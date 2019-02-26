Borsada Günlük İşlemler (1)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,52 -0,65 -22,05 Acıpayam Selüloz 4,25 -0,70 30,37 Adana Çimento (A) 6,69 0,75 10,58 Adana Çimento (B) 4,56 0,44 10,95 Adana Çimento (C) 1,45 0,00 2,84 Adel Kalemcilik 12,25 -0,41 11,36 Adese Alışveriş Ticaret 2,41 -1,63 2,99 Afyon Çimento 4,78 -0,42 4,14 Ak Enerji 0,67 1,52 6,35 Akbank 6,86 0,00 16,57 Akçansa 7,66 0,00 4,22 Akdenız Güvenlık Hız. 2,55 1,19 26,87 Akfen GMYO 1,77 -0,56 7,27 Akın Tekstil 9,30 0,00 -1,59 Akiş GMYO 2,72 0,74 6,25 Akmerkez GMYO 15,99 -0,06 -2,32 Aksa 9,62 0,31 28,95 Aksa Enerji 3,05 -0,65 13,81 Aksigorta 4,47 0,90 22,13 Aksu Enerji 8,70 0,46 12,69 Alarko Carrıer 45,82 -0,17 16,41 Alarko GMYO 47,80 -0,42 6,41 Alarko Holding 2,76 -0,36 33,33 Albaraka Türk 1,90 -5,47 55,74 Alcatel Lucent Teletaş 7,39 -0,40 28,30 Alkim Kağıt 4,13 -1,67 -0,48 Alkim Kimya 26,94 0,90 13,67 Altınyağ 0,28 0,00 -36,36 Altınyunus Çeşme 4,30 2,14 3,61 Anadolu Cam 3,31 -0,60 23,51 Anadolu Efes 21,10 1,74 2,43 Anadolu Grubu Holding 13,38 -1,04 30,66 Anadolu Hayat Emek. 5,85 -2,17 -2,66 Anadolu Isuzu 7,12 -1,52 15,21 Anadolu Sigorta 4,35 0,23 5,58 Anel Elektrik 1,98 0,51 22,22 Arçelik 21,18 1,44 34,14 Arena Bilgisayar 3,80 -2,31 -13,83 Armada Bilgisayar 8,54 0,23 -8,07 Arsan Tekstil 1,71 1,79 5,56 Artı Yatırım Holding 1,07 0,94 22,99 Aselsan 25,64 2,15 6,48 Aslan Çimento 28,54 0,14 1,35 Ata GMYO 3,83 -0,26 -4,49 Atakule GMYO 1,25 0,00 -5,00 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 Atlantis Yatırım Holding 0,40 -4,76 122,22 Atlas Yat. Ort. 1,56 -1,89 81,40 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,31 -0,12 8,34 Avrasya GMYO 1,19 -1,65 35,23 Avrasya Petrol ve Tur. 1,20 1,69 11,11 Avrasya Stratejik GMYF 1.256,40 0,02 0,81 Avrupa Yatırım Holding 2,95 3,51 21,40 Ayen Enerji 2,59 -0,77 10,21 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,59 2,58 11,97 Aygaz 11,49 0,26 1,41 Bagfaş 6,16 2,67 27,80 Bak Ambalaj 4,86 1,04 -4,14 Balatacılar Balatacılık 0,39 0,00 18,18 Bantaş Ambalaj 1,40 -1,41 11,55 Banvit 12,26 0,08 13,62 Baştaş Başkent Çimento 1,90 1,60 -5,94 Batı Çimento 2,46 -0,40 2,07 Batısöke Çimento 1,04 -0,95 -4,59 Bera Holding 1,90 -0,52 -7,77 Berkosan Yalıtım 1,84 0,55 1,66 Beşiktaş Futbol Yat. 1,70 -3,41 4,94 Beyaz Filo 4,14 -0,96 51,65 Bilici Yatırım 1,88 -0,53 38,24 Bim Mağazalar 86,95 -2,03 -0,06 Bimeks 0,06 0,00 0,00 Birko Mensucat 0,27 0,00 -10,00 Birlik Mensucat 0,79 -1,25 -32,48 Bizim Mağazaları 7,48 -0,66 10,00 Bolu Çimento 3,48 -2,79 1,46 Bomonti Elektrik 1,09 -4,39 127,08 Borusan Mannesmann 8,94 0,56 14,62 Borusan Yat. Paz. 40,58 -0,98 7,87 Bosch Fren Sistemleri 178,50 3,96 10,19 Bossa 4,95 0,00 17,74 Boyner Perakende Yat. 4,15 -1,43 5,33 Brisa 6,93 -1,00 9,48 Burçelik 3,27 1,55 1,87 Burçelik Vana 1,63 1,24 10,14 Bursa Çimento 4,52 -0,66 2,73 Carrefoursa 3,87 2,65 11,21 Coca Cola İçecek 34,16 -1,84 10,62 Cosmos Yat. Holding 1,06 0,00 9,28 Credıtwest Faktorıng 1,11 1,83 6,73 Çelebi 62,85 2,70 -0,87 Çelik Halat 6,07 0,17 1,17 Çemaş Döküm 0,79 -2,47 3,95 Çemtaş 6,15 1,32 1,15 Çimbeton 28,98 -0,34 1,33 Çimentaş 11,61 0,26 -8,58 Çimsa 7,56 -2,58 0,13 Çuhadaroğlu Metal 1,98 -4,35 11,24 Dagi Giyim 