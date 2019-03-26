Borsada Günlük İşlemler (1)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,54 6,21 -21,03 Acıpayam Selüloz 3,86 -3,98 18,40 Adana Çimento (A) 6,89 0,00 13,88 Adana Çimento (B) 4,85 0,41 18,00 Adana Çimento (C) 1,22 -2,40 -13,48 Adel Kalemcilik 11,05 0,00 0,45 Adese Alışveriş Ticaret 1,99 -2,45 -14,96 Afyon Çimento 4,54 -0,44 -1,09 Ak Enerji 0,57 1,79 -9,52 Akbank 6,02 -0,99 2,30 Akçansa 7,28 -1,09 -0,95 Akdenız Güvenlık Hız. 2,16 -1,37 7,46 Akfen GMYO 1,45 -1,36 -12,12 Akın Tekstil 8,87 -1,11 -6,14 Akiş GMYO 2,56 -0,39 0,00 Akmerkez GMYO 17,56 0,63 7,27 Aksa 9,04 0,44 21,18 Aksa Enerji 2,54 0,00 -5,22 Aksigorta 4,55 0,66 44,93 Aksu Enerji 8,84 -0,67 14,51 Alarko Carrıer 40,94 0,34 4,01 Alarko GMYO 45,46 0,62 1,20 Alarko Holding 2,68 -0,37 29,47 Albaraka Türk 1,66 -7,78 36,07 Alcatel Lucent Teletaş 6,66 -4,17 15,63 Alkim Kağıt 4,07 -1,21 -1,93 Alkim Kimya 24,70 -1,20 4,22 Altınyağ 0,46 -2,13 4,55 Altınyunus Çeşme 4,25 1,43 2,41 Anadolu Cam 3,15 0,96 17,54 Anadolu Efes 19,14 -4,06 -7,09 Anadolu Grubu Holding 11,56 -4,78 12,89 Anadolu Hayat Emek. 5,40 -0,92 -5,17 Anadolu Isuzu 7,39 -3,40 19,58 Anadolu Sigorta 4,00 -0,99 1,89 Anel Elektrik 1,62 0,00 0,00 Arçelik 18,13 -4,18 14,82 Arena Bilgisayar 3,48 -0,57 -21,09 Armada Bilgisayar 9,11 -12,57 -1,94 Arsan Tekstil 1,61 0,00 -0,62 Artı Yatırım Holding 0,92 -2,13 5,75 Aselsan 21,80 -2,68 -9,47 Aslan Çimento 25,92 -0,61 -7,95 Ata GMYO 3,90 1,04 -2,74 Atakule GMYO 1,22 0,00 -7,28 Atlantis Yatırım Holding 0,46 -4,17 155,56 Atlas Yat. Ort. 1,78 -1,11 106,98 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,43 -2,78 22,95 Avrasya GMYO 1,12 -1,75 27,27 Avrasya Petrol ve Tur. 1,12 0,90 3,70 Avrasya Stratejik GMYF 1.261,20 0,02 1,20 Avrupa Yatırım Holding 2,63 -4,36 8,23 Ayen Enerji 2,52 -2,70 7,23 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,58 1,94 11,27 Aygaz 10,97 -2,14 -3,18 Bagfaş 5,04 1,00 4,56 Bak Ambalaj 5,10 -5,90 0,59 Balatacılar Balatacılık 0,38 0,00 15,15 Bantaş Ambalaj 1,62 -2,41 29,08 Banvit 10,12 -0,10 -6,21 Baştaş Başkent Çimento 1,89 0,00 -6,44 Batı Çimento 2,29 -2,14 -4,98 Batısöke Çimento 1,00 0,00 -8,26 Bera Holding 1,78 -0,56 -13,59 Berkosan Yalıtım 1,81 -1,63 0,00 Beşiktaş Futbol Yat. 1,45 -2,03 -10,49 Beyaz Filo 3,68 0,00 34,80 Bilici Yatırım 1,75 0,57 28,68 Bim Mağazalar 80,50 -1,23 -7,47 Birko Mensucat 0,26 -3,70 -13,33 Birlik Mensucat 0,74 -2,63 -36,75 Bizim Mağazaları 7,44 -2,49 9,41 Bolu Çimento 3,19 -0,62 -7,00 Bomonti Elektrik 0,83 -2,35 72,92 Borusan Mannesmann 9,67 -1,63 23,97 Borusan Yat. Paz. 37,00 -0,70 -1,65 Bosch Fren Sistemleri 165,90 -1,25 2,41 Bossa 4,33 -1,37 2,99 Boyner Perakende Yat. 4,09 0,25 3,81 Brisa 7,40 -1,60 16,90 Burçelik 3,15 -1,87 -1,87 Burçelik Vana 1,52 -1,94 2,70 Bursa Çimento 4,60 0,44 4,55 Carrefoursa 3,57 1,42 2,59 Coca Cola İçecek 31,32 -1,57 1,42 Cosmos Yat. Holding 0,95 3,26 -2,06 Credıtwest Faktorıng 1,13 -0,88 8,65 Çelebi 73,25 1,38 15,54 Çelik Halat 5,59 -1,93 -6,83 Çemaş Döküm 0,76 1,33 0,00 Çemtaş 5,67 -0,87 -6,74 Çimbeton 30,68 -0,45 7,27 Çimentaş 15,13 -0,66 19,13 Çimsa 6,97 -1,97 -7,68 Çuhadaroğlu Metal 1,95 2,09 9,55 Dagi Giyim 1,35 0,75 8,87 Dagi Yatırım Holding 1,65 