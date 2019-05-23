Borsada günlük işlemler (1)
11 saat önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:37 Kaynak: AA
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,62
|0,62
|-16,92
|Acıpayam Selüloz
|2,99
|-0,99
|-8,28
|Adana Çimento (A)
|6,06
|-0,98
|0,17
|Adana Çimento (B)
|4,32
|-1,14
|5,11
|Adana Çimento (C)
|0,99
|2,06
|-29,79
|Adel Kalemcilik
|9,05
|-1,95
|-17,73
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,01
|-10,62
|-56,84
|Afyon Çimento
|3,40
|0,00
|-25,93
|Ak Enerji
|0,46
|-2,13
|-26,98
|Akbank
|5,55
|0,91
|-5,69
|Akçansa
|6,13
|-3,31
|-6,30
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,31
|0,77
|-34,83
|Akfen GMYO
|1,51
|0,00
|-8,48
|Akın Tekstil
|8,22
|2,11
|-13,02
|Akiş GMYO
|2,19
|3,30
|-14,45
|Akmerkez GMYO
|18,41
|-0,16
|19,32
|Aksa
|8,00
|0,88
|20,58
|Aksa Enerji
|2,11
|-1,40
|-21,27
|Aksigorta
|4,26
|-2,29
|35,69
|Aksu Enerji
|7,65
|2,68
|-0,91
|Alarko Carrıer
|30,40
|-2,25
|-22,76
|Alarko GMYO
|41,12
|-2,00
|-8,46
|Alarko Holding
|2,63
|0,38
|34,85
|Albaraka Türk
|1,07
|0,00
|-12,30
|Alcatel Lucent Teletaş
|4,82
|-0,21
|-16,32
|Alkim Kağıt
|3,24
|0,31
|-9,85
|Alkim Kimya
|25,00
|-0,64
|16,06
|Altınyağ
|0,33
|-2,94
|-25,00
|Altınyunus Çeşme
|3,94
|1,03
|-5,06
|Anadolu Cam
|2,72
|0,74
|1,49
|Anadolu Efes
|18,14
|1,57
|-11,94
|Anadolu Grubu Holding
|9,49
|-4,14
|-7,32
|Anadolu Hayat Emek.
|4,95
|-1,39
|-13,07
|Anadolu Isuzu
|6,55
|1,55
|5,99
|Anadolu Sigorta
|4,00
|-1,48
|1,89
|Anel Elektrik
|1,55
|1,31
|-4,32
|Arçelik
|15,75
|4,30
|-0,25
|Arena Bilgisayar
|3,00
|-2,91
|-31,97
|Armada Bilgisayar
|10,00
|-2,91
|7,64
|Arsan Tekstil
|1,63
|0,00
|0,62
|Artı Yatırım Holding
|1,03
|9,57
|18,39
|Aselsan
|16,75
|0,96
|-30,44
|Aslan Çimento
|22,00
|-0,72
|-21,88
|Ata GMYO
|3,81
|-0,52
|-4,99
|Atakule GMYO
|0,88
|-3,30
|-33,12
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|2,56
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,75
|2,74
|-12,79
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,16
|0,11
|23,80
|Avrasya GMYO
|1,28
|0,79
|45,45
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,09
|0,93
|0,93
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.267,30
|0,01
|1,68
|Avrupa Yatırım Holding
|2,10
|0,00
|-13,58
|Ayen Enerji
|2,06
|-3,29
|-12,34
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,59
|-0,63
|11,97
|Aygaz
|8,40
|1,20
|-15,53
|Bagfaş
|5,29
|-1,67
|9,75
|Bak Ambalaj
|4,14
|-0,72
|-18,34
|Balatacılar Balatacılık
|0,27
|3,85
|-18,18
|Bantaş Ambalaj
|1,37
|0,00
|9,16
|Banvit
|12,32
|-1,91
|14,18
|Baştaş Başkent Çimento
|1,70
|0,59
|-15,84
|Batı Çimento
|1,51
|-1,31
|-37,34
|Batısöke Çimento
|0,79
|-1,25
|-27,52
|Bera Holding
|1,78
|-3,26
|-13,59
|Berkosan Yalıtım
|1,42
|-2,07
|-21,55
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,32
|-1,49
|-18,52
|Beyaz Filo
|2,72
|-1,45
|-0,37
|Bilici Yatırım
|1,65
|-0,60
|21,32
|Bim Mağazalar
|74,80
|3,31
|-14,02
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,61
|-1,61
|-47,86
|Bizim Mağazaları
|6,42
|0,16
|-5,59
|Bolu Çimento
|2,38
|-2,06
|-30,61
|Bomonti Elektrik
|0,81
|-1,22
|68,75
|Borusan Mannesmann
|7,35
|-1,34
|4,86
|Borusan Yat. Paz.