1,35 0,00 8,87 Dagi Yatırım Holding 1,04 1,96 2,97 Dardanel 1,11 -1,77 0,91 Datagate Bilgisayar 7,43 -2,49 73,60 Demısaş Döküm 2,67 0,75 7,66 Denge Holding 2,17 0,93 87,07 Deniz GMYO 3,29 -0,60 8,22 Denizbank 15,75 -0,13 -17,54 Denizli Cam 10,74 -0,56 -6,77 Derimod 9,43 0,53 8,77 Desa Deri 2,12 19,77 22,54 Despec Bilgisayar 3,60 2,27 9,76 Deva Holding 3,77 0,00 14,59 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 1,37 -5,13 Ditaş Doğan 6,00 -0,50 9,49 DO-CO 465,10 -1,02 -2,86 Doğan Burda 3,06 -1,61 1,66 Doğan Holding 1,13 -0,88 10,78 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,24 -0,80 1,64 Doğusan 1,87 -0,53 -22,41 Doğuş GMYO 2,15 -0,46 1,90 Doğuş Otomotiv 5,11 1,19 17,74 Döktaş Dökümcülük 10,08 1,51 23,68 Duran Doğan Basım 7,00 1,45 37,25 Dyo Boya 2,95 -0,34 1,72 Eczacıbaşı İlaç 3,16 -0,94 15,75 Eczacıbaşı Yatırım 8,22 -0,48 14,17 Edip Gayrimenkul 0,67 0,00 -12,99 Ege Endüstri 442,20 1,31 28,55 Ege Gübre 24,90 -0,32 14,75 Ege Profil 11,43 1,51 28,86 Ege Seramik 3,58 0,85 6,87 Egeli & Co Tarım Girişim 0,15 -6,25 15,38 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,32 3,23 33,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00 Egeplast 3,68 -0,27 -4,17 Ekiz Kimya 0,34 0,00 3,03 Emek Elektrik 0,98 1,03 0,00 Eminiş Ambalaj 1,04 -3,70 -11,11 Emlak Konut GMYO 1,53 2,68 2,00 Enerjisa Enerji 5,60 0,36 9,80 Enka İnşaat 5,00 0,00 9,17 Erbosan 69,80 3,79 11,86 Ereğli Demir Çelik 9,40 3,41 30,19 Ersu Gıda 0,89 -1,11 -3,26 Escort Teknoloji 0,76 1,33 0,00 Etiler Gıda 2,10 -1,41 -1,41 Euro Kapital Yat. Ort. 0,74 0,00 4,23 Euro Trend Yat. Ort. 0,66 -1,49 3,13 Euro Yat. Ort. 0,65 0,00 3,17 Euro Yatırım Holding 0,70 -2,78 27,27 Fenerbahçe Futbol 7,10 1,28 2,60 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,12 -0,64 17,29 F-M İzmit Piston 17,21 -3,04 -0,23 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,95 0,51 15,50 Ford Otosan 58,40 1,30 16,80 Formet Çelik Kapı 3,82 -11,16 200,79 Frigo Pak Gıda 1,67 -1,18 -1,76 Galatasaray Sportif 1,54 1,99 24,19 Garanti Bankası 8,84 0,34 11,06 Garanti Faktoring 3,32 7,44 67,68 Garanti Yat. Ort. 0,71 0,00 -10,13 Gedik Y. Men. Değ. 3,75 -1,57 16,46 Gedik Yatırım Holding 3,08 -0,96 31,06 Gediz Ambalaj 4,06 0,00 -2,17 Gentaş 2,04 3,55 15,25 Gersan Elektrik 2,48 -5,34 1,63 Global Men. Değ. 0,52 0,00 10,64 Global Yat. Holding 3,72 0,00 24,41 Good-Year 3,66 -0,27 6,40 Göltaş Çimento 12,30 0,99 -1,05 Gözde Girişim 3,59 -0,28 34,46 GSD Denizcilik 1,38 5,34 20,00 GSD Holding 1,02 0,00 27,50 Gübre Fabrik. 3,25 -0,31 9,80 Güler Yat. Holding 1,13 5,61 5,61 Güneş Sigorta 1,58 0,64 5,33 Halk GMYO 0,76 1,33 8,57 Halk Sigorta 1,18 -1,67 7,27 Hatay Tekstil 4,21 -0,47 6,58 Hedef Girişim 1,18 0,00 1,72 Hektaş 11,30 0,27 21,90 HUB Girişim 1,96 0,00 4,26 Hürriyet Gzt. 0,99 -1,00 6,45 ICBC Turkey Bank 4,14 -0,24 -16,02 İdealist Danışmanlık 16,96 -1,91 57,04 İdealist GMYO 1,99 1,02 22,09 İhlas Ev Aletleri 0,49 19,51 48,48 İhlas Gayrimenkul 1,01 -8,18 7,50 İhlas Gazetecilik 0,69 1,47 13,11 İhlas Holding 0,40 0,00 25,00 İhlas Yayın Holding 0,41 2,50 24,24 İndeks Bilgisayar 7,97 -1,73 33,50 Info Yatırım 1,15 -0,86 11,65 İntema 8,64 -1,37 44,08 İpek Doğal Enerji 4,89 2,52 -8,94 İskenderun Demir Çelik 7,39 4,67 30,57

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)