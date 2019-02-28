Borsada Günlük İşlemler (1)
54 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,56
|4,70
|-20,00
|Acıpayam Selüloz
|4,25
|2,91
|30,37
|Adana Çimento (A)
|6,67
|-0,45
|10,25
|Adana Çimento (B)
|4,62
|0,43
|12,41
|Adana Çimento (C)
|1,50
|4,17
|6,38
|Adel Kalemcilik
|12,17
|0,83
|10,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,35
|0,43
|0,43
|Afyon Çimento
|4,75
|1,06
|3,49
|Ak Enerji
|0,65
|0,00
|3,17
|Akbank
|6,87
|1,33
|16,74
|Akçansa
|7,73
|0,91
|5,17
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,55
|1,59
|26,87
|Akfen GMYO
|1,80
|3,45
|9,09
|Akın Tekstil
|9,17
|0,11
|-2,96
|Akiş GMYO
|2,70
|-0,37
|5,47
|Akmerkez GMYO
|16,37
|2,44
|0,00
|Aksa
|9,42
|-0,42
|26,27
|Aksa Enerji
|3,06
|-0,65
|14,18
|Aksigorta
|4,42
|-1,12
|20,77
|Aksu Enerji
|8,70
|-0,11
|12,69
|Alarko Carrıer
|44,34
|-3,61
|12,65
|Alarko GMYO
|48,60
|0,50
|8,19
|Alarko Holding
|2,83
|-1,74
|36,71
|Albaraka Türk
|1,89
|-1,05
|54,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,50
|2,60
|30,21
|Alkim Kağıt
|4,23
|0,48
|1,93
|Alkim Kimya
|26,38
|-1,57
|11,31
|Altınyağ
|0,27
|-3,57
|-38,64
|Altınyunus Çeşme
|4,29
|0,00
|3,37
|Anadolu Cam
|3,21
|-0,93
|19,78
|Anadolu Efes
|20,06
|-1,28
|-2,62
|Anadolu Grubu Holding
|13,62
|2,71
|33,01
|Anadolu Hayat Emek.
|5,81
|0,00
|-3,33
|Anadolu Isuzu
|8,48
|19,94
|37,22
|Anadolu Sigorta
|4,16
|-4,37
|0,97
|Anel Elektrik
|1,95
|-0,51
|20,37
|Arçelik
|20,82
|-0,19
|31,86
|Arena Bilgisayar
|3,74
|-0,53
|-15,19
|Armada Bilgisayar
|8,25
|0,36
|-11,19
|Arsan Tekstil
|1,71
|0,59
|5,56
|Artı Yatırım Holding
|1,05
|-0,94
|20,69
|Aselsan
|24,52
|-0,16
|1,83
|Aslan Çimento
|28,16
|0,28
|0,00
|Ata GMYO
|3,87
|-0,26
|-3,49
|Atakule GMYO
|1,48
|19,35
|12,48
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|0,00
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|1,54
|-1,28
|79,07
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,45
|1,32
|10,17
|Avrasya GMYO
|1,28
|4,92
|45,45
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,17
|-1,68
|8,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.256,70
|0,01
|0,83
|Avrupa Yatırım Holding
|2,87
|-1,03
|18,11
|Ayen Enerji
|2,78
|-0,71
|18,30
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,60
|0,00
|12,68
|Aygaz
|11,44
|-0,95
|0,97
|Bagfaş
|6,27
|0,48
|30,08
|Bak Ambalaj
|4,95
|0,61
|-2,37
|Balatacılar Balatacılık
|0,38
|-2,56
|15,15
|Bantaş Ambalaj
|1,75
|4,17
|39,44
|Banvit
|11,50
|-5,74
|6,58
|Baştaş Başkent Çimento
|1,92
|1,05
|-4,95
|Batı Çimento
|2,53
|2,02
|4,98
|Batısöke Çimento
|1,08
|3,85
|-0,92
|Bera Holding
|1,88
|0,53
|-8,74
|Berkosan Yalıtım
|1,92
|3,78
|6,08
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,67
|0,00
|3,09
|Beyaz Filo
|4,09
|0,25
|49,82
|Bilici Yatırım
|1,86
|1,64
|36,76
|Bim Mağazalar
|85,70
|-2,72
|-1,49
|Bimeks
|0,07
|16,67
|16,67
|Birko Mensucat
|0,28
|3,70
|-6,67
|Birlik Mensucat
|0,80
|1,27
|-31,62
|Bizim Mağazaları
|7,60
|2,70
|11,76
|Bolu Çimento
|3,47
|0,00
|1,17
|Bomonti Elektrik
|1,02
|-2,86
|112,50
|Borusan Mannesmann
|8,85
|0,23
|13,46
|Borusan Yat. Paz.
