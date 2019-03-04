Borsada Günlük İşlemler (1)
1 saat önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,52
|1,33
|-22,05
|Acıpayam Selüloz
|4,54
|2,02
|39,26
|Adana Çimento (A)
|6,64
|0,15
|9,75
|Adana Çimento (B)
|4,65
|1,31
|13,14
|Adana Çimento (C)
|1,46
|-0,68
|3,55
|Adel Kalemcilik
|11,75
|-3,13
|6,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,31
|-0,86
|-1,28
|Afyon Çimento
|5,04
|6,55
|9,80
|Ak Enerji
|0,66
|3,13
|4,76
|Akbank
|6,80
|2,26
|15,55
|Akçansa
|7,66
|-0,26
|4,22
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,67
|3,89
|32,84
|Akfen GMYO
|1,78
|1,14
|7,88
|Akın Tekstil
|9,18
|-0,11
|-2,86
|Akiş GMYO
|2,72
|0,74
|6,25
|Akmerkez GMYO
|16,80
|3,45
|2,63
|Aksa
|9,31
|-0,32
|24,80
|Aksa Enerji
|3,03
|0,66
|13,06
|Aksigorta
|4,61
|2,67
|25,96
|Aksu Enerji
|8,64
|-1,14
|11,92
|Alarko Carrıer
|43,80
|-0,09
|11,28
|Alarko GMYO
|48,50
|-0,41
|7,97
|Alarko Holding
|2,94
|3,52
|42,03
|Albaraka Türk
|1,92
|1,59
|57,38
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,48
|0,40
|29,86
|Alkim Kağıt
|4,20
|-0,71
|1,20
|Alkim Kimya
|26,04
|0,15
|9,87
|Altınyağ
|0,27
|0,00
|-38,64
|Altınyunus Çeşme
|4,20
|0,00
|1,20
|Anadolu Cam
|3,33
|2,46
|24,25
|Anadolu Efes
|20,70
|3,19
|0,49
|Anadolu Grubu Holding
|13,71
|2,31
|33,89
|Anadolu Hayat Emek.
|5,74
|0,35
|-4,49
|Anadolu Isuzu
|9,00
|-3,74
|45,63
|Anadolu Sigorta
|4,21
|0,00
|2,18
|Anel Elektrik
|1,82
|-2,67
|12,35
|Arçelik
|20,62
|-0,58
|30,59
|Arena Bilgisayar
|3,64
|-1,62
|-17,46
|Armada Bilgisayar
|8,13
|-0,49
|-12,49
|Arsan Tekstil
|1,72
|1,78
|6,17
|Artı Yatırım Holding
|1,02
|-3,77
|17,24
|Aselsan
|24,08
|1,01
|0,00
|Aslan Çimento
|29,74
|5,24
|5,61
|Ata GMYO
|3,83
|-0,78
|-4,49
|Atakule GMYO
|1,29
|-4,44
|-1,96
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|2,56
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|1,63
|6,54
|89,53
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,55
|1,54
|11,47
|Avrasya GMYO
|1,41
|9,30
|60,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,19
|2,59
|10,19
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.257,40
|0,04
|0,89
|Avrupa Yatırım Holding
|2,86
|0,35
|17,70
|Ayen Enerji
|2,72
|0,74
|15,74
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,54
|0,00
|8,45
|Aygaz
|11,30
|0,00
|-0,26
|Bagfaş
|5,77
|-3,19
|19,71
|Bak Ambalaj
|5,12
|3,23
|0,99
|Balatacılar Balatacılık
|0,40
|-2,44
|21,21
|Bantaş Ambalaj
|1,65
|-1,20
|31,47
|Banvit
|11,01
|-0,54
|2,04
|Baştaş Başkent Çimento
|1,88
|-0,53
|-6,93
|Batı Çimento
|2,50
|0,40
|3,73
|Batısöke Çimento
|1,09
|1,87
|0,00
|Bera Holding
|1,90
|0,53
|-7,77
|Berkosan Yalıtım
|1,84
|-1,08
|1,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,63
|-1,81
|0,62
|Beyaz Filo
|4,13
|0,73
|51,28
|Bilici Yatırım
|1,89
|1,07
|38,97
|Bim Mağazalar
|86,10
|-1,15
|-1,03
|Bimeks
|0,06
|-14,29
|0,00
|Birko Mensucat
|0,28
|0,00
|-6,67
|Birlik Mensucat
|0,78
|0,00
|-33,33
|Bizim Mağazaları
|8,01
|4,57
|17,79
|Bolu Çimento
|3,46
|0,00
|0,87
|Bomonti Elektrik
|0,95
|-3,06
|97,92
|Borusan Mannesmann
|9,42
|-2,38
|20,77
|Borusan Yat. Paz.
