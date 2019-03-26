Borsada Günlük İşlemler (1)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 41.690,90 -19,83 -9,17 İş Bankası (B) 4.071,00 -4,17 33,03 İş Bankası (C) 5,66 -1,91 24,94 İş Bankası (Kur.) 81.000,10 0,00 66,66 İş Fin.Kir. 7,09 6,62 53,13 İş Girişim 2,98 1,36 46,08 İş GMYO 0,94 0,00 -12,96 İş Y. Men. Değ. 2,45 -0,41 18,93 İş Yat. Ort. 0,80 1,27 8,38 İşbir Holding 180,00 -3,85 30,43 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,00 -58,33 İttifak Holding 3,80 -1,30 22,58 İz Hayvancılık Tarım 3,47 -0,86 -47,34 İzmir Demir Çelik 1,67 -1,18 0,60 İzmir Fırça 1,76 0,00 -14,98 İzocam 20,34 -0,29 -5,04 Jantsa Jant Sanayi 26,60 0,45 -4,32 Kafein Yazılım 7,31 -1,88 5,03 Kapital Yat. Holding 2,21 -2,64 -23,00 Kaplamin 3,24 -0,31 -10,00 Kardemir (A) 2,38 -0,42 30,77 Kardemir (B) 2,40 0,42 31,15 Kardemir (D) 2,48 -1,59 13,76 Karel Elektronik 7,35 -2,78 76,26 Karsan Otomotiv 1,52 2,70 18,75 Karsu Tekstil 1,23 0,00 -1,60 Karsusan Su Ürünleri San. 3,47 0,87 -6,22 Kartonsan 352,50 -1,51 8,03 Katmerciler Ekipman 6,05 2,54 3,07 Kent Gıda 120,50 -0,58 1,26 Kerevitaş Gıda 1,53 -1,29 -15,00 Kervansaray Yat. Holding 0,28 -3,45 -20,00 Kiler GMYO 2,25 -5,06 28,57 Klimasan Klima 6,55 -4,10 65,40 Koç Holding 17,16 -2,89 20,85 Konfrut Gıda 23,00 0,70 -3,69 Konya Çimento 190,00 -2,16 6,74 Kordsa Teknik Tekstil 10,50 -3,31 10,98 Koza Altın 43,34 -1,10 -15,52 Koza Madencilik 5,70 1,60 -21,05 Körfez GMYO 1,22 -3,17 0,00 Kristal Kola 0,85 0,00 -19,05 Kron Telekomünikasyon 8,40 -0,47 -3,45 Kuştur Kuşadası Turizm 19,50 -2,50 21,88 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,00 0,50 76,99 Kütahya Porselen 4,34 -2,03 -4,62 Lider Faktoring 2,43 0,00 8,00 Link Bilgisayar 10,88 2,93 30,77 Logo Yazılım 40,80 -1,31 50,33 Lokman Hekim Sağlık 4,47 -1,11 -0,67 Lüks Kadife 4,70 -1,67 -3,09 Makina Takım 1,36 1,49 -11,69 Mardin Çimento 3,37 -1,17 3,37 Marka Yatırım Holding 0,59 0,00 -4,84 Marmaris Altınyunus 16,70 -0,89 -4,90 Marshall 24,50 1,83 -2,85 Martı GMYO 0,65 -1,52 0,00 Martı Otel 0,57 -1,72 -1,72 Mavi Giyim 39,14 0,36 21,48 Mazhar Zorlu Holding 3,81 -4,03 0,00 Mega Polietilen 2,32 -3,73 13,73 Menderes Tekstil 0,70 -1,41 -2,78 Mensa 0,25 0,00 78,57 Merit Turizm 7,25 2,11 21,04 Merko Gıda 0,67 1,52 -33,66 Metal Gayrimenkul 0,91 -2,15 4,60 Metemtur Otelcilik 1,07 1,90 1,90 Metro Holding 0,77 5,48 1,32 Metro Petrol ve Tesisleri 1,15 0,00 4,55 Metro Yatırım Ortaklığı 1,42 -9,55 20,34 Migros Ticaret 14,38 1,27 -3,49 Milpa 1,49 5,67 4,24 Mistral GMYO 1,24 1,64 -18,95 MLP Sağlık 12,50 -1,19 16,82 MMC San. ve Tic. Yat. 1,05 0,00 -4,55 Mondi Tire Kutsan 2,10 3,96 12,90 Net Holding 1,79 0,00 -8,67 Netaş Telekom. 