Borsada Günlük İşlemler (1)
1 saat önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,50
|-3,85
|-23,08
|Acıpayam Selüloz
|4,45
|4,71
|36,50
|Adana Çimento (A)
|6,63
|-0,60
|9,59
|Adana Çimento (B)
|4,59
|-0,65
|11,68
|Adana Çimento (C)
|1,47
|-2,00
|4,26
|Adel Kalemcilik
|12,13
|-0,33
|10,27
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,33
|-0,85
|-0,43
|Afyon Çimento
|4,73
|-0,42
|3,05
|Ak Enerji
|0,64
|-1,54
|1,59
|Akbank
|6,65
|-3,20
|13,00
|Akçansa
|7,68
|-0,65
|4,49
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,57
|0,78
|27,86
|Akfen GMYO
|1,76
|-2,22
|6,67
|Akın Tekstil
|9,19
|0,22
|-2,75
|Akiş GMYO
|2,70
|0,00
|5,47
|Akmerkez GMYO
|16,24
|-0,79
|-0,79
|Aksa
|9,34
|-0,85
|25,20
|Aksa Enerji
|3,01
|-1,63
|12,31
|Aksigorta
|4,49
|1,58
|22,68
|Aksu Enerji
|8,74
|0,46
|13,21
|Alarko Carrıer
|43,84
|-1,13
|11,38
|Alarko GMYO
|48,70
|0,21
|8,41
|Alarko Holding
|2,84
|0,35
|37,20
|Albaraka Türk
|1,89
|0,00
|54,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,45
|-0,67
|29,34
|Alkim Kağıt
|4,23
|0,00
|1,93
|Alkim Kimya
|26,00
|-1,44
|9,70
|Altınyağ
|0,27
|0,00
|-38,64
|Altınyunus Çeşme
|4,20
|-2,10
|1,20
|Anadolu Cam
|3,25
|1,25
|21,27
|Anadolu Efes
|20,06
|0,00
|-2,62
|Anadolu Grubu Holding
|13,40
|-1,62
|30,86
|Anadolu Hayat Emek.
|5,72
|-1,55
|-4,83
|Anadolu Isuzu
|9,35
|10,26
|51,29
|Anadolu Sigorta
|4,21
|1,20
|2,18
|Anel Elektrik
|1,87
|-4,10
|15,43
|Arçelik
|20,74
|-0,38
|31,35
|Arena Bilgisayar
|3,70
|-1,07
|-16,10
|Armada Bilgisayar
|8,17
|-0,97
|-12,06
|Arsan Tekstil
|1,69
|-1,17
|4,32
|Artı Yatırım Holding
|1,06
|0,95
|21,84
|Aselsan
|23,84
|-2,77
|-1,00
|Aslan Çimento
|28,26
|0,36
|0,36
|Ata GMYO
|3,86
|-0,26
|-3,74
|Atakule GMYO
|1,35
|-8,78
|2,60
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|
|Atlantis Yatırım Holding
|0,39
|-2,50
|116,67
|Atlas Yat. Ort.
|1,53
|-0,65
|77,91
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,42
|-0,36
|9,78
|Avrasya GMYO
|1,29
|0,78
|46,59
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,16
|-0,85
|7,41
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.256,90
|0,02
|0,85
|Avrupa Yatırım Holding
|2,85
|-0,70
|17,28
|Ayen Enerji
|2,70
|-2,88
|14,89
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,54
|-3,75
|8,45
|Aygaz
|11,30
|-1,22
|-0,26
|Bagfaş
|5,96
|-4,94
|23,65
|Bak Ambalaj
|4,96
|0,20
|-2,17
|Balatacılar Balatacılık
|0,41
|7,89
|24,24
|Bantaş Ambalaj
|1,67
|-4,57
|33,07
|Banvit
|11,07
|-3,74
|2,59
|Baştaş Başkent Çimento
|1,89
|-1,56
|-6,44
|Batı Çimento
|2,49
|-1,58
|3,32
|Batısöke Çimento
|1,07
|-0,93
|-1,83
|Bera Holding
|1,89
|0,53
|-8,25
|Berkosan Yalıtım
|1,86
|-3,12
|2,76
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,66
|-0,60
|2,47
|Beyaz Filo
|4,10
|0,24
|50,18
|Bilici Yatırım
|1,87
|0,54
|37,50
|Bim Mağazalar
|87,10
|1,63
|0,11
|Bimeks
|0,07
|0,00
|16,67
|Birko Mensucat
|0,28
|0,00
|-6,67
|Birlik Mensucat
|0,78
|-2,50
|-33,33
|Bizim Mağazaları
|7,66
|0,79
|12,65
|Bolu Çimento
|3,46
|-0,29
|0,87
|Bomonti Elektrik
|0,98
|-3,92
|104,17
|Borusan Mannesmann
|9,65
|9,04
|23,72
|Borusan Yat. Paz.
