Borsada Günlük İşlemler (1)
39 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,55
|4,73
|-20,51
|Acıpayam Selüloz
|3,79
|2,99
|16,26
|Adana Çimento (A)
|6,69
|-0,59
|10,58
|Adana Çimento (B)
|4,76
|0,42
|15,82
|Adana Çimento (C)
|1,15
|1,77
|-18,44
|Adel Kalemcilik
|11,01
|0,82
|0,09
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,87
|3,31
|-20,09
|Afyon Çimento
|4,37
|1,39
|-4,79
|Ak Enerji
|0,56
|1,82
|-11,11
|Akbank
|6,32
|6,40
|7,39
|Akçansa
|6,50
|0,59
|-0,64
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,12
|0,95
|5,47
|Akfen GMYO
|1,44
|0,70
|-12,73
|Akın Tekstil
|8,90
|0,45
|-5,82
|Akiş GMYO
|2,62
|3,97
|2,34
|Akmerkez GMYO
|17,96
|2,51
|9,71
|Aksa
|9,18
|4,32
|23,06
|Aksa Enerji
|2,45
|2,51
|-8,58
|Aksigorta
|4,31
|-1,82
|37,29
|Aksu Enerji
|8,61
|1,89
|11,53
|Alarko Carrıer
|39,96
|-1,33
|1,52
|Alarko GMYO
|41,86
|1,01
|-6,81
|Alarko Holding
|2,54
|0,79
|22,71
|Albaraka Türk
|1,55
|0,65
|27,05
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,65
|1,99
|15,45
|Alkim Kağıt
|4,14
|2,99
|-0,24
|Alkim Kimya
|24,30
|-0,08
|2,53
|Altınyağ
|0,44
|0,00
|0,00
|Altınyunus Çeşme
|4,06
|-0,98
|-2,17
|Anadolu Cam
|3,00
|0,67
|11,94
|Anadolu Efes
|17,51
|-0,11
|-15,00
|Anadolu Grubu Holding
|11,85
|4,31
|15,72
|Anadolu Hayat Emek.
|5,52
|1,85
|-3,07
|Anadolu Isuzu
|7,03
|4,15
|13,75
|Anadolu Sigorta
|3,95
|0,00
|0,62
|Anel Elektrik
|1,59
|1,92
|-1,85
|Arçelik
|16,90
|1,44
|7,03
|Arena Bilgisayar
|3,44
|1,47
|-22,00
|Armada Bilgisayar
|9,55
|0,00
|2,80
|Arsan Tekstil
|1,61
|0,63
|-0,62
|Artı Yatırım Holding
|1,09
|14,74
|25,29
|Aselsan
|21,28
|3,80
|-11,63
|Aslan Çimento
|24,46
|1,07
|-13,14
|Ata GMYO
|3,85
|-0,26
|-3,99
|Atakule GMYO
|1,16
|0,00
|-11,84
|Atlantis Yatırım Holding
|0,44
|-2,22
|144,44
|Atlas Yat. Ort.
|1,72
|-6,52
|100,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,60
|2,13
|29,75
|Avrasya GMYO
|1,15
|0,88
|30,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,12
|0,90
|3,70
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.261,70
|0,01
|1,24
|Avrupa Yatırım Holding
|2,65
|3,52
|9,05
|Ayen Enerji
|2,46
|2,93
|4,68
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,50
|0,00
|5,63
|Aygaz
|9,63
|2,23
|-3,16
|Bagfaş
|4,98
|0,81
|3,32
|Bak Ambalaj
|4,87
|-1,42
|-3,94
|Balatacılar Balatacılık
|0,37
|0,00
|12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,55
|-1,27
|23,51
|Banvit
|9,91
|3,23
|-8,16
|Baştaş Başkent Çimento
|1,83
|-0,54
|-9,41
|Batı Çimento
|2,25
|-0,88
|-6,64
|Batısöke Çimento
|0,95
|0,00
|-12,84
|Bera Holding
|1,72
|2,99
|-16,50
|Berkosan Yalıtım
|1,78
|6,59
|-1,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,40
|2,94
|-13,58
|Beyaz Filo
|3,72
|5,98
|36,26
|Bilici Yatırım
|1,70
|3,66
|25,00
|Bim Mağazalar
|76,20
|0,20
|-12,41
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,71
|0,00
|-39,32
|Bizim Mağazaları
|7,40
|1,09
|8,82
|Bolu Çimento
|3,10
|0,32
|-9,62
|Bomonti Elektrik
|0,80
|2,56
|66,67
|Borusan Mannesmann
|9,55
|3,47
|22,44
|Borusan Yat. Paz.