|32,44
|-0,92
|-10,46
|Bosch Fren Sistemleri
|144,60
|0,77
|-5,35
|Bossa
|3,34
|-0,89
|-20,55
|Boyner Perakende Yat.
|4,65
|-0,64
|18,02
|Brisa
|5,73
|0,70
|-9,48
|Burçelik
|2,63
|-1,13
|-18,07
|Burçelik Vana
|1,42
|0,00
|-4,05
|Bursa Çimento
|3,57
|0,85
|-18,86
|Carrefoursa
|2,60
|-1,14
|-25,29
|Coca Cola İçecek
|25,24
|1,20
|-18,26
|Cosmos Yat. Holding
|1,09
|1,87
|12,37
|Credıtwest Faktorıng
|0,95
|0,00
|-8,65
|Çelebi
|74,00
|-1,33
|26,83
|Çelik Halat
|3,80
|-0,78
|-29,67
|Çemaş Döküm
|0,70
|0,00
|-7,89
|Çemtaş
|4,94
|-1,00
|-18,75
|Çimbeton
|24,18
|-0,82
|-15,45
|Çimentaş
|13,21
|-1,12
|4,02
|Çimsa
|5,58
|-0,36
|-26,09
|Çuhadaroğlu Metal
|1,73
|1,17
|-2,81
|Dagi Giyim
|1,25
|-0,79
|0,81
|Dagi Yatırım Holding
|1,34
|0,75
|32,67
|Dardanel
|0,98
|0,00
|-10,91
|Datagate Bilgisayar
|4,75
|-5,94
|10,98
|Demısaş Döküm
|2,57
|-1,91
|3,63
|Denge Holding
|1,27
|-7,30
|9,48
|Deniz GMYO
|2,88
|1,41
|-5,26
|Denizbank
|15,03
|0,20
|-21,31
|Denizli Cam
|9,03
|0,44
|-21,61
|Derimod
|8,13
|0,49
|-6,23
|Desa Deri
|2,39
|-0,42
|38,15
|Despec Bilgisayar
|3,08
|-0,65
|-6,10
|Deva Holding
|5,22
|3,37
|58,66
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,71
|0,00
|-8,97
|Ditaş Doğan
|4,68
|-1,47
|-8,57
|DO-CO
|498,10
|-1,95
|4,03
|Doğan Burda
|2,86
|2,51
|-4,98
|Doğan Holding
|1,00
|0,00
|7,38
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,94
|1,08
|-22,95
|Doğusan
|1,03
|1,98
|-52,41
|Doğuş GMYO
|2,58
|1,57
|22,27
|Doğuş Otomotiv
|3,77
|-0,53
|-13,13
|Döktaş Dökümcülük
|9,16
|-0,97
|12,39
|Duran Doğan Basım
|4,00
|7,82
|-21,57
|Dyo Boya
|2,74
|-0,36
|-5,52
|Eczacıbaşı İlaç
|2,20
|0,92
|-9,30
|Eczacıbaşı Yatırım
|5,74
|-2,55
|-10,35
|Edip Gayrimenkul
|0,57
|-1,72
|-25,97
|Ege Endüstri
|425,00
|-3,19
|36,59
|Ege Gübre
|21,82
|-2,68
|5,48
|Ege Profil
|8,87
|1,26
|0,00
|Ege Seramik
|2,87
|-3,37
|-14,33
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|8,00
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|4,01
|-0,74
|4,43
|Ekiz Kimya
|0,28
|3,70
|-15,15
|Emek Elektrik
|0,70
|1,45
|-28,57
|Eminiş Ambalaj
|0,85
|-2,30
|-27,35
|Emlak Konut GMYO
|1,08
|-0,92
|-28,00
|Enerjisa Enerji
|5,06
|-0,39
|7,47
|Enka İnşaat
|5,00
|0,00
|12,51
|Erbosan
|15,51
|-0,19
|-4,77
|Ereğli Demir Çelik
|7,27
|2,39
|19,15
|Ersu Gıda
|0,81
