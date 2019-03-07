Borsada Günlük İşlemler (1)
1 saat önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,52
|-3,80
|-22,05
|Acıpayam Selüloz
|4,32
|-2,70
|32,52
|Adana Çimento (A)
|7,11
|2,30
|17,52
|Adana Çimento (B)
|4,93
|3,79
|19,95
|Adana Çimento (C)
|1,43
|-4,03
|1,42
|Adel Kalemcilik
|11,70
|-0,34
|6,36
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,22
|-1,77
|-5,13
|Afyon Çimento
|4,71
|-2,69
|2,61
|Ak Enerji
|0,61
|-4,69
|-3,17
|Akbank
|6,51
|-2,98
|10,62
|Akçansa
|7,57
|-0,92
|2,99
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,53
|-2,69
|25,87
|Akfen GMYO
|1,76
|1,15
|6,67
|Akın Tekstil
|9,24
|-1,07
|-2,22
|Akiş GMYO
|2,63
|-2,95
|2,73
|Akmerkez GMYO
|16,94
|-0,41
|3,48
|Aksa
|9,12
|-3,59
|22,25
|Aksa Enerji
|2,81
|-7,87
|4,85
|Aksigorta
|4,06
|0,50
|29,32
|Aksu Enerji
|8,69
|0,00
|12,56
|Alarko Carrıer
|44,08
|1,38
|11,99
|Alarko GMYO
|49,20
|3,45
|9,53
|Alarko Holding
|2,85
|-1,04
|37,68
|Albaraka Türk
|1,72
|-3,37
|40,98
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,17
|-1,24
|24,48
|Alkim Kağıt
|4,37
|-0,68
|5,30
|Alkim Kimya
|25,78
|0,47
|8,78
|Altınyağ
|0,26
|0,00
|-40,91
|Altınyunus Çeşme
|4,21
|-2,55
|1,45
|Anadolu Cam
|3,26
|-1,51
|21,64
|Anadolu Efes
|20,66
|0,00
|0,29
|Anadolu Grubu Holding
|13,41
|-2,12
|30,96
|Anadolu Hayat Emek.
|5,76
|1,05
|-4,16
|Anadolu Isuzu
|7,31
|-7,70
|18,28
|Anadolu Sigorta
|4,19
|0,00
|1,70
|Anel Elektrik
|1,82
|-4,21
|12,35
|Arçelik
|20,10
|-2,71
|27,30
|Arena Bilgisayar
|3,63
|-5,71
|-17,69
|Armada Bilgisayar
|9,20
|2,91
|-0,97
|Arsan Tekstil
|1,79
|0,56
|10,49
|Artı Yatırım Holding
|0,99
|-1,00
|13,79
|Aselsan
|23,00
|-3,69
|-4,49
|Aslan Çimento
|28,00
|-2,44
|-0,57
|Ata GMYO
|3,92
|1,29
|-2,24
|Atakule GMYO
|1,25
|-1,57
|-5,00
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|
|Atlantis Yatırım Holding
|0,41
|0,00
|127,78
|Atlas Yat. Ort.
|1,60
|-3,61
|86,05
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,60
|-0,35
|12,13
|Avrasya GMYO
|1,38
|-2,82
|56,82
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,19
|-0,83
|10,19
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.257,90
|0,01
|0,93
|Avrupa Yatırım Holding
|2,77
|-1,77
|13,99
|Ayen Enerji
|2,95
|1,37
|25,53
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,52
|0,66
|7,04
|Aygaz
|11,63
|0,00
|2,65
|Bagfaş
|5,57
|-2,28
|15,56
|Bak Ambalaj
|4,94
|-2,37
|-2,56
|Balatacılar Balatacılık
|0,40
|2,56
|21,21
|Bantaş Ambalaj
|1,45
|-5,84
|15,54
|Banvit
|10,72
|-3,34
|-0,65
|Baştaş Başkent Çimento
|1,91
|-0,52
|-5,45
|Batı Çimento
|2,45
|-2,39
|1,66
|Batısöke Çimento
|1,05
|-2,78
|-3,67
|Bera Holding
|1,88
|-1,57
|-8,74
|Berkosan Yalıtım
|1,78
|-2,73
|-1,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,63
|0,00
|0,62
|Beyaz Filo
|4,02
|-2,43
|47,25
|Bilici Yatırım
|1,89
|-1,56
|38,97
|Bim Mağazalar
|86,95
|2,90
|-0,06
|Bimeks
|0,06
|0,00
|0,00
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,78
|-1,27
|-33,33
|Bizim Mağazaları
|8,45
|0,36
|24,26
|Bolu Çimento
|3,40
|0,29
|-0,87
|Bomonti Elektrik
|0,97
|2,11
|102,08
|Borusan Mannesmann
|9,64
|-2,82
|23,59
|Borusan Yat. Paz.
