 Garanti Bankası 8,90 -2,41 11,81 Garanti Faktoring 2,77 -0,72 39,90 Garanti Yat. Ort. 0,67 -2,90 -15,19 Gedik Y. Men. Değ. 3,53 -2,75 9,63 Gedik Yatırım Holding 2,84 -1,73 20,85 Gediz Ambalaj 4,20 -9,29 1,20 Gentaş 1,87 -2,60 5,65 Gersan Elektrik 3,68 1,66 4,25 Global Men. Değ. 0,45 0,00 -4,26 Global Yat. Holding 3,70 -0,80 23,75 Good-Year 3,59 -1,64 4,36 Göltaş Çimento 11,47 -2,13 -7,72 Gözde Girişim 3,55 6,29 32,96 GSD Denizcilik 1,29 4,03 12,17 GSD Holding 0,91 3,41 13,75 Gübre Fabrik. 3,12 -3,70 5,41 Güler Yat. Holding 1,04 -0,95 -2,80 Güneş Sigorta 1,73 2,37 15,33 Halk GMYO 0,73 -3,95 4,29 Halk Sigorta 1,08 0,00 -1,82 Hatay Tekstil 4,05 -2,17 2,53 Hedef Girişim 1,15 -1,71 -0,86 Hektaş 10,86 -1,36 17,15 HUB Girişim 1,86 -1,06 -1,06 Hürriyet Gzt. 0,96 -1,03 3,23 ICBC Turkey Bank 4,10 -1,91 -16,84 İdealist Danışmanlık 14,44 -3,67 33,70 İdealist GMYO 1,63 -2,40 0,00 İhlas Ev Aletleri 0,33 3,13 0,00 İhlas Gayrimenkul 1,02 -3,77 -2,86 İhlas Gazetecilik 0,59 1,72 -3,28 İhlas Holding 0,32 0,00 0,00 İhlas Yayın Holding 0,35 -5,41 6,06 İndeks Bilgisayar 6,88 -2,82 15,24 Info Yatırım 1,15 0,00 11,65 İntema 9,70 -4,90 61,76 İpek Doğal Enerji 5,17 -2,08 -3,72 İskenderun Demir Çelik 6,58 -2,23 16,25

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)