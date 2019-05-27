Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,64 2,50 -15,90 Acıpayam Selüloz 3,30 1,85 1,23 Adana Çimento (A) 6,33 2,76 4,63 Adana Çimento (B) 4,45 1,83 8,27 Adana Çimento (C) 1,01 -0,98 -28,37 Adel Kalemcilik 9,20 -1,08 -16,36 Adese Alışveriş Ticaret 0,97 -4,90 -58,55 Afyon Çimento 3,53 2,32 -23,09 Ak Enerji 0,48 2,13 -23,81 Akbank 5,65 -1,05 -3,99 Akçansa 6,39 1,27 -2,33 Akdenız Güvenlık Hız. 1,27 -0,78 -36,82 Akfen GMYO 1,53 0,00 -7,27 Akın Tekstil 8,29 0,61 -12,28 Akiş GMYO 2,16 -1,82 -15,62 Akmerkez GMYO 18,07 -2,22 17,12 Aksa 8,22 1,48 23,90 Aksa Enerji 2,15 0,00 -19,78 Aksigorta 4,41 -0,45 40,47 Aksu Enerji 7,64 -1,55 -1,04 Alarko Carrıer 30,06 -1,05 -23,63 Alarko GMYO 40,06 0,70 -5,12 Alarko Holding 2,63 -1,50 34,85 Albaraka Türk 1,10 0,00 -9,84 Alcatel Lucent Teletaş 5,29 5,80 -8,16 Alkim Kağıt 3,32 0,61 -7,63 Alkim Kimya 24,78 -0,48 15,04 Altınyağ 0,35 -2,78 -20,45 Altınyunus Çeşme 3,94 0,51 -5,06 Anadolu Cam 2,74 -1,44 2,24 Anadolu Efes 18,03 -0,72 -12,48 Anadolu Grubu Holding 9,28 -3,03 -9,38 Anadolu Hayat Emek. 4,92 -0,61 -13,60 Anadolu Isuzu 6,54 -1,80 5,83 Anadolu Sigorta 3,86 -2,28 -1,67 Anel Elektrik 1,57 1,29 -3,09 Arçelik 16,13 -0,68 2,15 Arena Bilgisayar 3,01 -0,99 -31,75 Armada Bilgisayar 10,17 0,30 9,47 Arsan Tekstil 1,67 0,60 3,09 Artı Yatırım Holding 0,99 -3,88 13,79 Aselsan 17,01 -1,05 -29,36 Aslan Çimento 22,22 -0,45 -21,09 Ata GMYO 3,80 0,26 -5,24 Atakule GMYO 0,91 -1,09 -30,84 Atlantis Yatırım Holding 0,41 2,50 127,78 Atlas Yat. Ort. 0,75 0,00 -12,79 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,18 0,00 24,07 Avrasya GMYO 1,26 -0,79 43,18 Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 4,55 6,48 Avrasya Stratejik GMYF 1.267,60 0,02 1,71 Avrupa Yatırım Holding 2,30 7,48 -5,35 Ayen Enerji 2,19 3,30 -6,81 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,59 0,63 11,97 Aygaz 8,33 -2,91 -16,23 Bagfaş 5,33 -2,20 10,58 Bak Ambalaj 4,38 2,10 -13,61 Balatacılar Balatacılık 0,26 0,00 -21,21 Bantaş Ambalaj 1,37 -1,44 9,16 Banvit 13,10 4,97 21,41 Baştaş Başkent Çimento 1,73 -0,57 -14,36 Batı Çimento 1,52 -1,30 -36,93 Batısöke Çimento 0,80 0,00 -26,61 Bera Holding 1,74 -1,69 -15,53 Berkosan Yalıtım 1,42 -2,07 -21,55 Beşiktaş Futbol Yat. 1,36 2,26 -16,05 Beyaz Filo 2,75 0,00 0,73 Bilici Yatırım 1,69 0,00 24,26 Bim Mağazalar 73,25 -0,34 -15,80 Birko Mensucat 0,24 -4,00 -20,00 Birlik Mensucat 0,63 1,61 -46,15 Bizim Mağazaları 6,42 0,00 -5,59 Bolu Çimento 2,36 -2,48 -31,20 Bomonti Elektrik 0,80 -3,61 66,67 Borusan Mannesmann 7,30 -1,62 4,15 Borusan Yat. Paz. 32,86 0,31 -9,30 Bosch Fren Sistemleri 145,10 0,00 -5,02 Bossa 3,35 -2,62 -20,32 Boyner Perakende Yat. 4,60 0,00 16,75 Brisa 5,75 0,00 -9,16 Burçelik 2,64 -0,75 -17,76 Burçelik Vana 1,43 0,00 -3,38 Bursa Çimento 3,70 0,00 -15,91 Carrefoursa 2,64 0,38 -24,14 Coca Cola İçecek 26,58 -1,41 -13,92 Cosmos Yat. Holding 1,10 13,40 Credıtwest Faktorıng 0,95 -1,04 -8,65 Çelebi 73,50 -1,34 25,97 Çelik Halat 4,04 7,16 -25,23 Çemaş Döküm 0,69 -1,43 -9,21 Çemtaş 4,83 -3,40 -20,56 Çimbeton 24,40 0,00 -14,69 Çimentaş 13,46 -0,15 5,98 Çimsa 5,68 -0,53 -24,77 Çuhadaroğlu Metal 1,75 0,00 -1,69 Dagi Giyim 1,33 4,72 7,26 Dagi