|41,30
|2,48
|9,78
|Bosch Fren Sistemleri
|170,70
|-1,04
|5,37
|Bossa
|4,91
|-3,35
|16,79
|Boyner Perakende Yat.
|4,06
|0,50
|3,05
|Brisa
|7,45
|2,19
|17,69
|Burçelik
|3,39
|-0,59
|5,61
|Burçelik Vana
|1,66
|-1,19
|12,16
|Bursa Çimento
|4,46
|-0,67
|1,36
|Carrefoursa
|3,73
|-2,10
|7,18
|Coca Cola İçecek
|34,42
|2,44
|11,46
|Cosmos Yat. Holding
|1,03
|-1,90
|6,19
|Credıtwest Faktorıng
|1,22
|0,00
|17,31
|Çelebi
|63,45
|0,24
|0,08
|Çelik Halat
|6,02
|-0,66
|0,33
|Çemaş Döküm
|0,78
|-1,27
|2,63
|Çemtaş
|6,07
|-1,46
|-0,16
|Çimbeton
|28,50
|-0,07
|-0,35
|Çimentaş
|11,65
|-0,17
|-8,27
|Çimsa
|7,27
|-0,41
|-3,71
|Çuhadaroğlu Metal
|2,00
|-0,50
|12,36
|Dagi Giyim
|1,34
|-0,74
|8,06
|Dagi Yatırım Holding
|1,04
|0,00
|2,97
|Dardanel
|1,10
|-1,79
|0,00
|Datagate Bilgisayar
|8,34
|1,34
|94,86
|Demısaş Döküm
|2,66
|1,14
|7,26
|Denge Holding
|2,20
|2,80
|89,66
|Deniz GMYO
|3,23
|-3,29
|6,25
|Denizbank
|15,60
|-2,19
|-18,32
|Denizli Cam
|11,10
|2,59
|-3,65
|Derimod
|9,96
|1,94
|14,88
|Desa Deri
|1,86
|-7,92
|7,51
|Despec Bilgisayar
|3,60
|-3,23
|9,76
|Deva Holding
|3,74
|-1,06
|13,68
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,73
|0,00
|-6,41
|Ditaş Doğan
|5,91
|-0,34
|7,85
|DO-CO
|460,50
|2,11
|-3,82
|Doğan Burda
|3,02
|-0,98
|0,33
|Doğan Holding
|1,13
|0,00
|10,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,20
|-1,64
|-1,64
|Doğusan
|1,83
|-0,54
|-24,07
|Doğuş GMYO
|2,14
|-0,47
|1,42
|Doğuş Otomotiv
|5,27
|-1,50
|21,43
|Döktaş Dökümcülük
|10,10
|0,00
|23,93
|Duran Doğan Basım
|6,49
|-2,99
|27,25
|Dyo Boya
|2,88
|-1,03
|-0,69
|Eczacıbaşı İlaç
|3,04
|-0,98
|11,36
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,99
|-1,36
|10,97
|Edip Gayrimenkul
|0,66
|1,54
|-14,29
|Ege Endüstri
|437,90
|-1,40
|27,30
|Ege Gübre
|24,86
|0,40
|14,56
|Ege Profil
|11,33
|-3,82
|27,73
|Ege Seramik
|3,59
|-1,64
|7,16
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,16
|0,00
|23,08
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,34
|0,00
|41,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|-8,33
|10,00
|Egeplast
|3,66
|3,10
|-4,69
|Ekiz Kimya
|0,34
|3,03
|3,03
|Emek Elektrik
|0,96
|0,00
|-2,04
|Eminiş Ambalaj
|1,05
|0,00
|-10,26
|Emlak Konut GMYO
|1,51
|-1,31
|0,67
|Enerjisa Enerji
|5,81
|2,65
|13,92
|Enka İnşaat
|5,02
|0,40
|9,61
|Erbosan