|40,78
|-0,29
|8,40
|Bosch Fren Sistemleri
|179,60
|-3,75
|10,86
|Bossa
|4,52
|-1,31
|7,51
|Boyner Perakende Yat.
|4,02
|-1,23
|2,03
|Brisa
|7,61
|-0,13
|20,22
|Burçelik
|3,37
|2,43
|4,98
|Burçelik Vana
|1,61
|0,63
|8,78
|Bursa Çimento
|4,85
|1,89
|10,23
|Carrefoursa
|3,67
|-2,91
|5,46
|Coca Cola İçecek
|35,50
|-4,31
|14,96
|Cosmos Yat. Holding
|0,95
|0,00
|-2,06
|Credıtwest Faktorıng
|1,21
|-2,42
|16,35
|Çelebi
|66,00
|-1,79
|4,10
|Çelik Halat
|5,72
|-0,35
|-4,67
|Çemaş Döküm
|0,77
|-1,28
|1,32
|Çemtaş
|5,76
|-4,32
|-5,26
|Çimbeton
|29,78
|-4,24
|4,13
|Çimentaş
|11,40
|-0,78
|-10,24
|Çimsa
|7,22
|-0,82
|-4,37
|Çuhadaroğlu Metal
|2,10
|-11,39
|17,98
|Dagi Giyim
|1,48
|4,23
|19,35
|Dagi Yatırım Holding
|1,19
|0,00
|17,82
|Dardanel
|1,09
|-0,91
|-0,91
|Datagate Bilgisayar
|8,00
|-3,03
|86,92
|Demısaş Döküm
|2,83
|-2,41
|14,11
|Denge Holding
|2,28
|0,44
|96,55
|Deniz GMYO
|3,17
|-0,94
|4,28
|Denizbank
|14,38
|-4,39
|-24,71
|Denizli Cam
|11,31
|0,62
|-1,82
|Derimod
|9,22
|0,11
|6,34
|Desa Deri
|1,89
|0,00
|9,25
|Despec Bilgisayar
|3,36
|-3,45
|2,44
|Deva Holding
|3,84
|-2,04
|16,72
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,65
|-5,80
|-16,67
|Ditaş Doğan
|6,08
|-1,78
|10,95
|DO-CO
|426,70
|-4,73
|-10,88
|Doğan Burda
|2,97
|-1,98
|-1,33
|Doğan Holding
|1,20
|-5,51
|17,65
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,17
|-2,50
|-4,10
|Doğusan
|1,87
|0,00
|-22,41
|Doğuş GMYO
|2,17
|0,00
|2,84
|Doğuş Otomotiv
|5,23
|0,19
|20,51
|Döktaş Dökümcülük
|9,95
|-1,87
|22,09
|Duran Doğan Basım
|5,85
|-2,17
|14,71
|Dyo Boya
|2,90
|0,69
|0,00
|Eczacıbaşı İlaç
|2,95
|-2,32
|8,06
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,71
|-2,65
|7,08
|Edip Gayrimenkul
|0,75
|4,17
|-2,60
|Ege Endüstri
|444,40
|-1,79
|29,19
|Ege Gübre
|25,80
|-3,59
|18,89
|Ege Profil
|13,13
|0,54
|48,03
|Ege Seramik
|3,47
|0,00
|3,58
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|-6,25
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,32
|0,00
|33,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|3,80
|2,70
|-1,04
|Ekiz Kimya
|0,32
|-3,03
|-3,03
|Emek Elektrik
|0,95
|0,00
|-3,06
|Eminiş Ambalaj
|1,02
|0,99
|-12,82
|Emlak Konut GMYO
|1,50
|-0,66
|0,00
|Enerjisa Enerji
|5,76
|-0,86
|12,94
|Enka İnşaat
|4,92
|1,03
|7,42
|Erbosan
|67,20
|-0,44
|7,69
|Ereğli Demir Çelik
