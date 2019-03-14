Borsada Günlük İşlemler (1)
33 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,51
|0,00
|-22,56
|Acıpayam Selüloz
|3,90
|-0,51
|19,63
|Adana Çimento (A)
|6,86
|0,59
|13,39
|Adana Çimento (B)
|4,89
|1,24
|18,98
|Adana Çimento (C)
|1,30
|0,00
|-7,80
|Adel Kalemcilik
|11,75
|-0,34
|6,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,20
|0,46
|-5,98
|Afyon Çimento
|4,67
|0,65
|1,74
|Ak Enerji
|0,61
|0,00
|-3,17
|Akbank
|6,57
|-0,61
|11,64
|Akçansa
|7,47
|0,13
|1,63
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,23
|0,45
|10,95
|Akfen GMYO
|1,74
|0,00
|5,45
|Akın Tekstil
|9,28
|-0,11
|-1,80
|Akiş GMYO
|2,67
|0,38
|4,30
|Akmerkez GMYO
|17,10
|0,29
|4,46
|Aksa
|9,20
|0,00
|23,32
|Aksa Enerji
|2,83
|1,07
|5,60
|Aksigorta
|4,45
|2,53
|41,75
|Aksu Enerji
|8,58
|0,00
|11,14
|Alarko Carrıer
|40,70
|-0,63
|3,40
|Alarko GMYO
|47,48
|-0,42
|5,70
|Alarko Holding
|2,78
|-1,07
|34,30
|Albaraka Türk
|1,53
|6,25
|25,41
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,60
|0,00
|31,94
|Alkim Kağıt
|4,26
|0,95
|2,65
|Alkim Kimya
|25,78
|1,02
|8,78
|Altınyağ
|0,62
|19,23
|40,91
|Altınyunus Çeşme
|4,15
|-0,24
|0,00
|Anadolu Cam
|3,19
|1,27
|19,03
|Anadolu Efes
|20,00
|0,10
|-2,91
|Anadolu Grubu Holding
|12,63
|-0,79
|23,34
|Anadolu Hayat Emek.
|5,75
|-0,86
|-4,33
|Anadolu Isuzu
|7,45
|0,27
|20,55
|Anadolu Sigorta
|4,18
|0,00
|1,46
|Anel Elektrik
|1,74
|0,00
|7,41
|Arçelik
|19,80
|3,50
|25,40
|Arena Bilgisayar
|3,58
|0,56
|-18,82
|Armada Bilgisayar
|9,24
|0,00
|-0,54
|Arsan Tekstil
|1,73
|3,59
|6,79
|Artı Yatırım Holding
|0,99
|2,06
|13,79
|Aselsan
|22,98
|1,50
|-4,57
|Aslan Çimento
|27,32
|0,59
|-2,98
|Ata GMYO
|3,90
|0,26
|-2,74
|Atakule GMYO
|1,28
|0,00
|-2,72
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|
|Atlantis Yatırım Holding
|0,48
|9,09
|166,67
|Atlas Yat. Ort.
|2,08
|5,05
|141,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,66
|0,93
|12,91
|Avrasya GMYO
|1,30
|0,00
|47,73
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,25
|3,31
|15,74
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.259,10
|0,01
|1,03
|Avrupa Yatırım Holding
|2,60
|-2,26
|7,00
|Ayen Enerji
|3,07
|4,42
|30,64
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,53
|-0,65
|7,75
|Aygaz
|12,04
|3,17
|6,27
|Bagfaş
|5,30
|0,00
|9,96
|Bak Ambalaj
|5,13
|0,00
|1,18
|Balatacılar Balatacılık
|0,41
|0,00
|24,24
|Bantaş Ambalaj
|1,50
|-0,66
|19,52
|Banvit
|10,33
|0,29
|-4,26
|Baştaş Başkent Çimento
|1,87
|0,54
|-7,43
|Batı Çimento
|2,37
|0,85
|-1,66
|Batısöke Çimento
|1,05
|-0,94
|-3,67
|Bera Holding
|1,93
|0,00
|-6,31
|Berkosan Yalıtım
|1,72
|-0,58
|-4,97
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,57
|-0,63
|-3,09
|Beyaz Filo
|3,99
|-0,75
|46,15
|Bilici Yatırım
|1,75
|-1,69
|28,68
|Bim Mağazalar
|84,80
|-1,85
|-2,53
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,81
|5,19
|-30,77
|Bizim Mağazaları
|8,38
|3,97
|23,24
|Bolu Çimento
|3,34
|1,21
|-2,62
|Bomonti Elektrik
|0,91
|1,11
|89,58
|Borusan Mannesmann
|9,94
|4,08
|27,44
|Borusan Yat. Paz.
