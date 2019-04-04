Borsada Günlük İşlemler (1)
29 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,56
|-0,64
|-20,00
|Acıpayam Selüloz
|3,86
|2,93
|18,40
|Adana Çimento (A)
|6,78
|0,74
|12,07
|Adana Çimento (B)
|4,81
|0,21
|17,03
|Adana Çimento (C)
|1,21
|1,68
|-14,18
|Adel Kalemcilik
|11,29
|0,98
|2,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,05
|0,00
|-12,39
|Afyon Çimento
|4,44
|1,83
|-3,27
|Ak Enerji
|0,57
|1,79
|-9,52
|Akbank
|6,42
|6,47
|9,09
|Akçansa
|6,56
|0,92
|0,27
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,29
|1,78
|13,93
|Akfen GMYO
|1,54
|4,05
|-6,67
|Akın Tekstil
|9,22
|1,65
|-2,43
|Akiş GMYO
|2,56
|0,39
|0,00
|Akmerkez GMYO
|17,95
|0,11
|9,65
|Aksa
|9,78
|1,45
|31,10
|Aksa Enerji
|2,52
|1,20
|-5,97
|Aksigorta
|4,52
|0,67
|43,98
|Aksu Enerji
|9,14
|1,67
|18,39
|Alarko Carrıer
|40,00
|0,25
|1,63
|Alarko GMYO
|41,78
|1,16
|-6,99
|Alarko Holding
|2,55
|2,41
|23,19
|Albaraka Türk
|1,53
|2,00
|25,41
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,05
|6,50
|22,40
|Alkim Kağıt
|4,36
|4,31
|5,06
|Alkim Kimya
|24,06
|0,25
|1,52
|Altınyağ
|0,50
|19,05
|13,64
|Altınyunus Çeşme
|4,20
|0,00
|1,20
|Anadolu Cam
|2,99
|1,36
|11,57
|Anadolu Efes
|19,47
|3,56
|-5,49
|Anadolu Grubu Holding
|12,35
|1,73
|20,61
|Anadolu Hayat Emek.
|5,49
|0,37
|-3,59
|Anadolu Isuzu
|7,35
|2,08
|18,93
|Anadolu Sigorta
|4,00
|0,50
|1,89
|Anel Elektrik
|1,65
|1,23
|1,85
|Arçelik
|18,47
|2,61
|16,97
|Arena Bilgisayar
|3,49
|1,16
|-20,86
|Armada Bilgisayar
|9,87
|5,00
|6,24
|Arsan Tekstil
|1,62
|0,00
|0,00
|Artı Yatırım Holding
|1,24
|0,81
|42,53
|Aselsan
|21,52
|3,26
|-10,63
|Aslan Çimento
|24,90
|1,47
|-11,58
|Ata GMYO
|3,84
|1,05
|-4,24
|Atakule GMYO
|1,18
|0,85
|-10,32
|Atlantis Yatırım Holding
|0,44
|-2,22
|144,44
|Atlas Yat. Ort.
|1,47
|-18,78
|70,93
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,59
|-1,64
|29,61
|Avrasya GMYO
|1,18
|2,61
|34,09
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,14
|0,88
|5,56
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.262,70
|0,02
|1,32
|Avrupa Yatırım Holding
|2,61
|1,16
|7,41
|Ayen Enerji
|2,72
|1,12
|15,74
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,54
|1,99
|8,45
|Aygaz
|9,68
|0,52
|-2,66
|Bagfaş
|5,53
|4,54
|14,73
|Bak Ambalaj
|4,97
|1,64
|-1,97
|Balatacılar Balatacılık
|0,35
|-5,41
|6,06
|Bantaş Ambalaj
|1,57
|1,95
|25,10
|Banvit
|10,48
|1,16
|-2,87
|Baştaş Başkent Çimento
|1,82
|0,55
|-9,90
|Batı Çimento
|2,30
|1,32
|-4,56
|Batısöke Çimento
|0,96
|0,00
|-11,93
|Bera Holding
|1,77
|1,14
|-14,08
|Berkosan Yalıtım
|1,80
|-1,10
|-0,55
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,46
|1,39
|-9,88
|Beyaz Filo
|3,93
|0,51
|43,96
|Bilici Yatırım
|1,73
|1,17
|27,21
|Bim Mağazalar
|82,30
|3,91
|-5,40
|Birko Mensucat
|0,26
|0,00
|-13,33
|Birlik Mensucat
|0,75
|1,35
|-35,90
|Bizim Mağazaları
|8,00
|0,88
|17,65
|Bolu Çimento
|3,08
|0,65
|-10,20
|Bomonti Elektrik
|0,93
|5,68
|93,75
|Borusan Mannesmann
|9,99
|1,94
|28,08
|Borusan Yat. Paz.
