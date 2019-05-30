Borsada günlük işlemler (1)
1 saat önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:40 Kaynak: AA
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,62
|0,00
|-16,92
|Acıpayam Selüloz
|3,30
|0,61
|1,23
|Adana Çimento (A)
|6,35
|0,63
|4,96
|Adana Çimento (B)
|4,45
|0,68
|8,27
|Adana Çimento (C)
|1,03
|1,98
|-26,95
|Adel Kalemcilik
|9,43
|2,17
|-14,27
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,91
|4,60
|-61,11
|Afyon Çimento
|3,57
|2,00
|-22,22
|Ak Enerji
|0,52
|8,33
|-17,46
|Akbank
|5,92
|3,32
|0,60
|Akçansa
|6,32
|0,96
|-3,40
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,29
|1,57
|-35,82
|Akfen GMYO
|1,53
|0,66
|-7,27
|Akın Tekstil
|8,44
|0,12
|-10,69
|Akiş GMYO
|2,18
|0,00
|-9,59
|Akmerkez GMYO
|18,46
|0,87
|19,65
|Aksa
|8,49
|0,12
|27,97
|Aksa Enerji
|2,25
|3,21
|-16,04
|Aksigorta
|4,39
|0,69
|39,84
|Aksu Enerji
|7,74
|2,93
|0,26
|Alarko Carrıer
|31,18
|2,90
|-20,78
|Alarko GMYO
|40,70
|1,24
|-3,61
|Alarko Holding
|2,73
|1,87
|39,98
|Albaraka Türk
|1,11
|1,83
|-9,02
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,27
|3,74
|-8,51
|Alkim Kağıt
|3,56
|1,14
|-0,95
|Alkim Kimya
|24,86
|0,73
|15,41
|Altınyağ
|0,33
|-2,94
|-25,00
|Altınyunus Çeşme
|3,94
|0,25
|-5,06
|Anadolu Cam
|2,79
|3,33
|4,10
|Anadolu Efes
|19,82
|6,56
|-3,79
|Anadolu Grubu Holding
|9,90
|6,45
|-3,32
|Anadolu Hayat Emek.
|5,12
|0,39
|-10,09
|Anadolu Isuzu
|6,67
|1,52
|7,93
|Anadolu Sigorta
|3,98
|0,76
|1,38
|Anel Elektrik
|1,62
|1,25
|0,00
|Arçelik
|17,18
|1,90
|8,80
|Arena Bilgisayar
|3,24
|2,21
|-26,53
|Armada Bilgisayar
|9,77
|1,35
|5,17
|Arsan Tekstil
|1,72
|1,78
|6,17
|Artı Yatırım Holding
|1,00
|2,04
|14,94
|Aselsan
|18,03
|3,80
|-25,12
|Aslan Çimento
|22,56
|1,81
|-19,89
|Ata GMYO
|3,82
|-0,26
|-4,74
|Atakule GMYO
|0,94
|1,08
|-28,56
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|0,00
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,75
|0,00
|-12,79
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,30
|1,53
|25,69
|Avrasya GMYO
|1,41
|8,46
|60,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,16
|1,75
|7,41
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.268,00
|0,01
|1,74
|Avrupa Yatırım Holding
|2,51
|4,15
|3,29
|Ayen Enerji
|2,22
|1,83
|-5,53
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,64
|0,00
|19,24
|Aygaz
|8,91
|3,01
|-10,40
|Bagfaş
|5,45
|2,25
|13,07
|Bak Ambalaj
|4,47
|-0,67
|-11,83
|Balatacılar Balatacılık
|0,27
|0,00
|-18,18
|Bantaş Ambalaj
|1,47
|7,30
|17,13
|Banvit
|13,68
|-0,87
|26,78
|Baştaş Başkent Çimento
|1,79
|5,29
|-11,39
|Batı Çimento
|1,60
|3,90
|-33,61
|Batısöke Çimento
|0,82
|2,50
|-24,77
|Bera Holding
|1,77
|3,51
|-14,08
|Berkosan Yalıtım
|1,46
|2,10
|-19,34
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,40
|2,94
|-13,58
|Beyaz Filo
|2,80
|1,45
|2,56
|Bilici Yatırım
|1,60
|1,27
|26,53
|Bim Mağazalar
|79,55
|3,58
|-8,56
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,63
|1,61
|-46,15
|Bizim Mağazaları
|6,44
|0,16
|-5,29
|Bolu Çimento
|2,41
|1,26
|-29,74
|Bomonti Elektrik
|0,85
|1,19
|77,08
|Borusan Mannesmann
|7,58
|2,71
|8,14
|Borusan Yat. Paz.