7,84 63,37 Dardanel 1,07 2,88 -2,73 Datagate Bilgisayar 7,54 -3,21 76,17 Demısaş Döküm 3,12 0,97 25,81 Denge Holding 4,11 8,44 254,31 Deniz GMYO 2,98 -0,33 -1,97 Denizbank 14,70 -0,20 -23,04 Denizli Cam 10,65 -1,57 -7,55 Derimod 8,55 -0,47 -1,38 Desa Deri 1,83 0,00 5,78 Despec Bilgisayar 3,50 -2,51 6,71 Deva Holding 4,31 -2,05 31,00 Diriteks Diriliş Tekstil 0,66 -2,94 -15,38 Ditaş Doğan 5,70 -1,04 4,01 DO-CO 462,00 -0,22 -3,51 Doğan Burda 2,73 0,00 -9,30 Doğan Holding 1,13 -3,42 10,78 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,02 -4,67 -16,39 Doğusan 1,55 -1,90 -35,68 Doğuş GMYO 2,07 -1,90 -1,90 Doğuş Otomotiv 4,66 -1,69 7,37 Döktaş Dökümcülük 9,33 -1,06 14,48 Duran Doğan Basım 5,72 -4,67 12,16 Dyo Boya 3,25 11,68 12,07 Eczacıbaşı İlaç 2,83 -2,41 3,66 Eczacıbaşı Yatırım 7,79 -0,76 8,19 Edip Gayrimenkul 0,68 -2,86 -11,69 Ege Endüstri 458,30 -2,49 33,23 Ege Gübre 24,78 -0,64 14,19 Ege Profil 12,68 1,93 42,95 Ege Seramik 3,40 -1,45 1,49 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 -6,67 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,31 0,00 29,17 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00 Egeplast 3,85 -7,23 0,26 Ekiz Kimya 0,29 0,00 -12,12 Emek Elektrik 0,85 0,00 -13,27 Eminiş Ambalaj 0,91 -7,14 -22,22 Emlak Konut GMYO 1,54 -1,91 2,67 Enerjisa Enerji 5,60 0,18 9,80 Enka İnşaat 4,94 1,02 7,86 Erbosan 63,50 0,16 1,76 Ereğli Demir Çelik 9,11 -1,19 26,18 Ersu Gıda 0,84 -1,18 -8,70 Escort Teknoloji 0,63 0,00 -17,11 Etiler Gıda 2,01 -1,95 -5,63 Euro Kapital Yat. Ort. 0,69 1,47 -2,82 Euro Trend Yat. Ort. 0,61 -3,17 -4,69 Euro Yat. Ort. 0,64 6,67 1,59 Euro Yatırım Holding 0,65 1,56 18,18 Fenerbahçe Futbol 6,44 -0,31 -6,94 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,88 0,70 8,27 F-M İzmit Piston 17,85 -2,46 3,48 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,80 1,05 40,35 Ford Otosan 49,00 -1,17 -2,00 Formet Çelik Kapı 6,48 6,93 410,24 Frigo Pak Gıda 1,72 -3,91 1,18 Galatasaray Sportif 1,22 -1,61 -1,61 Garanti Bankası 8,45 -3,32 6,16 Garanti Faktoring 3,02 -1,95 52,53 Garanti Yat. Ort. 0,62 0,00 -21,52 Gedik Y. Men. Değ. 3,54 0,00 9,94 Gedik Yatırım Holding 3,02 0,00 28,51 Gediz Ambalaj 4,54 0,67 9,40 Gentaş 1,88 -0,53 6,21 Gersan Elektrik 2,10 -2,33 -13,95 Global Men. Değ. 0,50 2,04 6,38 Global Yat. Holding 3,32 -1,19 11,04 Good-Year 3,35 -1,18 -2,62 Göltaş Çimento 10,78 -1,55 -13,27 Gözde Girişim 3,50 1,16 31,09 GSD Denizcilik 1,42 3,65 23,48 GSD Holding 0,93 -2,11 16,25 Gübre Fabrik. 2,81 -1,06 -5,07 Güler Yat. Holding 1,10 0,92 2,80 Güneş Sigorta 1,46 -0,68 -2,67 Halk GMYO 0,74 0,00 5,71 Halk Sigorta 1,13 1,80 2,73 Hatay Tekstil 3,85 -1,03 -2,53 Hedef Girişim 1,11 -2,63 -4,31 Hektaş 10,77 0,84 16,18 HUB Girişim 2,15 0,47 14,36 Hürriyet Gzt. 0,85 -2,30 -8,60 ICBC Turkey Bank 3,84 -0,78 -22,11 İdealist Danışmanlık 20,02 8,04 85,37 İdealist GMYO 1,62 -1,22 -0,61 İhlas Ev Aletleri 0,75 -12,79 127,27 İhlas Gayrimenkul 0,84 1,20 -10,60 İhlas Gazetecilik 0,71 -6,58 16,39 İhlas Holding 0,37 -5,13 15,62 İhlas Yayın Holding 0,45 -8,16 36,36 İndeks Bilgisayar 7,40 -3,39 23,95 Info Yatırım 1,62 0,00 57,28 İntema 7,75 -0,77 29,24 İpek Doğal Enerji 4,64 0,65 -13,59 İskenderun Demir Çelik 7,19 -2,18 27,03

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)