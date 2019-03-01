Son Dakika Haberleri: Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)

1 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,50 -3,85 -23,08
Acıpayam Selüloz 4,45 4,71 36,50
Adana Çimento (A) 6,63 -0,60 9,59
Adana Çimento (B) 4,59 -0,65 11,68
Adana Çimento (C) 1,47 -2,00 4,26
Adel Kalemcilik 12,13 -0,33 10,27
Adese Alışveriş Ticaret 2,33 -0,85 -0,43
Afyon Çimento 4,73 -0,42 3,05
Ak Enerji 0,64 -1,54 1,59
Akbank 6,65 -3,20 13,00
Akçansa 7,68 -0,65 4,49
Akdenız Güvenlık Hız. 2,57 0,78 27,86
Akfen GMYO 1,76 -2,22 6,67
Akın Tekstil 9,19 0,22 -2,75
Akiş GMYO 2,70 0,00 5,47
Akmerkez GMYO 16,24 -0,79 -0,79
Aksa 9,34 -0,85 25,20
Aksa Enerji 3,01 -1,63 12,31
Aksigorta 4,49 1,58 22,68
Aksu Enerji 8,74 0,46 13,21
Alarko Carrıer 43,84 -1,13 11,38
Alarko GMYO 48,70 0,21 8,41
Alarko Holding 2,84 0,35 37,20
Albaraka Türk 1,89 0,00 54,92
Alcatel Lucent Teletaş 7,45 -0,67 29,34
Alkim Kağıt 4,23 0,00 1,93
Alkim Kimya 26,00 -1,44 9,70
Altınyağ 0,27 0,00 -38,64
Altınyunus Çeşme 4,20 -2,10 1,20
Anadolu Cam 3,25 1,25 21,27
Anadolu Efes 20,06 0,00 -2,62
Anadolu Grubu Holding 13,40 -1,62 30,86
Anadolu Hayat Emek. 5,72 -1,55 -4,83
Anadolu Isuzu 9,35 10,26 51,29
Anadolu Sigorta 4,21 1,20 2,18
Anel Elektrik 1,87 -4,10 15,43
Arçelik 20,74 -0,38 31,35
Arena Bilgisayar 3,70 -1,07 -16,10
Armada Bilgisayar 8,17 -0,97 -12,06
Arsan Tekstil 1,69 -1,17 4,32
Artı Yatırım Holding 1,06 0,95 21,84
Aselsan 23,84 -2,77 -1,00
Aslan Çimento 28,26 0,36 0,36
Ata GMYO 3,86 -0,26 -3,74
Atakule GMYO 1,35 -8,78 2,60
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79
Atlantis Yatırım Holding 0,39 -2,50 116,67
Atlas Yat. Ort. 1,53 -0,65 77,91
AvivaSA Emeklilik Hayat 8,42 -0,36 9,78
Avrasya GMYO 1,29 0,78 46,59
Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 -0,85 7,41
Avrasya Stratejik GMYF 1.256,90 0,02 0,85
Avrupa Yatırım Holding 2,85 -0,70 17,28
Ayen Enerji 2,70 -2,88 14,89
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,54 -3,75 8,45
Aygaz 11,30 -1,22 -0,26
Bagfaş 5,96 -4,94 23,65
Bak Ambalaj 4,96 0,20 -2,17
Balatacılar Balatacılık 0,41 7,89 24,24
Bantaş Ambalaj 1,67 -4,57 33,07
Banvit 11,07 -3,74 2,59
Baştaş Başkent Çimento 1,89 -1,56 -6,44
Batı Çimento 2,49 -1,58 3,32
Batısöke Çimento 1,07 -0,93 -1,83
Bera Holding 1,89 0,53 -8,25
Berkosan Yalıtım 1,86 -3,12 2,76
Beşiktaş Futbol Yat. 1,66 -0,60 2,47
Beyaz Filo 4,10 0,24 50,18
Bilici Yatırım 1,87 0,54 37,50
Bim Mağazalar 87,10 1,63 0,11
Bimeks 0,07 0,00 16,67
Birko Mensucat 0,28 0,00 -6,67
Birlik Mensucat 0,78 -2,50 -33,33
Bizim Mağazaları 7,66 0,79 12,65
Bolu Çimento 3,46 -0,29 0,87
Bomonti Elektrik 0,98 -3,92 104,17
Borusan Mannesmann 9,65 9,04 23,72
Borusan Yat. Paz. 41,30 2,48 9,78
Bosch Fren Sistemleri 170,70 -1,04 5,37
Bossa 4,91 -3,35 16,79
Boyner Perakende Yat. 4,06 0,50 3,05
Brisa 7,45 2,19 17,69
Burçelik 3,39 -0,59 5,61
Burçelik Vana 1,66 -1,19 12,16
Bursa Çimento 4,46 -0,67 1,36
Carrefoursa 3,73 -2,10 7,18
Coca Cola İçecek 34,42 2,44 11,46
Cosmos Yat. Holding 1,03 -1,90 6,19
Credıtwest Faktorıng 1,22 0,00 17,31
Çelebi 63,45 0,24 0,08
Çelik Halat 6,02 -0,66 0,33
Çemaş Döküm 0,78 -1,27 2,63
Çemtaş 6,07 -1,46 -0,16
Çimbeton 28,50 -0,07 -0,35
Çimentaş 11,65 -0,17 -8,27
Çimsa 7,27 -0,41 -3,71
Çuhadaroğlu Metal 2,00 -0,50 12,36
Dagi Giyim 1,34 -0,74 8,06