|33,00
|0,49
|-8,91
|Bosch Fren Sistemleri
|150,30
|1,35
|-1,62
|Bossa
|3,42
|1,79
|-18,65
|Boyner Perakende Yat.
|4,76
|2,37
|20,81
|Brisa
|5,65
|1,25
|-10,74
|Burçelik
|2,70
|0,75
|-15,89
|Burçelik Vana
|1,45
|1,40
|-2,03
|Bursa Çimento
|3,69
|1,10
|-16,14
|Carrefoursa
|2,72
|2,64
|-21,84
|Coca Cola İçecek
|27,72
|2,29
|-10,23
|Cosmos Yat. Holding
|1,08
|-1,82
|11,34
|Credıtwest Faktorıng
|1,01
|3,06
|-2,88
|Çelebi
|80,05
|1,01
|37,20
|Çelik Halat
|3,99
|1,79
|-26,15
|Çemaş Döküm
|0,69
|1,47
|-9,21
|Çemtaş
|4,78
|1,70
|-21,38
|Çimbeton
|25,14
|1,95
|-12,10
|Çimentaş
|14,89
|1,99
|17,24
|Çimsa
|5,79
|2,12
|-23,31
|Çuhadaroğlu Metal
|1,79
|2,29
|0,56
|Dagi Giyim
|1,36
|0,00
|9,68
|Dagi Yatırım Holding
|1,47
|-1,34
|45,54
|Dardanel
|0,97
|1,04
|-11,82
|Datagate Bilgisayar
|5,77
|-2,20
|34,81
|Demısaş Döküm
|2,57
|1,18
|11,85
|Denge Holding
|1,33
|6,40
|14,66
|Deniz GMYO
|2,97
|2,06
|-2,30
|Denizbank
|16,80
|8,46
|-12,04
|Denizli Cam
|8,78
|2,09
|-23,78
|Derimod
|8,13
|-0,37
|-6,23
|Desa Deri
|2,52
|5,44
|45,66
|Despec Bilgisayar
|2,74
|-1,44
|0,31
|Deva Holding
|5,39
|-0,37
|63,83
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|5,71
|-5,13
|Ditaş Doğan
|5,00
|1,63
|-2,32
|DO-CO
|490,40
|-1,53
|2,42
|Doğan Burda
|3,24
|0,62
|7,64
|Doğan Holding
|1,07
|2,88
|14,89
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,95
|1,06
|-22,13
|Doğusan
|1,10
|0,92
|-49,18
|Doğuş GMYO
|2,68
|1,52
|27,01
|Doğuş Otomotiv
|3,95
|1,02
|-8,99
|Döktaş Dökümcülük
|12,72
|9,28
|56,07
|Duran Doğan Basım
|4,22
|4,20
|-17,25
|Dyo Boya
|2,80
|1,08
|-3,45
|Eczacıbaşı İlaç
|2,30
|1,77
|-5,18
|Eczacıbaşı Yatırım
|5,85
|0,86
|-8,63
|Edip Gayrimenkul
|0,61
|3,39
|-20,78
|Ege Endüstri
|440,30
|0,53
|41,51
|Ege Gübre
|22,38
|0,63
|8,19
|Ege Profil
|9,23
|2,10
|4,06
|Ege Seramik
|2,74
|3,40
|-7,47
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|-3,70
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|4,17
|0,00
|8,59
|Ekiz Kimya
|0,27
|0,00
|-18,18
|Emek Elektrik
|0,73
|2,82
|-25,51
|Eminiş Ambalaj
|0,92
|1,10
|-21,37
|Emlak Konut GMYO
|1,12
|3,70
|-25,33
|Enerjisa Enerji
|5,27
|1,54
|11,93
|Enka İnşaat
|5,24
|1,75
|17,91
|Erbosan
|14,93
|1,15
|-1,81
|Ereğli Demir Çelik
|7,34
|1,24
|20,29
|Ersu Gıda
|0,83
|1,22
|-9,78
|Escort Teknoloji
|0,68
|0,00
|-10,53
|Etiler Gıda
|1,19
|3,48
|-44,13
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,70
|-1,41
|-1,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,60
|-1,64
|-6,25
|Euro Yat. Ort.
