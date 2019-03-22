Borsada Günlük İşlemler (1)
15 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,50
|-1,96
|-23,08
|Acıpayam Selüloz
|4,09
|-5,54
|25,46
|Adana Çimento (A)
|6,85
|-3,11
|13,22
|Adana Çimento (B)
|4,89
|-1,21
|18,98
|Adana Çimento (C)
|1,25
|-6,02
|-11,35
|Adel Kalemcilik
|11,20
|-2,18
|1,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,12
|-3,64
|-9,40
|Afyon Çimento
|4,61
|-4,36
|0,44
|Ak Enerji
|0,58
|-4,92
|-7,94
|Akbank
|6,36
|-7,69
|8,07
|Akçansa
|7,41
|-1,98
|0,82
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,22
|0,00
|10,45
|Akfen GMYO
|1,51
|-8,48
|-8,48
|Akın Tekstil
|8,99
|-6,84
|-4,87
|Akiş GMYO
|2,60
|-3,35
|1,56
|Akmerkez GMYO
|18,11
|-1,58
|10,63
|Aksa
|9,00
|-4,15
|20,64
|Aksa Enerji
|2,60
|-4,41
|-2,99
|Aksigorta
|4,38
|-4,16
|39,52
|Aksu Enerji
|8,99
|-0,11
|16,45
|Alarko Carrıer
|41,78
|0,97
|6,15
|Alarko GMYO
|46,00
|-3,60
|2,40
|Alarko Holding
|2,74
|-3,52
|32,37
|Albaraka Türk
|1,85
|-2,12
|51,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,19
|-5,89
|24,83
|Alkim Kağıt
|4,16
|-5,45
|0,24
|Alkim Kimya
|25,46
|-0,93
|7,43
|Altınyağ
|0,48
|-4,00
|9,09
|Altınyunus Çeşme
|4,16
|-3,26
|0,24
|Anadolu Cam
|3,11
|2,30
|16,04
|Anadolu Efes
|20,18
|-1,85
|-2,04
|Anadolu Grubu Holding
|12,65
|-2,92
|23,54
|Anadolu Hayat Emek.
|5,76
|-0,69
|-4,16
|Anadolu Isuzu
|7,49
|-6,02
|21,20
|Anadolu Sigorta
|4,24
|0,00
|2,91
|Anel Elektrik
|1,64
|-2,96
|1,23
|Arçelik
|18,58
|0,54
|17,67
|Arena Bilgisayar
|3,42
|-7,07
|-22,45
|Armada Bilgisayar
|9,26
|7,67
|-0,32
|Arsan Tekstil
|1,61
|-4,73
|-0,62
|Artı Yatırım Holding
|0,96
|-1,03
|10,34
|Aselsan
|22,22
|-2,71
|-7,72
|Aslan Çimento
|26,50
|-4,06
|-5,89
|Ata GMYO
|3,86
|0,26
|-3,74
|Atakule GMYO
|1,24
|-3,13
|-5,76
|Atlantis Yatırım Holding
|0,48
|4,35
|166,67
|Atlas Yat. Ort.
|1,89
|-5,50
|119,77
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|10,10
|3,38
|31,68
|Avrasya GMYO
|1,20
|-5,51
|36,36
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,14
|-2,56
|5,56
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.260,50
|0,01
|1,14
|Avrupa Yatırım Holding
|2,70
|2,27
|11,11
|Ayen Enerji
|2,64
|-8,33
|12,34
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,54
|0,00
|8,45
|Aygaz
|11,10
|-3,98
|-2,03
|Bagfaş
|5,16
|-2,64
|7,05
|Bak Ambalaj
|5,21
|0,97
|2,76
|Balatacılar Balatacılık
|0,39
|-2,50
|18,18
|Bantaş Ambalaj
|1,65
|3,12
|31,47
|Banvit
|10,34
|-3,09
|-4,17
|Baştaş Başkent Çimento
|1,88
|0,00
|-6,93
|Batı Çimento
|2,37
|-5,20
|-1,66
|Batısöke Çimento
|1,02
|-2,86
|-6,42
|Bera Holding
|1,82
|-5,21
|-11,65
|Berkosan Yalıtım
|1,82
|-2,15
|0,55
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,53
|-2,55
|-5,56
|Beyaz Filo
|3,80
|-4,04
|39,19
|Bilici Yatırım
|1,78
|0,56
|30,88
|Bim Mağazalar
|80,80
|1,70
|-7,13
|Birko Mensucat
|0,26
|-3,70
|-13,33
|Birlik Mensucat
|0,77
|0,00
|-34,19
|Bizim Mağazaları
|8,02
|-0,99
|17,94
|Bolu Çimento
|3,29
|-3,52
|-4,08
|Bomonti Elektrik
|0,84
|-6,67
|75,00
|Borusan Mannesmann
|9,83
|-2,58
|26,03
|Borusan Yat. Paz.