|40,30
|0,75
|7,12
|Bosch Fren Sistemleri
|172,50
|-0,75
|6,48
|Bossa
|5,08
|4,10
|20,83
|Boyner Perakende Yat.
|4,04
|-0,49
|2,54
|Brisa
|7,29
|2,24
|15,17
|Burçelik
|3,41
|0,59
|6,23
|Burçelik Vana
|1,68
|-0,59
|13,51
|Bursa Çimento
|4,49
|-0,22
|2,05
|Carrefoursa
|3,81
|-0,78
|9,48
|Coca Cola İçecek
|33,60
|2,25
|8,81
|Cosmos Yat. Holding
|1,05
|-11,02
|8,25
|Credıtwest Faktorıng
|1,22
|3,39
|17,31
|Çelebi
|63,30
|4,80
|-0,16
|Çelik Halat
|6,06
|0,66
|1,00
|Çemaş Döküm
|0,79
|1,28
|3,95
|Çemtaş
|6,16
|-1,12
|1,32
|Çimbeton
|28,52
|-1,04
|-0,28
|Çimentaş
|11,67
|-0,09
|-8,11
|Çimsa
|7,30
|-1,48
|-3,31
|Çuhadaroğlu Metal
|2,01
|-0,50
|12,92
|Dagi Giyim
|1,35
|-1,46
|8,87
|Dagi Yatırım Holding
|1,04
|0,97
|2,97
|Dardanel
|1,12
|1,82
|1,82
|Datagate Bilgisayar
|8,23
|11,22
|92,29
|Demısaş Döküm
|2,63
|0,38
|6,05
|Denge Holding
|2,14
|-0,93
|84,48
|Deniz GMYO
|3,34
|0,60
|9,87
|Denizbank
|15,95
|1,40
|-16,49
|Denizli Cam
|10,82
|2,17
|-6,08
|Derimod
|9,77
|3,61
|12,69
|Desa Deri
|2,02
|-2,88
|16,76
|Despec Bilgisayar
|3,72
|3,33
|13,41
|Deva Holding
|3,78
|1,61
|14,89
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,73
|0,00
|-6,41
|Ditaş Doğan
|5,93
|-1,17
|8,21
|DO-CO
|451,00
|-1,94
|-5,81
|Doğan Burda
|3,05
|0,66
|1,33
|Doğan Holding
|1,13
|1,80
|10,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,22
|-2,40
|0,00
|Doğusan
|1,84
|0,55
|-23,65
|Doğuş GMYO
|2,15
|1,42
|1,90
|Doğuş Otomotiv
|5,35
|6,36
|23,27
|Döktaş Dökümcülük
|10,10
|-0,98
|23,93
|Duran Doğan Basım
|6,69
|-3,60
|31,18
|Dyo Boya
|2,91
|-0,68
|0,34
|Eczacıbaşı İlaç
|3,07
|-2,54
|12,45
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,10
|-0,61
|12,50
|Edip Gayrimenkul
|0,65
|-1,52
|-15,58
|Ege Endüstri
|444,10
|-0,11
|29,10
|Ege Gübre
|24,76
|0,49
|14,10
|Ege Profil
|11,78
|3,51
|32,81
|Ege Seramik
|3,65
|2,24
|8,96
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,16
|6,67
|23,08
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,34
|0,00
|41,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|0,00
|20,00
|Egeplast
|3,55
|-2,74
|-7,55
|Ekiz Kimya
|0,33
|0,00
|0,00
|Emek Elektrik
|0,96
|-1,03
|-2,04
|Eminiş Ambalaj
|1,05
|-0,94
|-10,26
|Emlak Konut GMYO
|1,53
|-1,92
|2,00
|Enerjisa Enerji
|5,66
|1,25
|10,98
|Enka İnşaat
|5,00
|0,20
|9,17
|Erbosan
|70,40
