Borsada Günlük İşlemler (1)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,65 5,77 -15,38 Acıpayam Selüloz 3,80 -1,55 16,56 Adana Çimento (A) 6,85 1,03 13,22 Adana Çimento (B) 4,89 1,66 18,98 Adana Çimento (C) 1,20 -0,83 -14,89 Adel Kalemcilik 11,28 -0,09 2,55 Adese Alışveriş Ticaret 2,08 1,46 -11,11 Afyon Çimento 4,45 0,23 -3,05 Ak Enerji 0,57 0,00 -9,52 Akbank 6,58 2,49 11,81 Akçansa 6,54 -0,30 -0,03 Akdenız Güvenlık Hız. 2,30 0,44 14,43 Akfen GMYO 1,51 -1,95 -8,48 Akın Tekstil 9,12 -1,08 -3,49 Akiş GMYO 2,54 -0,78 -0,78 Akmerkez GMYO 18,03 0,45 10,14 Aksa 10,02 2,45 34,32 Aksa Enerji 2,49 -1,19 -7,09 Aksigorta 4,62 2,21 47,16 Aksu Enerji 9,09 -0,55 17,75 Alarko Carrıer 38,48 -3,80 -2,24 Alarko GMYO 41,76 -0,05 -7,03 Alarko Holding 2,60 1,96 25,60 Albaraka Türk 1,52 -0,65 24,59 Alcatel Lucent Teletaş 7,00 -0,71 21,53 Alkim Kağıt 4,39 0,69 5,78 Alkim Kimya 24,36 1,25 2,78 Altınyağ 0,45 -10,00 2,27 Altınyunus Çeşme 4,21 0,24 1,45 Anadolu Cam 3,00 0,33 11,94 Anadolu Efes 19,80 1,69 -3,88 Anadolu Grubu Holding 12,74 3,16 24,41 Anadolu Hayat Emek. 5,50 0,18 -3,42 Anadolu Isuzu 7,47 1,63 20,87 Anadolu Sigorta 4,17 4,25 6,22 Anel Elektrik 1,68 1,82 3,70 Arçelik 18,28 -1,03 15,77 Arena Bilgisayar 3,47 -0,57 -21,32 Armada Bilgisayar 9,79 -0,81 5,38 Arsan Tekstil 1,62 0,00 0,00 Artı Yatırım Holding 1,22 -1,61 40,23 Aselsan 21,82 1,39 -9,39 Aslan Çimento 25,18 1,12 -10,58 Ata GMYO 3,86 0,52 -3,74 Atakule GMYO 1,20 1,69 -8,80 Atlantis Yatırım Holding 0,46 4,55 155,56 Atlas Yat. Ort. 1,38 -6,12 60,47 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,64 0,52 30,29 Avrasya GMYO 1,17 -0,85 32,95 Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 0,88 6,48 Avrasya Stratejik GMYF 1.262,80 0,01 1,32 Avrupa Yatırım Holding 2,59 -0,77 6,58 Ayen Enerji 2,67 -1,84 13,62 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,52 -1,30 7,04 Aygaz 9,64 -0,41 -3,06 Bagfaş 5,63 1,81 16,80 Bak Ambalaj 4,95 -0,40 -2,37 Balatacılar Balatacılık 0,34 -2,86 3,03 Bantaş Ambalaj 1,54 -1,91 22,71 Banvit 10,61 1,24 -1,67 Baştaş Başkent Çimento 1,83 0,55 -9,41 Batı Çimento 2,29 -0,43 -4,98 Batısöke Çimento 0,96 0,00 -11,93 Bera Holding 1,80 1,69 -12,62 Berkosan Yalıtım 1,77 -1,67 -2,21 Beşiktaş Futbol Yat. 1,48 1,37 -8,64 Beyaz Filo 3,96 0,76 45,05 Bilici Yatırım 1,72 -0,58 26,47 Bim Mağazalar 81,70 -0,73 -6,09 Birko Mensucat 0,26 0,00 -13,33 Birlik Mensucat 0,75 0,00 -35,90 Bizim Mağazaları 8,01 0,12 17,79 Bolu Çimento 3,13 1,62 -8,75 Bomonti Elektrik 0,91 -2,15 89,58 Borusan Mannesmann 9,98 -0,10 27,95 Borusan Yat. Paz. 36,98 0,82 2,08 Bosch Fren Sistemleri 166,00 0,06 2,47 Bossa 4,47 0,90 6,32 Boyner Perakende Yat. 4,38 5,80 11,17 Brisa 7,04 -2,09 11,22 Burçelik 3,14 0,64 -2,18 Burçelik Vana 1,56 -1,89 5,41 Bursa Çimento 4,54 0,67 3,18 Carrefoursa 3,44 -0,86 -1,15 Coca Cola İçecek 31,20 -0,83 1,04 Cosmos Yat. Holding 0,94 0,00 -3,09 Credıtwest Faktorıng 1,11 0,00 6,73 Çelebi 67,95 -1,24 7,18 Çelik Halat 5,70 2,33 -5,00 Çemaş Döküm 0,75 -1,32 -1,32 Çemtaş 5,74 0,35 -5,59 Çimbeton 30,52 -0,26 6,71 Çimentaş 17,99 -0,06 41,65 Çimsa 6,87 0,15 -9,01 Çuhadaroğlu Metal 2,02 0,00 13,48 Dagi Giyim 1,38 -1,43 11,29 Dagi Yatırım Holding 1,67 -1,76 65,35 Dardanel 1,09 