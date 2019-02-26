Borsada Günlük İşlemler (1)
35 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,52
|-0,65
|-22,05
|Acıpayam Selüloz
|4,25
|-0,70
|30,37
|Adana Çimento (A)
|6,69
|0,75
|10,58
|Adana Çimento (B)
|4,56
|0,44
|10,95
|Adana Çimento (C)
|1,45
|0,00
|2,84
|Adel Kalemcilik
|12,25
|-0,41
|11,36
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,41
|-1,63
|2,99
|Afyon Çimento
|4,78
|-0,42
|4,14
|Ak Enerji
|0,67
|1,52
|6,35
|Akbank
|6,86
|0,00
|16,57
|Akçansa
|7,66
|0,00
|4,22
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,55
|1,19
|26,87
|Akfen GMYO
|1,77
|-0,56
|7,27
|Akın Tekstil
|9,30
|0,00
|-1,59
|Akiş GMYO
|2,72
|0,74
|6,25
|Akmerkez GMYO
|15,99
|-0,06
|-2,32
|Aksa
|9,62
|0,31
|28,95
|Aksa Enerji
|3,05
|-0,65
|13,81
|Aksigorta
|4,47
|0,90
|22,13
|Aksu Enerji
|8,70
|0,46
|12,69
|Alarko Carrıer
|45,82
|-0,17
|16,41
|Alarko GMYO
|47,80
|-0,42
|6,41
|Alarko Holding
|2,76
|-0,36
|33,33
|Albaraka Türk
|1,90
|-5,47
|55,74
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,39
|-0,40
|28,30
|Alkim Kağıt
|4,13
|-1,67
|-0,48
|Alkim Kimya
|26,94
|0,90
|13,67
|Altınyağ
|0,28
|0,00
|-36,36
|Altınyunus Çeşme
|4,30
|2,14
|3,61
|Anadolu Cam
|3,31
|-0,60
|23,51
|Anadolu Efes
|21,10
|1,74
|2,43
|Anadolu Grubu Holding
|13,38
|-1,04
|30,66
|Anadolu Hayat Emek.
|5,85
|-2,17
|-2,66
|Anadolu Isuzu
|7,12
|-1,52
|15,21
|Anadolu Sigorta
|4,35
|0,23
|5,58
|Anel Elektrik
|1,98
|0,51
|22,22
|Arçelik
|21,18
|1,44
|34,14
|Arena Bilgisayar
|3,80
|-2,31
|-13,83
|Armada Bilgisayar
|8,54
|0,23
|-8,07
|Arsan Tekstil
|1,71
|1,79
|5,56
|Artı Yatırım Holding
|1,07
|0,94
|22,99
|Aselsan
|25,64
|2,15
|6,48
|Aslan Çimento
|28,54
|0,14
|1,35
|Ata GMYO
|3,83
|-0,26
|-4,49
|Atakule GMYO
|1,25
|0,00
|-5,00
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|-4,76
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|1,56
|-1,89
|81,40
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,31
|-0,12
|8,34
|Avrasya GMYO
|1,19
|-1,65
|35,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,20
|1,69
|11,11
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.256,40
|0,02
|0,81
|Avrupa Yatırım Holding
|2,95
|3,51
|21,40
|Ayen Enerji
|2,59
|-0,77
|10,21
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,59
|2,58
|11,97
|Aygaz
|11,49
|0,26
|1,41
|Bagfaş
|6,16
|2,67
|27,80
|Bak Ambalaj
|4,86
|1,04
|-4,14
|Balatacılar Balatacılık
|0,39
|0,00
|18,18
|Bantaş Ambalaj
|1,40
|-1,41
|11,55
|Banvit
|12,26
|0,08
|13,62
|Baştaş Başkent Çimento
|1,90
|1,60
|-5,94
|Batı Çimento
|2,46
|-0,40
|2,07
|Batısöke Çimento
|1,04
|-0,95
|-4,59
|Bera Holding
|1,90
|-0,52
|-7,77
|Berkosan Yalıtım
|1,84
|0,55
|1,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,70
|-3,41
|4,94
|Beyaz Filo
|4,14
|-0,96
|51,65
|Bilici Yatırım
|1,88
|-0,53
|38,24
|Bim Mağazalar
|86,95
|-2,03
|-0,06
|Bimeks
|0,06
|0,00
|0,00
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,79
|-1,25
|-32,48
|Bizim Mağazaları
|7,48
|-0,66
|10,00
|Bolu Çimento
|3,48
|-2,79
|1,46
|Bomonti Elektrik
|1,09
|-4,39
|127,08
|Borusan Mannesmann
|8,94
|0,56
|14,62
|Borusan Yat. Paz.