|8,90
|-1,00
|23,27
|Ersu Gıda
|0,88
|-1,12
|-4,35
|Escort Teknoloji
|0,67
|0,00
|-11,84
|Etiler Gıda
|2,09
|-0,48
|-1,88
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,72
|-1,37
|1,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,63
|-1,56
|-1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,62
|-4,62
|-1,59
|Euro Yatırım Holding
|0,66
|-2,94
|20,00
|Fenerbahçe Futbol
|6,80
|-2,16
|-1,73
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,01
|-3,22
|13,16
|F-M İzmit Piston
|18,26
|2,01
|5,86
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,62
|-2,26
|64,33
|Ford Otosan
|53,35
|-2,82
|6,70
|Formet Çelik Kapı
|5,66
|10,98
|345,67
|Frigo Pak Gıda
|1,68
|0,60
|-1,18
|Galatasaray Sportif
|1,41
|-1,40
|13,71
|Garanti Bankası
|8,78
|-0,57
|10,30
|Garanti Faktoring
|3,57
|0,00
|80,30
|Garanti Yat. Ort.
|0,67
|0,00
|-15,19
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,76
|-1,83
|16,77
|Gedik Yatırım Holding
|3,24
|0,62
|37,87
|Gediz Ambalaj
|4,64
|-1,28
|11,81
|Gentaş
|2,03
|3,05
|14,69
|Gersan Elektrik
|2,45
|-1,21
|0,40
|Global Men. Değ.
|0,51
|-3,77
|8,51
|Global Yat. Holding
|3,49
|-3,59
|16,72
|Good-Year
|3,53
|-0,28
|2,62
|Göltaş Çimento
|11,38
|-2,90
|-8,45
|Gözde Girişim
|3,66
|-1,88
|37,08
|GSD Denizcilik
|1,46
|-3,31
|26,96
|GSD Holding
|1,05
|-0,94
|31,25
|Gübre Fabrik.
|3,29
|0,92
|11,15
|Güler Yat. Holding
|1,08
|0,00
|0,93
|Güneş Sigorta
|1,55
|-2,52
|3,33
|Halk GMYO
|0,75
|0,00
|7,14
|Halk Sigorta
|1,12
|-1,75
|1,82
|Hatay Tekstil
|4,20
|0,24
|6,33
|Hedef Girişim
|1,14
|-0,87
|-1,72
|Hektaş
|11,54
|-1,28
|24,49
|HUB Girişim
|2,00
|-0,99
|6,38
|Hürriyet Gzt.
|0,96
|-2,04
|3,23
|ICBC Turkey Bank
|3,92
|-3,21
|-20,49
|İdealist Danışmanlık
|19,59
|1,50
|81,39
|İdealist GMYO
|2,20
|-3,51
|34,97
|İhlas Ev Aletleri
|0,83
|-10,75
|151,52
|İhlas Gayrimenkul
|0,90
|-6,25
|-4,21
|İhlas Gazetecilik
|0,68
|-11,69
|11,48
|İhlas Holding
|0,42
|-12,50
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,48
|-11,11
|45,45
|İndeks Bilgisayar
|7,77
|-4,07
|30,15
|Info Yatırım
|1,33
|0,00
|29,13
|İntema
|8,00
|-1,72
|33,41
|İpek Doğal Enerji
|4,83
|-3,21
|-10,06
|İskenderun Demir Çelik
|7,11
|-1,80
|25,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:46 Kaynak: AA
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