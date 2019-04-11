Borsada Günlük İşlemler (1)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,60 -4,76 -17,95 Acıpayam Selüloz 3,96 -1,98 21,47 Adana Çimento (A) 6,78 -0,59 12,07 Adana Çimento (B) 4,92 0,00 19,71 Adana Çimento (C) 1,17 0,00 -17,02 Adel Kalemcilik 10,94 -0,82 -0,55 Adese Alışveriş Ticaret 1,99 -1,97 -14,96 Afyon Çimento 4,34 -0,69 -5,45 Ak Enerji 0,56 -1,75 -11,11 Akbank 6,20 -1,12 5,36 Akçansa 6,46 -0,92 -1,26 Akdenız Güvenlık Hız. 2,05 -1,44 1,99 Akfen GMYO 1,49 -1,97 -9,70 Akın Tekstil 9,14 0,11 -3,28 Akiş GMYO 2,51 -1,18 -1,95 Akmerkez GMYO 18,05 -0,77 10,26 Aksa 8,68 -1,25 30,83 Aksa Enerji 2,39 -1,24 -10,82 Aksigorta 4,52 -1,74 43,98 Aksu Enerji 9,14 0,44 18,39 Alarko Carrıer 37,88 0,16 -3,76 Alarko GMYO 42,20 -0,99 -6,06 Alarko Holding 2,50 -0,79 20,77 Albaraka Türk 1,47 -1,34 20,49 Alcatel Lucent Teletaş 6,89 -0,72 19,62 Alkim Kağıt 4,51 0,45 8,67 Alkim Kimya 24,96 0,16 5,32 Altınyağ 0,41 0,00 -6,82 Altınyunus Çeşme 4,20 -1,18 1,20 Anadolu Cam 3,07 -1,60 14,55 Anadolu Efes 19,42 0,73 -5,73 Anadolu Grubu Holding 12,33 -2,45 20,41 Anadolu Hayat Emek. 5,47 -0,18 -3,94 Anadolu Isuzu 7,48 -1,97 21,04 Anadolu Sigorta 4,16 -0,48 5,97 Anel Elektrik 1,66 -0,60 2,47 Arçelik 18,20 -1,57 15,26 Arena Bilgisayar 3,37 -3,99 -23,58 Armada Bilgisayar 9,75 -0,91 4,95 Arsan Tekstil 1,62 -1,82 0,00 Artı Yatırım Holding 1,13 0,00 29,89 Aselsan 21,16 -0,19 -12,13 Aslan Çimento 24,48 -0,65 -13,07 Ata GMYO 3,85 0,00 -3,99 Atakule GMYO 1,16 0,87 -11,84 Atlantis Yatırım Holding 0,44 -2,22 144,44 Atlas Yat. Ort. 1,08 6,93 25,58 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,25 -0,75 25,02 Avrasya GMYO 1,25 0,81 42,05 Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 -1,71 6,48 Avrasya Stratejik GMYF 1.263,40 0,02 1,37 Avrupa Yatırım Holding 2,23 4,69 -8,23 Ayen Enerji 2,55 -1,92 8,51 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,53 0,00 7,75 Aygaz 9,50 -0,84 -4,47 Bagfaş 5,34 -1,11 10,79 Bak Ambalaj 4,85 0,41 -4,34 Balatacılar Balatacılık 0,30 -3,23 -9,09 Bantaş Ambalaj 1,55 3,33 23,51 Banvit 10,95 -3,10 1,48 Baştaş Başkent Çimento 1,85 0,00 -8,42 Batı Çimento 2,22 0,45 -7,88 Batısöke Çimento 0,93 -1,06 -14,68 Bera Holding 1,78 0,00 -13,59 Berkosan Yalıtım 1,80 1,69 -0,55 Beşiktaş Futbol Yat. 1,43 -0,69 -11,73 Beyaz Filo 3,82 -0,78 39,93 Bilici Yatırım 1,67 0,00 22,79 Bim Mağazalar 79,00 0,96 -9,20 Birko Mensucat 0,26 0,00 -13,33 Birlik Mensucat 0,73 0,00 -37,61 Bizim Mağazaları 7,96 -1,73 17,06 Bolu Çimento 3,10 0,32 -9,62 Bomonti Elektrik 0,85 -2,30 77,08 Borusan Mannesmann 9,62 -1,74 23,33 Borusan Yat. Paz. 36,64 -0,70 1,14 Bosch Fren Sistemleri 167,40 0,30 3,33 Bossa 4,30 -0,92 2,28 Boyner Perakende Yat. 4,98 -2,54 26,40 Brisa 6,85 -1,58 8,21 Burçelik 3,16 1,28 -1,56 Burçelik Vana 1,53 -3,16 3,38 Bursa Çimento 4,38 0,23 -0,45 Carrefoursa 3,34 -0,89 -4,02 Coca Cola İçecek 31,34 -2,06 1,49 Cosmos Yat. Holding 1,04 -3,70 7,22 Credıtwest Faktorıng 1,07 -5,31 2,88 Çelebi 66,00 -2,58 4,10 Çelik Halat 5,59 -0,18 -6,83 Çemaş Döküm 0,73 -1,35 -3,95 Çemtaş 5,68 -1,90 -6,58 Çimbeton 29,52 -2,57 3,22 Çimentaş 19,82 19,98 56,06 Çimsa 6,83 -2,15 -9,54 Çuhadaroğlu Metal 1,91 -4,02 7,30 Dagi Giyim 1,50 -1,32 