|41,24
|-0,15
|9,62
|Bosch Fren Sistemleri
|174,10
|1,99
|7,47
|Bossa
|4,86
|-1,02
|15,60
|Boyner Perakende Yat.
|4,13
|1,72
|4,82
|Brisa
|7,46
|0,13
|17,85
|Burçelik
|3,32
|-2,06
|3,43
|Burçelik Vana
|1,62
|-2,41
|9,46
|Bursa Çimento
|4,69
|5,16
|6,59
|Carrefoursa
|3,80
|1,88
|9,20
|Coca Cola İçecek
|35,04
|1,80
|13,47
|Cosmos Yat. Holding
|0,97
|-5,83
|0,00
|Credıtwest Faktorıng
|1,29
|5,74
|24,04
|Çelebi
|65,75
|3,62
|3,71
|Çelik Halat
|5,94
|-1,33
|-1,00
|Çemaş Döküm
|0,79
|1,28
|3,95
|Çemtaş
|6,07
|0,00
|-0,16
|Çimbeton
|29,10
|2,11
|1,75
|Çimentaş
|11,84
|1,63
|-6,77
|Çimsa
|7,36
|1,24
|-2,52
|Çuhadaroğlu Metal
|1,97
|-1,50
|10,67
|Dagi Giyim
|1,38
|2,99
|11,29
|Dagi Yatırım Holding
|1,09
|4,81
|7,92
|Dardanel
|1,09
|-0,91
|-0,91
|Datagate Bilgisayar
|8,44
|1,20
|97,20
|Demısaş Döküm
|3,00
|12,78
|20,97
|Denge Holding
|2,19
|-0,45
|88,79
|Deniz GMYO
|3,22
|-0,31
|5,92
|Denizbank
|15,55
|-0,32
|-18,59
|Denizli Cam
|11,30
|1,80
|-1,91
|Derimod
|9,40
|-5,62
|8,42
|Desa Deri
|1,94
|4,30
|12,14
|Despec Bilgisayar
|3,54
|-1,67
|7,93
|Deva Holding
|3,81
|1,87
|15,81
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|-1,37
|-7,69
|Ditaş Doğan
|6,13
|3,72
|11,86
|DO-CO
|456,20
|-0,93
|-4,72
|Doğan Burda
|3,05
|0,99
|1,33
|Doğan Holding
|1,17
|3,54
|14,71
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,23
|2,50
|0,82
|Doğusan
|1,84
|0,55
|-23,65
|Doğuş GMYO
|2,16
|0,93
|2,37
|Doğuş Otomotiv
|5,41
|2,66
|24,65
|Döktaş Dökümcülük
|10,09
|-0,10
|23,80
|Duran Doğan Basım
|6,22
|-4,16
|21,96
|Dyo Boya
|2,90
|0,69
|0,00
|Eczacıbaşı İlaç
|3,08
|1,32
|12,82
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,09
|1,25
|12,36
|Edip Gayrimenkul
|0,66
|0,00
|-14,29
|Ege Endüstri
|436,30
|-0,37
|26,83
|Ege Gübre
|24,78
|-0,32
|14,19
|Ege Profil
|11,90
|5,03
|34,16
|Ege Seramik
|3,56
|-0,84
|6,27
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|-6,25
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,32
|-5,88
|33,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|3,80
|3,83
|-1,04
|Ekiz Kimya
|0,33
|-2,94
|0,00
|Emek Elektrik
|0,96
|0,00
|-2,04
|Eminiş Ambalaj
|1,07
|1,90
|-8,55
|Emlak Konut GMYO
|1,52
|0,66
|1,33
|Enerjisa Enerji
|5,85
|0,69
|14,71
|Enka İnşaat
|5,01
|-0,20
|9,39
|Erbosan
|67,65
|-1,96