Dagi Yatırım Holding 1,04 0,00 2,97
Dardanel 1,10 -1,79 0,00
Datagate Bilgisayar 8,34 1,34 94,86
Demısaş Döküm 2,66 1,14 7,26
Denge Holding 2,20 2,80 89,66
Deniz GMYO 3,23 -3,29 6,25
Denizbank 15,60 -2,19 -18,32
Denizli Cam 11,10 2,59 -3,65
Derimod 9,96 1,94 14,88
Desa Deri 1,86 -7,92 7,51
Despec Bilgisayar 3,60 -3,23 9,76
Deva Holding 3,74 -1,06 13,68
Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 0,00 -6,41
Ditaş Doğan 5,91 -0,34 7,85
DO-CO 460,50 2,11 -3,82
Doğan Burda 3,02 -0,98 0,33
Doğan Holding 1,13 0,00 10,78
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,20 -1,64 -1,64
Doğusan 1,83 -0,54 -24,07
Doğuş GMYO 2,14 -0,47 1,42
Doğuş Otomotiv 5,27 -1,50 21,43
Döktaş Dökümcülük 10,10 0,00 23,93
Duran Doğan Basım 6,49 -2,99 27,25
Dyo Boya 2,88 -1,03 -0,69
Eczacıbaşı İlaç 3,04 -0,98 11,36
Eczacıbaşı Yatırım 7,99 -1,36 10,97
Edip Gayrimenkul 0,66 1,54 -14,29
Ege Endüstri 437,90 -1,40 27,30
Ege Gübre 24,86 0,40 14,56
Ege Profil 11,33 -3,82 27,73
Ege Seramik 3,59 -1,64 7,16
Egeli & Co Tarım Girişim 0,16 0,00 23,08
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,34 0,00 41,67
Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 -8,33 10,00
Egeplast 3,66 3,10 -4,69
Ekiz Kimya 0,34 3,03 3,03
Emek Elektrik 0,96 0,00 -2,04
Eminiş Ambalaj 1,05 0,00 -10,26
Emlak Konut GMYO 1,51 -1,31 0,67
Enerjisa Enerji 5,81 2,65 13,92
Enka İnşaat 5,02 0,40 9,61
Erbosan 69,00 -1,99 10,58
Ereğli Demir Çelik 9,01 -3,33 24,79
Ersu Gıda 0,90 -1,10 -2,17
Escort Teknoloji 0,73 0,00 -3,95
Etiler Gıda 2,05 2,50 -3,76
Euro Kapital Yat. Ort. 0,73 -1,35 2,82
Euro Trend Yat. Ort. 0,63 -3,08 -1,56
Euro Yat. Ort. 0,64 -1,54 1,59
Euro Yatırım Holding 0,70 2,94 27,27
Fenerbahçe Futbol 7,10 -0,56 2,60
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,07 -0,65 15,41
F-M İzmit Piston 17,35 -0,57 0,58
Fonet Bilgi Teknolojileri 5,09 3,04 48,83
Ford Otosan 55,95 0,90 11,90
Formet Çelik Kapı 4,75 4,17 274,02
Frigo Pak Gıda 1,69 -1,17 -0,59
Galatasaray Sportif 1,48 -1,33 19,35
Garanti Bankası 8,80 -1,35 10,55
Garanti Faktoring 3,49 -0,29 76,26
Garanti Yat. Ort. 0,69 0,00 -12,66
Gedik Y. Men. Değ. 3,79 -0,52 17,70
Gedik Yatırım Holding 3,18 -2,45 35,32
Gediz Ambalaj 4,81 14,25 15,90
Gentaş 1,96 -2,00 10,73
Gersan Elektrik 2,42 -0,41 -0,83
Global Men. Değ. 0,51 4,08 8,51
Global Yat. Holding 3,70 1,37 23,75
Good-Year 3,51 -1,96 2,03
Göltaş Çimento 11,84 -2,63 -4,75
Gözde Girişim 3,61 0,56 35,21
GSD Denizcilik 1,36 0,00 18,26
GSD Holding 1,03 -0,96 28,75
Gübre Fabrik. 3,24 -0,61 9,46
Güler Yat. Holding 1,09 0,93 1,87
Güneş Sigorta 1,59 -1,85 6,00
Halk GMYO 0,75 -2,60 7,14
Halk Sigorta 1,13 -0,88 2,73
Hatay Tekstil 4,16 -1,42 5,32
Hedef Girişim 1,21 -3,20 4,31
Hektaş 11,13 -1,42 20,06
HUB Girişim 1,97 0,00 4,79
Hürriyet Gzt. 1,00 -0,99 7,53
ICBC Turkey Bank 4,07 -0,97 -17,44
İdealist Danışmanlık 20,14 5,17 86,48
İdealist GMYO 2,09 0,00 28,22
İhlas Ev Aletleri 0,60 1,69 81,82
İhlas Gayrimenkul 0,93 1,09 -1,02
İhlas Gazetecilik 0,71 5,97 16,39
İhlas Holding 0,44 4,76 37,50
İhlas Yayın Holding 0,52 18,18 57,58
İndeks Bilgisayar 7,96 -3,28 33,33
Info Yatırım 1,24 6,90 20,39
İntema 7,87 -5,29 31,24
İpek Doğal Enerji 5,22 8,30 -2,79
İskenderun Demir Çelik 7,35 -0,68 29,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:13 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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