|-0,71
|12,82
|Ereğli Demir Çelik
|9,32
|-1,27
|29,09
|Ersu Gıda
|0,91
|0,00
|-1,09
|Escort Teknoloji
|0,73
|-1,35
|-3,95
|Etiler Gıda
|2,00
|-4,76
|-6,10
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,74
|0,00
|4,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,65
|0,00
|1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,65
|0,00
|3,17
|Euro Yatırım Holding
|0,68
|0,00
|23,64
|Fenerbahçe Futbol
|7,14
|1,85
|3,18
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,09
|1,31
|16,17
|F-M İzmit Piston
|17,45
|0,00
|1,16
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,94
|4,66
|44,44
|Ford Otosan
|55,45
|-3,57
|10,90
|Formet Çelik Kapı
|4,56
|-0,44
|259,06
|Frigo Pak Gıda
|1,71
|0,00
|0,59
|Galatasaray Sportif
|1,50
|0,67
|20,97
|Garanti Bankası
|8,92
|2,65
|12,06
|Garanti Faktoring
|3,50
|4,79
|76,77
|Garanti Yat. Ort.
|0,69
|0,00
|-12,66
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,81
|0,00
|18,32
|Gedik Yatırım Holding
|3,26
|0,00
|38,72
|Gediz Ambalaj
|4,21
|0,24
|1,45
|Gentaş
|2,00
|0,50
|12,99
|Gersan Elektrik
|2,43
|0,00
|-0,42
|Global Men. Değ.
|0,49
|-3,92
|4,26
|Global Yat. Holding
|3,65
|-0,27
|22,07
|Good-Year
|3,58
|-2,45
|4,07
|Göltaş Çimento
|12,16
|-2,72
|-2,17
|Gözde Girişim
|3,59
|1,13
|34,46
|GSD Denizcilik
|1,36
|-0,73
|18,26
|GSD Holding
|1,04
|0,97
|30,00
|Gübre Fabrik.
|3,26
|0,93
|10,14
|Güler Yat. Holding
|1,08
|-2,70
|0,93
|Güneş Sigorta
|1,62
|2,53
|8,00
|Halk GMYO
|0,77
|1,32
|10,00
|Halk Sigorta
|1,14
|-3,39
|3,64
|Hatay Tekstil
|4,22
|1,44
|6,84
|Hedef Girişim
|1,25
|6,84
|7,76
|Hektaş
|11,29
|-0,53
|21,79
|HUB Girişim
|1,97
|-1,99
|4,79
|Hürriyet Gzt.
|1,01
|2,02
|8,60
|ICBC Turkey Bank
|4,11
|0,49
|-16,63
|İdealist Danışmanlık
|19,15
|14,67
|77,31
|İdealist GMYO
|2,09
|2,45
|28,22
|İhlas Ev Aletleri
|0,59
|1,72
|78,79
|İhlas Gayrimenkul
|0,92
|-1,08
|-2,08
|İhlas Gazetecilik
|0,67
|-10,67
|9,84
|İhlas Holding
|0,42
|-4,55
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,44
|-10,20
|33,33
|İndeks Bilgisayar
|8,23
|3,65
|37,86
|Info Yatırım
|1,16
|0,00
|12,62
|İntema
|8,31
|-1,54
|38,58
|İpek Doğal Enerji
|4,82
|0,00
|-10,24
|İskenderun Demir Çelik
|7,40
|-1,60
|30,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:49 Kaynak: AA
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