|0,61
|-3,17
|-3,17
|Euro Yatırım Holding
|1,31
|0,77
|138,18
|Fenerbahçe Futbol
|7,13
|0,56
|3,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,73
|0,37
|2,63
|F-M İzmit Piston
|15,34
|1,52
|-0,20
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,30
|-2,14
|113,45
|Ford Otosan
|54,85
|3,10
|15,45
|Formet Çelik Kapı
|5,10
|-1,54
|301,57
|Frigo Pak Gıda
|2,48
|-0,80
|45,88
|Galatasaray Sportif
|1,50
|4,17
|20,97
|Garanti Bankası
|7,91
|5,89
|-0,63
|Garanti Faktoring
|2,84
|0,35
|43,43
|Garanti Yat. Ort.
|0,60
|0,00
|-21,58
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,52
|4,14
|15,28
|Gedik Yatırım Holding
|2,70
|2,66
|14,89
|Gediz Ambalaj
|4,60
|0,88
|13,74
|Gentaş
|1,54
|-0,65
|-12,99
|Gersan Elektrik
|1,83
|3,98
|-25,01
|Global Men. Değ.
|0,44
|-2,22
|-6,38
|Global Yat. Holding
|2,80
|3,32
|-6,35
|Good-Year
|2,51
|0,80
|-24,36
|Göltaş Çimento
|9,76
|3,06
|-21,48
|Gözde Girişim
|2,79
|2,57
|4,49
|GSD Denizcilik
|1,38
|0,73
|20,00
|GSD Holding
|0,82
|-1,20
|2,50
|Gübre Fabrik.
|2,44
|3,39
|-17,57
|Güler Yat. Holding
|1,06
|1,92
|-0,93
|Güneş Sigorta
|0,99
|3,13
|-34,00
|Halk GMYO
|0,73
|2,82
|4,92
|Halk Sigorta
|0,92
|2,22
|4,25
|Hatay Tekstil
|4,16
|0,24
|5,32
|Hedef Girişim
|1,15
|0,00
|-0,86
|Hektaş
|11,54
|1,76
|24,49
|HUB Girişim
|2,56
|5,35
|36,17
|Hürriyet Gzt.
|0,72
|2,86
|-22,58
|ICBC Turkey Bank
|3,21
|15,47
|-34,89
|İdealist Danışmanlık
|11,39
|0,53
|5,46
|İdealist GMYO
|1,74
|1,75
|6,75
|İhlas Ev Aletleri
|1,06
|-0,93
|221,21
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|1,22
|-11,66
|İhlas Gazetecilik
|1,75
|-3,85
|186,89
|İhlas Holding
|0,42
|2,44
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,55
|0,00
|66,67
|İndeks Bilgisayar
|6,27
|0,97
|12,59
|Info Yatırım
|2,10
|0,48
|103,88
|İntema
|6,86
|-2,00
|14,40
|İpek Doğal Enerji
|4,73
|4,42
|-11,92
|İskenderun Demir Çelik
|6,28
|1,78
|33,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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