|40,58
|-0,98
|7,87
|Bosch Fren Sistemleri
|178,50
|3,96
|10,19
|Bossa
|4,95
|0,00
|17,74
|Boyner Perakende Yat.
|4,15
|-1,43
|5,33
|Brisa
|6,93
|-1,00
|9,48
|Burçelik
|3,27
|1,55
|1,87
|Burçelik Vana
|1,63
|1,24
|10,14
|Bursa Çimento
|4,52
|-0,66
|2,73
|Carrefoursa
|3,87
|2,65
|11,21
|Coca Cola İçecek
|34,16
|-1,84
|10,62
|Cosmos Yat. Holding
|1,06
|0,00
|9,28
|Credıtwest Faktorıng
|1,11
|1,83
|6,73
|Çelebi
|62,85
|2,70
|-0,87
|Çelik Halat
|6,07
|0,17
|1,17
|Çemaş Döküm
|0,79
|-2,47
|3,95
|Çemtaş
|6,15
|1,32
|1,15
|Çimbeton
|28,98
|-0,34
|1,33
|Çimentaş
|11,61
|0,26
|-8,58
|Çimsa
|7,56
|-2,58
|0,13
|Çuhadaroğlu Metal
|1,98
|-4,35
|11,24
|Dagi Giyim
|1,35
|0,00
|8,87
|Dagi Yatırım Holding
|1,04
|1,96
|2,97
|Dardanel
|1,11
|-1,77
|0,91
|Datagate Bilgisayar
|7,43
|-2,49
|73,60
|Demısaş Döküm
|2,67
|0,75
|7,66
|Denge Holding
|2,17
|0,93
|87,07
|Deniz GMYO
|3,29
|-0,60
|8,22
|Denizbank
|15,75
|-0,13
|-17,54
|Denizli Cam
|10,74
|-0,56
|-6,77
|Derimod
|9,43
|0,53
|8,77
|Desa Deri
|2,12
|19,77
|22,54
|Despec Bilgisayar
|3,60
|2,27
|9,76
|Deva Holding
|3,77
|0,00
|14,59
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|1,37
|-5,13
|Ditaş Doğan
|6,00
|-0,50
|9,49
|DO-CO
|465,10
|-1,02
|-2,86
|Doğan Burda
|3,06
|-1,61
|1,66
|Doğan Holding
|1,13
|-0,88
|10,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,24
|-0,80
|1,64
|Doğusan
|1,87
|-0,53
|-22,41
|Doğuş GMYO
|2,15
|-0,46
|1,90
|Doğuş Otomotiv
|5,11
|1,19
|17,74
|Döktaş Dökümcülük
|10,08
|1,51
|23,68
|Duran Doğan Basım
|7,00
|1,45
|37,25
|Dyo Boya
|2,95
|-0,34
|1,72
|Eczacıbaşı İlaç
|3,16
|-0,94
|15,75
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,22
|-0,48
|14,17
|Edip Gayrimenkul
|0,67
|0,00
|-12,99
|Ege Endüstri
|442,20
|1,31
|28,55
|Ege Gübre
|24,90
|-0,32
|14,75
|Ege Profil
|11,43
|1,51
|28,86
|Ege Seramik
|3,58
|0,85
|6,87
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|-6,25
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,32
|3,23
|33,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|3,68
|-0,27
|-4,17
|Ekiz Kimya
|0,34
|0,00
|3,03
|Emek Elektrik
|0,98
|1,03
|0,00
|Eminiş Ambalaj
|1,04
|-3,70
|-11,11
|Emlak Konut GMYO
|1,53
|2,68
|2,00
|Enerjisa Enerji
|5,60
|0,36
|9,80
|Enka İnşaat
|5,00
|0,00
|9,17
|Erbosan
|69,80
|3,79
|11,86
|Ereğli Demir Çelik
|9,40
|3,41
|30,19
|Ersu Gıda
|0,89
|-1,11
|-3,26
|Escort Teknoloji
|0,76
|1,33
|0,00
|Etiler Gıda
|2,10
|-1,41
|-1,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,74
|0,00
|4,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,66
|-1,49
|3,13
|Euro Yat. Ort.
