Borsada Günlük İşlemler (1)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,50 -3,85 -23,08 Acıpayam Selüloz 4,45 4,71 36,50 Adana Çimento (A) 6,63 -0,60 9,59 Adana Çimento (B) 4,59 -0,65 11,68 Adana Çimento (C) 1,47 -2,00 4,26 Adel Kalemcilik 12,13 -0,33 10,27 Adese Alışveriş Ticaret 2,33 -0,85 -0,43 Afyon Çimento 4,73 -0,42 3,05 Ak Enerji 0,64 -1,54 1,59 Akbank 6,65 -3,20 13,00 Akçansa 7,68 -0,65 4,49 Akdenız Güvenlık Hız. 2,57 0,78 27,86 Akfen GMYO 1,76 -2,22 6,67 Akın Tekstil 9,19 0,22 -2,75 Akiş GMYO 2,70 0,00 5,47 Akmerkez GMYO 16,24 -0,79 -0,79 Aksa 9,34 -0,85 25,20 Aksa Enerji 3,01 -1,63 12,31 Aksigorta 4,49 1,58 22,68 Aksu Enerji 8,74 0,46 13,21 Alarko Carrıer 43,84 -1,13 11,38 Alarko GMYO 48,70 0,21 8,41 Alarko Holding 2,84 0,35 37,20 Albaraka Türk 1,89 0,00 54,92 Alcatel Lucent Teletaş 7,45 -0,67 29,34 Alkim Kağıt 4,23 0,00 1,93 Alkim Kimya 26,00 -1,44 9,70 Altınyağ 0,27 0,00 -38,64 Altınyunus Çeşme 4,20 -2,10 1,20 Anadolu Cam 3,25 1,25 21,27 Anadolu Efes 20,06 0,00 -2,62 Anadolu Grubu Holding 13,40 -1,62 30,86 Anadolu Hayat Emek. 5,72 -1,55 -4,83 Anadolu Isuzu 9,35 10,26 51,29 Anadolu Sigorta 4,21 1,20 2,18 Anel Elektrik 1,87 -4,10 15,43 Arçelik 20,74 -0,38 31,35 Arena Bilgisayar 3,70 -1,07 -16,10 Armada Bilgisayar 8,17 -0,97 -12,06 Arsan Tekstil 1,69 -1,17 4,32 Artı Yatırım Holding 1,06 0,95 21,84 Aselsan 23,84 -2,77 -1,00 Aslan Çimento 28,26 0,36 0,36 Ata GMYO 3,86 -0,26 -3,74 Atakule GMYO 1,35 -8,78 2,60 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 Atlantis Yatırım Holding 0,39 -2,50 116,67 Atlas Yat. Ort. 1,53 -0,65 77,91 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,42 -0,36 9,78 Avrasya GMYO 1,29 0,78 46,59 Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 -0,85 7,41 Avrasya Stratejik GMYF 1.256,90 0,02 0,85 Avrupa Yatırım Holding 2,85 -0,70 17,28 Ayen Enerji 2,70 -2,88 14,89 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,54 -3,75 8,45 Aygaz 11,30 -1,22 -0,26 Bagfaş 5,96 -4,94 23,65 Bak Ambalaj 4,96 0,20 -2,17 Balatacılar Balatacılık 0,41 7,89 24,24 Bantaş Ambalaj 1,67 -4,57 33,07 Banvit 11,07 -3,74 2,59 Baştaş Başkent Çimento 1,89 -1,56 -6,44 Batı Çimento 2,49 -1,58 3,32 Batısöke Çimento 1,07 -0,93 -1,83 Bera Holding 1,89 0,53 -8,25 Berkosan Yalıtım 1,86 -3,12 2,76 Beşiktaş Futbol Yat. 1,66 -0,60 2,47 Beyaz Filo 4,10 0,24 50,18 Bilici Yatırım 1,87 0,54 37,50 Bim Mağazalar 87,10 1,63 0,11 Bimeks 0,07 0,00 16,67 Birko Mensucat 0,28 0,00 -6,67 Birlik Mensucat 0,78 -2,50 -33,33 Bizim Mağazaları 7,66 0,79 12,65 Bolu Çimento 3,46 -0,29 0,87 Bomonti Elektrik 0,98 -3,92 104,17 Borusan Mannesmann 9,65 9,04 23,72 Borusan Yat. Paz. 41,30 2,48 9,78 Bosch Fren Sistemleri 170,70 -1,04 5,37 Bossa 4,91 -3,35 16,79 Boyner Perakende Yat. 4,06 0,50 3,05 Brisa 7,45 2,19 17,69 Burçelik 3,39 -0,59 5,61 Burçelik Vana 1,66 -1,19 12,16 Bursa Çimento 4,46 -0,67 1,36 Carrefoursa 3,73 -2,10 7,18 Coca Cola İçecek 34,42 2,44 11,46 Cosmos Yat. Holding 1,03 -1,90 6,19 Credıtwest Faktorıng 1,22 0,00 17,31 Çelebi 63,45 0,24 0,08 Çelik Halat 6,02 -0,66 0,33 Çemaş Döküm 0,78 -1,27 2,63 Çemtaş 6,07 -1,46 -0,16 Çimbeton 28,50 -0,07 -0,35 Çimentaş 11,65 -0,17 -8,27 Çimsa 7,27 -0,41 -3,71 Çuhadaroğlu Metal 2,00 -0,50 12,36 Dagi Giyim 1,34 -0,74 8,06 Dagi Yatırım Holding 1,04 0,00 2,97 Dardanel 