8,49 3,28 31,42 Niğbaş Niğde Beton 6,65 0,76 66,25 Nuh Çimento 6,95 -0,43 -10,21 Nurol GMYO 2,11 -4,09 0,48 Odaş Elektrik 1,52 -2,56 7,95 Olmuksan-IP 3,90 -1,52 15,73 Orge Enerji Elektrik 3,27 -2,39 4,81 Orma Orman Mahsulleri 1,01 3,06 -15,83 Osmanlı Menkul 1,60 8,11 -6,98 Ostim Endüstriyel Yat 1,10 -0,90 1,85 Otokar 104,80 -4,12 22,02 Oyak Yat. Ort. 1,17 0,00 -28,22 Oylum Sınai Yatırımlar 1,20 -4,00 17,65 Özak GMYO 2,19 -1,35 3,79 Özbal Çelik Boru 1,12 0,90 -18,84 Özderici GMYO 0,88 -2,22 -62,55 Özerden Plastik 2,86 0,35 14,40 Panora GMYO 4,18 -2,11 10,58 Park Elek.Madencilik 2,39 -3,24 -0,83 Parsan 9,39 -0,63 7,19 Pegasus 27,40 -3,99 19,55 Peker GMYO 3,65 -4,45 -55,62 Penguen Gıda 2,00 -4,76 85,19 Pera GMYO 0,52 -1,89 -32,47 Pergamon Dış Ticaret 8,87 -4,73 -0,89 Petkim 4,55 -2,15 -9,72 Petrokent Turizm 63,00 -4,55 -8,30 Pınar Et ve Un 6,68 -0,30 30,47 Pınar Su 1,31 1,55 4,80 Pınar Süt 6,79 1,04 2,57 Plastikkart 2,91 3,56 7,78 Polisan Holding 3,25 -0,31 6,60 Politeknik Metal 36,54 -0,16 4,20 Prizma Press Matbaacılık 1,61 -4,17 3,87 QNB Finans Fin. Kir. 4,99 -0,40 -26,62 QNB Finansbank 6,98 -0,99 -22,53 Ral Yatırım Holding 3,90 -1,02 111,96 Ray Sigorta 2,09 -4,13 50,36 Reysaş GMYO 0,88 0,00 27,54 Reysaş Lojistik 0,72 1,41 -2,70 Rhea Girişim 0,69 -1,43 4,55 Rodrigo Tekstil 2,61 1,95 37,37 Royal Halı 1,29 -0,77 30,30 RTA Laboratuvarları 1,46 -3,31 -16,09 Sabancı Holding 7,93 -3,17 5,45 Safkar Ege Soğutmacılık 2,19 -0,90 11,73 Salix Yatırım Holding 1,91 7,91 -50,39 Sanel Mühendislik 2,29 3,15 5,05 Sanifoam Sünger 1,87 -3,61 49,60 Sanko Pazarlama 2,10 0,96 -9,09 Saray Matbaacılık 1,01 -0,98 1,00 Sarkuysan 3,29 0,30 -3,52 Sasa Polyester 8,02 -2,20 -2,08 Say Reklamcılık 0,86 -3,37 -8,51 Sekuro Plastik 2,93 -2,01 -1,01 Selçuk Ecza Deposu 3,86 0,00 38,35 Selçuk Gıda 1,32 0,76 -0,75 Senkron Güvenlik 3,09 2,32 209,00 Serve Film Prodüksiyon 2,54 5,39 30,26 Servet GMYO 4,47 0,22 -4,89 Seyitler Kimya 4,08 -2,86 5,97 Silverline Endüstri 1,19 -3,25 -11,19 Sinpaş GMYO 0,38 -2,56 2,70 Soda Sanayii 7,70 -1,03 8,45 Sodaş Sodyum Sanayii 7,30 -2,28 15,87 Söktaş 1,59 0,63 25,20 Sönmez Filament 3,21 -1,83 2,88 Sönmez Pamuklu 3,07 -3,15 -1,60 Sumaş Suni Tahta 7,46 0,00 6,57 Şeker Fin. Kir. 2,98 -5,40 5,67 Şekerbank 1,12 -1,75 1,82 Şişe Cam 6,00 -4,61 5,82 Şok Marketler 8,85 -2,21 -17,67 T. Halk Bankası 6,69 -1,76 -4,70 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,62 -0,92 -22,79 T.S.K.B. 0,79 -2,47 -2,47 T.Tuborg 10,13 -0,20 7,42 Taç Tarım Ürünleri 3,25 -4,13 -35,77 Tat Gıda 4,45 1,14 16,49 TAV Havalimanları 24,58 -1,13 11,77 Taze Kuru Gıda 6,19 0,49 -8,97 Tek-Art Turizm 0,72 -1,37 -15,29 Tekfen Holding 24,34 -3,26 17,47 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,77 -0,72 -6,73 Temapol Polimer Plastik 2,84 0,71 -7,19 TGS Dış Ticaret 2,58 -0,39 9,79 Tofaş Oto. Fab. 17,32 -5,25 11,66 Torunlar GMYO 2,38 -0,83 57,62 Trabzon Liman 9,05 0,22 7,87 Trabzonspor Sportif 0,90 -2,17 -34,60 Trakya Cam 3,41 -1,73 12,54 Trend GMYO 1,36 0,74 7,09 TSKB GMYO 0,77 -1,28 -6,10 Tuğçelik 2,25 -2,60 5,63 Tukaş 4,39 4,77 164,46 Turcas Petrol 1,40 -1,41 -0,71 Turkcell 12,80 -0,78 5,18 Tümosan Motor ve Traktör 4,50 -0,44 0,00 Tüpraş 150,30 -1,05 28,79 Türk Hava Yolları 13,48 -4,13 -16,33 Türk Prysmian Kablo 2,01 1,01 14,20 Türk Telekom 4,57 0,22 17,18 Türk Traktör 32,50 3,17 -6,88 Türker Proje Gayrimenkul 26,72 -0,82 -16,86 Ufuk Yatırım 1,12 2,75 -1,75 Ulaşlar Turizm Yat. 1,50 -1,32 31,58 Ulusoy Elektrik 17,80 0,11 11,53 Ulusoy Un Sanayi 2,20 -3,08 5,77 Umpaş Holding 0,43 7,50 -21,82 Uşak Seramik 1,05 -0,94 -5,41 Utopya Turizm 6,51 4,33 58,78 Uzertaş Boya 1,14 0,00 90,00 Ülker Bisküvi 17,62 -1,45 20,11 Ünye Çimento 3,09 -2,22 -10,95 Vakıf Fin. Kir. 1,45 -2,68 -18,54 Vakıf GMYO 1,91 -3,05 -4,02 Vakıf Yat. Ort. 1,10 -0,90 -27,63 Vakıflar Bankası 4,87 -1,62 24,87 Vakko Tekstil 2,95 -0,34 7,66 Vanet Gıda 1,38 -1,43 6,15 Verusa Holding 21,40 0,94 28,92 Verusaturk Girisim 3,10 0,65 -6,34 Vestel 13,12 -9,52 136,40 Vestel Beyaz Eşya 17,67 -3,76 47,00 Viking Kağıt 1,07 0,00 -2,73 Yapı Kredi Koray GMYO 1,50 -1,96 -12,79 Yapı ve Kredi Bank. 2,04 -4,23 27,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,38 -5,18 -14,70 Yataş 5,02 -2,52 12,30 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,85 -1,16 -9,57 Yeni Gimat GMYO 8,81 -0,56 9,71 Yeşil GMYO 0,26 -7,14 -3,70 Yeşil Yapı 0,27 0,00 3,85 Yeşil Yatırım Holding 9,04 0,00 -6,13 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.099,00 0,06 -4,55 Yonga Mobilya 5,64 -8,59 -14,55 Yünsa 4,83 -0,41 10,78 Zorlu Enerji 1,26 -3,82 2,44

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)