|69,00
|-1,99
|10,58
|Ereğli Demir Çelik
|9,01
|-3,33
|24,79
|Ersu Gıda
|0,90
|-1,10
|-2,17
|Escort Teknoloji
|0,73
|0,00
|-3,95
|Etiler Gıda
|2,05
|2,50
|-3,76
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,73
|-1,35
|2,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,63
|-3,08
|-1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,64
|-1,54
|1,59
|Euro Yatırım Holding
|0,70
|2,94
|27,27
|Fenerbahçe Futbol
|7,10
|-0,56
|2,60
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,07
|-0,65
|15,41
|F-M İzmit Piston
|17,35
|-0,57
|0,58
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,09
|3,04
|48,83
|Ford Otosan
|55,95
|0,90
|11,90
|Formet Çelik Kapı
|4,75
|4,17
|274,02
|Frigo Pak Gıda
|1,69
|-1,17
|-0,59
|Galatasaray Sportif
|1,48
|-1,33
|19,35
|Garanti Bankası
|8,80
|-1,35
|10,55
|Garanti Faktoring
|3,49
|-0,29
|76,26
|Garanti Yat. Ort.
|0,69
|0,00
|-12,66
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,79
|-0,52
|17,70
|Gedik Yatırım Holding
|3,18
|-2,45
|35,32
|Gediz Ambalaj
|4,81
|14,25
|15,90
|Gentaş
|1,96
|-2,00
|10,73
|Gersan Elektrik
|2,42
|-0,41
|-0,83
|Global Men. Değ.
|0,51
|4,08
|8,51
|Global Yat. Holding
|3,70
|1,37
|23,75
|Good-Year
|3,51
|-1,96
|2,03
|Göltaş Çimento
|11,84
|-2,63
|-4,75
|Gözde Girişim
|3,61
|0,56
|35,21
|GSD Denizcilik
|1,36
|0,00
|18,26
|GSD Holding
|1,03
|-0,96
|28,75
|Gübre Fabrik.
|3,24
|-0,61
|9,46
|Güler Yat. Holding
|1,09
|0,93
|1,87
|Güneş Sigorta
|1,59
|-1,85
|6,00
|Halk GMYO
|0,75
|-2,60
|7,14
|Halk Sigorta
|1,13
|-0,88
|2,73
|Hatay Tekstil
|4,16
|-1,42
|5,32
|Hedef Girişim
|1,21
|-3,20
|4,31
|Hektaş
|11,13
|-1,42
|20,06
|HUB Girişim
|1,97
|0,00
|4,79
|Hürriyet Gzt.
|1,00
|-0,99
|7,53
|ICBC Turkey Bank
|4,07
|-0,97
|-17,44
|İdealist Danışmanlık
|20,14
|5,17
|86,48
|İdealist GMYO
|2,09
|0,00
|28,22
|İhlas Ev Aletleri
|0,60
|1,69
|81,82
|İhlas Gayrimenkul
|0,93
|1,09
|-1,02
|İhlas Gazetecilik
|0,71
|5,97
|16,39
|İhlas Holding
|0,44
|4,76
|37,50
|İhlas Yayın Holding
|0,52
|18,18
|57,58
|İndeks Bilgisayar
|7,96
|-3,28
|33,33
|Info Yatırım
|1,24
|6,90
|20,39
|İntema
|7,87
|-5,29
|31,24
|İpek Doğal Enerji
|5,22
|8,30
|-2,79
|İskenderun Demir Çelik
|7,35
|-0,68
|29,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:13 Kaynak: AA
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