|36,86
|1,26
|-2,02
|Bosch Fren Sistemleri
|160,30
|1,33
|-1,05
|Bossa
|4,27
|1,91
|1,57
|Boyner Perakende Yat.
|4,03
|-1,23
|2,28
|Brisa
|7,23
|0,84
|14,22
|Burçelik
|3,08
|4,41
|-4,05
|Burçelik Vana
|1,49
|2,05
|0,68
|Bursa Çimento
|4,46
|0,22
|1,36
|Carrefoursa
|3,36
|1,51
|-3,45
|Coca Cola İçecek
|30,34
|1,20
|-1,75
|Cosmos Yat. Holding
|0,92
|2,22
|-5,15
|Credıtwest Faktorıng
|1,09
|0,93
|4,81
|Çelebi
|68,30
|-0,51
|7,73
|Çelik Halat
|5,42
|2,46
|-9,67
|Çemaş Döküm
|0,75
|2,74
|-1,32
|Çemtaş
|5,55
|1,46
|-8,72
|Çimbeton
|30,26
|0,67
|5,80
|Çimentaş
|16,80
|6,73
|32,28
|Çimsa
|6,65
|1,22
|-11,92
|Çuhadaroğlu Metal
|1,85
|2,21
|3,93
|Dagi Giyim
|1,33
|0,76
|7,26
|Dagi Yatırım Holding
|1,72
|-2,82
|70,30
|Dardanel
|1,07
|0,94
|-2,73
|Datagate Bilgisayar
|7,51
|0,13
|75,47
|Demısaş Döküm
|3,07
|0,66
|23,79
|Denge Holding
|5,16
|9,09
|344,83
|Deniz GMYO
|3,03
|-2,88
|-0,33
|Denizbank
|16,49
|-6,78
|-13,66
|Denizli Cam
|10,44
|-1,04
|-9,38
|Derimod
|8,66
|2,97
|-0,12
|Desa Deri
|1,80
|2,27
|4,05
|Despec Bilgisayar
|3,44
|1,47
|4,88
|Deva Holding
|4,34
|3,09
|31,91
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,66
|6,45
|-15,38
|Ditaş Doğan
|5,54
|1,65
|1,09
|DO-CO
|457,00
|0,31
|-4,55
|Doğan Burda
|2,68
|1,90
|-10,96
|Doğan Holding
|1,14
|0,00
|11,76
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,09
|17,20
|-10,66
|Doğusan
|1,58
|5,33
|-34,44
|Doğuş GMYO
|2,15
|1,42
|1,90
|Doğuş Otomotiv
|4,47
|2,29
|3,00
|Döktaş Dökümcülük
|9,02
|0,78
|10,67
|Duran Doğan Basım
|5,65
|5,41
|10,78
|Dyo Boya
|2,91
|0,69
|0,34
|Eczacıbaşı İlaç
|2,70
|3,05
|-1,10
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,53
|1,62
|4,58
|Edip Gayrimenkul
|0,70
|7,69
|-9,09
|Ege Endüstri
|453,20
|2,44
|31,74
|Ege Gübre
|23,90
|3,28
|10,14
|Ege Profil
|13,16
|1,08
|48,37
|Ege Seramik
|3,30
|-0,60
|-1,49
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,30
|0,00
|25,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|4,00
|2,56
|4,17
|Ekiz Kimya
|0,27
|-3,57
|-18,18
|Emek Elektrik
|0,80
|2,56
|-18,37
|Eminiş Ambalaj
|0,84
|-4,55
|-28,21
|Emlak Konut GMYO
|1,53
|-0,65
|2,00
|Enerjisa Enerji
|5,16
|-0,96
|1,18
|Enka İnşaat
|4,59
|-1,71
|0,22
|Erbosan
|63,40
|3,01
|1,60
|Ereğli Demir Çelik
|9,12
|-0,44
|26,32
|Ersu Gıda
|0,82
|2,50
|-10,87
|Escort Teknoloji
|0,61
|0,00
|-19,74
|Etiler Gıda
|1,98
|0,00
|-7,04
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,68
|1,49
|-4,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,60
|3,45
|-6,25
|Euro Yat. Ort.