|38,38
|0,21
|2,02
|Bosch Fren Sistemleri
|174,40
|0,29
|7,65
|Bossa
|4,73
|-3,67
|12,51
|Boyner Perakende Yat.
|4,23
|0,95
|7,36
|Brisa
|7,47
|0,40
|18,01
|Burçelik
|3,36
|0,30
|4,67
|Burçelik Vana
|1,61
|-1,83
|8,78
|Bursa Çimento
|4,64
|-1,28
|5,45
|Carrefoursa
|3,56
|1,14
|2,30
|Coca Cola İçecek
|34,16
|-2,62
|10,62
|Cosmos Yat. Holding
|0,96
|0,00
|-1,03
|Credıtwest Faktorıng
|1,21
|-0,82
|16,35
|Çelebi
|68,45
|4,03
|7,97
|Çelik Halat
|5,74
|0,17
|-4,33
|Çemaş Döküm
|0,77
|0,00
|1,32
|Çemtaş
|5,84
|0,52
|-3,95
|Çimbeton
|28,90
|-0,41
|1,05
|Çimentaş
|11,12
|0,09
|-12,44
|Çimsa
|7,06
|-0,14
|-6,49
|Çuhadaroğlu Metal
|1,97
|0,51
|10,67
|Dagi Giyim
|1,47
|-0,68
|18,55
|Dagi Yatırım Holding
|1,35
|-0,74
|33,66
|Dardanel
|1,08
|0,93
|-1,82
|Datagate Bilgisayar
|8,36
|0,00
|95,33
|Demısaş Döküm
|3,11
|7,61
|25,40
|Denge Holding
|2,84
|6,77
|144,83
|Deniz GMYO
|3,08
|0,33
|1,32
|Denizbank
|14,75
|1,30
|-22,77
|Denizli Cam
|10,85
|-0,91
|-5,82
|Derimod
|9,10
|-0,87
|4,96
|Desa Deri
|1,93
|8,43
|11,56
|Despec Bilgisayar
|3,38
|-3,43
|3,05
|Deva Holding
|4,25
|-2,52
|29,18
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,65
|0,00
|-16,67
|Ditaş Doğan
|6,01
|2,21
|9,67
|DO-CO
|448,80
|0,20
|-6,27
|Doğan Burda
|3,00
|0,33
|-0,33
|Doğan Holding
|1,26
|2,44
|23,53
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,15
|0,88
|-5,74
|Doğusan
|1,71
|-3,39
|-29,05
|Doğuş GMYO
|2,15
|0,47
|1,90
|Doğuş Otomotiv
|5,15
|-0,39
|18,66
|Döktaş Dökümcülük
|9,65
|1,58
|18,40
|Duran Doğan Basım
|6,52
|5,84
|27,84
|Dyo Boya
|2,88
|2,13
|-0,69
|Eczacıbaşı İlaç
|3,07
|-1,29
|12,45
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,36
|0,00
|16,11
|Edip Gayrimenkul
|0,82
|2,50
|6,49
|Ege Endüstri
|474,70
|1,65
|37,99
|Ege Gübre
|26,48
|-1,12
|22,03
|Ege Profil
|13,27
|-0,23
|49,61
|Ege Seramik
|3,54
|-0,56
|5,67
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|-6,67
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,30
|-6,25
|25,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|3,94
|1,03
|2,60
|Ekiz Kimya
|0,30
|0,00
|-9,09
|Emek Elektrik
|0,88
|-2,22
|-10,20
|Eminiş Ambalaj
|1,01
|1,00
|-13,68
|Emlak Konut GMYO
|1,65
|5,10
|10,00
|Enerjisa Enerji
|5,64
|-1,05
|10,59
|Enka İnşaat
|5,00
|0,81
|9,17
|Erbosan
|66,50
|0,00
|6,57
|Ereğli Demir Çelik
|9,16
|2,46
|26,87
|Ersu Gıda
|0,86
|-1,15
|-6,52
|Escort Teknoloji
|0,67
|0,00
|-11,84
|Etiler Gıda
|2,05
|-2,38
|-3,76
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,72
|2,86
|1,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,62
|0,00
|-3,13
|Euro Yat. Ort.