20,97 Dagi Yatırım Holding 1,81 -8,12 79,21 Dardanel 1,05 0,00 -4,55 Datagate Bilgisayar 7,29 -5,08 70,33 Demısaş Döküm 2,93 -4,56 18,15 Denge Holding 1,85 5,11 59,48 Deniz GMYO 3,05 -0,65 0,33 Denizbank 15,51 0,00 -18,80 Denizli Cam 10,33 -0,39 -10,33 Derimod 8,75 2,22 0,92 Desa Deri 2,24 -3,86 29,48 Despec Bilgisayar 3,62 -1,90 10,37 Deva Holding 4,73 5,35 43,77 Diriteks Diriliş Tekstil 0,68 -5,56 -12,82 Ditaş Doğan 5,81 0,52 6,02 DO-CO 479,20 0,36 0,08 Doğan Burda 2,83 1,80 -5,98 Doğan Holding 1,14 0,00 11,76 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,16 1,75 -4,92 Doğusan 1,52 -1,94 -36,93 Doğuş GMYO 2,31 0,00 9,48 Doğuş Otomotiv 4,51 -0,22 3,92 Döktaş Dökümcülük 9,01 2,04 10,55 Duran Doğan Basım 6,49 2,37 27,25 Dyo Boya 3,18 -3,05 9,66 Eczacıbaşı İlaç 2,78 -1,42 1,83 Eczacıbaşı Yatırım 7,48 -1,19 3,89 Edip Gayrimenkul 0,67 -1,47 -12,99 Ege Endüstri 468,10 0,00 36,08 Ege Gübre 23,88 -2,13 10,05 Ege Profil 14,10 0,71 58,96 Ege Seramik 3,40 -0,58 1,49 Egeli & Co Tarım Girişim 0,15 7,14 15,38 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 3,57 20,83 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00 Egeplast 3,75 -2,60 -2,34 Ekiz Kimya 0,30 7,14 -9,09 Emek Elektrik 0,79 -2,47 -19,39 Eminiş Ambalaj 0,98 -2,00 -16,24 Emlak Konut GMYO 1,47 -1,34 -2,00 Enerjisa Enerji 5,44 0,93 15,54 Enka İnşaat 4,96 1,02 8,30 Erbosan 16,40 -3,07 0,70 Ereğli Demir Çelik 9,32 -2,31 29,09 Ersu Gıda 0,84 0,00 -8,70 Escort Teknoloji 0,63 1,61 -17,11 Etiler Gıda 1,96 -0,51 -7,98 Euro Kapital Yat. Ort. 0,73 0,00 2,82 Euro Trend Yat. Ort. 0,64 1,59 0,00 Euro Yat. Ort. 0,61 0,00 -3,17 Euro Yatırım Holding 0,90 3,45 63,64 Fenerbahçe Futbol 7,00 -1,82 1,16 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,93 -0,34 10,15 F-M İzmit Piston 15,31 -1,03 -0,40 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,08 -2,12 48,54 Ford Otosan 50,90 1,19 7,14 Formet Çelik Kapı 6,00 -2,28 372,44 Frigo Pak Gıda 1,84 0,55 8,24 Galatasaray Sportif 1,27 -2,31 2,42 Garanti Bankası 8,76 -0,45 10,05 Garanti Faktoring 2,69 -2,54 35,86 Garanti Yat. Ort. 0,60 -1,64 -24,05 Gedik Y. Men. Değ. 3,64 0,83 13,04 Gedik Yatırım Holding 3,08 -1,91 31,06 Gediz Ambalaj 4,52 -1,31 8,92 Gentaş 1,85 -1,07 4,52 Gersan Elektrik 2,03 -1,46 -16,81 Global Men. Değ. 0,52 4,00 10,64 Global Yat. Holding 2,95 -1,34 -1,34 Good-Year 3,30 2,48 -4,07 Göltaş Çimento 10,12 -1,46 -18,58 Gözde Girişim 3,45 -1,71 29,21 GSD Denizcilik 1,43 -4,67 24,35 GSD Holding 0,91 -1,09 13,75 Gübre Fabrik. 2,83 -2,41 -4,39 Güler Yat. Holding 1,07 0,94 0,00 Güneş Sigorta 1,53 1,32 2,00 Halk GMYO 0,75 0,00 7,14 Halk Sigorta 1,10 0,00 0,00 Hatay Tekstil 4,13 0,49 4,56 Hedef Girişim 1,22 -1,61 5,17 Hektaş 11,24 3,59 21,25 HUB Girişim 2,32 2,20 23,40 Hürriyet Gzt. 0,86 -1,15 -7,53 ICBC Turkey Bank 3,61 -0,55 -26,77 İdealist Danışmanlık 26,74 -1,33 147,59 İdealist GMYO 1,52 -0,65 -6,75 İhlas Ev Aletleri 0,99 19,28 200,00 İhlas Gayrimenkul 0,84 -4,55 -10,60 İhlas Gazetecilik 0,80 5,26 31,15 İhlas Holding 0,42 2,44 31,25 İhlas Yayın Holding 0,58 5,45 75,76 İndeks Bilgisayar 6,86 -5,77 14,91 Info Yatırım 1,74 -4,40 68,93 İntema 6,63 -3,07 10,56 İpek Doğal Enerji 4,57 -1,30 -14,90 İskenderun Demir Çelik 7,25 -0,68 28,09

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)