0,93 -0,91 Datagate Bilgisayar 8,09 -0,37 89,02 Demısaş Döküm 3,09 -0,96 24,60 Denge Holding 2,26 -4,64 94,83 Deniz GMYO 3,06 0,00 0,66 Denizbank 15,10 -3,33 -20,94 Denizli Cam 10,50 0,00 -8,85 Derimod 8,79 0,00 1,38 Desa Deri 2,13 -0,47 23,12 Despec Bilgisayar 3,69 -3,66 12,50 Deva Holding 4,43 -2,64 34,65 Diriteks Diriliş Tekstil 0,69 0,00 -11,54 Ditaş Doğan 5,77 -0,17 5,29 DO-CO 476,00 0,36 -0,58 Doğan Burda 2,75 0,36 -8,64 Doğan Holding 1,17 0,00 14,71 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,19 0,00 -2,46 Doğusan 1,61 -1,23 -33,20 Doğuş GMYO 2,27 -1,73 7,58 Doğuş Otomotiv 4,75 3,04 9,45 Döktaş Dökümcülük 9,18 1,21 12,64 Duran Doğan Basım 5,86 -2,01 14,90 Dyo Boya 3,42 3,01 17,93 Eczacıbaşı İlaç 2,84 2,53 4,03 Eczacıbaşı Yatırım 7,70 0,52 6,94 Edip Gayrimenkul 0,70 -1,41 -9,09 Ege Endüstri 468,70 -0,26 36,25 Ege Gübre 24,52 -1,68 13,00 Ege Profil 13,71 0,73 54,57 Ege Seramik 3,42 -1,16 2,09 Egeli & Co Tarım Girişim 0,15 0,00 15,38 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 0,00 20,83 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 9,09 20,00 Egeplast 4,09 -0,24 6,51 Ekiz Kimya 0,29 0,00 -12,12 Emek Elektrik 0,80 0,00 -18,37 Eminiş Ambalaj 0,97 -2,02 -17,09 Emlak Konut GMYO 1,50 -0,66 0,00 Enerjisa Enerji 5,30 0,95 12,56 Enka İnşaat 4,87 0,62 6,33 Erbosan 67,45 1,81 8,09 Ereğli Demir Çelik 9,39 -0,74 30,06 Ersu Gıda 0,84 0,00 -8,70 Escort Teknoloji 0,64 -1,54 -15,79 Etiler Gıda 2,01 0,00 -5,63 Euro Kapital Yat. Ort. 0,73 2,82 2,82 Euro Trend Yat. Ort. 0,62 1,64 -3,13 Euro Yat. Ort. 0,61 0,00 -3,17 Euro Yatırım Holding 0,82 2,50 49,09 Fenerbahçe Futbol 7,78 2,10 12,43 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,01 2,03 13,16 F-M İzmit Piston 15,85 -0,88 3,11 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,18 4,65 51,46 Ford Otosan 51,10 0,99 7,56 Formet Çelik Kapı 6,45 1,42 407,87 Frigo Pak Gıda 1,85 -1,07 8,82 Galatasaray Sportif 1,30 2,36 4,84 Garanti Bankası 9,01 2,62 13,19 Garanti Faktoring 2,86 -1,04 44,44 Garanti Yat. Ort. 0,62 -1,59 -21,52 Gedik Y. Men. Değ. 3,60 -0,55 11,80 Gedik Yatırım Holding 3,15 -2,48 34,04 Gediz Ambalaj 4,68 0,00 12,77 Gentaş 1,93 1,58 9,04 Gersan Elektrik 2,15 0,47 -11,90 Global Men. Değ. 0,49 -2,00 4,26 Global Yat. Holding 3,12 0,32 4,35 Good-Year 3,25 0,00 -5,52 Göltaş Çimento 10,56 3,13 -15,04 Gözde Girişim 3,48 2,65 30,34 GSD Denizcilik 1,46 -2,01 26,96 GSD Holding 0,94 -1,05 17,50 Gübre Fabrik. 2,86 1,78 -3,38 Güler Yat. Holding 1,09 0,00 1,87 Güneş Sigorta 1,56 -2,50 4,00 Halk GMYO 0,74 0,00 5,71 Halk Sigorta 1,11 -1,77 0,91 Hatay Tekstil 3,99 0,50 1,01 Hedef Girişim 1,22 -0,81 5,17 Hektaş 10,80 0,19 16,50 HUB Girişim 2,19 -1,79 16,49 Hürriyet Gzt. 0,85 1,19 -8,60 ICBC Turkey Bank 3,73 0,00 -24,34 İdealist Danışmanlık 27,08 -1,17 150,74 İdealist GMYO 1,56 -0,64 -4,29 İhlas Ev Aletleri 0,82 0,00 148,48 İhlas Gayrimenkul 0,81 -1,22 -13,79 İhlas Gazetecilik 0,69 1,47 13,11 İhlas Holding 0,37 0,00 15,62 İhlas Yayın Holding 0,49 0,00 48,48 İndeks Bilgisayar 7,77 -2,51 30,15 Info Yatırım 1,85 -4,15 79,61 İntema 7,24 0,28 20,73 İpek Doğal Enerji 4,73 1,94 -11,92 İskenderun Demir Çelik 7,35 0,00 29,86

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)