|0,62
|3,33
|-1,59
|Euro Yatırım Holding
|0,72
|7,46
|30,91
|Fenerbahçe Futbol
|6,78
|1,65
|-2,02
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,05
|0,00
|14,66
|F-M İzmit Piston
|17,30
|0,29
|0,29
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,36
|-8,53
|56,73
|Ford Otosan
|50,45
|1,22
|0,90
|Formet Çelik Kapı
|5,07
|-1,55
|299,21
|Frigo Pak Gıda
|1,73
|1,17
|1,76
|Galatasaray Sportif
|1,33
|0,76
|7,26
|Garanti Bankası
|9,08
|-0,87
|14,07
|Garanti Faktoring
|3,95
|2,60
|99,49
|Garanti Yat. Ort.
|0,65
|-1,52
|-17,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,75
|-0,53
|16,46
|Gedik Yatırım Holding
|3,25
|-0,31
|38,30
|Gediz Ambalaj
|4,56
|1,33
|9,88
|Gentaş
|1,99
|-1,49
|12,43
|Gersan Elektrik
|2,47
|-0,40
|1,22
|Global Men. Değ.
|0,49
|2,08
|4,26
|Global Yat. Holding
|3,55
|-0,28
|18,73
|Good-Year
|3,53
|1,15
|2,62
|Göltaş Çimento
|11,41
|1,42
|-8,21
|Gözde Girişim
|3,39
|1,50
|26,97
|GSD Denizcilik
|1,62
|-0,61
|40,87
|GSD Holding
|1,09
|3,81
|36,25
|Gübre Fabrik.
|3,08
|0,33
|4,05
|Güler Yat. Holding
|1,18
|0,00
|10,28
|Güneş Sigorta
|1,64
|4,46
|9,33
|Halk GMYO
|0,74
|0,00
|5,71
|Halk Sigorta
|1,13
|0,00
|2,73
|Hatay Tekstil
|4,16
|-0,72
|5,32
|Hedef Girişim
|1,19
|1,71
|2,59
|Hektaş
|11,47
|-0,69
|23,73
|HUB Girişim
|2,42
|-0,41
|28,72
|Hürriyet Gzt.
|0,94
|2,17
|1,08
|ICBC Turkey Bank
|3,97
|0,51
|-19,47
|İdealist Danışmanlık
|18,78
|3,30
|73,89
|İdealist GMYO
|2,25
|-2,17
|38,04
|İhlas Ev Aletleri
|0,87
|2,35
|163,64
|İhlas Gayrimenkul
|0,89
|-1,11
|-5,27
|İhlas Gazetecilik
|0,67
|3,08
|9,84
|İhlas Holding
|0,42
|5,00
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,48
|9,09
|45,45
|İndeks Bilgisayar
|8,23
|3,26
|37,86
|Info Yatırım
|1,56
|1,30
|51,46
|İntema
|8,03
|0,37
|33,91
|İpek Doğal Enerji
|4,75
|2,59
|-11,55
|İskenderun Demir Çelik
|7,30
|2,10
|28,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:15 Kaynak: AA
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