|36,68
|2,94
|1,25
|Bosch Fren Sistemleri
|165,90
|1,78
|2,41
|Bossa
|4,43
|-0,89
|5,37
|Boyner Perakende Yat.
|4,14
|0,73
|5,08
|Brisa
|7,19
|0,56
|13,59
|Burçelik
|3,12
|-0,95
|-2,80
|Burçelik Vana
|1,59
|6,71
|7,43
|Bursa Çimento
|4,51
|2,73
|2,50
|Carrefoursa
|3,47
|1,17
|-0,29
|Coca Cola İçecek
|31,46
|1,16
|1,88
|Cosmos Yat. Holding
|0,94
|-1,05
|-3,09
|Credıtwest Faktorıng
|1,11
|0,00
|6,73
|Çelebi
|68,80
|-0,58
|8,52
|Çelik Halat
|5,57
|0,54
|-7,17
|Çemaş Döküm
|0,76
|2,70
|0,00
|Çemtaş
|5,72
|1,60
|-5,92
|Çimbeton
|30,60
|0,00
|6,99
|Çimentaş
|18,00
|-3,23
|41,73
|Çimsa
|6,86
|3,00
|-9,14
|Çuhadaroğlu Metal
|2,02
|3,59
|13,48
|Dagi Giyim
|1,40
|5,26
|12,90
|Dagi Yatırım Holding
|1,70
|-0,58
|68,32
|Dardanel
|1,08
|0,00
|-1,82
|Datagate Bilgisayar
|8,12
|0,50
|89,72
|Demısaş Döküm
|3,12
|1,63
|25,81
|Denge Holding
|2,37
|-10,57
|104,31
|Deniz GMYO
|3,06
|-0,65
|0,66
|Denizbank
|15,62
|-4,93
|-18,22
|Denizli Cam
|10,50
|-0,47
|-8,85
|Derimod
|8,79
|-0,11
|1,38
|Desa Deri
|2,14
|3,38
|23,70
|Despec Bilgisayar
|3,83
|6,39
|16,77
|Deva Holding
|4,55
|3,64
|38,30
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,69
|0,00
|-11,54
|Ditaş Doğan
|5,78
|0,35
|5,47
|DO-CO
|474,30
|-0,96
|-0,94
|Doğan Burda
|2,74
|2,62
|-8,97
|Doğan Holding
|1,17
|2,63
|14,71
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,19
|-2,46
|-2,46
|Doğusan
|1,63
|2,52
|-32,37
|Doğuş GMYO
|2,31
|5,00
|9,48
|Doğuş Otomotiv
|4,61
|1,54
|6,22
|Döktaş Dökümcülük
|9,07
|0,67
|11,29
|Duran Doğan Basım
|5,98
|7,55
|17,25
|Dyo Boya
|3,32
|8,14
|14,48
|Eczacıbaşı İlaç
|2,77
|2,21
|1,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,66
|2,13
|6,39
|Edip Gayrimenkul
|0,71
|2,90
|-7,79
|Ege Endüstri
|469,90
|0,88
|36,60
|Ege Gübre
|24,94
|1,96
|14,93
|Ege Profil
|13,61
|0,74
|53,44
|Ege Seramik
|3,46
|0,29
|3,28
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|0,00
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,29
|-3,33
|20,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|4,10
|1,23
|6,77
|Ekiz Kimya
|0,29
|-3,33
|-12,12
|Emek Elektrik
|0,80
|0,00
|-18,37
|Eminiş Ambalaj
|0,99
|0,00
|-15,38
|Emlak Konut GMYO
|1,51
|2,72
|0,67
|Enerjisa Enerji
|5,25
|5,63
|11,50
|Enka İnşaat
|4,84
|1,04
|5,68
|Erbosan
|66,25
|2,55
|6,17