|37,28
|-2,15
|-0,90
|Bosch Fren Sistemleri
|170,00
|-3,95
|4,94
|Bossa
|4,53
|-3,62
|7,75
|Boyner Perakende Yat.
|4,15
|-0,72
|5,33
|Brisa
|7,50
|-2,85
|18,48
|Burçelik
|3,21
|-5,59
|0,00
|Burçelik Vana
|1,59
|-0,63
|7,43
|Bursa Çimento
|4,73
|-0,63
|7,50
|Carrefoursa
|3,59
|-2,45
|3,16
|Coca Cola İçecek
|32,60
|-3,55
|5,57
|Cosmos Yat. Holding
|0,95
|
|-2,06
|Credıtwest Faktorıng
|1,13
|-2,59
|8,65
|Çelebi
|70,70
|-2,15
|11,51
|Çelik Halat
|5,79
|-3,82
|-3,50
|Çemaş Döküm
|0,75
|-3,85
|-1,32
|Çemtaş
|5,83
|-3,32
|-4,11
|Çimbeton
|32,06
|-4,01
|12,10
|Çimentaş
|16,84
|19,94
|32,60
|Çimsa
|7,18
|-5,53
|-4,90
|Çuhadaroğlu Metal
|1,95
|-2,99
|9,55
|Dagi Giyim
|1,38
|-5,48
|11,29
|Dagi Yatırım Holding
|1,61
|-7,47
|59,41
|Dardanel
|1,05
|-1,87
|-4,55
|Datagate Bilgisayar
|8,06
|-3,24
|88,32
|Demısaş Döküm
|3,17
|-3,35
|27,82
|Denge Holding
|3,48
|8,41
|200,00
|Deniz GMYO
|3,05
|-4,39
|0,33
|Denizbank
|14,70
|0,00
|-23,04
|Denizli Cam
|10,64
|-3,97
|-7,64
|Derimod
|8,78
|-1,35
|1,27
|Desa Deri
|1,87
|-4,59
|8,09
|Despec Bilgisayar
|3,65
|-4,20
|11,28
|Deva Holding
|4,29
|-4,03
|30,40
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,70
|0,00
|-10,26
|Ditaş Doğan
|5,97
|-1,81
|8,94
|DO-CO
|477,50
|3,58
|-0,27
|Doğan Burda
|2,83
|-4,39
|-5,98
|Doğan Holding
|1,18
|-4,07
|15,69
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,11
|-4,31
|-9,02
|Doğusan
|1,68
|-4,00
|-30,29
|Doğuş GMYO
|2,24
|-5,88
|6,16
|Doğuş Otomotiv
|4,92
|-5,57
|13,36
|Döktaş Dökümcülük
|9,56
|-2,94
|17,30
|Duran Doğan Basım
|6,25
|-5,59
|22,55
|Dyo Boya
|3,00
|-7,41
|3,45
|Eczacıbaşı İlaç
|2,92
|-5,50
|6,96
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,00
|-4,99
|11,11
|Edip Gayrimenkul
|0,71
|-5,33
|-7,79
|Ege Endüstri
|471,00
|-0,97
|36,92
|Ege Gübre
|24,94
|-5,53
|14,93
|Ege Profil
|12,01
|-2,75
|35,40
|Ege Seramik
|3,40
|-3,95
|1,49
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|-6,67
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,30
|0,00
|25,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|4,03
|7,47
|4,95
|Ekiz Kimya
|0,29
|0,00
|-12,12
|Emek Elektrik
|0,86
|-3,37
|-12,24
|Eminiş Ambalaj
|0,98
|-2,00
|-16,24
|Emlak Konut GMYO
|1,58
|-4,82
|5,33
|Enerjisa Enerji
|5,73
|-0,52
|12,35
|Enka İnşaat
|4,89
|-1,81
|6,77
|Erbosan
|63,90
|-4,48
|2,40
|Ereğli Demir Çelik
|8,80
|-3,08
|21,88
|Ersu Gıda
|0,87
|0,00
|-5,43
|Escort Teknoloji
|0,64
|-4,48
|-15,79
|Etiler Gıda
|1,99
|-2,93
|-6,57
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,70
|-4,11
|-1,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,64
|-1,54
|0,00
|Euro Yat. Ort.