1,10 -1,79 0,00 Datagate Bilgisayar 8,34 1,34 94,86 Demısaş Döküm 2,66 1,14 7,26 Denge Holding 2,20 2,80 89,66 Deniz GMYO 3,23 -3,29 6,25 Denizbank 15,60 -2,19 -18,32 Denizli Cam 11,10 2,59 -3,65 Derimod 9,96 1,94 14,88 Desa Deri 1,86 -7,92 7,51 Despec Bilgisayar 3,60 -3,23 9,76 Deva Holding 3,74 -1,06 13,68 Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 0,00 -6,41 Ditaş Doğan 5,91 -0,34 7,85 DO-CO 460,50 2,11 -3,82 Doğan Burda 3,02 -0,98 0,33 Doğan Holding 1,13 0,00 10,78 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,20 -1,64 -1,64 Doğusan 1,83 -0,54 -24,07 Doğuş GMYO 2,14 -0,47 1,42 Doğuş Otomotiv 5,27 -1,50 21,43 Döktaş Dökümcülük 10,10 0,00 23,93 Duran Doğan Basım 6,49 -2,99 27,25 Dyo Boya 2,88 -1,03 -0,69 Eczacıbaşı İlaç 3,04 -0,98 11,36 Eczacıbaşı Yatırım 7,99 -1,36 10,97 Edip Gayrimenkul 0,66 1,54 -14,29 Ege Endüstri 437,90 -1,40 27,30 Ege Gübre 24,86 0,40 14,56 Ege Profil 11,33 -3,82 27,73 Ege Seramik 3,59 -1,64 7,16 Egeli & Co Tarım Girişim 0,16 0,00 23,08 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,34 0,00 41,67 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 -8,33 10,00 Egeplast 3,66 3,10 -4,69 Ekiz Kimya 0,34 3,03 3,03 Emek Elektrik 0,96 0,00 -2,04 Eminiş Ambalaj 1,05 0,00 -10,26 Emlak Konut GMYO 1,51 -1,31 0,67 Enerjisa Enerji 5,81 2,65 13,92 Enka İnşaat 5,02 0,40 9,61 Erbosan 69,00 -1,99 10,58 Ereğli Demir Çelik 9,01 -3,33 24,79 Ersu Gıda 0,90 -1,10 -2,17 Escort Teknoloji 0,73 0,00 -3,95 Etiler Gıda 2,05 2,50 -3,76 Euro Kapital Yat. Ort. 0,73 -1,35 2,82 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 -3,08 -1,56 Euro Yat. Ort. 0,64 -1,54 1,59 Euro Yatırım Holding 0,70 2,94 27,27 Fenerbahçe Futbol 7,10 -0,56 2,60 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,07 -0,65 15,41 F-M İzmit Piston 17,35 -0,57 0,58 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,09 3,04 48,83 Ford Otosan 55,95 0,90 11,90 Formet Çelik Kapı 4,75 4,17 274,02 Frigo Pak Gıda 1,69 -1,17 -0,59 Galatasaray Sportif 1,48 -1,33 19,35 Garanti Bankası 8,80 -1,35 10,55 Garanti Faktoring 3,49 -0,29 76,26 Garanti Yat. Ort. 0,69 0,00 -12,66 Gedik Y. Men. Değ. 3,79 -0,52 17,70 Gedik Yatırım Holding 3,18 -2,45 35,32 Gediz Ambalaj 4,81 14,25 15,90 Gentaş 1,96 -2,00 10,73 Gersan Elektrik 2,42 -0,41 -0,83 Global Men. Değ. 0,51 4,08 8,51 Global Yat. Holding 3,70 1,37 23,75 Good-Year 3,51 -1,96 2,03 Göltaş Çimento 11,84 -2,63 -4,75 Gözde Girişim 3,61 0,56 35,21 GSD Denizcilik 1,36 0,00 18,26 GSD Holding 1,03 -0,96 28,75 Gübre Fabrik. 3,24 -0,61 9,46 Güler Yat. Holding 1,09 0,93 1,87 Güneş Sigorta 1,59 -1,85 6,00 Halk GMYO 0,75 -2,60 7,14 Halk Sigorta 1,13 -0,88 2,73 Hatay Tekstil 4,16 -1,42 5,32 Hedef Girişim 1,21 -3,20 4,31 Hektaş 11,13 -1,42 20,06 HUB Girişim 1,97 0,00 4,79 Hürriyet Gzt. 1,00 -0,99 7,53 ICBC Turkey Bank 4,07 -0,97 -17,44 İdealist Danışmanlık 20,14 5,17 86,48 İdealist GMYO 2,09 0,00 28,22 İhlas Ev Aletleri 0,60 1,69 81,82 İhlas Gayrimenkul 0,93 1,09 -1,02 İhlas Gazetecilik 0,71 5,97 16,39 İhlas Holding 0,44 4,76 37,50 İhlas Yayın Holding 0,52 18,18 57,58 İndeks Bilgisayar 7,96 -3,28 33,33 Info Yatırım 1,24 6,90 20,39 İntema 7,87 -5,29 31,24 İpek Doğal Enerji 5,22 8,30 -2,79 İskenderun Demir Çelik 7,35 -0,68 29,86

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)