|Ereğli Demir Çelik
|9,46
|3,96
|31,02
|Ersu Gıda
|0,84
|0,00
|-8,70
|Escort Teknoloji
|0,65
|3,17
|-14,47
|Etiler Gıda
|2,01
|1,01
|-5,63
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,71
|1,43
|0,00
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,61
|-1,61
|-4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,61
|-1,61
|-3,17
|Euro Yatırım Holding
|0,80
|1,27
|45,45
|Fenerbahçe Futbol
|7,62
|2,97
|10,12
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,95
|0,68
|10,90
|F-M İzmit Piston
|15,99
|-0,06
|4,02
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,95
|-1,59
|44,74
|Ford Otosan
|50,60
|3,39
|6,51
|Formet Çelik Kapı
|6,36
|-1,70
|400,79
|Frigo Pak Gıda
|1,87
|-1,06
|10,00
|Galatasaray Sportif
|1,27
|0,79
|2,42
|Garanti Bankası
|8,78
|6,94
|10,30
|Garanti Faktoring
|2,89
|-1,03
|45,96
|Garanti Yat. Ort.
|0,63
|3,28
|-20,25
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,62
|1,69
|12,42
|Gedik Yatırım Holding
|3,23
|2,22
|37,45
|Gediz Ambalaj
|4,68
|1,08
|12,77
|Gentaş
|1,90
|0,53
|7,34
|Gersan Elektrik
|2,14
|3,88
|-12,31
|Global Men. Değ.
|0,50
|-1,96
|6,38
|Global Yat. Holding
|3,11
|0,97
|4,01
|Good-Year
|3,25
|1,56
|-5,52
|Göltaş Çimento
|10,24
|1,69
|-17,62
|Gözde Girişim
|3,39
|0,89
|26,97
|GSD Denizcilik
|1,49
|2,05
|29,57
|GSD Holding
|0,95
|3,26
|18,75
|Gübre Fabrik.
|2,81
|3,31
|-5,07
|Güler Yat. Holding
|1,09
|0,00
|1,87
|Güneş Sigorta
|1,60
|3,90
|6,67
|Halk GMYO
|0,74
|1,37
|5,71
|Halk Sigorta
|1,13
|0,00
|2,73
|Hatay Tekstil
|3,97
|1,28
|0,51
|Hedef Girişim
|1,23
|2,50
|6,03
|Hektaş
|10,78
|1,32
|16,29
|HUB Girişim
|2,23
|0,45
|18,62
|Hürriyet Gzt.
|0,84
|2,44
|-9,68
|ICBC Turkey Bank
|3,73
|1,63
|-24,34
|İdealist Danışmanlık
|27,40
|-2,00
|153,70
|İdealist GMYO
|1,57
|0,64
|-3,68
|İhlas Ev Aletleri
|0,82
|2,50
|148,48
|İhlas Gayrimenkul
|0,82
|2,50
|-12,72
|İhlas Gazetecilik
|0,68
|0,00
|11,48
|İhlas Holding
|0,37
|2,78
|15,62
|İhlas Yayın Holding
|0,49
|2,08
|48,48
|İndeks Bilgisayar
|7,97
|3,64
|33,50
|Info Yatırım
|1,93
|-8,53
|87,38
|İntema
|7,22
|-1,23
|20,40
|İpek Doğal Enerji
|4,64
|2,20
|-13,59
|İskenderun Demir Çelik
|7,35
|2,37
|29,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:02 Kaynak: AA
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