Yatırım Holding 1,40 2,19 38,61 Dardanel 0,98 1,03 -10,91 Datagate Bilgisayar 4,86 -0,61 13,55 Demısaş Döküm 2,50 -0,79 8,81 Denge Holding 1,23 -0,81 6,03 Deniz GMYO 2,89 -0,69 -4,93 Denizbank 15,60 1,96 -18,32 Denizli Cam 9,00 -0,77 -21,87 Derimod 8,13 -0,73 -6,23 Desa Deri 2,40 -0,83 38,73 Despec Bilgisayar 3,12 -0,64 -4,88 Deva Holding 5,25 0,38 59,57 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 1,41 -7,69 Ditaş Doğan 5,15 8,88 0,61 DO-CO 499,80 1,44 4,39 Doğan Burda 2,99 4,18 -0,66 Doğan Holding 1,04 0,97 11,67 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,94 0,00 -22,95 Doğusan 1,17 14,71 -45,95 Doğuş GMYO 2,58 1,57 22,27 Doğuş Otomotiv 3,78 -0,53 -12,90 Döktaş Dökümcülük 9,66 3,09 18,53 Duran Doğan Basım 3,93 -4,61 -22,94 Dyo Boya 2,76 0,36 -4,83 Eczacıbaşı İlaç 2,21 -0,45 -8,89 Eczacıbaşı Yatırım 5,80 -0,85 -9,41 Edip Gayrimenkul 0,58 -1,69 -24,68 Ege Endüstri 436,60 2,80 40,32 Ege Gübre 22,10 0,45 6,83 Ege Profil 8,91 0,68 0,45 Ege Seramik 2,59 2,09 -12,53 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 0,00 12,50 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00 Egeplast 3,99 -0,25 3,91 Ekiz Kimya 0,27 -3,57 -18,18 Emek Elektrik 0,71 1,43 -27,55 Eminiş Ambalaj 0,90 3,45 -23,08 Emlak Konut GMYO 1,10 1,85 -26,67 Enerjisa Enerji 5,05 -0,39 7,25 Enka İnşaat 5,19 1,76 16,78 Erbosan 15,58 -0,19 -4,34 Ereğli Demir Çelik 7,12 -2,20 16,69 Ersu Gıda 0,83 1,22 -9,78 Escort Teknoloji 0,68 -2,86 -10,53 Etiler Gıda 1,17 -2,50 -45,07 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 0,00 0,00 Euro Trend Yat. Ort. 0,60 -1,64 -6,25 Euro Yat. Ort. 0,63 0,00 0,00 Euro Yatırım Holding 1,31 2,34 138,18 Fenerbahçe Futbol 7,16 1,85 3,47 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,69 -0,37 1,13 F-M İzmit Piston 15,02 -0,27 -2,29 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,42 -1,59 116,96 Ford Otosan 51,80 1,57 9,03 Formet Çelik Kapı 5,24 0,77 312,60 Frigo Pak Gıda 2,49 1,63 46,47 Galatasaray Sportif 1,33 -1,48 7,26 Garanti Bankası 7,42 -1,07 -6,78 Garanti Faktoring 2,73 6,64 37,88 Garanti Yat. Ort. 0,61 1,67 -22,78 Gedik Y. Men. Değ. 3,44 -1,71 6,83 Gedik Yatırım Holding 2,48 -1,20 5,53 Gediz Ambalaj 4,62 1,09 11,33 Gentaş 1,44 -0,69 -18,64 Gersan Elektrik 1,73 -0,57 -29,11 Global Men. Değ. 0,44 4,76 -6,38 Global Yat. Holding 2,72 0,00 -9,03 Good-Year 2,49 1,23 -24,96 Göltaş Çimento 9,50 -1,14 -23,57 Gözde Girişim 2,69 -0,74 0,75 GSD Denizcilik 1,39 -2,80 20,87 GSD Holding 0,83 1,22 3,75 Gübre Fabrik. 2,34 0,43 -20,95 Güler Yat. Holding 1,03 -0,96 -3,74 Güneş Sigorta 0,95 0,00 -36,67 Halk GMYO 0,70 0,00 0,60 Halk Sigorta 1,06 -1,85 -3,64 Hatay Tekstil 4,03 -0,25 2,03 Hedef Girişim 1,14 0,00 -1,72 Hektaş 11,16 -1,67 20,39 HUB Girişim 2,42 -0,41 28,72 Hürriyet Gzt. 0,65 0,00 -30,11 ICBC Turkey Bank 2,67 0,00 -45,84 İdealist Danışmanlık 10,96 2,24 1,48 İdealist GMYO 1,70 0,59 4,29 İhlas Ev Aletleri 0,98 -3,92 196,97 İhlas Gayrimenkul 0,83 0,00 -11,66 İhlas Gazetecilik 1,91 1,06 213,11 İhlas Holding 0,41 -2,38 28,12 İhlas Yayın Holding 0,55 -1,79 66,67 İndeks Bilgisayar 6,46 -1,22 8,21 Info Yatırım 2,06 3,00 100,00 İntema 6,44 -1,08 7,39 İpek Doğal Enerji 4,47 -3,25 -16,76 İskenderun Demir Çelik 5,99 1,70 27,76

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)