|0,00
|-11,96
|Escort Teknoloji
|0,69
|1,47
|-9,21
|Etiler Gıda
|1,17
|-2,50
|-45,07
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,70
|-1,41
|-1,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,61
|-3,17
|-4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,63
|0,00
|0,00
|Euro Yatırım Holding
|1,14
|0,88
|107,27
|Fenerbahçe Futbol
|6,96
|-1,14
|0,58
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,75
|-5,17
|3,38
|F-M İzmit Piston
|15,01
|0,07
|-2,35
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,62
|4,24
|122,81
|Ford Otosan
|49,14
|-0,61
|3,43
|Formet Çelik Kapı
|5,24
|-1,13
|312,60
|Frigo Pak Gıda
|2,50
|0,00
|47,06
|Galatasaray Sportif
|1,32
|-2,94
|6,45
|Garanti Bankası
|7,15
|1,13
|-10,18
|Garanti Faktoring
|2,49
|2,89
|25,76
|Garanti Yat. Ort.
|0,60
|1,69
|-24,05
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,47
|-0,86
|7,76
|Gedik Yatırım Holding
|2,52
|-1,18
|7,23
|Gediz Ambalaj
|4,53
|-1,95
|9,16
|Gentaş
|1,40
|0,72
|-20,90
|Gersan Elektrik
|1,71
|-1,16
|-29,93
|Global Men. Değ.
|0,41
|-2,38
|-12,77
|Global Yat. Holding
|2,70
|0,00
|-9,70
|Good-Year
|2,51
|0,00
|-27,03
|Göltaş Çimento
|9,55
|-1,14
|-23,17
|Gözde Girişim
|2,65
|-0,38
|-0,75
|GSD Denizcilik
|1,38
|6,15
|20,00
|GSD Holding
|0,81
|-2,41
|1,25
|Gübre Fabrik.
|2,32
|0,43
|-21,62
|Güler Yat. Holding
|1,03
|-0,96
|-3,74
|Güneş Sigorta
|0,95
|0,00
|-36,67
|Halk GMYO
|0,68
|-1,45
|-2,27
|Halk Sigorta
|1,04
|2,97
|-5,45
|Hatay Tekstil
|3,98
|0,76
|0,76
|Hedef Girişim
|1,14
|0,88
|-1,72
|Hektaş
|11,23
|3,22
|21,14
|HUB Girişim
|2,45
|-0,41
|30,32
|Hürriyet Gzt.
|0,63
|-4,55
|-32,26
|ICBC Turkey Bank
|2,63
|-2,95
|-46,65
|İdealist Danışmanlık
|12,97
|-19,99
|20,09
|İdealist GMYO
|1,63
|-1,81
|0,00
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|0,00
|184,85
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|0,00
|-11,66
|İhlas Gazetecilik
|1,86
|-1,06
|204,92
|İhlas Holding
|0,41
|2,50
|28,12
|İhlas Yayın Holding
|0,54
|-5,26
|63,64
|İndeks Bilgisayar
|6,52
|2,35
|9,21
|Info Yatırım
|1,91
|0,00
|85,44
|İntema
|6,51
|-0,61
|8,56
|İpek Doğal Enerji
|4,59
|-5,56
|-14,53
|İskenderun Demir Çelik
|5,70
|1,97
|21,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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