|0,60
|1,69
|-4,76
|Euro Yatırım Holding
|0,67
|1,52
|21,82
|Fenerbahçe Futbol
|6,25
|2,80
|-9,68
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,83
|2,54
|6,39
|F-M İzmit Piston
|17,82
|1,42
|3,30
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,69
|1,08
|37,13
|Ford Otosan
|48,78
|5,72
|-2,44
|Formet Çelik Kapı
|6,75
|-2,74
|431,50
|Frigo Pak Gıda
|1,86
|0,54
|9,41
|Galatasaray Sportif
|1,21
|5,22
|-2,42
|Garanti Bankası
|8,34
|4,91
|4,77
|Garanti Faktoring
|2,94
|3,16
|48,48
|Garanti Yat. Ort.
|0,60
|1,69
|-24,05
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,64
|5,20
|13,04
|Gedik Yatırım Holding
|3,07
|5,50
|30,64
|Gediz Ambalaj
|4,47
|0,00
|7,71
|Gentaş
|1,87
|0,54
|5,65
|Gersan Elektrik
|1,98
|1,54
|-18,86
|Global Men. Değ.
|0,52
|1,96
|10,64
|Global Yat. Holding
|3,18
|1,60
|6,35
|Good-Year
|3,25
|1,56
|-5,52
|Göltaş Çimento
|10,19
|1,39
|-18,02
|Gözde Girişim
|3,45
|0,88
|29,21
|GSD Denizcilik
|1,36
|0,00
|18,26
|GSD Holding
|0,89
|1,14
|11,25
|Gübre Fabrik.
|2,73
|1,49
|-7,77
|Güler Yat. Holding
|1,08
|0,00
|0,93
|Güneş Sigorta
|1,45
|5,84
|-3,33
|Halk GMYO
|0,74
|1,37
|5,71
|Halk Sigorta
|1,11
|0,91
|0,91
|Hatay Tekstil
|3,81
|1,60
|-3,54
|Hedef Girişim
|1,10
|2,80
|-5,17
|Hektaş
|10,55
|1,54
|13,81
|HUB Girişim
|2,22
|5,71
|18,09
|Hürriyet Gzt.
|0,82
|2,50
|-11,83
|ICBC Turkey Bank
|3,70
|2,78
|-24,95
|İdealist Danışmanlık
|23,88
|19,28
|121,11
|İdealist GMYO
|1,53
|4,08
|-6,13
|İhlas Ev Aletleri
|0,80
|14,29
|142,42
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|8,75
|-7,40
|İhlas Gazetecilik
|0,75
|5,63
|22,95
|İhlas Holding
|0,38
|8,57
|18,75
|İhlas Yayın Holding
|0,49
|11,36
|48,48
|İndeks Bilgisayar
|7,04
|1,29
|17,92
|Info Yatırım
|1,71
|5,56
|66,02
|İntema
|7,37
|1,52
|22,90
|İpek Doğal Enerji
|4,48
|2,99
|-16,57
|İskenderun Demir Çelik
|7,15
|0,42
|26,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:00 Kaynak: AA
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