|8,41
|Ereğli Demir Çelik
|9,06
|0,55
|25,48
|Ersu Gıda
|0,89
|-1,11
|-3,26
|Escort Teknoloji
|0,71
|-2,74
|-6,58
|Etiler Gıda
|2,07
|0,98
|-2,82
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,74
|1,37
|4,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,65
|3,17
|1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,63
|-1,56
|0,00
|Euro Yatırım Holding
|0,70
|0,00
|27,27
|Fenerbahçe Futbol
|7,03
|-0,99
|1,59
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,09
|0,65
|16,17
|F-M İzmit Piston
|17,60
|1,44
|2,03
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,38
|5,70
|57,31
|Ford Otosan
|54,45
|-2,68
|8,90
|Formet Çelik Kapı
|5,31
|11,79
|318,11
|Frigo Pak Gıda
|1,69
|0,00
|-0,59
|Galatasaray Sportif
|1,39
|-6,08
|12,10
|Garanti Bankası
|9,03
|2,61
|13,44
|Garanti Faktoring
|3,51
|0,57
|77,27
|Garanti Yat. Ort.
|0,69
|0,00
|-12,66
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,85
|1,58
|19,57
|Gedik Yatırım Holding
|3,32
|4,40
|41,28
|Gediz Ambalaj
|4,77
|-0,83
|14,94
|Gentaş
|2,01
|2,55
|13,56
|Gersan Elektrik
|2,52
|4,13
|3,26
|Global Men. Değ.
|0,50
|-1,96
|6,38
|Global Yat. Holding
|3,67
|-0,81
|22,74
|Good-Year
|3,58
|1,99
|4,07
|Göltaş Çimento
|12,18
|2,87
|-2,01
|Gözde Girişim
|3,61
|0,00
|35,21
|GSD Denizcilik
|1,39
|2,21
|20,87
|GSD Holding
|1,04
|0,97
|30,00
|Gübre Fabrik.
|3,20
|-1,23
|8,11
|Güler Yat. Holding
|1,09
|0,00
|1,87
|Güneş Sigorta
|1,58
|-0,63
|5,33
|Halk GMYO
|0,75
|0,00
|7,14
|Halk Sigorta
|1,11
|-1,77
|0,91
|Hatay Tekstil
|4,21
|1,20
|6,58
|Hedef Girişim
|1,21
|0,00
|4,31
|Hektaş
|11,44
|2,79
|23,41
|HUB Girişim
|2,00
|1,52
|6,38
|Hürriyet Gzt.
|1,02
|2,00
|9,68
|ICBC Turkey Bank
|4,07
|0,00
|-17,44
|İdealist Danışmanlık
|19,80
|-1,69
|83,33
|İdealist GMYO
|2,30
|10,05
|41,10
|İhlas Ev Aletleri
|0,65
|8,33
|96,97
|İhlas Gayrimenkul
|0,94
|1,08
|0,05
|İhlas Gazetecilik
|0,84
|18,31
|37,70
|İhlas Holding
|0,46
|4,55
|43,75
|İhlas Yayın Holding
|0,52
|0,00
|57,58
|İndeks Bilgisayar
|7,99
|0,38
|33,84
|Info Yatırım
|1,33
|7,26
|29,13
|İntema
|8,30
|5,46
|38,41
|İpek Doğal Enerji
|5,08
|-2,68
|-5,40
|İskenderun Demir Çelik
|7,36
|0,14
|30,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:37 Kaynak: AA
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