|0,61
|-1,61
|-3,17
|Euro Yatırım Holding
|0,66
|-5,71
|20,00
|Fenerbahçe Futbol
|6,58
|-2,52
|-4,91
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,96
|-3,58
|11,28
|F-M İzmit Piston
|18,79
|5,27
|8,93
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,91
|-1,01
|43,57
|Ford Otosan
|49,56
|1,43
|-0,88
|Formet Çelik Kapı
|5,50
|-1,96
|333,07
|Frigo Pak Gıda
|1,80
|-5,26
|5,88
|Galatasaray Sportif
|1,27
|-2,31
|2,42
|Garanti Bankası
|9,18
|-5,75
|15,33
|Garanti Faktoring
|3,25
|-4,41
|64,14
|Garanti Yat. Ort.
|0,63
|-4,55
|-20,25
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,60
|-3,74
|11,80
|Gedik Yatırım Holding
|3,08
|-4,35
|31,06
|Gediz Ambalaj
|4,50
|-3,43
|8,43
|Gentaş
|1,92
|-4,48
|8,47
|Gersan Elektrik
|2,22
|-5,53
|-9,03
|Global Men. Değ.
|0,49
|0,00
|4,26
|Global Yat. Holding
|3,50
|-0,85
|17,06
|Good-Year
|3,37
|-3,71
|-2,03
|Göltaş Çimento
|11,15
|-5,75
|-10,30
|Gözde Girişim
|3,54
|-5,60
|32,58
|GSD Denizcilik
|1,44
|-5,26
|25,22
|GSD Holding
|1,01
|-6,48
|26,25
|Gübre Fabrik.
|2,86
|-5,61
|-3,38
|Güler Yat. Holding
|1,14
|-3,39
|6,54
|Güneş Sigorta
|1,51
|-5,03
|0,67
|Halk GMYO
|0,74
|-3,90
|5,71
|Halk Sigorta
|1,11
|-3,48
|0,91
|Hatay Tekstil
|3,97
|-3,64
|0,51
|Hedef Girişim
|1,15
|-1,71
|-0,86
|Hektaş
|10,89
|-3,71
|17,48
|HUB Girişim
|2,15
|-3,59
|14,36
|Hürriyet Gzt.
|0,88
|-3,30
|-5,38
|ICBC Turkey Bank
|3,90
|-5,11
|-20,89
|İdealist Danışmanlık
|18,30
|-0,65
|69,44
|İdealist GMYO
|1,66
|-5,14
|1,84
|İhlas Ev Aletleri
|0,89
|-1,11
|169,70
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|-3,41
|-9,53
|İhlas Gazetecilik
|0,79
|3,95
|29,51
|İhlas Holding
|0,40
|-4,76
|25,00
|İhlas Yayın Holding
|0,50
|-7,41
|51,52
|İndeks Bilgisayar
|7,85
|-4,50
|31,49
|Info Yatırım
|1,68
|-1,18
|63,11
|İntema
|7,94
|-3,17
|32,41
|İpek Doğal Enerji
|4,64
|-4,53
|-13,59
|İskenderun Demir Çelik
|7,16
|-3,11
|26,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:10 Kaynak: AA
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