|0,65
|0,00
|3,17
|Euro Yatırım Holding
|0,70
|-2,78
|27,27
|Fenerbahçe Futbol
|7,10
|1,28
|2,60
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,12
|-0,64
|17,29
|F-M İzmit Piston
|17,21
|-3,04
|-0,23
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,95
|0,51
|15,50
|Ford Otosan
|58,40
|1,30
|16,80
|Formet Çelik Kapı
|3,82
|-11,16
|200,79
|Frigo Pak Gıda
|1,67
|-1,18
|-1,76
|Galatasaray Sportif
|1,54
|1,99
|24,19
|Garanti Bankası
|8,84
|0,34
|11,06
|Garanti Faktoring
|3,32
|7,44
|67,68
|Garanti Yat. Ort.
|0,71
|0,00
|-10,13
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,75
|-1,57
|16,46
|Gedik Yatırım Holding
|3,08
|-0,96
|31,06
|Gediz Ambalaj
|4,06
|0,00
|-2,17
|Gentaş
|2,04
|3,55
|15,25
|Gersan Elektrik
|2,48
|-5,34
|1,63
|Global Men. Değ.
|0,52
|0,00
|10,64
|Global Yat. Holding
|3,72
|0,00
|24,41
|Good-Year
|3,66
|-0,27
|6,40
|Göltaş Çimento
|12,30
|0,99
|-1,05
|Gözde Girişim
|3,59
|-0,28
|34,46
|GSD Denizcilik
|1,38
|5,34
|20,00
|GSD Holding
|1,02
|0,00
|27,50
|Gübre Fabrik.
|3,25
|-0,31
|9,80
|Güler Yat. Holding
|1,13
|5,61
|5,61
|Güneş Sigorta
|1,58
|0,64
|5,33
|Halk GMYO
|0,76
|1,33
|8,57
|Halk Sigorta
|1,18
|-1,67
|7,27
|Hatay Tekstil
|4,21
|-0,47
|6,58
|Hedef Girişim
|1,18
|0,00
|1,72
|Hektaş
|11,30
|0,27
|21,90
|HUB Girişim
|1,96
|0,00
|4,26
|Hürriyet Gzt.
|0,99
|-1,00
|6,45
|ICBC Turkey Bank
|4,14
|-0,24
|-16,02
|İdealist Danışmanlık
|16,96
|-1,91
|57,04
|İdealist GMYO
|1,99
|1,02
|22,09
|İhlas Ev Aletleri
|0,49
|19,51
|48,48
|İhlas Gayrimenkul
|1,01
|-8,18
|7,50
|İhlas Gazetecilik
|0,69
|1,47
|13,11
|İhlas Holding
|0,40
|0,00
|25,00
|İhlas Yayın Holding
|0,41
|2,50
|24,24
|İndeks Bilgisayar
|7,97
|-1,73
|33,50
|Info Yatırım
|1,15
|-0,86
|11,65
|İntema
|8,64
|-1,37
|44,08
|İpek Doğal Enerji
|4,89
|2,52
|-8,94
|İskenderun Demir Çelik
|7,39
|4,67
|30,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:08 Kaynak: AA
Tanzim Satışların Ardından Fiyat İndirimine Giden Marketler, Fiyat Etiketine Maliyet Tablosu Ekledi
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